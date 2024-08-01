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Лидер Ирана Хаменеи приказал ударить в ответ по Израилю за убийство предводителя ХАМАСа Хании, - NYT

Ісмаїл Ханія

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал "нанести прямой удар по Израилю" за ликвидацию в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Об этом пишет New York Times, передает Цензор.НЕТ.

NYT со ссылкой на иранских чиновников пишет, что приказ был отдан в среду во время экстренного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Ранее Хаменеи заявил, что "обязанностью" Ирана является отомстить за смерть Хании, поскольку он был убит на территории страны.

"Вы убили нашего дорогого гостя в нашем доме и теперь проложили путь к суровому наказанию", - подчеркнул он в обращении к Израилю.

Как отмечает издание, пока что время и место ожидаемого удара неизвестны.

Напомним Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хании и его охранник были ликвидированы в результате обстрела их резиденции в Тегеране.

Читайте также: США не причастны к ликвидации лидера ХАМАС Хании, - Блинкен

Автор: 

Израиль (1918) Иран (1773) Хамас (183)


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Топ комментарии
+38
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Ликвидация Хании вряд ли сильно повлияет на ход войны с Хамасом. Все равно, последнее решение принимает Синвар в бункере под Хан-Юнесом или Рафиахом или где там эта крыса прячется.

Это не про то. Это про демонстрацию возможностей. Сами посудите: в Тегеране, самом защищенном (после Исфахана) городе Ирана, столице, откуда-то с неба прилетает что-то (а я, кажется, знаю, что именно) и разносит вдребезги номер в одной из самых охраняемых гостиниц КСИРа, где селят только самых дорогих гостей. И ПВО ничего не то, чтобы сделать, а даже заметить не может. Бум, и Хания поехал без пересадки встречаться с Раиси. Земля им обоим стекловатой или что там полагается по заслугам.

Они, конечно, хорохорятся, но их министр разведки давеча сказал, что вся агентура Моссада на территории Исламской республики давно разгромлена и ликвидирована. Вся, да, видимо, не вся. Сама по себе точечная ликвидация, с технической точки зрения, операция чрезвычайной сложности. Это не снести целый квартал, чтобы кого-то накрыть. Это надо с точностью до минуты и до метра знать, где находится клиент, да и окно возможностей, как правило, очень короткое. Самолет или что это было, не может покрыть расстояние до точки сброса за считанные минуты, надо все подгадать так, чтобы сброс с учетом подлетного времени произошел с точностью до секунд.

Как говорил Черчилль: «Это еще не конец, даже не начало конца, но уже точно конец начала».

Кстати, соболезнования и возмущение ликвидацией Хании выразили хуситы, Иран, Турция и Россия - отличная компания. Значит, все правильно сделали.
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01.08.2024 01:10
+18
Прийдеться цьому бороданю тепер жити у бункері.
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01.08.2024 01:07
+15
Нельзя. ***** друг Нетаньяху.
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01.08.2024 02:40
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Правила форума Совет форумчан
Прийдеться цьому бороданю тепер жити у бункері.
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01.08.2024 01:07 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Ликвидация Хании вряд ли сильно повлияет на ход войны с Хамасом. Все равно, последнее решение принимает Синвар в бункере под Хан-Юнесом или Рафиахом или где там эта крыса прячется.

Это не про то. Это про демонстрацию возможностей. Сами посудите: в Тегеране, самом защищенном (после Исфахана) городе Ирана, столице, откуда-то с неба прилетает что-то (а я, кажется, знаю, что именно) и разносит вдребезги номер в одной из самых охраняемых гостиниц КСИРа, где селят только самых дорогих гостей. И ПВО ничего не то, чтобы сделать, а даже заметить не может. Бум, и Хания поехал без пересадки встречаться с Раиси. Земля им обоим стекловатой или что там полагается по заслугам.

Они, конечно, хорохорятся, но их министр разведки давеча сказал, что вся агентура Моссада на территории Исламской республики давно разгромлена и ликвидирована. Вся, да, видимо, не вся. Сама по себе точечная ликвидация, с технической точки зрения, операция чрезвычайной сложности. Это не снести целый квартал, чтобы кого-то накрыть. Это надо с точностью до минуты и до метра знать, где находится клиент, да и окно возможностей, как правило, очень короткое. Самолет или что это было, не может покрыть расстояние до точки сброса за считанные минуты, надо все подгадать так, чтобы сброс с учетом подлетного времени произошел с точностью до секунд.

Как говорил Черчилль: «Это еще не конец, даже не начало конца, но уже точно конец начала».

Кстати, соболезнования и возмущение ликвидацией Хании выразили хуситы, Иран, Турция и Россия - отличная компания. Значит, все правильно сделали.
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01.08.2024 01:10 Ответить
а нельзя великим путина точечно ликвидировать?
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01.08.2024 01:28 Ответить
Нельзя. ***** друг Нетаньяху.
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01.08.2024 02:40 Ответить
Нужно уточнять , какого по счету, шобы не опрофаниться.
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01.08.2024 06:45 Ответить
А с кем же второй старый пердун будет дедов на палке носить?? Ему судя по всему понравилась компания куйлуши,потому что судя по всему и сам...приличное куйло
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01.08.2024 15:26 Ответить
...а прилетает беспилотник-невидимка и выпускает 2 ракеты.
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01.08.2024 06:46 Ответить
"...возмущение выразили хуситы, Иран, Турция и Россия...", - интересно девки пляшут , а мадьяры шо, язичок в дупцi тримають?
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01.08.2024 07:12 Ответить
"Соросята"?
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01.08.2024 07:17 Ответить
Якщо хусіти, іран, турція і засрашка вже реально встаканені диктатури/автократії, які існують для задоволення власного диктатра чи малої групи командирів у всіх їхніх безумних бажаннях і апарат примусу там працює за зарплату та за право гнобити місцевих, то в угорщині місцевий автократ поки що не став пам'ятником самому собі і його влада тримається виключно на годуванні *********** баблом достатньо великого прошарку чиновників. Перестане годувати - одразу його скинуть і виберуть собі іншого годувальника. Саме тому всі ці сіярти і фіцо півниками закукарікали, коли Україна ввела санкції проти лукойлу - тепер треба передомовлятися з іншими "поважними" людьми, тепер треба складати нові фінансові обородки. А це вартісно та боляче. Головне - і сума відкату ж зміниться. А це ще болючіше.
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01.08.2024 10:33 Ответить
В ніч проти 14 квітня Іран вдарив по Ізраїлю близько трьома сотнями дронів та ракет. Деякі запуски, за даними ізраїльтян, здійснювалися з Іраку та Ємена.

