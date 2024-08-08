Іран може відмовитися від проведення масштабної атаки на Ізраїль, - Politico

Іран, можливо, передумає здійснювати масовану атаку на Ізраїль. Штати не очікують нападу Тегерану на Ізраїль в найближчому майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на двох високопоставлених американських чиновників.

Зазначається, що США попередили Іран, що масований удар лише розпалить напруженість і створить ризик прямої конфронтації між двома країнами.

Адміністрація Байдена також закликала Іран переглянути свою реакцію на вибух, в результаті якого загинув лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія, оскільки його смерть, схоже, стала наслідком вибуху дистанційно керованої бомби, яка була закладена в його тегеранському гостьовому будинку під час таємної операції, а не в рамках більш масштабної атаки.

"Тепер Тегеран дедалі більше поділяє думку Вашингтона, хоча спочатку заперечував її",- зазначають офіційні особи.

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Минулого тижня Вашингтон отримав свідчення того, що Іран потенційно може спробувати здійснити напад на Ізраїль на вихідних.

В очікуванні цього, США відправили винищувачі і кораблі в регіон, що офіційні особи описали як демонстрацію стримування.

Тим часом американські чиновники все ще працюють над укладенням угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом.

Минулого місяця посадовці заявили журналістам, що, на їхню думку, вони як ніколи близько підійшли до завершення роботи.

Нагадаємо, днями видання New York Times повідомило про те, що Іран почав підготовку до війни проти Ізраїлю та запросив у Російської Федерації сучасні системи ППО та радари.