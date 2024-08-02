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"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по Израилю

Ізраїль

Вечером 1 августа "Хезболла" выпустила ракеты по Израилю с территории Ливана. Северная часть Израиля находилась под ракетным обстрелом. Часть из них перехватили силы ПВО. ЦАХАЛ нанесла ответный удар по террористам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Армия обороны Израиля в соцсети Х.

Сообщают, что около 21:44 боевики из Ливана атаковали ракетами район Западной Галилеи. Часть из них перехватили силы ПВО, остальные упали на открытой местности. Информации о пострадавших пока нет.

Вскоре после атаки, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по пусковой установке "Хезболлы" в районе Ятера на юге Ливана, откуда были запущены ракеты. Кроме того, артиллерия израильтян открыла огонь для устранения угроз в районах Рмайх и Рамье на юге Ливана.

В телеграм-каналах отмечают, что всего террористы выпустили около 25 ракет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидер Ирана Хаменеи приказал ударить в ответ по Израилю за убийство главаря ХАМАСа Хании - NYT

Автор: 

Израиль (1918) Хезболла (33)


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Топ комментарии
+15
Хезбола робить ракети. Україна не робить ракети. Хезбола не Україна...
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02.08.2024 08:18
+11
Друзяки ***** бавляться...
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02.08.2024 06:56
+7
у хамаса істеріка після усунення ханія і дейфа.
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02.08.2024 07:43
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Друзяки ***** бавляться...
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02.08.2024 06:56 Ответить
у хамаса істеріка після усунення ханія і дейфа.
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02.08.2024 07:43 Ответить
Ну,для Ізраїля це таке,не дуже масована.В квітні,коли було більше ніж 300 цілей,це так,масована!!!!
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02.08.2024 07:45 Ответить
просто хамас зараз дезорганізований після вбивства дейфа, та і у тому Лівані їм ніде ховатись, бо якщо шо, то ще авіація Ізраілю туди ще не хєрачила.
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02.08.2024 08:00 Ответить
Я думаю в тегерані трошки в шоці від точного удару по ханії,тому ще розмірковують
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02.08.2024 08:09 Ответить
ударом це назвати важко. Там просто ліжко було зроблено з вибухівки. А у тегерані ще продовжують ковтати, бо пару днів тому у Бейруті був вбитий Фуад Шукра, а на черзі вже очевидно Яхья Сінвар. Так що шок у тегерані ще попереду.
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02.08.2024 08:50 Ответить
Так це верхи.А трохи нижче рівнем,а їх там десятки,теж трясуться
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02.08.2024 12:31 Ответить
тих, хто нижче рівнем, МОССАД вже не персоніфікує. Вони зазвичай просто йдуть супутнім бонусом при ударі. Щодо "трясуться", то я не впевнений, бо вони всі *******, і вірять в гурій, а головний страх у них - щоб не вбила жінка.
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02.08.2024 13:17 Ответить
Не всі полковники стають генералами,але потенційно кожен може стати.Тому Ізраїль буде рубати і полковників.І дуже можливо що там працюють і жінки,їм легше втертись у довіру
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02.08.2024 14:04 Ответить
Оцінки бойових дій сьогодні явно завишено. Хтось перепив кави
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02.08.2024 08:00 Ответить
Хезбола робить ракети. Україна не робить ракети. Хезбола не Україна...
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02.08.2024 08:18 Ответить
Хезболла ракет не виготовляє, це проксі-армія Ірану, і, відповідно, озброєнням їх також забезпечує Іран.
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02.08.2024 08:40 Ответить
Хто підтримує Хезболлу?

Здебільшого вона підтримується шиїтським населенням Лівану, та є однією з двох впливових шиїтських організацій Лівану (друга - Амаль).
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02.08.2024 08:44 Ответить
У хезбола зеленське не обирали. Коли здихаємось зедєрьмаків, можливо , скоріш всьоого будуть і в нас ракети. Наврядчі встигнем , зрадники зроблять свою справу раніше.
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02.08.2024 09:14 Ответить
Юморист?

Україна робить ракети. Мало, але такі що долітають куди треба, тому що летять низенько огинаючи рель'єф місцевості і вороже ППО. Навіщо нам робити багато ракет, які збиваються чи падають на відкритій місцевості? У цьому сенсі Україна не Хезбола.
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02.08.2024 10:25 Ответить
Хто винен, що ми робимо мало ракет?
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02.08.2024 10:33 Ответить
Ще й демагог? Чи ти не знаєш відповідь? Чи мене перевіряєш?
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02.08.2024 10:40 Ответить
Перевіряю.
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02.08.2024 10:57 Ответить
А где ж друзья и союзники Израиля. То есть союзники вне блока НАТО как у Израиля, это не означает практически ничего.
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02.08.2024 09:10 Ответить
Вот так подкацапники в 17-ом году и меня спрашивали, мол, ну где же ваши союзнички с их помощью. Теперь трындят , типо, ога, мы бы вас за 3 дня, если бы вам - не помощь Запада.
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02.08.2024 09:27 Ответить
Вата вона така
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02.08.2024 12:47 Ответить
Оттак Зеленський, вчись як треба робити. Ти є ганьба єврейського народу.
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02.08.2024 10:49 Ответить
 
 