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Новости
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"Моссад" заложил взрывчатку в 5000 пейджеров "Хезболлы" за несколько месяцев до взрывов, - Reuters

Ізраїль заклав вибухівку в тайванські пейджери Хезболли

Внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Агентство ссылается на высокопоставленный источник Службы безопасности Ливана и еще один источник.

По их данным,"Хезболла" заказала 5 000 пейджеров у тайваньской компании Gold Apollo. Пейджеры ввезли в Ливан в начале этого года.

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Израиль встроил в пейджеры плату со взрывчаткой

Основатель Gold Apollo Хсу Чинг-Куанг рассказал, что взорвавшиеся пейджеры были изготовлены компанией в Европе, которая имела право использовать бренд фирмы. В своем заявлении компания назвала BAC, но Чинг-Куанг отказался комментировать ее конкретное местонахождение.

Как утверждается, боевики "Хезболлы" используют пейджеры как низкотехнологичные средства связи, чтобы Израиль не отследил их местоположение.

Однако устройства были модифицированы Моссадом "на производственном уровне", заявил журналистам высокопоставленный ливанский источник.

"Моссад встроил в устройство плату с взрывчатым материалом, которая получает код. Ее очень трудно обнаружить каким-либо способом. Даже с помощью любого устройства или сканера", - рассказал источник Reuters.

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Устройства среагировали на закодированное сообщение

Сообщается, что 3 тысячи пейджеров взорвались после отправки закодированного сообщения, которое одновременно активировало взрывчатку.

Другой источник в органах безопасности сообщил агентству Reuters, что в новых пейджерах было спрятано до трех граммов взрывчатки, которая месяцами оставалась "незамеченной" "Хезболлой".

Проанализированные агентством снимки уничтоженных пейджеров, показали формат и наклейки на задней панели, соответствующие пейджерам, которые изготовлены компанией Gold Apollo из Тайбэя (Тайвань).

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Напомним, в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.

В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее - внешнюю разведывательную службу Моссад. В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.

Автор: 

взрывчатка (844) Израиль (1924) Ливан (126) Моссад (20) Хезболла (33)


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Топ комментарии
+51
скидуємось на пейджер єрмаку
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18.09.2024 11:26
+37
Гарна робота-"Моссаду"респектище...
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18.09.2024 11:27
+34
Агент Рабинович служил в Моторолле,
Он пейджеры людям клепал.
Агент Рабинович стоял на контроле
Настраивал точный сигнал.

Агент Рабинович, в девичестве Шнайдер,
Из центра сигнал получил,
Агент Рабинович по кличке «Провайдер»
Рубильник бесстрашно включил.

Летят из Ливана печальные сводки
От страха скулит Хизбалла,
Агент Рабинович из горлышка водки
Хлебнул, и уснул до утра.
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18.09.2024 11:35
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Правила форума Совет форумчан
" Хезбола" в ахуі!
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18.09.2024 11:26 Ответить
та ще й Орбан в **** - ці пейджери були виготовлені в Угорщині
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18.09.2024 13:22 Ответить
Була інфа шо Таивань
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18.09.2024 13:24 Ответить
фірма розробник пейджера тайванська - але безпосередньо виготовлені вони по франшизі в Угорщині
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18.09.2024 14:27 Ответить
Тоді Іран постарається допомогти Орбану склеіти ласти
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18.09.2024 16:53 Ответить
скидуємось на пейджер єрмаку
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18.09.2024 11:26 Ответить
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18.09.2024 11:38 Ответить
А Вєньку ЗЕлупеньку, що ж без пейджера залишимо? Це негарно, якось не по українськи.
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18.09.2024 11:44 Ответить
Воно і так з єрмачмом в шокє, що не встигли прєдупрєдіть.. не вийшло як із вагінєровцамі!!!
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18.09.2024 12:33 Ответить
Гарна робота-"Моссаду"респектище...
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18.09.2024 11:27 Ответить
За несколько секунд перед взрывом пейджеры в Ливане издавали звуковые сигналы, что, видимо, подтолкнуло владельцев взять их в руки и поднести к лицу, - https://www.nytimes.com/live/2024/09/17/world/israel-hamas-war-news NYT

