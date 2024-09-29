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Иран созывает срочное заседание Совбеза ООН после ликвидации лидера "Хезболлы" Насраллы

Іран скликає засідання Ради безпеки ООН після вбивства лідера Хезболли Хасана Насралли

Иран в субботу, 28 сентября, призвал Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание в связи с действиями Израиля в Ливане и во всем регионе. Тегеран требует заседания после ликвидации ЦАХАЛом лидера ливанской группировки "Хезболла" Хасана Насраллы во время авиаудара в Бейруте.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Исламская Республика Иран решительно предостерегает от любых нападений на свои дипломатические помещения и представителей, нарушающих основополагающий принцип неприкосновенности дипломатических и консульских помещений, и повторяет, что не допустит повторения такой агрессии", - написал посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к 15 членам совета после того, как Израиль ликвидировал лидера ливанской "Хезболлы" Хасана Насраллу.

Посол подчеркнул, что "Иран без колебаний осуществит свои права в соответствии с международным правом и примет все меры для защиты своих жизненно важных национальных интересов и безопасности".

Читайте: США предостерегли Израиль от полномасштабной войны против "Хезболлы", - FT

Что предшествовало?

Во вторник, 27 сентября 2024 года, представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

Эту информацию подтвердило руководство террористической организации, сообщение передавало The Jerusalem Post.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС рассматривает поставки Ираном ракет России как прямую угрозу для европейской безопасности, - Боррель во время встречи с главой иранского МИД Арагчи

Автор: 

Иран (1808) ликвидация (3598) Совбез ООН (1113) Хезболла (33)


