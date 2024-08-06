Иран начал подготовку к войне против Израиля: обратился к РФ с просьбой предоставить радары и средства ПВО, - NYT

Иран запросил у Российской Федерации современные системы ПВО и радары в рамках подготовки к возможной войне с Израилем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Times со ссылкой на иранские СМИ и собственные источники среди иранских чиновников, среди которых есть член Корпуса стражей исламской революции.

По их словам, Россия уже начала поставки.

В понедельник Тегеран посетил бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом и с командующим иранскими вооруженными силами Мохаммадом Багери.

По сообщениям иранских СМИ, генерал Багери заявил Шойгу, что отношения между их странами являются "глубокими, долгосрочными и стратегическими" и будут только расширяться при новом правительстве Ирана.

Как отмечает издание, несмотря на наличие у России экономических и культурных связей с Израилем, власти не могут отклонить просьбу Ирана о помощи в связи с поставкой "шахедов" для войны против Украины.

Также читайте: Трамп заявил, что Иран нападет на Израиль сегодня вечером