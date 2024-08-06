Трамп заявил, что Иран нападет на Израиль сегодня вечером

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня вечером Иран будет атаковать Израиль.

Об этом пишет Israel National News, передает Цензор.НЕТ.

"Я слышал, что сегодня вечером Иран совершит атаку на Израиль. Сегодня вечером на них нападут, я вам прямо сейчас говорю", - заявил Трамп.

Также он подчеркнул, что если бы он был президентом, ничего подобного не произошло бы.

"Никто бы даже не произнес слово "нападение". Этого бы не произошло. 100%", - заявил Трамп.

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Что предшествовало?

Напомним, что лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и его охранник были ликвидированы в результате обстрела их резиденции в Тегеране.

Кроме этого, 30 июля СМИ сообщали, что ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар по столице Ливана Бейруту, где, по данным израильской армии, находился командир группировки "Хезболла" Фуад Шукр, ответственный за убийство детей на Голанских высотах.

В среду, 31 июля, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал "нанести прямой удар по Израилю" из-за ликвидации в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Администрация президента США Байдена считает, что Иран в ближайшее время собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Также сообщалось, что глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил в понедельник, 5 августа, что Иран решил атаковать Израиль.