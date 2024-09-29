Иран созывает срочное заседание Совбеза ООН после ликвидации лидера "Хезболлы" Насраллы
Иран в субботу, 28 сентября, призвал Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание в связи с действиями Израиля в Ливане и во всем регионе. Тегеран требует заседания после ликвидации ЦАХАЛом лидера ливанской группировки "Хезболла" Хасана Насраллы во время авиаудара в Бейруте.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Исламская Республика Иран решительно предостерегает от любых нападений на свои дипломатические помещения и представителей, нарушающих основополагающий принцип неприкосновенности дипломатических и консульских помещений, и повторяет, что не допустит повторения такой агрессии", - написал посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к 15 членам совета после того, как Израиль ликвидировал лидера ливанской "Хезболлы" Хасана Насраллу.
Посол подчеркнул, что "Иран без колебаний осуществит свои права в соответствии с международным правом и примет все меры для защиты своих жизненно важных национальных интересов и безопасности".
Что предшествовало?
Во вторник, 27 сентября 2024 года, представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.
Эту информацию подтвердило руководство террористической организации, сообщение передавало The Jerusalem Post.
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Чи просто "озабоченость"?
з любого приводу, скликати оон.
що би що?
що би, лисого небензю, обісцяти в черговий раз?
це якби гур вʼєбало гірасімова десь такий рівнь
Це сон ?
Але це не точно.
https://x.com/i/status/1839953998305960300
А для України це природньо -- ліквідація виробника зброї , яка масово вбиває українців . Жодна падла рота не відкриї й не скаже , що це "розширення конфлікту" ...
Повне й тотальне захоплення півдня Лівану це "заслуга" саме цього опариша . Як і тотальна ліквідація впливу ливанських фалангістів -- це теж Хізбала ...
В Хезболле определились с преемником Насраллы, им должен был стать Набиль Каук, глава контрразведки и службы безопасности Хезболлы. Израиль внес возражение на его кандидатуру в виде авиаудара и Кауку пришел каюк, простите за такой корявый юмор, шутки закончились.
"Преемник Насраллы" теперь в буквальном смысле - расстрельная должность. Как, впрочем, любая другая должность в Хезболле. Иран собирается отправить своего эмиссара помочь восстановиться ливанским коллегам. Но тут, я так понял, очередь из желающих не стоит, да и просто добраться до места назначения для кандидата буквально - вопрос жизни и смерти.
Поэтому в Иране заинтересованные лица находятся в, как бы поизящнее, в растерянности. Рахбар Али Хаменаи спрятан в "надежном" месте, вероятно в каком-то бункере, глубоко под землей. Но даже там, сидя, скажем, на унитазе и борясь со старческим запором, он инстинктивно прислушивается и смотрит в потолок. Вот это и есть "фактор сдерживания".
Удар по Йемену, ********* должны пойти в след за Насраллой