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Топ комментарии
+41
А вони не хочуть зібрати стосовно того скільки їхні шахеди принесли горя Україні?!
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29.09.2024 10:00
+36
Насрали на Насралли
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29.09.2024 09:59
+34
Та насрати на ту "хезболлу" й на того Насраллу.
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29.09.2024 09:59
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Насрали на Насралли
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29.09.2024 09:59 Ответить
Бач як заворушились гади... Ну чисто опариші в 💩💩💩, а їх же ще навіть патичком не штрикали 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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29.09.2024 10:23 Ответить
Сто перше іранське попередження?
Чи просто "озабоченость"?
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29.09.2024 09:59 Ответить
Та насрати на ту "хезболлу" й на того Насраллу.
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29.09.2024 09:59 Ответить
А вони не хочуть зібрати стосовно того скільки їхні шахеди принесли горя Україні?!
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29.09.2024 10:00 Ответить
А чого це вони повинні збірати за ті шахеди як шо МЗС препіздента ЗЕлебоби ні посла їх на
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29.09.2024 10:06 Ответить
кілим не викликало ні діпвідношени не розірвало. Оно їх посольство у центрі працює.
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29.09.2024 10:07 Ответить
Всі світові пі.дори плавно ох.уєвають. На фоні неескалації і коричневих ліній...
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29.09.2024 10:00 Ответить
Ну-ну... Ізраїль власне і чекає, щоб рушники рипнулись. Бо знищувати цілі, особливо ті, що містять ядерні елементи просто так не по феншую. І не просто чекає, а й провокує тих іранців саме на агресію.
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29.09.2024 10:01 Ответить
А ООН, як завжди висловить велику стурбованість. Таке сьогодні ООН, яке в таку клоаку перетворили кацапи. Побачимо виступ представника головного терориста в світі від пуйла і задовролення від точної роботи військових Ізроаїля його представника. Що запісяли грозні іранці напасти на Ізраїль? Побоялися їх точних ракет і сміливості? Вони не будуть служати, що там скаже сцикливе ООН і Папа Римський, а довбануть, що мало не покажеться.
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29.09.2024 10:49 Ответить
нормальна тєма.
з любого приводу, скликати оон.
що би що?
що би, лисого небензю, обісцяти в черговий раз?
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29.09.2024 10:02 Ответить
Не обісцяти а поганяти лисого.
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29.09.2024 10:11 Ответить
Скоро в Радбезі лишаться Талібан, ІДІЛ руска ********* і Трамп...
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29.09.2024 10:03 Ответить
Враховуючи що останні 11 років показали, що ООН може лише видати : 1.) занепокоєння, 2)стурбованість, та 3)глибоку стурбованість, то можна вже передбачити результат - проект занепокоєння, на який накладуть санкції цивілізовані країни - члени РБ, та підтримають такі самі терористи, як і Хезболла - КНР+Росія.
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29.09.2024 10:04 Ответить
А як же ваша мстя? Буде чи ні та ваша мстя? Чи сцикотно? Тоді з башт ваших культових споруд зніміть червоні труселя.
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29.09.2024 10:04 Ответить
Звинуватьте "Хезболлу" що просрала Насраллу.
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29.09.2024 10:07 Ответить
якісь частушки...
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29.09.2024 10:16 Ответить
Во дожили. Террористы и диктаторы жалуются в ООН. Остановите Землю
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29.09.2024 10:07 Ответить
Заява Ірану в ООН: "Тепер, після вєраломной ліквідації Насралли, зірван 5 річний план проведення терактів, купа грошей та зусиль "мірнава іранскава гасударства" Насралле під хвіст! ООН зроби що небудь, Гутієреш, не мовчи, скажи всім що неможна вбивати терористів, ти же можеш..."
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29.09.2024 10:10 Ответить
Напишіть скаргу у "Спортлото". Толку більше буде.
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29.09.2024 10:12 Ответить
А шо там Іран хоче почути? - підтвердження знищення?
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29.09.2024 10:14 Ответить
грядуть вибори нового гімнюка ))
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29.09.2024 10:16 Ответить
Там тепер складнувато буде обирати, Ізраїль виніс буквально усю військово-політичну верхівку хезболи, хіба що з польових командирів, чи вранці когось назначать, а поки назначать Ізраїль вже буде закінчувати сухопутну операцію...
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29.09.2024 11:32 Ответить
))"нє всё так однозначно". параша, дєрьмака 2.0 в образі класичного насраланця пришле, лумумбовського випускника. бо 1.0 знімать з "роботи" явно не будуть. найуспішніший нехазбаловський проект всих парашних часів і такого ж холопства.
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29.09.2024 11:40 Ответить
Євреї не перестають приємно вражати ?
це якби гур вʼєбало гірасімова десь такий рівнь
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29.09.2024 10:16 Ответить
Нє, ну цьому світу пі..капець, несіть новий. вбили головного терориста проксі терористичного угрупування і скликають ООН, ***** щоб що, висловити жаль і занепокоєння. Довбоненормальні.
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29.09.2024 10:18 Ответить
Країна-терорист скликає засідання РадбезуООН після ліквідації терориста ?!
Це сон ?
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29.09.2024 10:21 Ответить
Як покійний жив з таким прізвищем??? Йому таки краще було померти. Ізраїль зробив безкоштовну послугу..
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29.09.2024 10:31 Ответить
у нього було чудове прізвище,перекладається з арабськоі мови як "перемога аллаха".Не дуже допомігло.
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29.09.2024 11:55 Ответить
Чому ні? Бабах і він вже у аллаха.
Але це не точно.
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01.10.2024 21:28 Ответить
В провинции Алеппо продолжаются песни и пляски. Террористы Хезболлы вырезали целые деревни, обращали в рабство женщин и морили голодом сирийцев.

https://x.com/i/status/1839953998305960300
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29.09.2024 10:34 Ответить
В Израиле евреи конфеты на улицах не раздают ... А вот сунитской Сирии таки да . Ещё до офицального подтверждения а том , что оно здохло на улицах Идлиба началось "народное ликование" ...
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29.09.2024 10:36 Ответить
Правильно робить Ізраїль, потрібно ще розбомбити завод, на якому виготовляють шахеди ів Ірані та іншу смертоносну зброю для росії, якою вбивають українців.
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29.09.2024 10:43 Ответить
Тільки це НАМ потрібно зробити , а не Ізраїлю
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29.09.2024 10:54 Ответить
допомога Ізраїля теж не завадить.
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29.09.2024 11:09 Ответить
Достатньо буде , якщо Ізраїль допоможе в цьому питанню СБУ дуже важливою й чутливою інформацією . Й трохи технікою але не яку можливо ідентефікувати . Бо проти прямого конфлікту Ізраїлю з Іраном категорично проти його єдиний союзник - США ... Я про французів й німців взагалом мовчу . А соь зруйнувати частку промисловості Ірану руками СБУ -- це саме те , що потрібно усім . Бо в 21 столітті перемагає не груба сила , а інтелект .
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29.09.2024 15:02 Ответить
Саме в точку , бо США категорично проти великої війни між Ізраєлем й Іраном ... Особливо Байден й Каміла Харіс проти .

