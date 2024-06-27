США и Украина ведут переговоры с Израилем о передаче Киеву 8 систем Patriot, - FT
США, Израиль и Украина ведут переговоры о предоставлении Киеву до восьми систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным источников, договоренность о передаче Украине ЗРК Patriot обсуждалась на уровне министров и высокопоставленных чиновников трех стран. В частности, как отмечают собеседники издания, в последние недели переговоры по этому поводу вели министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкеном.
Один из источников FT отметил, что Украина также вела прямые переговоры с Израилем о передаче этих систем ПВО.
Бывшие официальные лица США и аналитики считают, что израильские системы ПВО, вероятно, сначала будут проданы США, после чего их смогут передать Украине.
Отмечается, что, вероятно, договоренность будет касаться восьми батарей Patriot возрастом более 30 лет. В этом году в апреле Израиль объявил, что начнет выводить эти батареи из эксплуатации.
Системы M901 PAC-2, о которых идет речь, более старые, чем PAC-3, которые сейчас стоят на вооружении в Украине. Однако аналитики указывают, что PAC-2 полностью совместимы с PAC-3. К тому же, Израиль имеет достаточные запасы ракет-перехватчиков к этим системам.
FT пишет, что ранее Израиль отклонял запросы Украины о поставках систем ПВО. Это, в частности, связано с влиянием РФ в Сирии, где израильские ВВС часто действуют против связанных с Ираном сил.
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тому стстеми будуть викуплені США та поставлені в Україну...
на пряму Ізраїль нічого не дасть Україні , на жаль такі відносини і реалії
Израиль в 2022 разрешил странам НАТО передавать Украине вооружение с израильскими комплектующими, а в Пэтриот входят израильские комплектующие.
Кроме того, Израиль располагает значительным запасом противоракет к Пэтриот, имеющих большую дальность и более мощную боеголовку, чем находящиеся на вооружении Украины, которые он передает Украине, через США.
Україна із 2022 року ВЖЕ отримала більше 100 млрд і на 2024 рік був додатково затверджениий пакет на 60 млрд.
Хоча, якщо ваша ферма ведмедчука бажає скинутися на додаткову допомогу ЗСУ, українці будуть раді !
Читай.
У 2016 році уряди США та Ізраїлю підписали третій 10-річний Меморандум про взаєморозуміння, що охоплює період з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2028 року. Меморандум передбачає надання військової допомоги на загальну суму 38 мільярдів доларів протягом 10 років, 33 мільярди доларів у вигляді грантів на закупівлю військової техніки й 5 мільярдів доларів на системи протиракетної оборони.
Ти, , лох лохом.
У Госдепа США есть выделенные Конгрессом США десятки миллиардов долларов для военной помощи Украины. У Израиля есть острая потребность в финансах на оборону и военное оборудование ПВО/ПРО на продажу. ПВО/ПРО не угрожает объектам на территории РФ, жизни и здоровью ее граждан. Поэтому с большой вероятностью Израиль продаст товар, а США его частично выкупят, а частично оплатят боекомплектами по бартеру.
Короче говоря Патриоты вам дадут 90% а в СМИ скажут что Израиль отказал или промолчат(обычная практика), но нам они не нужны , Праща Давида гараздо лучше чем ПАК 3 что стоит у вас на вооружении, вся закрутка в том что США производит все ракеты ПВО для Израиля(и купол и пращу) поэтому Патриоты мы не продаем им ,a по большому меняем на ракеты перехватчики для своих систем на ту же сумму
А Израилю и США - респект.
Ізраіль не буде закупати нових Пєтріот у США. У них на озброєння ППО будуть поставлені системи власної розробки. Ці ж системи вже закуповує Німеччина на заміну Петріот.
Хезболла кожен день гатить ракетами.
Іран теж нікуди не подівся.
Тому, нажаль, це навряд...
За даними IISS, Ізраїль має 340 бойових літаків у бойовій готовності, що дає йому перевагу в точності авіаударів i ППО.
Серед них тактичні винищувачі F-15, F-16, багатофункціональні винищувачі п'ятого покоління F-35 та швидкісні бойові вертольоти.
Міністерство повідомило, що делегація в США підписала лист про згоду на угоду на 3 мільярди доларів, яка включала 25 передових стелс-винищувачів, побудованих Lockheed Martin.
Літаки почнуть поставлятися, починаючи з 2028 року, партіями від трьох до п'яти на рік, повідомили в міністерстві. Літаки доведуть парк F-35I ВПС Ізраїлю до 75 у найближчі роки.
https://www.timesofisrael.com/israel-inks-deal-to-buy-25-more-f-35-fighter-jets-for-3-billion/ Israel inks deal to buy 25 more F-35 fighter jets for $3 billion | The Times of Israel
Наразі Збройні сили України мають щонайменше чотири системи Patriot від США, Німеччини та Нідерландів.
https://besacenter.org/operation-true-promise-irans-missile-attack-on-israel/
Імовірно, що Ізраїль шукає кошти на оборону. Великі кошти. Рішення продати застарілу, але боєздатну техніку цілком слушне. Продаж ЗРК та ракет ПАК-2 не може відбутися без згоди США. Держдеп має гроші, десятки мільярдів, виділених Конгресом США для військової допомоги Україні у цьому фінансовому році, який триватиме ще близько 3 місяців.
Це величезна запланована сума військової допомоги, передбачена Законом США, який треба виконувати. А часу майже не лишилось.
Як Держдепу інакше, ніж викуп в Ізраїля ПАК-2 на величезну суму для України ,хоча б частково виконати закон, прийнятий Конгресом?
Сравнивать с израильской армией бессмысленно, это как штык против хаймарса. Про это много пишут, говорят, орут. Но мы тупо продолжаем считать нашу армию самой боеспособной. Абсурд.