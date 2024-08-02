США в ближайшее время ожидают, что Иран атакует Израиль за ликвидацию главаря ХАМАС Хании, - Axios
Администрация президента США Байдена считает, что Иран в ближайшее время собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.
Об этом пишет Axios, передает Цензор.НЕТ.
Штаты ожидают, что Иран осуществит месть по такой же схеме, которую задействовал во время атаки 13 апреля.
Однако на этот раз атака может быть более масштабной, также к ней может присоединиться "Хезболла".
Администрация президента США обеспокоена, что сейчас может быть сложнее мобилизовать ту самую международную и региональную коалицию стран, которая помогла защитить Израиль от апрельской атаки. Ведь убийство Хании произошло в контексте противостояния Израиля и ХАМАС, которое вызвало антиизраильские настроения во всем регионе.
Американская разведка 31 июля начала получать четкие сигналы о планах Ирана ответить Израилю на убийство Хании. Американские чиновники заявили, что Ирану и его союзникам может понадобиться несколько дней для координации и подготовки атаки.
Также, по данным одного из чиновников, Пентагон и Центральное командование США начали подготовку, которая включает в себя привлечение американских военных активов в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.
"Мы ожидаем несколько тяжелых дней", - сказал он.
В то же время высокопоставленный израильский чиновник отметил, что разведка его страны ожидает масштабной ракетной атаки со стороны Ирана. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари рассказал, что международные партнеры Израиля увеличили свои силы в регионе, чтобы помочь противостоять возможной атаке.
На фоне напряженности в регионе некоторые международные и американские авиакомпании, в том числе United, Delta, Lufthansa и Swiss, объявили, что приостанавливают полеты в Израиль и из него.
Напомним, лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и его охранник были ликвидированы в результате обстрела их резиденции в Тегеране.
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Іран має відповісти
Дурна історія
Так само США вже давно закриває очі на перегруз нафти на тіньові танкери прямо перед носом у їх флоту... тому що ця дешева нафта йде в Китай та Індію де мають виробництва їх корпорації... Але Іран ще багато чого поставляє і там уже немає перегрузу а просто зміна посередників
Якби не ці поставки ресурсів Іран і штати б дотримувались своїх же санкцій... атоли б не мали стільки долларів на спонсорування терористів по всьому близькому сході
Шахеди і крилаті все одно збиватиме США з бритами.
А балістику зіб'ють системами ПРО, які вони набудували (спільно зі США).
"Увечері 1 серпня «Хезболла» випустила ракети по Ізраїлю з території Лівану. Північна частина Ізраїлю перебуває під ракетним обстрілом. Про це https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/rocket-sirens-sounding-in-several-western-galilee-communities-amid-apparent-barrage-from-lebanon/ пише The Times of Israel.
У кількох населених пунктах Західної Галілеї пролунали сирени, що сповістили про наближення ракет на тлі обстрілу з Лівану. За попередньою інформацією, «Хезболла» випустила з території Лівану понад 25 ракет. Працює система «Залізний купол».
Цей обстріл став першим нападом «Хезболли» за більш ніж 48 годин після вбивства головного військового командира групи під час ізраїльського авіаудару в Бейруті.
Нагадаємо, армія Ізраїлю завдала авіаудару по осередку «Хезболли» в ліванському Бейруті. Після удару під завалами було https://glavcom.ua/world/observe/udar-tsakhalu-po-bejrutu-pid-zavalami-znajdeno-tilo-lidera-khezbolli-1012922.html знайдено тіло лідера терористичного угрупування Фуада Шукра .
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до нації після загибелі політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії та командира «Хезболли» Фуада Шукра, сказавши, що https://glavcom.ua/world/world-politics/netanjahu-zajaviv-shcho-izrajil-perezhivaje-vazhki-dni-1012988.html Ізраїль переживає складні дні .
Як повідомлялося, Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї https://glavcom.ua/world/world-politics/nyt-verkhovnij-lider-iranu-nakazav-udariti-po-izrajilju-pislja-likvidatsiji-lidera-khamasu-1012972.html наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на ліквідацію лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані."
