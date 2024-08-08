РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12848 посетителей онлайн
Новости
3 136 6

Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль, - Politico

Іран

Иран, возможно, передумает совершать массированную атаку на Израиль. Штаты не ожидают нападения Тегерана на Израиль в ближайшем будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Отмечается, что США предупредили Иран, что массированный удар только разожжет напряженность и создаст риск прямой конфронтации между двумя странами.

Администрация Байдена также призвала Иран пересмотреть свою реакцию на взрыв, в результате которого погиб лидер ХАМАСа Исмаил Хания, поскольку его смерть, похоже, стала следствием взрыва дистанционно управляемой бомбы, которая была заложена в его тегеранском гостевом доме во время тайной операции, а не в рамках более масштабной атаки.

"Теперь Тегеран все больше разделяет мнение Вашингтона, хотя сначала отрицал его",- отмечают официальные лица.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль не заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке, - посол Бродский

На прошлой неделе Вашингтон получил свидетельства того, что Иран потенциально может попытаться совершить нападение на Израиль на выходных.
В ожидании этого, США отправили истребители и корабли в регион, что официальные лица описали как демонстрацию сдерживания.

Тем временем американские чиновники все еще работают над заключением соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом.
В прошлом месяце чиновники заявили журналистам, что, по их мнению, они как никогда близко подошли к завершению работы.

Напомним, на днях издание New York Times сообщило о том, что Иран начал подготовку к войне против Израиля и запросил у Российской Федерации современные системы ПВО и радары.

Автор: 

Израиль (1920) Иран (1774) США (26422) Хамас (183)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іхнєє пресвятєйше високоблагородіє соізволят соблаговоліть.

А якщо коротше, обісрався.
показать весь комментарий
08.08.2024 06:56 Ответить
Как и ожидалось. Обе стороны угрожают двадцатым нападением не только на Иран или Израиль, но совсем не хотят воевать.
показать весь комментарий
08.08.2024 07:14 Ответить
Загрози аятол - це як китайське попередження або оонівська стурбованність.
показать весь комментарий
08.08.2024 08:39 Ответить
Два дні тому навіть уйобщина анонсувала, тепер ніхто не анонсує.

Мабуть вітер змінив напрямок
показать весь комментарий
08.08.2024 08:49 Ответить
Аятолла Насрала у шальвари?
показать весь комментарий
08.08.2024 09:11 Ответить
А как же Трамп, что сбрехал опять ?
показать весь комментарий
08.08.2024 12:08 Ответить
 
 