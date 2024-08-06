РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11584 посетителя онлайн
Новости
12 366 137

Иран начал подготовку к войне против Израиля: обратился к РФ с просьбой предоставить радары и средства ПВО, - NYT

іран

Иран запросил у Российской Федерации современные системы ПВО и радары в рамках подготовки к возможной войне с Израилем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Times со ссылкой на иранские СМИ и собственные источники среди иранских чиновников, среди которых есть член Корпуса стражей исламской революции.

По их словам, Россия уже начала поставки.

В понедельник Тегеран посетил бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом и с командующим иранскими вооруженными силами Мохаммадом Багери.

По сообщениям иранских СМИ, генерал Багери заявил Шойгу, что отношения между их странами являются "глубокими, долгосрочными и стратегическими" и будут только расширяться при новом правительстве Ирана.

Как отмечает издание, несмотря на наличие у России экономических и культурных связей с Израилем, власти не могут отклонить просьбу Ирана о помощи в связи с поставкой "шахедов" для войны против Украины.

Также читайте: Трамп заявил, что Иран нападет на Израиль сегодня вечером

Автор: 

Израиль (1920) Иран (1774) ПВО (2709) россия (95372)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+43
3 помойки на карте мира (параша, Иран и С.Корея) должны быть с этой карты полностью стёрты.
показать весь комментарий
06.08.2024 09:07
+39
Поки захід боїться ескалації,вісь зла готується до третьої світової
показать весь комментарий
06.08.2024 09:09
+32
показать весь комментарий
06.08.2024 09:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
скоріше їх союзники готувалися ракети їм сбивати
показать весь комментарий
07.08.2024 02:03 Ответить
фуйло перепродасть корейські радари

Незабаром три мови корейську,іранську та мацкальську з'єднають в одну!!

В новій мові будуть одні матюки де корейські єрогліфи будуть написані арабською
показать весь комментарий
06.08.2024 09:43 Ответить
Йому самому вони потрібні. Тим більше що радари КНДР приблизно такі сліпі як і кацапські радари.
показать весь комментарий
06.08.2024 10:16 Ответить
Коноваленко! Людей хоч не сміши! Які "корейські ієрогліфи"? Яка "арабська"??? У північнокорейців не "ієрогліфи" а БУКВИ Їх алфавіт називається "хангиль"! А іранці - не араби Араби відносяться до семітської мовної групи а Іранці - до персидської! Це навіть різні "мовні сім"ї"
показать весь комментарий
06.08.2024 10:54 Ответить
Почему же Трамп не позвонит своему другу ***** и не призовет к миру? И где же недое_ баные миротворцы Китай, Орбан и Фица которые постоянно призывают к миру почему то Украину?
показать весь комментарий
06.08.2024 09:44 Ответить
як же так?

орбан попередив, що його попередив іран, що б він попередив ізраїль про напад.
показать весь комментарий
06.08.2024 09:48 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2024 09:47 Ответить
Надеюсь Израиль расхерачит вдоль и поперек полотенцеголовых и весь Иран чтобы все видели что будет с рашистскими союзничками.
показать весь комментарий
06.08.2024 09:48 Ответить
Ізраіль сам являється рашистьським союзником.
показать весь комментарий
06.08.2024 10:20 Ответить
Ніт!

Ізраїль "лавіруєт". Так світ цинічний, світ нам "явамнічєвонєдолжєн" . У Ізраїля багато ворогів, майже всі навколо, тому рашку поки що не дратують, хоч вона і давала зброю завжди усім ворогам Ізраїлю.

Зараз у них вікно можливостей - допомогти ВСУ раз і на завжди випалити террористичний фуRUнкул на глобусі!!
показать весь комментарий
06.08.2024 21:59 Ответить
Рашка розпочала постачання?))певно з бєлгарада чи курська зняли?)А може з татарстана?))блєф.
показать весь комментарий
06.08.2024 10:05 Ответить
Интересно где кацапы ПВО для Ирана возьмут если самим не хватаеи
показать весь комментарий
06.08.2024 10:08 Ответить
І де вони їх візьмуть, самим не вистачає.
показать весь комментарий
06.08.2024 10:17 Ответить
Є бази поза територією Помийки!!

У Сірії та ін.

І все це треба знищувати! Бо реЖим прутіна і патрушева це антираціональний сатанізм, вони будуть бити на шкоду Русі-України-Київської Держави навіть коли всередині їх "країни" ресурсів не залишиться! Це як вірус у мізках/мікросхемах, це як біснуватість , це як мікроб, як тарган, як сарана!!
показать весь комментарий
06.08.2024 22:03 Ответить
А, до речі, нехай. Нехай дадуть їм свої С-400 та С-500. Щоб весь світ побачив, наскільки вони "ефективні" проти західних систем озброєнь.
показать весь комментарий
06.08.2024 10:29 Ответить
Які С-500? Їх лише в 21 році стали виробляти. Думаешь так багато зробили?
показать весь комментарий
06.08.2024 12:31 Ответить
Посперечайся про це з будановим:

показать весь комментарий
06.08.2024 12:34 Ответить
Їх не так багато.
показать весь комментарий
06.08.2024 14:16 Ответить
Цього ніхто не знає, окрім кацапів. Ось, наприклад, новина про передачу С-500 (інша назва "Прометей") їхній армії:

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/23/7452557/

До речі, дуже часто буває, що до армії потрапляє обмежена кількість якогось виду озброєнь. А більшу його частину поставляють на експорт.
показать весь комментарий
06.08.2024 15:20 Ответить
Первые образцы, ага.

