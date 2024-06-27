США и Украина ведут переговоры с Израилем о передаче Киеву 8 систем Patriot, - FT

США, Израиль и Украина ведут переговоры о предоставлении Киеву до восьми систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным источников, договоренность о передаче Украине ЗРК Patriot обсуждалась на уровне министров и высокопоставленных чиновников трех стран. В частности, как отмечают собеседники издания, в последние недели переговоры по этому поводу вели министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкеном.

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Один из источников FT отметил, что Украина также вела прямые переговоры с Израилем о передаче этих систем ПВО.

Бывшие официальные лица США и аналитики считают, что израильские системы ПВО, вероятно, сначала будут проданы США, после чего их смогут передать Украине.

Отмечается, что, вероятно, договоренность будет касаться восьми батарей Patriot возрастом более 30 лет. В этом году в апреле Израиль объявил, что начнет выводить эти батареи из эксплуатации.

Системы M901 PAC-2, о которых идет речь, более старые, чем PAC-3, которые сейчас стоят на вооружении в Украине. Однако аналитики указывают, что PAC-2 полностью совместимы с PAC-3. К тому же, Израиль имеет достаточные запасы ракет-перехватчиков к этим системам.

FT пишет, что ранее Израиль отклонял запросы Украины о поставках систем ПВО. Это, в частности, связано с влиянием РФ в Сирии, где израильские ВВС часто действуют против связанных с Ираном сил.

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