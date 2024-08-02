США в ближайшее время ожидают, что Иран атакует Израиль за ликвидацию главаря ХАМАС Хании, - Axios

Администрация президента США Байдена считает, что Иран в ближайшее время собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Об этом пишет Axios, передает Цензор.НЕТ.

Штаты ожидают, что Иран осуществит месть по такой же схеме, которую задействовал во время атаки 13 апреля.

Однако на этот раз атака может быть более масштабной, также к ней может присоединиться "Хезболла".

Администрация президента США обеспокоена, что сейчас может быть сложнее мобилизовать ту самую международную и региональную коалицию стран, которая помогла защитить Израиль от апрельской атаки. Ведь убийство Хании произошло в контексте противостояния Израиля и ХАМАС, которое вызвало антиизраильские настроения во всем регионе.

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Американская разведка 31 июля начала получать четкие сигналы о планах Ирана ответить Израилю на убийство Хании. Американские чиновники заявили, что Ирану и его союзникам может понадобиться несколько дней для координации и подготовки атаки.

Также, по данным одного из чиновников, Пентагон и Центральное командование США начали подготовку, которая включает в себя привлечение американских военных активов в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.

"Мы ожидаем несколько тяжелых дней", - сказал он.

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В то же время высокопоставленный израильский чиновник отметил, что разведка его страны ожидает масштабной ракетной атаки со стороны Ирана. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари рассказал, что международные партнеры Израиля увеличили свои силы в регионе, чтобы помочь противостоять возможной атаке.

На фоне напряженности в регионе некоторые международные и американские авиакомпании, в том числе United, Delta, Lufthansa и Swiss, объявили, что приостанавливают полеты в Израиль и из него.

Напомним, лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и его охранник были ликвидированы в результате обстрела их резиденции в Тегеране.

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