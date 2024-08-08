"Хезболла" може завдати удару по Ізраїлю незалежно від Ірану, - CNN

Угруповання Хезболла може завдати удару по Ізраїлю незалежно від планів Ірану, і атака може відбутися найближчими днями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на джерела.

"Як повідомили CNN два джерела, знайомі з розвідданими, дедалі більше здається, що"Хезболла" може завдати удару Ізраїлю незалежно від того, які можуть бути наміри в Ірану. Одне з джерел заявило, що ліванське угруповання просувається швидше, ніж Іран, у своїх планах і сподівається завдати удару Ізраїлю найближчими днями", - повідомляє телеканал.

Інше джерело підкреслило, що завдяки близькості Лівану до Ізраїлю, "Хезболла" може діяти майже без попередження, на відміну від Ірану.

За його словами, поки неясно, як Іран і "Хезболла" координують свої дії, якщо взагалі координують. Офіційні особи вважають, що їхні підходи до подальших кроків можуть не повністю збігатися.

Можливі атаки з боку Хезболли та Ірану на Ізраїль розглядаються як відповідь на вбивства головного військового командира "Хезболли" Фуада Шукра в Лівані та політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані. Ізраїль не підтвердив і не спростував свою причетність до цих подій.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Іран, можливо, передумає здійснювати масовану атаку на Ізраїль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль не зацікавлений у великій війні на Близькому Сході, - посол Бродський