К слову, вследствие этой атаки, потерял глаз и получил другие ранения посол Ирана в Ливане.
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18.09.2024 11:27 Ответить
Це ж "прекрасно" !!
Тепер точно відомо, що Іран там кермує. Правда це і раніше було відомо. Але ж ...
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18.09.2024 12:42 Ответить
А де український Моссад ?
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18.09.2024 11:29 Ответить
І. Баканов, "найчесніший голова СБУ за часи незалежності" (по версії одного маловідомого блазня) вже збирає команду професіоналів-патріотів! "Досвід" має.
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18.09.2024 11:45 Ответить
Баканов - мажор. Який з нього захисник?
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18.09.2024 12:50 Ответить
Є кадри в інтернеті, де Депутат Госдуми Андрій Луговий (той самий) на передачі Скабєєвої пропонує фізично знищити Зеленського і його оточення. Тобто цей варіант в Рашці переходить в практичну площину. Зате в Україні Баканов і Малюк за мир. Вони не здійснили жодного теракту проти більш-менш значимого політичного діяча Російської *********. Діждетесь, товариші генерали спецслужб, коли теракти пролунають на Банковій.
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18.09.2024 19:37 Ответить
Ну що ж - хай "Хезболла" пише рекламацію на фірму!
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18.09.2024 11:29 Ответить
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18.09.2024 11:34 Ответить
Не дано
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18.09.2024 11:37 Ответить
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18.09.2024 11:33 Ответить
Астанавітєсь!!!
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18.09.2024 12:29 Ответить
На росии вообще целый склад пейджеров взорвался
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18.09.2024 11:33 Ответить
Агент Рабинович служил в Моторолле,
Он пейджеры людям клепал.
Агент Рабинович стоял на контроле
Настраивал точный сигнал.

Агент Рабинович, в девичестве Шнайдер,
Из центра сигнал получил,
Агент Рабинович по кличке «Провайдер»
Рубильник бесстрашно включил.

Летят из Ливана печальные сводки
От страха скулит Хизбалла,
Агент Рабинович из горлышка водки
Хлебнул, и уснул до утра.
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18.09.2024 11:35 Ответить
напевно "літієві батареї" коротнули синхронно
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18.09.2024 11:35 Ответить
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18.09.2024 11:36 Ответить
Це не буданговати по телеканалах СМІ.
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18.09.2024 11:36 Ответить
Знищення арсеналу кремлівських терористів теж непоганий результат. Навіть в космосі побачили.
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18.09.2024 13:42 Ответить
Пейджер в 2024 році. Я думав що їх більше не існує в природі.
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18.09.2024 11:36 Ответить
Раритет)
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18.09.2024 11:46 Ответить
Шедеврально!!!
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18.09.2024 11:37 Ответить
один був у доні в ухелі - валяюсь...
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18.09.2024 11:40 Ответить
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18.09.2024 11:40 Ответить
Ізраїль лідер в програмному забезпеченні по взлому телефонів.... я вже був подумав що вони через код батареї літієїві взривали... хоча технічно це не реально але все ж..

