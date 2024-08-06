Иран начал подготовку к войне против Израиля: обратился к РФ с просьбой предоставить радары и средства ПВО, - NYT
Иран запросил у Российской Федерации современные системы ПВО и радары в рамках подготовки к возможной войне с Израилем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Times со ссылкой на иранские СМИ и собственные источники среди иранских чиновников, среди которых есть член Корпуса стражей исламской революции.
По их словам, Россия уже начала поставки.
В понедельник Тегеран посетил бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом и с командующим иранскими вооруженными силами Мохаммадом Багери.
По сообщениям иранских СМИ, генерал Багери заявил Шойгу, что отношения между их странами являются "глубокими, долгосрочными и стратегическими" и будут только расширяться при новом правительстве Ирана.
Как отмечает издание, несмотря на наличие у России экономических и культурных связей с Израилем, власти не могут отклонить просьбу Ирана о помощи в связи с поставкой "шахедов" для войны против Украины.
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Незабаром три мови корейську,іранську та мацкальську з'єднають в одну!!
В новій мові будуть одні матюки де корейські єрогліфи будуть написані арабською
орбан попередив, що його попередив іран, що б він попередив ізраїль про напад.
Ізраїль "лавіруєт". Так світ цинічний, світ нам "явамнічєвонєдолжєн" . У Ізраїля багато ворогів, майже всі навколо, тому рашку поки що не дратують, хоч вона і давала зброю завжди усім ворогам Ізраїлю.
Зараз у них вікно можливостей - допомогти ВСУ раз і на завжди випалити террористичний фуRUнкул на глобусі!!
У Сірії та ін.
І все це треба знищувати! Бо реЖим прутіна і патрушева це антираціональний сатанізм, вони будуть бити на шкоду Русі-України-Київської Держави навіть коли всередині їх "країни" ресурсів не залишиться! Це як вірус у мізках/мікросхемах, це як біснуватість , це як мікроб, як тарган, як сарана!!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/23/7452557/
До речі, дуже часто буває, що до армії потрапляє обмежена кількість якогось виду озброєнь. А більшу його частину поставляють на експорт.
Какой нахер экспорт. Если себе не хватает.
А ми попросили, ще раз попросили, ще 15 разів попросили, і нам трохи дали.
Пс. Не кажіть, що Порошенко дали б скоріше, йому б взагалі нічого б не дали
Знаєш - люди діляться на три категорії:
1) Ті що розуміють;
2) Ті що рузуміють коли їм роз"яснюють;
3) Ті що не розуміють і відмовляються розуміть!
Ти відносишся до ТРЕТЬОЇ КАТЕГОРІЇ
А коли побачили що за 2 місяці до вторгнення "влада" НЕзбирається оборонятись а здавати, то привозили лише джавеліни і стінгери, щоб затримати гусню партизанскими боями ДО кордонів Європи, щоб дати час на розгортання військ США.
А може це ті 2 полки С-400, які засрашка повинна була поставити Індії і заради яких Моді прискакав на 2 дні до ***** "рєшать вапрос", але коли отримав "ніхуха немає, приходь 2026 року" - розлютився і зірвав протокол 2-денної "зустрічі делегацією"?