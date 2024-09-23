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Новости Война
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США предостерегли Израиль от полномасштабной войны против "Хезболлы", - FT

США застерігають Ізраїль від війни проти

Соединенные Штаты предостерегли Израиль от начала полномасштабной войны против "Хезболлы" 22 сентября.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Так, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби предупредил Израиль, что существуют "лучшие способы" обеспечить возвращение израильских граждан в их дома на севере, "чем война, эскалация, а затем открытие второго фронта".

"Мы не считаем, что военный конфликт, и мы говорим об этом прямо нашим израильским коллегам, мы не считаем, что эскалация этого военного конфликта в их интересах", - сказал он.

21 сентября глава Пентагона Ллойд Остин позвонил своему израильскому коллеге, чтобы подчеркнуть "важность достижения дипломатического решения".

Нетаньяху несмотря на международные призывы к Израилю избегать эскалации боевых действий пообещал не ослаблять военное давление на "Хезболлу".

Ранее издание WSJ сообщало, что Пентагон считает, что Израиль близок к началу наземной войны в Ливане.

Также читайте: Президент Израиля опроверг причастность страны к подрыву пейджеров в Ливане: У "Хезболлы" много врагов

Массовый взрыв пейджеров в Ливане

17 сентября в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.

В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее внешнюю разведывательную службу Моссад. В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.

Впоследствии агентство Reuters писало, что внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.

В то же время The New York Times со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что в пейджеры были заложены одна-две унции взрывчатки и дистанционный переключатель для запуска взрыва.

Читайте также: Израиль, по меньшей мере, 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров "Хезболлы" в Ливане, - СМИ

Автор: 

Израиль (1925) Ливан (126) США (26743) Хезболла (33)


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Топ комментарии
+26
Ну хоч Ізраїль може послати куди подалі цю свору невиправних нікчем,куколдів та сцикунів з їхніми занепокоєннями.
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23.09.2024 11:54
+19
Акуеть как приободрились сейчас террористы и Иран. Ето как в школе, учитель не хулигана наказывает так как с него нечего взять, а жертву предлагая ей терпеть потому что он должен быть умнее. В итоге хулиган борзеет и сцыт даже учителям на голову а потом и ****** их
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23.09.2024 11:56
+10
Ізраїль жгі
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23.09.2024 11:57
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Правила форума Совет форумчан
Ну хоч Ізраїль може послати куди подалі цю свору невиправних нікчем,куколдів та сцикунів з їхніми занепокоєннями.
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23.09.2024 11:54 Ответить
Акуеть как приободрились сейчас террористы и Иран. Ето как в школе, учитель не хулигана наказывает так как с него нечего взять, а жертву предлагая ей терпеть потому что он должен быть умнее. В итоге хулиган борзеет и сцыт даже учителям на голову а потом и ****** их
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23.09.2024 11:56 Ответить
Уже починається.
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23.09.2024 11:57 Ответить
Ізраїль жгі
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23.09.2024 11:57 Ответить
Не та тепер Америка, Гудзон-річка не та!
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23.09.2024 11:58 Ответить
Хадсон. То кацапи вигадали якийсь "Гудзон"
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23.09.2024 12:37 Ответить
США пора міняти герба на голубочка чи горобчика

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23.09.2024 11:58 Ответить
І девіз "горбата гора" (((((
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23.09.2024 17:37 Ответить
Ізраіль чхав на жалюгідні застереження, воюючи американською зброєю за америанські гроші.
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23.09.2024 11:59 Ответить
можуть дозволити: в них потужне ізраїльске лоббі в США, воюють з мавпами (що хамас, що хезболла). в України ні того ні іншого
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23.09.2024 12:04 Ответить
Ескалація - слово паразит
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23.09.2024 12:00 Ответить
Ну так, а то Ізраїль ще виграє ненароком, краще ще десятиліттями обстрілювати один одного потроху. Нічого не нагадує?
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23.09.2024 12:06 Ответить
А Ліван вже має статус свєрхдєржави, якій програти ніяк не можна, бо вєсь мір в труху?
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23.09.2024 12:15 Ответить
Бабала це проксі Ірану, а Іран має нафту та ядерну бімбу... Ескалація - гріх, вищій від т.зв. "хомофобії" на думку ДержЛГБТ-депу...
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23.09.2024 17:36 Ответить
Хай тоді знімуть всі санкції з нового центру світу.
Стоп, це програма Трампа. Ну, тоді скоро.
А що Трамп думає стосовно ЛГБТ?
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23.09.2024 18:43 Ответить
Краще б застерегли хезболлу і Ліван від нападів на Ізраїль
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23.09.2024 12:06 Ответить
Цитата: ""Так, речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі попередив Ізраїль, що існують "кращі способи" забезпечити повернення ізраїльських громадян до їхніх будинків на півночі, "ніж війна, ескалація, а потім відкриття другого фронту".
Які, Кірбі які? Цікаво знати, а чмо байденовське.
Спосіб один стерти з лиця землі хезболлу і тих хто її підтримує і політично і фінансово.
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23.09.2024 12:20 Ответить
ого все як закрутилося в сша перед виборами.
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23.09.2024 12:21 Ответить
1. Варіант № 1 (Ізраїль)
Натовп гопників напав на перехожого в подвір'ї, а виявилося, що він майстер спорту з боксу. Патруль поліції, що проходить повз (США), починає вмовляти боксера не бити гопників
2. Варіант № 1 (Україна)
Натовп гопників напав на перехожого в подвір'ї. Патруль поліції (США), що проходить повз, починає вмовляти гопників не бити громадянина і дає громадянину аптечку.

Вся проблема в тому, що «світовими поліцейськими» США перестали бути з відходом Рейгана і відтоді стали ... звичайними мусорами". Сильними, але вже не про Закон, а про гроші.
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23.09.2024 12:30 Ответить
Трамп украв передвиборче гасло в Рейгана.
Рейган, з його почуттям гумору, зачмирив би цього гонористого чмошника.

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23.09.2024 12:51 Ответить
Демократична пагтія - геї, содоміти, пітухі та купка неадекватів / фемок/ лесбійок ті інших збочених і обіжених...
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23.09.2024 17:30 Ответить
Вже Україна послухала США і стікає кров"ю.
Ізраїль молодці, добре дають ворогу по зубах!
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23.09.2024 12:47 Ответить
Кірбі, іди посмокчи краще

це - кращий варіант для всіх
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23.09.2024 12:48 Ответить
Кирби предупредил , что существуют "лучшие способы" обеспечить возвращение израильских граждан в их дома на севере, "чем война, эскалация, а затем открытие второго фронта".

У вас для этого был целый год, Кирби, и весь этот год вы жевали свои американские сопли...
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23.09.2024 14:42 Ответить
Пропоную: кожному з цих клоунів присвоїти звання з відповідною табличкою (метр-на метр) - "піндосУблюдос"... Інших слів вже немає!!!.

🏳️‍🌈🤮
Бо це потужне мнєніє " вирішувати дипломатично, стоячи навпроти людожера, який тебе і твою рідню хоче знищити"...
Щось прогнило в ублюдській дем.пагтії...
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23.09.2024 17:26 Ответить
 
 