А вони просто втюхали терористам партію пейджерів... як по єврейськи )))... останні слова то не образа а комплімент..
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18.09.2024 11:44 Ответить
дуже блискуча операція..., ізраїльські спецслужби знов на висоті..., ця операція ввійде в історію, як одна з самих успішних операцій проти терористів...
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18.09.2024 11:49 Ответить
і ви теж в це вірите? ай я яй...
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18.09.2024 11:51 Ответить
так, а в що не вірити? що вони повзривалися майже одночасно, чи в те, що до цього причетні ізраїльські спецслужби? мені подобається вірити в останнє і я вірю...
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18.09.2024 12:31 Ответить
такі речі, навіть як шо повірити в казку шо 100 евреів день і ніч начіняли якись пейджери чимось,
хто дасть гарантію, що ті пейдежеди тільки у хезболи в штанях будуть?
а не пів Европи їх носять?
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18.09.2024 12:38 Ответить
Так. Ваші сумніви мають під собою ґрунт. З іншого боку, якщо Хезболла централізовано їх замовляла, то все логічно.
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18.09.2024 12:45 Ответить
це не відміняє питання
"хто дасть гарантію, що ті пейдежеди тільки у хезболи в штанях будуть?
а не пів Европи їх носять?"
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18.09.2024 12:50 Ответить
які штані, пейджери - це минуле сторіччя, ця хезболла замовляла їх, щоб типу їх спецслужби не могли відстежити через телефон..., та їм виходить й не треба було...
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18.09.2024 12:55 Ответить
ну добре,
як би були змагання по держанню лапші на вухах - ми б як мінімум були в призерах!
після як всі повірили в голобородька я вже нічому не дивуюсь...
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18.09.2024 13:05 Ответить
Тю ! То як можна було підірвати 3000 девайсів одночасно ??
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18.09.2024 13:56 Ответить
ну як би вам так сказати? - ********** технологія!
сказав неназваний істочнік з лівії,
а всі ж знають шо лівійці не брешуть ні в коєму разі,
от дуже ***** правдиві - мамою клянуться...
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18.09.2024 14:02 Ответить
Тобто, відповіді Ви не знаєш.
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18.09.2024 21:17 Ответить
Ще й послу Ірану пейджер для управління дипломатичною установою виявився потрібним...
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18.09.2024 13:47 Ответить
А вони шо до сих пір цим нафталіном користуються?
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18.09.2024 11:50 Ответить
дарують родичям за кордоном в якості рарітета...
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18.09.2024 11:54 Ответить
А нельзя было так же заминировать все унитазы, стиралки и телевизоры которые рашисты смародерили у украинцев?
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18.09.2024 11:54 Ответить
Представляю какой сейчас кипишь начнется на рашке. Если с пейджерами так можно то с Айфонами тем более.
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18.09.2024 11:59 Ответить
С телефонами, телевизорами, микрволновками, холодильниками, морозильниками, тостерами, фенами, короче со всем бытовым барахлом у которого есть вилка...
Возвращаемся к печам, котелкам, стирке в реке, дровам, короче к первобытному строю.
Зато безопасно.
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18.09.2024 12:08 Ответить
Ні.
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18.09.2024 12:04 Ответить
Почему нет? Представьте себе нажатием одной кнопки, на воздух одновременно взлетают дома всех орков воевавших в Украине
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18.09.2024 12:42 Ответить
А то меня уже за***бало что все кричат что Израиль когда то обменял тысячу боевиков на одного своего солдата. Только все молчат что Израиль потом уничтожает пачками всех кто воевал против Израиля
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18.09.2024 12:45 Ответить
От як працюють спецслужби здорової країни, не зараженої Єрмаком і кацапськими стукачами.
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18.09.2024 11:57 Ответить
https://t.me/voinasordoy/3227 Відео з місця події
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18.09.2024 11:59 Ответить
видео есть как взорвался и хазбулец валяется и корчится от боли
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18.09.2024 12:07 Ответить
Ндяя.
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18.09.2024 11:59 Ответить
Браво! Просто БРАВО
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18.09.2024 12:03 Ответить
Ізраіль перевидав арабською мовою книгу П'єра Лакло "Небезпечний зв'язок"
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18.09.2024 12:08 Ответить
"500 бойцов «Хезболлы» остались без глаз в результате детонации пейджеров в Ливане и Сирии.

Число раненых перевалило за 4000.

Об этом сообщает правительственное издание "Голос Израиля".

* * *

В результате взрывов пейджеров погибли сыновья двух депутатов "Хезболлы" - Хасана Фадлаллы и Али Амера.

Как сообщают кувейтское издание "Аль-Джарида", трое телохранителей лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы пострадали в результате взрыва пейджеров.

* * *

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани получил ранения лица и руки при взрыве пейджера, принадлежащего одному из его телохранителей, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник.

Ранее иранское государственное агентство Mehr информировало, что Моджтаба Амани получил ранения в результате взрыва своего пейджера. Посольство Ирана в Ливане уточняло в сообщении в соцсети Х, что Амани получил незначительные ранения, общее состояние посла хорошее.

* * *

МИД Ливана после детонации пейджеров обвинил Израиль в кибератаке, в результате которой ранения получили тысячи граждан."

