Иран созывает срочное заседание Совбеза ООН после ликвидации лидера "Хезболлы" Насраллы

Иран в субботу, 28 сентября, призвал Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание в связи с действиями Израиля в Ливане и во всем регионе. Тегеран требует заседания после ликвидации ЦАХАЛом лидера ливанской группировки "Хезболла" Хасана Насраллы во время авиаудара в Бейруте.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Исламская Республика Иран решительно предостерегает от любых нападений на свои дипломатические помещения и представителей, нарушающих основополагающий принцип неприкосновенности дипломатических и консульских помещений, и повторяет, что не допустит повторения такой агрессии", - написал посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к 15 членам совета после того, как Израиль ликвидировал лидера ливанской "Хезболлы" Хасана Насраллу.

Посол подчеркнул, что "Иран без колебаний осуществит свои права в соответствии с международным правом и примет все меры для защиты своих жизненно важных национальных интересов и безопасности".

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Что предшествовало?

Во вторник, 27 сентября 2024 года, представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

Эту информацию подтвердило руководство террористической организации, сообщение передавало The Jerusalem Post.

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