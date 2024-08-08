Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль, - Politico

Иран, возможно, передумает совершать массированную атаку на Израиль. Штаты не ожидают нападения Тегерана на Израиль в ближайшем будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Отмечается, что США предупредили Иран, что массированный удар только разожжет напряженность и создаст риск прямой конфронтации между двумя странами.

Администрация Байдена также призвала Иран пересмотреть свою реакцию на взрыв, в результате которого погиб лидер ХАМАСа Исмаил Хания, поскольку его смерть, похоже, стала следствием взрыва дистанционно управляемой бомбы, которая была заложена в его тегеранском гостевом доме во время тайной операции, а не в рамках более масштабной атаки.

"Теперь Тегеран все больше разделяет мнение Вашингтона, хотя сначала отрицал его",- отмечают официальные лица.

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На прошлой неделе Вашингтон получил свидетельства того, что Иран потенциально может попытаться совершить нападение на Израиль на выходных.

В ожидании этого, США отправили истребители и корабли в регион, что официальные лица описали как демонстрацию сдерживания.

Тем временем американские чиновники все еще работают над заключением соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом.

В прошлом месяце чиновники заявили журналистам, что, по их мнению, они как никогда близко подошли к завершению работы.

Напомним, на днях издание New York Times сообщило о том, что Иран начал подготовку к войне против Израиля и запросил у Российской Федерации современные системы ПВО и радары.