"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по Израилю
Вечером 1 августа "Хезболла" выпустила ракеты по Израилю с территории Ливана. Северная часть Израиля находилась под ракетным обстрелом. Часть из них перехватили силы ПВО. ЦАХАЛ нанесла ответный удар по террористам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Армия обороны Израиля в соцсети Х.
Сообщают, что около 21:44 боевики из Ливана атаковали ракетами район Западной Галилеи. Часть из них перехватили силы ПВО, остальные упали на открытой местности. Информации о пострадавших пока нет.
Вскоре после атаки, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по пусковой установке "Хезболлы" в районе Ятера на юге Ливана, откуда были запущены ракеты. Кроме того, артиллерия израильтян открыла огонь для устранения угроз в районах Рмайх и Рамье на юге Ливана.
В телеграм-каналах отмечают, что всего террористы выпустили около 25 ракет.
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Здебільшого вона підтримується шиїтським населенням Лівану, та є однією з двох впливових шиїтських організацій Лівану (друга - Амаль).
Україна робить ракети. Мало, але такі що долітають куди треба, тому що летять низенько огинаючи рель'єф місцевості і вороже ППО. Навіщо нам робити багато ракет, які збиваються чи падають на відкритій місцевості? У цьому сенсі Україна не Хезбола.