Від https://dl-news.defence-line.org/?p=37140 anti-colorados Сер 1, 2024
Пока все обсуждают новости о том, кого и на кого там обменяли Штаты у лаптей, на Ближнем Востоке готова взорваться новая бомба и совсем не там, где ожидалось. Еще вчера вечером талибы обвинили Иран в том, что это те убили Исмаила Ханию и спихнули все на Израиль. Вчера же, но чуть раньше талибов, мы в шутку сделали такое же предположение, но обосновали его не обстоятельствами, а мотивом. В самом деле, очень подозрительно выглядит то, что в одной спальне с Ханией находился его помощник, когда в 2 часа ночи прогремел взрыв. История умалчивает, над чем они трудились, но в этом была суть шутки.
В пабликах же, где обсуждалось обвинение талибов, было сказано о том, что они имеют точные данные о том, что характер повреждения здания говорит о том, что это не был воздушный удар и что отстрелялись либо с земли, либо из соседнего здания. Но ведь речь идет о территории, которая находится в ведении под контролем КСИР. Если туда смогли проникнуть посторонние, то значит КСИР просто «спальня - выбегальня», но куда более вероятно, что КСИР либо пропустил злоумышленников, либо сам уничтожил Ханию. При этом именно мотивы талибы не затрагивали.
А вот сегодня стали известны новые подробности, которые практически полностью исключают участие Израиля в этой ликвидации, а значит полотенца напрасно и злонамеренно вывесили красные труселя над мечетью, в знак мести. Мстить прийдется самим себе. Дело в том, что здание, в котором был уничтожен Хания, находится https://x.com/ConflictTR/status/1818928047845790143 в 750 метрах от резиденции президента Ирана и вся эта территория являет собой единый правительственный комплекс, где меры безопасности примерно одинаковы у всех, кто находится в этой локации.
https://dl-news.defence-line.org/wp-content/uploads/2024/08/-9-300x200.
Отсюда возникает вопрос о том, что если это была атака израильской авиации, то почему они не ликвидировали "главное полотенце"? Или более актуальный вопрос: там же должна была действовать эшелонированная и самая совершенная система ПВО, которую только можно придумать, так где она? Если у вас настолько плохо с ПВО, то зачем вы шевелите своими бородами и что-то там шамкаете с угрозами? Вас вывалят просто как мух в сортире с дыркой и вы не успеете ни пикнуть, ни пукнуть.
Такой разворот событий катастрофичен для Ирана с любой стороны, как ты это ни крути. Если настаивать на том, что это были израильтяне, то в таком случае надо пояснить, как именно им удалось добраться до Хании. Если вести речь о том, что это был самолет и ракета воздух-поверхность, то в этом случае становится вопрос о том, через чьи территории прошел самолет? И потом - как не удалось увидеть ни самолет, ни пуск ракеты, ни ее полет.
Ведь если сказать, что самолет пролетел через воздух двух государств и выйти на позицию пуска и ни одна система ПВО нигде даже не крякнула, то это будет лучшая реклама самолетам F-35. Но как ни крути, если вы топырите пальцы против Израиля и тем более - США, вы обязаны иметь ПВО хотя бы такого плана, чтобы увидеть пуск ракеты. А если у вас и этого нет, то замотайтесь полотенцами с ног до головы и сидите прямо на пятой точке.
Если же допустить, что на самую охраняемую территорию во всем Иране, смогли проникнуть диверсанты Израиля и устроить всю эту резню, то надо не красные кальсоны на мечеть вешать, а развешивать на строительных кранах, как они любят, руководство КСИР, которое все это прозевало. Причем, прямо утром следующего дня и при стечении публики. Думаю, что массовка с удовольствием посмотрела бы на то, как грозные стражи болтаются на крюках кранов.
Ну а если это - не израильтяне, то это еще хуже. Получается, что полотенца выманили из Катара своего, якобы союзника и когда он находился под их охраной - уничтожили так, чтобы свернуть все на Израиль. В таком случае, как пишет в пабликах турецкая публика, Иран утратил и доверие, и авторитет. В общем, если выяснится, что Израиль там ни при чем и полотенца сделают резкое движение, тогда с ними разговор будет совсем другой. Но пока ситуация в развитии, трудно говорить, куда все вырулит.