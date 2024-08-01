Лидер Ирана Хаменеи приказал ударить в ответ по Израилю за убийство предводителя ХАМАСа Хании, - NYT

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал "нанести прямой удар по Израилю" за ликвидацию в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Об этом пишет New York Times, передает Цензор.НЕТ.

NYT со ссылкой на иранских чиновников пишет, что приказ был отдан в среду во время экстренного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Ранее Хаменеи заявил, что "обязанностью" Ирана является отомстить за смерть Хании, поскольку он был убит на территории страны.

"Вы убили нашего дорогого гостя в нашем доме и теперь проложили путь к суровому наказанию", - подчеркнул он в обращении к Израилю.

Как отмечает издание, пока что время и место ожидаемого удара неизвестны.

Напомним Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хании и его охранник были ликвидированы в результате обстрела их резиденции в Тегеране.

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