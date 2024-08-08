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"Хезболла" може завдати удару по Ізраїлю незалежно від Ірану, - CNN

Хезболла готова завдати удару по Ізраїлю

Угруповання Хезболла може завдати удару по Ізраїлю незалежно від планів Ірану, і атака може відбутися найближчими днями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на джерела.

"Як повідомили CNN два джерела, знайомі з розвідданими, дедалі більше здається, що"Хезболла" може завдати удару Ізраїлю незалежно від того, які можуть бути наміри в Ірану. Одне з джерел заявило, що ліванське угруповання просувається швидше, ніж Іран, у своїх планах і сподівається завдати удару Ізраїлю найближчими днями", - повідомляє телеканал.

Інше джерело підкреслило, що завдяки близькості Лівану до Ізраїлю, "Хезболла" може діяти майже без попередження, на відміну від Ірану.

За його словами, поки неясно, як Іран і "Хезболла" координують свої дії, якщо взагалі координують. Офіційні особи вважають, що їхні підходи до подальших кроків можуть не повністю збігатися.

Можливі атаки з боку Хезболли та Ірану на Ізраїль розглядаються як відповідь на вбивства головного військового командира "Хезболли" Фуада Шукра в Лівані та політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані. Ізраїль не підтвердив і не спростував свою причетність до цих подій.

 Нагадаємо,  видання Politico заявило, що Іран, можливо, передумає здійснювати масовану атаку на Ізраїль.

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Автор: 

Ізраїль (1637) Іран (2011) Хезболла (34)


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Хезболла давно по дорослому не вигрібала терлячек від Ізраілю.
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08.08.2024 07:50 Відповісти
И конкретных звиздюлей в ответ получит независимо от Ирана.
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08.08.2024 07:50 Відповісти
По ліванських лікарнях?
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08.08.2024 08:18 Відповісти
По всему, по чему надо будет.
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08.08.2024 08:36 Відповісти
Те, що пускові установки Хізбалли заховані в підвалах житлових будинків, те, що запуски ракет здійснюються з міських кварталів, те, що склад високоточних ракет розташований прямо на території міжнародного аеропорту Бейрута, те, що військова діяльність відбувається на території лікарень, шкіл, садків не проблема Ізраїлю, а проблема тих, хто живим щитом із мирних людей захищає свої ракети
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08.08.2024 08:42 Відповісти
А може і не завдати. От же ж припущенці із CNN...
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08.08.2024 07:56 Відповісти
Ні, припущення про те, що удару може взагалі не бути, нереальне. Це Схід, тут втрата обличчя гірша за військову поразку. Іран та його сателіт Хізбалла, так довго і грізно обіцяли знищити Ізраїль, що ходу назад вони не мають. Гарного виходу для них нема взагалі, нема навіть поганого. Мають тільки дуже поганий і катастрофічний. Дуже поганий, це нічого не робити, а значить втратити обличчя і з ним такий важливий для Ірану статус "Лідер мусульманського світу", а катастрофічний - все ж таки почати, отримати відповідь і перетворитися на Газу-2.
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08.08.2024 08:53 Відповісти
чекайте. всі казали: і байден і трамп і орбан з сіярто, зуб давали, що іран бахне, ще вчора. кажуть, тувинський дегенерат, особисто щось привіз і прохання, бити кудись конкретно.

бахнув? я, щось пропустив?
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08.08.2024 08:36 Відповісти
Да аже дайте привід Цахалу а то не зрозуміло Насрала ота Хезболла собі у штані чи не Насрала.
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08.08.2024 09:32 Відповісти
 
 