Какой нахер экспорт. Если себе не хватает.
показать весь комментарий
06.08.2024 15:27 Ответить
Тобі нагадати про те, як ми постачали бронетехніку за кордон? При цьому не маючи достатньо танків та БТР на озброєнні власної армії?
показать весь комментарий
06.08.2024 15:29 Ответить
Хіба якось по дальності "обнаруженія" цілей у повітрі. А так така сама рукожопна АналаГовнєт, бо клепають на швидкість, керівництво Рукожопії всі ресурси хоче проZрати на війну!!!
показать весь комментарий
06.08.2024 22:05 Ответить
Тобто по дальності -- більше ніж у совєцьких С-300гр.
показать весь комментарий
06.08.2024 22:06 Ответить
От красені, тільки попросили, та вже розпочали постачання.

А ми попросили, ще раз попросили, ще 15 разів попросили, і нам трохи дали.

Пс. Не кажіть, що Порошенко дали б скоріше, йому б взагалі нічого б не дали
показать весь комментарий
06.08.2024 10:38 Ответить
Ох і "вумний"!!! "Тільки срать не просишся!" При Порошенку нам свого озброєння вистачало - щоб протистоять "сєпарам" та "обмеженому контингенту ВС РФ на Донбасі Та й ще повним ходом СВОЄ ВЛАСНЕ нове озброєння розроблялося А "Гундосий" спинив усі оборонні програми а гроші "у асфальт закатав" - по якому кацапські танки перли як на парад

Знаєш - люди діляться на три категорії:

1) Ті що розуміють;

2) Ті що рузуміють коли їм роз"яснюють;

3) Ті що не розуміють і відмовляються розуміть!

Ти відносишся до ТРЕТЬОЇ КАТЕГОРІЇ
показать весь комментарий
06.08.2024 11:04 Ответить
коли був Український Президент а не шапітолій* то давали Джавеліни, Хамві + медичні їх варіанти і з балістичними радараии. Продавали Байрактари без проблем. ( Унилий Кас'янов їх так обсірав так обсірав до 2019 р.) .

А коли побачили що за 2 місяці до вторгнення "влада" НЕзбирається оборонятись а здавати, то привозили лише джавеліни і стінгери, щоб затримати гусню партизанскими боями ДО кордонів Європи, щоб дати час на розгортання військ США.
показать весь комментарий
06.08.2024 22:13 Ответить
То не військова допомога Ірану,то подяка рашки синам Моїсеєвим за Ланцет
показать весь комментарий
06.08.2024 10:39 Ответить
Це ті "засоби ППО", цілі полки яких ***** зняв з Сахаліну, Алтаю, з Кольского півострова і вже частково спалив в Криму?

А може це ті 2 полки С-400, які засрашка повинна була поставити Індії і заради яких Моді прискакав на 2 дні до ***** "рєшать вапрос", але коли отримав "ніхуха немає, приходь 2026 року" - розлютився і зірвав протокол 2-денної "зустрічі делегацією"?
показать весь комментарий
06.08.2024 10:59 Ответить
До речі, це ще й PR-акція для *****. Надаючи ірану засоби ППО, він ніби всім показує: "Дивіться - у нас їх ще стільки, що ми можемо навіть їх постачати до інших країн".
показать весь комментарий
06.08.2024 11:19 Ответить
Розумієш: знав я колись одного такого Вирішив навчить солдат, якої ширини повинні буть штани, на власному прикладі І з розмаху присів А штани візьми і репни прямо посередині сраки!
показать весь комментарий
06.08.2024 12:06 Ответить
ПВА в бочках они получат - пердаки заклеивать!
показать весь комментарий
06.08.2024 12:24 Ответить
Не, ну может и даст музейные С-100 Печора. И скажет, чем могли....
показать весь комментарий
06.08.2024 12:37 Ответить
Кто бы мог подумать, что в Израиле у власти такое сборище идиотов- охринен. Не дали Украине оружие остановить Рашку - так теперь сидите в бомбоубежищах сами. Есть всё-таки справедливость...
показать весь комментарий
06.08.2024 12:56 Ответить
Ну, они у них есть. А вот в бомбоубежищах скорее всего сидеть будут те кто находиться между Израилем и Ираном.
показать весь комментарий
06.08.2024 14:17 Ответить
Щось не дуже мені віриться що у РФ є надлишки що б їх постачати.
показать весь комментарий
06.08.2024 15:17 Ответить
порадіємо за ізраїль. Вони не допомогли Україні і плазували перед рашею, як найкращим другом. допомогли вам носіння з путіним дідів на палках? то жріть тепер своє лайно
показать весь комментарий
07.08.2024 02:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 