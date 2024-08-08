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"Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от Ирана, - CNN

Хезболла готова завдати удару по Ізраїлю

Группировка Хезболла может нанести удар по Израилю независимо от планов Ирана, и атака может произойти в ближайшие дни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

"Как сообщили CNN два источника, знакомые с разведданными, все больше кажется, что "Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от того, какие могут быть намерения у Ирана. Один из источников заявил, что ливанская группировка продвигается быстрее, чем Иран, в своих планах и надеется нанести удар по Израилю в ближайшие дни", - сообщает телеканал.

Другой источник подчеркнул, что благодаря близости Ливана к Израилю, "Хезболла" может действовать почти без предупреждения, в отличие от Ирана.

По его словам, пока неясно, как Иран и "Хезболла" координируют свои действия, если вообще координируют. Официальные лица считают, что их подходы к дальнейшим шагам могут не полностью совпадать.

Возможные атаки со стороны Хезболлы и Ирана на Израиль рассматриваются как ответ на убийства главного военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Ливане и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность к этим событиям.

Напомним, издание Politico заявило, что Иран, возможно, передумает осуществлять массированную атаку на Израиль.

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Израиль (1920) Иран (1774) Хезболла (33)


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Хезболла давно по дорослому не вигрібала терлячек від Ізраілю.
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08.08.2024 07:50 Ответить
И конкретных звиздюлей в ответ получит независимо от Ирана.
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08.08.2024 07:50 Ответить
По ліванських лікарнях?
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08.08.2024 08:18 Ответить
По всему, по чему надо будет.
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08.08.2024 08:36 Ответить
Те, що пускові установки Хізбалли заховані в підвалах житлових будинків, те, що запуски ракет здійснюються з міських кварталів, те, що склад високоточних ракет розташований прямо на території міжнародного аеропорту Бейрута, те, що військова діяльність відбувається на території лікарень, шкіл, садків не проблема Ізраїлю, а проблема тих, хто живим щитом із мирних людей захищає свої ракети
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08.08.2024 08:42 Ответить
А може і не завдати. От же ж припущенці із CNN...
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08.08.2024 07:56 Ответить
Ні, припущення про те, що удару може взагалі не бути, нереальне. Це Схід, тут втрата обличчя гірша за військову поразку. Іран та його сателіт Хізбалла, так довго і грізно обіцяли знищити Ізраїль, що ходу назад вони не мають. Гарного виходу для них нема взагалі, нема навіть поганого. Мають тільки дуже поганий і катастрофічний. Дуже поганий, це нічого не робити, а значить втратити обличчя і з ним такий важливий для Ірану статус "Лідер мусульманського світу", а катастрофічний - все ж таки почати, отримати відповідь і перетворитися на Газу-2.
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08.08.2024 08:53 Ответить
чекайте. всі казали: і байден і трамп і орбан з сіярто, зуб давали, що іран бахне, ще вчора. кажуть, тувинський дегенерат, особисто щось привіз і прохання, бити кудись конкретно.

бахнув? я, щось пропустив?
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08.08.2024 08:36 Ответить
Да аже дайте привід Цахалу а то не зрозуміло Насрала ота Хезболла собі у штані чи не Насрала.
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08.08.2024 09:32 Ответить
 
 