Израиль заявил об ударе "Хезболлы" по стадиону на Голанских высотах: 11 погибших, среди них дети
В результате ракетного обстрела футбольного поля на оккупированных Израилем Голанских высотах в субботу погибли 11 человек, в том числе дети, заявили израильские власти.
Израильская служба скорой помощи сообщила, что еще 13 человек получили ранения в результате ракетного обстрела из Ливана, который попал в футбольное поле в друзской деревне Мадждал-Шамс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Израиль обвиняет в обстрелах поддерживаемую Ираном ливанскую группировку "Хезболла" и обещает принять ответные меры.
Как отмечает Reuters, этот удар является самым смертоносным в Израиле или на аннексированной Израилем территории с начала военных действий в Секторе Газы.
"Сегодняшняя атака "Хезболлы" пересекла все красные линии, и ответ будет соответствующим. Мы приближаемся к моменту тотальной войны против Хезболлы и Ливана", - заявил министр иностранных дел Израиля Израиль Кац в интервью Axios.
В то же время "Хезболла" в письменном заявлении утверждает, что "исламское сопротивление не имеет абсолютно никакого отношения к этому инциденту и категорически отрицает все ложные обвинения по этому поводу".
"Хезболла" и Израиль обмениваются огнем в районах на ливанско-израильской границе или вблизи нее с момента начала войны в Газе, что вызвало опасения полномасштабного конфликта между хорошо вооруженными противниками.
"Хезболла" - самая мощная из сети поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке, которые с октября вступили в бой в поддержку своего палестинского союзника Хамаса. Поддерживаемые Ираном иракские группировки и йеменские хуситы обстреливали Израиль. С октября ХАМАС также осуществляет ракетные обстрелы Израиля с территории Ливана, как и ливанская суннитская группировка "Джамаа Исламия".
Голанские высоты были частью Сирии до 1967 года. Израиль взял под контроль большую часть территории в ходе войны на Ближнем Востоке. Сирия требует возвращения территории. На Голанах проживает более 40 000 человек, более половины из них - друзы, арабское меньшинство, исповедующее ответвление ислама.
Нападение на футбольное поле произошло после израильского удара по Ливану, в результате которого в субботу были убиты четыре боевика. Два источника в органах безопасности Ливана сообщили, что четверо боевиков, убитых в результате израильского удара по Кфаркиле на юге Ливана, были членами различных вооруженных группировок, по крайней мере один из них принадлежал к "Хезболле".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щось заварюється дуже гостре блюдо( мад'яри хороводи водять та мапи часів ерц-герцога розглядають - третій розподіл(
А то розвійшовся він - ми єврєйци красноармєйци.
НАТО не має ніякого відношення до Ізраїля і жодного разу не втручалося в конфлікти.
Тобто Сирія -- це штуна індентефікація , яку по лінійці поділили фрацузький й британський мандати .
Й головне -- з того часу , як війська Хафеса Асада (генерал-диктатора Сирії двічи з теріторії Голанських висот напали на Ізраїль Сирія втратила право на цей малозаселенний район . Тим більш , що подавна більшість мешканців ціх земель не не бачать себе громадянами Сирії .
Щоб вставляти "свої п"ять копійок" в серьоїзний дискурс требо хоч щось знати за місцевость , про яку йде мова .
Там живе друзький народ. Од віку живе.
=Голанські висоти це Сирія. Ізраїль анексував цю територію, ООН І Європа не визнали анексію. Це такі ж загарбники, як і москалі=
Ізраїль відвоював Голани за результатами визвольноі війни проти сирійської агресії. Якщо ти вважаєш це загарбництвом, то згадай, звідки в України взялися Буковина та Закарпаття.
печерних неонацистів юдофобів . Де вигідно , згадуєте , що у членіна якийсь там прадід був "бланком" невідомого походження , а ось - головний ворог ***** Нємцов , або Андрей Макаревич -- так це так просто проукраїнські діячи з Московії .
Або з Голодомором . Хоча в часи сраліна , крім сраліна ніхто ніяких ідей геноциду не мав право висувати чомусь провину єдиного архітектора й замовника Голодомору ви (печерні юдофоби) не переносите на увесь народ сакартвелів (грузин - по мацьковськи) . Хоча в й Берія був , й Ордженікідзе . Ви чомусь згадуєте розтрілянного єгоду й якогось секретаря лазара кагановича -- обидва : сралінські холуї що без дозвілу коби на горшик не ходили . Причому -- під час перших років Голодомору керівником НКВС був не Єгода , а Менжинський . Тим більш , що про українофобію сраліна було відомо усім більшовикам йще з 1918 року , коли кобу принизив Махно й Петлюра й саме повернувшись з українських фронтів той майже не лишився довіри члєніна . Відомий факт, що про окрему УРСР це була ідея члєніна й троцького (бо саме троцький був у московита члєніна головним спецом по українським питанням , бо виріс в Україні) . А сралін був імперіалістом й топив за ідею влючення України в склад РФСР як автономії . Тоді до 1922 року українськи більшовики не мали тої ваги , яку мав троцький . Саме тоді виникли перші державні україномовні школи . Йще був там один такий діяч зі Львову - Радек . Той 4 мови вільно знав й українську -- в очевидь .
