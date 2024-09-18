"Моссад" заложил взрывчатку в 5000 пейджеров "Хезболлы" за несколько месяцев до взрывов, - Reuters

Внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Агентство ссылается на высокопоставленный источник Службы безопасности Ливана и еще один источник.

По их данным,"Хезболла" заказала 5 000 пейджеров у тайваньской компании Gold Apollo. Пейджеры ввезли в Ливан в начале этого года.

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Израиль встроил в пейджеры плату со взрывчаткой

Основатель Gold Apollo Хсу Чинг-Куанг рассказал, что взорвавшиеся пейджеры были изготовлены компанией в Европе, которая имела право использовать бренд фирмы. В своем заявлении компания назвала BAC, но Чинг-Куанг отказался комментировать ее конкретное местонахождение.

Как утверждается, боевики "Хезболлы" используют пейджеры как низкотехнологичные средства связи, чтобы Израиль не отследил их местоположение.

Однако устройства были модифицированы Моссадом "на производственном уровне", заявил журналистам высокопоставленный ливанский источник.

"Моссад встроил в устройство плату с взрывчатым материалом, которая получает код. Ее очень трудно обнаружить каким-либо способом. Даже с помощью любого устройства или сканера", - рассказал источник Reuters.

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Устройства среагировали на закодированное сообщение

Сообщается, что 3 тысячи пейджеров взорвались после отправки закодированного сообщения, которое одновременно активировало взрывчатку.

Другой источник в органах безопасности сообщил агентству Reuters, что в новых пейджерах было спрятано до трех граммов взрывчатки, которая месяцами оставалась "незамеченной" "Хезболлой".

Проанализированные агентством снимки уничтоженных пейджеров, показали формат и наклейки на задней панели, соответствующие пейджерам, которые изготовлены компанией Gold Apollo из Тайбэя (Тайвань).

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Напомним, в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.

В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее - внешнюю разведывательную службу Моссад. В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.