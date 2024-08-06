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Новости Война
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Трамп заявил, что Иран нападет на Израиль сегодня вечером

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня вечером Иран будет атаковать Израиль.

Об этом пишет Israel National News, передает Цензор.НЕТ.

"Я слышал, что сегодня вечером Иран совершит атаку на Израиль. Сегодня вечером на них нападут, я вам прямо сейчас говорю", - заявил Трамп.

Также он подчеркнул, что если бы он был президентом, ничего подобного не произошло бы.

"Никто бы даже не произнес слово "нападение". Этого бы не произошло. 100%", - заявил Трамп.

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Что предшествовало?

Напомним, что лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и его охранник были ликвидированы в результате обстрела их резиденции в Тегеране.

Кроме этого, 30 июля СМИ сообщали, что ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар по столице Ливана Бейруту, где, по данным израильской армии, находился командир группировки "Хезболла" Фуад Шукр, ответственный за убийство детей на Голанских высотах.

В среду, 31 июля, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал "нанести прямой удар по Израилю" из-за ликвидации в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Администрация президента США Байдена считает, что Иран в ближайшее время собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Также сообщалось, что глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил в понедельник, 5 августа, что Иран решил атаковать Израиль.

Автор: 

Израиль (1920) Иран (1774) Трамп Дональд (5094)


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Топ комментарии
+35
а карту звідки готується нападєніє показав??
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06.08.2024 02:04
+14
НЕТАНЬЯХУ З ХКУЙЛОМ ХИЗУВАВСЯ У ПЕРЕДВИБОРЧМХ ПЕРЕГОНАХ НА БІЛБОРДАХ В ОБНІМКУ....ТЕ ХКУЙЛО ІЗРАЇЛЮ ОРГАНІЗУВАЛО ВІЙНУ...
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06.08.2024 04:55
+10
Вождь довбой@бів "Підстрелене вухо" -великий оракул.)
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06.08.2024 06:31
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Ага, ага. Як і минулого разу постріляє дорогами які розбивають.
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06.08.2024 02:02 Ответить
а карту звідки готується нападєніє показав??
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06.08.2024 02:04 Ответить
Лука должен прислать.

Дуплетом на концерт:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ekj9lx/ua_116th_mechanized_brigades_khorne_drone_team/

1) Мина

2) Javelin
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06.08.2024 02:20 Ответить
****** shot
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06.08.2024 02:37 Ответить
Exactly
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06.08.2024 03:29 Ответить
Старое доброе видео про "красные труселя" (remastered) :

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1******/ua_recon_strike_group_hora_posted_more_video_of/
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06.08.2024 04:38 Ответить
Он ухо даёт за это. Теперь левое. Или зуб...

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06.08.2024 06:45 Ответить
Та яка там мапа?! Щось подібне на симбіоз чи діагноз Трампванга.
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06.08.2024 08:56 Ответить
Утром сегодня или завтра,или через пару дней.Делают так что бы все измотались в ожидании и устали.Все как их научили кацапы
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06.08.2024 02:29 Ответить
12
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06.08.2024 02:38 Ответить
Тиша-бе-ав
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06.08.2024 02:40 Ответить
знову всім миром будуть ізраїлю допомагати ракети сбивати?
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06.08.2024 02:43 Ответить
а рудий тут до чого? чи він одним вухом десь чув?
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06.08.2024 02:52 Ответить
В одно ухо залетело...
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06.08.2024 02:53 Ответить
Колись Марадона забив рукою гол в фіналі ЧС 86 , і відтоді було "рука Бога" .