За словами ізраїльських та американських офіційних осіб, майже всі балістичні ракети та безпілотники, які Іран запустив на Ізраїль під час атаки були перехоплені та не досягли поставленої мети.

Загалом Іран запустив близько 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет, повідомили військові.

У відбитті атаки брали участь американці, ізраїльські військово-повітряні сили, наземні частини ППО. Десятки дронів збили над своєю територією йорданські ВПС.

Американські офіційні особи заявили, що понад 70 безпілотників і три балістичні ракети перехопили кораблі та військова авіація ВМС США.
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01.08.2024 01:10 Ответить
Після атаки 14 квітня Іран і Ізраїль мабуть зробили якісь зміни.
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01.08.2024 01:18 Ответить
Видать шоб таке толкануть в маси цей дєятєль полотєнце ще й на сраці собі зав'язав. Бо, шось здається ,на другий раз ''іранського возмєздія'' Ізраїль ніхто вмовляти не буде від пришквару їхніх мотанок на бестолковках.
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01.08.2024 01:14 Ответить
Так і запишем: «чувак - суїциднік і лікувати вже пізно»
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01.08.2024 01:20 Ответить
Може нарешті питання Ірану на цей раз буде вирішено.

Тоді питання Хамасу, Хезболли, Хуситів, Ісламського джихаду відпадуть самі собою.

Головне, щоб Захід шмарклі не жував.
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01.08.2024 01:26 Ответить
До виборів будуть х..м мірятись... тому що війна підніме ціни на нафту і зупинить економіку Китая та індії та сильни прискорить інфляцію....

Для нас також не дуже вигідно альтернативне джерело нафти і газу в раші
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01.08.2024 12:08 Ответить
Цікаво , а що робили ті двоє бородатих ''дорогих гостей'' в покоях о другій годині ночі?
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01.08.2024 01:29 Ответить
Потужний пердь.
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01.08.2024 01:57 Ответить
Ізраіль має законну ціль. І вони такі, що ця ціль може бути уражена.
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01.08.2024 06:36 Ответить
После того. КАК Хамас убил на стадионе детей?
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01.08.2024 07:14 Ответить
Зы... вы часом не представитель страны терпил?
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01.08.2024 07:16 Ответить
Израиль в отличии от США и НАТО доказал что не является терпилой.
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01.08.2024 08:18 Ответить
***********+Орбан+Сі+Хаменеї+Ин+Лука+Ердоган - входять до сонму диктаторів (за менталітетом, як мінімум) та найбільших ворогів не лише України, а й світової цивілізації
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01.08.2024 09:44 Ответить
А мій колега тунісець все одно твердить про 20 тисяч вбитих палестинських дітей.
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01.08.2024 10:22 Ответить
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІКАРАГУА, СИРІЯ;

2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;

3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, НІГЕР;

4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;

6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ЛІВАН, ПАКИСТАН, ШРІ-ЛАНКА, КОНГО, ЧАД, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ);

7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ГРУЗІЯ), (ТУРЕЧЧИНА)…
«ВІСЬ ЗЛА - 2024»…
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01.08.2024 10:58 Ответить
Ну Монголія в цей букет не підходить . Перше- вони дуже бідні , їх мало , вони досі переважна частина в чумах живе , армії немає, зброї кіт наплакав . А по- друге ,монголи рятували бурят від мобілізації , масово видавали своє громадянство , до речі опозиція бурятська виїжджала через Монголію до Європи, і США , їх не затримували на прохання рф . Монголи будуть в тіні . А по- третє Бурятію у Монголії колись кацапи віджали , так само як і нас , і Польщу , і і. Монголи зневажають кацапів , 99 процентів розмовляє монгольською , російська не прижилася .
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01.08.2024 13:14 Ответить
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01.08.2024 11:09 Ответить
я б на місці іранських керівників так не бикував, маючи таку діряву ППО, коли в твоїй столиці ракетою чи авіабомбою точково знищують будівлі.
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01.08.2024 11:55 Ответить
Мабуть,ППО російська.
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01.08.2024 12:24 Ответить
Ага, завдасть він прямого удару у власні штані.
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01.08.2024 12:41 Ответить
Скорее б уже. Нужна войнушка Израиля с Ираном, Китая с Тайванем, Южной с Северной Кореей и что бы Япония открыла второй фронт с кацапами. Там на дальнем востоке вообще советстких войск нету: на вышках стоят одни манекены одетые в ватники и шапки ушанки. Заходи и не выходи никогда!!! И все это при поддержке США.

Это ослабило бы помощь кацапам от их стран-союзников. Для нас это только большой плюс!!!
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01.08.2024 16:17 Ответить
Kill Them All
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01.08.2024 16:29 Ответить
 
 