"Моссад" заложил взрывчатку в 5000 пейджеров "Хезболлы" за несколько месяцев до взрывов, - Reuters
Внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Агентство ссылается на высокопоставленный источник Службы безопасности Ливана и еще один источник.
По их данным,"Хезболла" заказала 5 000 пейджеров у тайваньской компании Gold Apollo. Пейджеры ввезли в Ливан в начале этого года.
Израиль встроил в пейджеры плату со взрывчаткой
Основатель Gold Apollo Хсу Чинг-Куанг рассказал, что взорвавшиеся пейджеры были изготовлены компанией в Европе, которая имела право использовать бренд фирмы. В своем заявлении компания назвала BAC, но Чинг-Куанг отказался комментировать ее конкретное местонахождение.
Как утверждается, боевики "Хезболлы" используют пейджеры как низкотехнологичные средства связи, чтобы Израиль не отследил их местоположение.
Однако устройства были модифицированы Моссадом "на производственном уровне", заявил журналистам высокопоставленный ливанский источник.
"Моссад встроил в устройство плату с взрывчатым материалом, которая получает код. Ее очень трудно обнаружить каким-либо способом. Даже с помощью любого устройства или сканера", - рассказал источник Reuters.
Устройства среагировали на закодированное сообщение
Сообщается, что 3 тысячи пейджеров взорвались после отправки закодированного сообщения, которое одновременно активировало взрывчатку.
Другой источник в органах безопасности сообщил агентству Reuters, что в новых пейджерах было спрятано до трех граммов взрывчатки, которая месяцами оставалась "незамеченной" "Хезболлой".
Проанализированные агентством снимки уничтоженных пейджеров, показали формат и наклейки на задней панели, соответствующие пейджерам, которые изготовлены компанией Gold Apollo из Тайбэя (Тайвань).
Напомним, в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.
В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее - внешнюю разведывательную службу Моссад. В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.
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К слову, вследствие этой атаки, потерял глаз и получил другие ранения посол Ирана в Ливане.
Тепер точно відомо, що Іран там кермує. Правда це і раніше було відомо. Але ж ...
Он пейджеры людям клепал.
Агент Рабинович стоял на контроле
Настраивал точный сигнал.
Агент Рабинович, в девичестве Шнайдер,
Из центра сигнал получил,
Агент Рабинович по кличке «Провайдер»
Рубильник бесстрашно включил.
Летят из Ливана печальные сводки
От страха скулит Хизбалла,
Агент Рабинович из горлышка водки
Хлебнул, и уснул до утра.
А вони просто втюхали терористам партію пейджерів... як по єврейськи )))... останні слова то не образа а комплімент..
хто дасть гарантію, що ті пейдежеди тільки у хезболи в штанях будуть?
а не пів Европи їх носять?
"хто дасть гарантію, що ті пейдежеди тільки у хезболи в штанях будуть?
а не пів Европи їх носять?"
як би були змагання по держанню лапші на вухах - ми б як мінімум були в призерах!
після як всі повірили в голобородька я вже нічому не дивуюсь...
сказав неназваний істочнік з лівії,
а всі ж знають шо лівійці не брешуть ні в коєму разі,
от дуже ***** правдиві - мамою клянуться...
Возвращаемся к печам, котелкам, стирке в реке, дровам, короче к первобытному строю.
Зато безопасно.
Число раненых перевалило за 4000.
Об этом сообщает правительственное издание "Голос Израиля".
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В результате взрывов пейджеров погибли сыновья двух депутатов "Хезболлы" - Хасана Фадлаллы и Али Амера.
Как сообщают кувейтское издание "Аль-Джарида", трое телохранителей лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы пострадали в результате взрыва пейджеров.
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Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани получил ранения лица и руки при взрыве пейджера, принадлежащего одному из его телохранителей, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник.
Ранее иранское государственное агентство Mehr информировало, что Моджтаба Амани получил ранения в результате взрыва своего пейджера. Посольство Ирана в Ливане уточняло в сообщении в соцсети Х, что Амани получил незначительные ранения, общее состояние посла хорошее.
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МИД Ливана после детонации пейджеров обвинил Израиль в кибератаке, в результате которой ранения получили тысячи граждан."
По сообщению израильских спецслужб, боевые отряды всех организаций, действующих в Палестинской автономии на территории Иудеи и Самарии получили приказ срочно избавиться от всех средств связи.
Просто неймовірно.
Воно було прикольно.
Це були десь 87-59рр.
Воно було прикольно.
зараз - абсолютний раритет.
І на цьому раритеті - хоєнова куча поранених. Це капєц як весело ))
Ніт. 10-15г може. Октоген чи гексоген, приміром.
розропирюйте вуха - вам на туда зараз вішати будуть...
Но поверить что офицеры спецслужб сидели сутками начиняли тысячи пейджеров, не имея никакой уверености что они попадут куда надо, а затем еще и несколько месяцев террористы будут их носить и никто случайным образом не расковыряет пейджер и не обнаружит взрывчатку.... ну это как то очень маловероятно. Возможно просто какие то еврейские генералы хотят себе больших медалек
Ніхто нічого не начиняв. Заряд закладався у невеликий пластиковий контейнер і запаювався. Із нього виходили дві тонкі ніхромові дротинки, по яким в потрібний момент проходив струм.
Плюс уповільнювач вибуху секунд на 5. Типовий електродетонатор.