А тепер Трамп буде казати вухо Бога , натякаючи на Моісея що слухав його через кущі.
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06.08.2024 03:16 Ответить
ну так про цей напад сьогодні на кільканадцять годин раніше сказав пСіярто. Тож тут Трамп ніякий інсайд не видав. )
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06.08.2024 04:01 Ответить
От все і підтверджується що інформація прийшла від Путіна Різні "часові пояси" Спочатку Путін узгодив час атаки з "чалматими" Потім зателефонував Сійярто Трамп у цей час спав А потім (коли Трамп прокинувся) - Путін і його повідомив!
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06.08.2024 08:42 Ответить
так отож. )) а тут всі розносять як інсайд від Трампа.
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06.08.2024 12:45 Ответить
Не усі, а кацапська ботоферма.
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06.08.2024 16:19 Ответить
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06.08.2024 17:54 Ответить
Він до виборів хоче показати себе провидцем
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06.08.2024 03:21 Ответить
Орбан сказав.Зараз вся світова мразь через орбана комунікує з цивілізованим світом
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06.08.2024 04:18 Ответить
Його Путін повідомив А Рудий йому вірить більше ніж американським військовим та своїм спецслужбам
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06.08.2024 08:37 Ответить
Трамп великий балабол.
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06.08.2024 03:19 Ответить
Трамп брав участь в відеоконференції ху@ло-Сі-Кім-Хаменеї,а зараз здає спільників по коаліції? Чи то "почтовий голуб" Яшин прилетів в Мар-а-Лаго з мокшанських боліт і приніс конверт від друга вАлоді?
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06.08.2024 04:00 Ответить
Що якби він був президентом, нічого подібного не сталося б? 100%??? Він навіть і не розуміє що він тому і не президент зараз і наврядше вже й ним буде і в майбутньому........
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06.08.2024 04:06 Ответить
Ця путінська маріонетка знає все.Це йому оленевод шойгу передав,якій зараз знаходиться в ірані.І його мантра "як би я був презідентом" то війни не було це як маркер.Він був презідентом 2017-20р-війна(гібрідна) в Україні шла,но завдяки попередній владі більшість її не відчувала.
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06.08.2024 04:20 Ответить
"Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось!"
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06.08.2024 04:48 Ответить
НЕТАНЬЯХУ З ХКУЙЛОМ ХИЗУВАВСЯ У ПЕРЕДВИБОРЧМХ ПЕРЕГОНАХ НА БІЛБОРДАХ В ОБНІМКУ....ТЕ ХКУЙЛО ІЗРАЇЛЮ ОРГАНІЗУВАЛО ВІЙНУ...
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06.08.2024 04:55 Ответить
Ну вже обстріляли,але не Ізраїль ,а військову базу США
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06.08.2024 05:32 Ответить
Як він заїпав з оцим "Якби я був президентом..."
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06.08.2024 05:52 Ответить
пораненим вухом чув
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06.08.2024 05:54 Ответить
Вождь довбой@бів "Підстрелене вухо" -великий оракул.)
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06.08.2024 06:31 Ответить
У Трампа такий розрахунок: напали - а я ж попереджав, не напали - так це ж я попередив напад....
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06.08.2024 06:31 Ответить
Я вам сейчас покажу , откуда готовится нападение.
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06.08.2024 06:34 Ответить
Оп'ять збрехав
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06.08.2024 06:54 Ответить
Поки що ми бачимо лише проект "Всесвітній дурдом"!
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06.08.2024 08:46 Ответить
А це не при ньому Штати визнали Єрусалим столицею?)
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06.08.2024 06:59 Ответить
Цікаво, звідки йому це відомо, у нього, що відверта дружба з нападниками? Зздається, його потрібно допитати
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06.08.2024 08:37 Ответить
Ох и балабол )
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06.08.2024 08:53 Ответить
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06.08.2024 08:56 Ответить
Так Трамп на колчаківських іранських фронтах поранений! Йому стабілізатор іранської ракети вухо поранив, коли він виунувся з кабіни літака, щоб точніше скинути бомбу на Исмаїла Ханію в Тегерані!
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06.08.2024 09:08 Ответить
"Я чув, що сьогодні ввечері Іран здійснить атаку на Ізраїль

Тож тепер я цар Навуходоносор!!!!
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06.08.2024 09:17 Ответить
Баба рыжая ванга.
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06.08.2024 09:19 Ответить
Трамп забыл сказать что Иран при поддержке его друга ***** нападет на Израиль. А отсюда вывод что Трамп так же причастен к нападению на Израиль. У него как ниукого есть очень большой мотив.
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06.08.2024 09:37 Ответить
а чого ж ти дав ірану атакувати американську військову базу в іраку коли був президентом? після чого втерся, хоча тоді загинули американські військові. шлєпєр хрінов
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06.08.2024 11:37 Ответить
 
 