А для України це природньо -- ліквідація виробника зброї , яка масово вбиває українців . Жодна падла рота не відкриї й не скаже , що це "розширення конфлікту" ...
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29.09.2024 15:05 Ответить
Звільнили комбрига 72 ОМБр, яка захищає Вугледар
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29.09.2024 11:02 Ответить
Ізраїль наніс удар по Лівану . А при чім тут іран ?
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29.09.2024 11:05 Ответить
Ну іран ніколи особливо не скривав що хезбола це їх проксі армія, такий собі експедиційний корпус у лівані, а тут вирішили прямо заявити у безлуздому ООН що це їхні особисті терористи... Сюр звичайно...
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29.09.2024 11:25 Ответить
кто насрал?
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29.09.2024 11:22 Ответить
Та якийсь Хасан під себе, прямо у бункері посеред Бейруту
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29.09.2024 11:27 Ответить
Євреї знищили Насраллу, Іран кіпішує, але чи слід нам з того приводу радіти? На реорганізацію Хезбалли піде певний час, і ракети Fath, які Іран мав їм передати, направить Росії... Ракети, що не полетять на Хайфу, полетять на Харків... Звісно, до євреїв тут жодних претензій немає, але й причин радіти теж... А ООН...То таке... Світова організація, метою якої було запобігати агресивним війнам і поширенню терроризму, стала світовим ганебним посміховиськом... Організація - зомбований паралітик... Трамп може перетворити на зомбованого паралітика і НАТО, і США...
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29.09.2024 11:46 Ответить
Трудно еще одного насраллу найти?
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29.09.2024 11:57 Ответить
найти можно,но это же надо новый бункер строить...
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29.09.2024 13:29 Ответить
Такого хитрого та зворотливого -- майже нереально . Бо ця потвора рівно 30 зайвих років прожив на цій планеті Земля . Іншому так довго "коптити небо" не дозволять ...

Повне й тотальне захоплення півдня Лівану це "заслуга" саме цього опариша . Як і тотальна ліквідація впливу ливанських фалангістів -- це теж Хізбала ...
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29.09.2024 15:08 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В Хезболле определились с преемником Насраллы, им должен был стать Набиль Каук, глава контрразведки и службы безопасности Хезболлы. Израиль внес возражение на его кандидатуру в виде авиаудара и Кауку пришел каюк, простите за такой корявый юмор, шутки закончились.

"Преемник Насраллы" теперь в буквальном смысле - расстрельная должность. Как, впрочем, любая другая должность в Хезболле. Иран собирается отправить своего эмиссара помочь восстановиться ливанским коллегам. Но тут, я так понял, очередь из желающих не стоит, да и просто добраться до места назначения для кандидата буквально - вопрос жизни и смерти.

Поэтому в Иране заинтересованные лица находятся в, как бы поизящнее, в растерянности. Рахбар Али Хаменаи спрятан в "надежном" месте, вероятно в каком-то бункере, глубоко под землей. Но даже там, сидя, скажем, на унитазе и борясь со старческим запором, он инстинктивно прислушивается и смотрит в потолок. Вот это и есть "фактор сдерживания".
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29.09.2024 18:49 Ответить
Ам Исраэль Хай!
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29.09.2024 12:30 Ответить
То одні довбойоби заявляють, що ядерній державі все можна, то інші піднімають кіпіш після того, як здох один з головних терористів. І вся ця ***** відбувається в організації, задачею якої є підтримання миру на Землі? Охрініти, людство докотилося до ручки...
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29.09.2024 13:23 Ответить
****** котенку, больше наСрать не будет
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29.09.2024 16:03 Ответить
https://x.com/mrldrsy3/status/1840399538802041266?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1840399538802041266%7Ctwgr%5E5823bf7e096284e4d64e6ca305fa196dc0e53067%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmignews.com%2Fnews%2Farabisrael%2Fvideo-udar-v-hodejda.html

Удар по Йемену, ********* должны пойти в след за Насраллой
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29.09.2024 18:29 Ответить
это какой-то позор
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29.09.2024 22:50 Ответить
Іпать, ліквідували терориста скликають радбез ООН, ***** розбомбив пів України і всім пох.
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01.10.2024 21:04 Ответить
 
 