Лидер Ирана Хаменеи приказал ударить в ответ по Израилю за убийство предводителя ХАМАСа Хании, - NYT
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал "нанести прямой удар по Израилю" за ликвидацию в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.
Об этом пишет New York Times, передает Цензор.НЕТ.
NYT со ссылкой на иранских чиновников пишет, что приказ был отдан в среду во время экстренного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.
Ранее Хаменеи заявил, что "обязанностью" Ирана является отомстить за смерть Хании, поскольку он был убит на территории страны.
"Вы убили нашего дорогого гостя в нашем доме и теперь проложили путь к суровому наказанию", - подчеркнул он в обращении к Израилю.
Как отмечает издание, пока что время и место ожидаемого удара неизвестны.
Напомним Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хании и его охранник были ликвидированы в результате обстрела их резиденции в Тегеране.
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Ликвидация Хании вряд ли сильно повлияет на ход войны с Хамасом. Все равно, последнее решение принимает Синвар в бункере под Хан-Юнесом или Рафиахом или где там эта крыса прячется.
Это не про то. Это про демонстрацию возможностей. Сами посудите: в Тегеране, самом защищенном (после Исфахана) городе Ирана, столице, откуда-то с неба прилетает что-то (а я, кажется, знаю, что именно) и разносит вдребезги номер в одной из самых охраняемых гостиниц КСИРа, где селят только самых дорогих гостей. И ПВО ничего не то, чтобы сделать, а даже заметить не может. Бум, и Хания поехал без пересадки встречаться с Раиси. Земля им обоим стекловатой или что там полагается по заслугам.
Они, конечно, хорохорятся, но их министр разведки давеча сказал, что вся агентура Моссада на территории Исламской республики давно разгромлена и ликвидирована. Вся, да, видимо, не вся. Сама по себе точечная ликвидация, с технической точки зрения, операция чрезвычайной сложности. Это не снести целый квартал, чтобы кого-то накрыть. Это надо с точностью до минуты и до метра знать, где находится клиент, да и окно возможностей, как правило, очень короткое. Самолет или что это было, не может покрыть расстояние до точки сброса за считанные минуты, надо все подгадать так, чтобы сброс с учетом подлетного времени произошел с точностью до секунд.
Как говорил Черчилль: «Это еще не конец, даже не начало конца, но уже точно конец начала».
Кстати, соболезнования и возмущение ликвидацией Хании выразили хуситы, Иран, Турция и Россия - отличная компания. Значит, все правильно сделали.
За словами ізраїльських та американських офіційних осіб, майже всі балістичні ракети та безпілотники, які Іран запустив на Ізраїль під час атаки були перехоплені та не досягли поставленої мети.
Загалом Іран запустив близько 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет, повідомили військові.
У відбитті атаки брали участь американці, ізраїльські військово-повітряні сили, наземні частини ППО. Десятки дронів збили над своєю територією йорданські ВПС.
Американські офіційні особи заявили, що понад 70 безпілотників і три балістичні ракети перехопили кораблі та військова авіація ВМС США.
Тоді питання Хамасу, Хезболли, Хуситів, Ісламського джихаду відпадуть самі собою.
Головне, щоб Захід шмарклі не жував.
Для нас також не дуже вигідно альтернативне джерело нафти і газу в раші
2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;
3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, НІГЕР;
4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;
5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;
6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ЛІВАН, ПАКИСТАН, ШРІ-ЛАНКА, КОНГО, ЧАД, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ);
7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ГРУЗІЯ), (ТУРЕЧЧИНА)…
«ВІСЬ ЗЛА - 2024»…
Это ослабило бы помощь кацапам от их стран-союзников. Для нас это только большой плюс!!!