Що до В. Мономаха ти мабуть сплутав Руську Правду Ярослава Мудрого . Мономах писав побутові речі для своїх нащадків . Це Ярослав був законодавцєм й засновником правил й відношень в імперії Русі . В часи Мономаха імперія почала розчинятися й Мономах змінив систему спадщини через що залісся й здобуло автономію й силу , яка потім спалили Київ в особі його унука -- андрійка богоюбського . Певні історики вважають , що більшість руйнацій було не в часи бату-хана , а саме цим "залєським" князєм
Що до Гонтарєвої -- вона лише пішак навколо олігарха Порошенко . Який теж не має стосунку до іудеїв , крім певних друзів й бізнес-партнерів .
Це йще один юдофобсько-людожерський прийомчик -- записувати до іудеїв будь кого , кого ти рахуєшь поганою людиною . В еру мереж й повної відсутності мотивації приховувати своє походження цей засіб транслювати у світ свої фобії виглядає по-підлітковому смішним . Це все одно , що було лякати Ібуковича тим що воно сиділо за крадіжку .
Після того , що 73% обрало типового іудея . причому достатньо недорозвинутого , що не має зовнішності актора Голівуда Тоні Кьортиса ... смішно щось приховувати в Україні , тим більш ось таке ... яке бентежить лише 1% -3% населення ...
Й навпаки -- відомі люди миру такі як Андерсен , Швейцер , Вальтер Скотт крім захисту євреїв прославилися в іншому . Фрідріх Нічше 10 років не спілкувався з його рідною сестрою через те , що вона знюхалася з відомим юдофобом , що обікрав своїх же однодумців . Фрідріх прямо їй писав , що вона так низко пала мораллю й духом , що , цитую, "зкотилася до антисемітизму" . Той же Роджер Уолтерс (теж відомий юдофоб й неонацист) -- посварився не тільки з абсолютно усіми колегами , асоційованними з Pink Floyd , але й більшісттю рок тусовки через те , що призиває їх бойкотувати Ізраїль й боротися цитую "з американським імперіалізмом в Україні" . Особа з "галереї слави рок-енд-ролу" стала світовим посмиховиськом , через його параноїдальну "боротьбу з імперіалізмом" . Ніхто ніколи не помітив би , що воно лише басіст поряд з блескучим гитаристом : Дейвом Гілмором , драмером Нік Мейсоном клавішником - Рік Райтом . Усі в усіх топах свої інструментів , крім цього зайди - Уолтерса . Усім відомо, що за межами англомовного світу Флойд це 99% особлива музіка - а це саме точно не бас гитара Уолтерса . Але ж воно так тримається нібито це він один й є Пінк Флойд й що саме він має право вказувати куди їздити Бон Джові , Слешу , Або Браєну Мею ... Це зробило з його світовим посмиховиськом , бо як йому відповів один з зірок року : а ти , Роджер, хоча б усвдомлюєшь , що популярність твоєго Пінк Флойду в рази більше в маленькому Ізраїлі ніж в усіх країнах ісламу разом узятих з їх сраним міліардом . Так для кого ти вистрибуєшь з тріко ?!
А чого коштує зрада свого вчителя Ференса Ліста Рихардом Вагнером через спокусу на його доньку , яку він спокусив у власного товарища її чоловіка -- теж композитора . Саме через те композиторська спільнота : Штраус , Пучині , Верді вважали Вагнера - генієм , але мерзотною людиной , а його жінку й доньку Ліста : Козиму -- тільки мерзотною людиною . Бо юдофобія вона ніколи не буває єдиною вадою -- завжди дається сином іудейки Марій , братом іудеїв й вчителем іудеїв -- Єшуа га-Носцрі з іншими недоліками ...
25.03.2019, 19:18
Президент США Дональд Трамп підписав декларацію про визнання Голанських висот частиною Ізраїлю. «Сьогодні я роблю історичний крок»,- сказав Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Білому домі у Вашингтоні.
Про наміри визнати суверенітет Ізраїлю над цією територією американський президент оголосив 21 березня. Вона, на його думку, має важливе стратегічне значення, зокрема з погляду безпеки Ізраїлю та всього регіону.
Євросоюз, у тому числі Великобританія, як і раніше, відмовляється визнавати Голанські висоти частиною Ізраїлю. МЗС РФ заявляло, що Росія не підтримає зміну статусу Голанських висот в обхід Ради Безпеки ООН. У Кремлі говорили, що висловлювання Трампа можуть ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні.
Нагадаємо, що Голани, які належали Сирії з 1944 року, були захоплені Ізраїлем у ході Шестиденної війни в 1967 році. 1981 року Кнесет прийняв закон про Голанські висоти, в якому в односторонньому порядку було проголошено суверенітет Ізраїлю над цією територією. Ця анексія була визнана недійсною Радою Безпеки ООН.
То ви з кремлем, ЄС та ООН, чи з США?
являются «расширенной рукой» Ирана. Пока Байден и демократы находятся у власти, дела не станут лучше, в том числе и для вас в Украине.