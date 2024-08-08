"Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от Ирана, - CNN

Группировка Хезболла может нанести удар по Израилю независимо от планов Ирана, и атака может произойти в ближайшие дни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

"Как сообщили CNN два источника, знакомые с разведданными, все больше кажется, что "Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от того, какие могут быть намерения у Ирана. Один из источников заявил, что ливанская группировка продвигается быстрее, чем Иран, в своих планах и надеется нанести удар по Израилю в ближайшие дни", - сообщает телеканал.

Другой источник подчеркнул, что благодаря близости Ливана к Израилю, "Хезболла" может действовать почти без предупреждения, в отличие от Ирана.

По его словам, пока неясно, как Иран и "Хезболла" координируют свои действия, если вообще координируют. Официальные лица считают, что их подходы к дальнейшим шагам могут не полностью совпадать.

Возможные атаки со стороны Хезболлы и Ирана на Израиль рассматриваются как ответ на убийства главного военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Ливане и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность к этим событиям.

Напомним, издание Politico заявило, что Иран, возможно, передумает осуществлять массированную атаку на Израиль.

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