По сообщению израильских спецслужб, боевые отряды всех организаций, действующих в Палестинской автономии на территории Иудеи и Самарии получили приказ срочно избавиться от всех средств связи.
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18.09.2024 12:09 Ответить
Ех...нам би хоть аднаво єврєя ва власті...
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18.09.2024 12:10 Ответить
ОДНОГО ШЗ КРИВОРОГАТІНСКА ЯКРАЗ І ХВАТИЛО ...
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18.09.2024 12:20 Ответить
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18.09.2024 12:18 Ответить
Ця операція Моссаду війде в історію. Це було круче за ту стару "Гнів божий" після Мюнхену.
Просто неймовірно.
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18.09.2024 12:26 Ответить
А як щодо Mul-T-Lock ? У кого треба завжди знайдеться ключик-відмичка.
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18.09.2024 13:24 Ответить
Поговорити хочеш? Ок. А, що таке пейджери, пам'ятаєш? ні. Бала така прикольна хрень. Я з собою 2 штуки носив на різні відділи збуту. Клієнти оператору. Оператор тобі надсилає.
Воно було прикольно.
Це були десь 87-59рр.
Воно було прикольно.
зараз - абсолютний раритет.
І на цьому раритеті - хоєнова куча поранених. Це капєц як весело ))
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18.09.2024 13:31 Ответить
У чалмоносців не вистачило кебети відібрати з оптової партії 2-3 пейджери і помістити їх у полум"я? Вибухівка себе би проявила...
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18.09.2024 12:27 Ответить
Є чутливі прилади - детектори вибухівки, собачки треновані. Все це та багато інших перепон Моссад вдало обійшов. Блискуча антитерористична операція.
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18.09.2024 13:50 Ответить
Це вищий пілотаж, красавчики
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18.09.2024 12:30 Ответить
Хто розуміється - 3 грами вибухівки може дати такий ефект ??
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18.09.2024 12:47 Ответить
Маск13
Ніт. 10-15г може. Октоген чи гексоген, приміром.
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18.09.2024 13:14 Ответить
Мабуть вибухівка закамуфльована під чіп. Щоб візуальний контроль не викликав підозр.
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18.09.2024 13:52 Ответить
"Агентство посилається на високопоставлене джерело Служби безпеки Лівану та ще одне джерело"
розропирюйте вуха - вам на туда зараз вішати будуть...
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18.09.2024 12:58 Ответить
Отуєнна оперативна розробка, один із вищих пілотажів "Моссаду". Цікаво, що відчебучить "Дувдеван". Респект, та *********** наснаги та вдачі спецслужбам Ізраїлю.
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18.09.2024 13:14 Ответить
Робіть висновки щодо їхніх замків, фільтрів для води, і так далі.
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18.09.2024 13:21 Ответить
я почти уверен что эти пейджеры хезбалоиды сами начиняли взрывчаткой, чтобы уничтожать их в случае ареста или кражи. У них параноя еще после Пегасуса, они верят что даже если удалят все сообщения из памяти - израильские спецслужбы все равно восстановят все. Поэтому и минирует их микрозарядами. Не удивлюсь если окажется что не все террористы знали о заряде, так как это еще и может быть инструментом наказания для предателей или непокорных.
Но поверить что офицеры спецслужб сидели сутками начиняли тысячи пейджеров, не имея никакой уверености что они попадут куда надо, а затем еще и несколько месяцев террористы будут их носить и никто случайным образом не расковыряет пейджер и не обнаружит взрывчатку.... ну это как то очень маловероятно. Возможно просто какие то еврейские генералы хотят себе больших медалек
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18.09.2024 13:27 Ответить
хм ... Ми носимо смартфони по 5-10 років. Останні 10 років смарти нерозборні, батарею самому не витягти.
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18.09.2024 13:55 Ответить
ватникобой
Ніхто нічого не начиняв. Заряд закладався у невеликий пластиковий контейнер і запаювався. Із нього виходили дві тонкі ніхромові дротинки, по яким в потрібний момент проходив струм.
Плюс уповільнювач вибуху секунд на 5. Типовий електродетонатор.
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18.09.2024 14:18 Ответить
https://www.youtube.com/@Poyarkov НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым

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18.09.2024 14:52 Ответить
Буданов учись!
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18.09.2024 19:21 Ответить
И поразлетались палестинские яйца
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18.09.2024 19:36 Ответить
 
 