"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по Израилю

Вечером 1 августа "Хезболла" выпустила ракеты по Израилю с территории Ливана. Северная часть Израиля находилась под ракетным обстрелом. Часть из них перехватили силы ПВО. ЦАХАЛ нанесла ответный удар по террористам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Армия обороны Израиля в соцсети Х.

Сообщают, что около 21:44 боевики из Ливана атаковали ракетами район Западной Галилеи. Часть из них перехватили силы ПВО, остальные упали на открытой местности. Информации о пострадавших пока нет.

Вскоре после атаки, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по пусковой установке "Хезболлы" в районе Ятера на юге Ливана, откуда были запущены ракеты. Кроме того, артиллерия израильтян открыла огонь для устранения угроз в районах Рмайх и Рамье на юге Ливана.

В телеграм-каналах отмечают, что всего террористы выпустили около 25 ракет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидер Ирана Хаменеи приказал ударить в ответ по Израилю за убийство главаря ХАМАСа Хании - NYT