США та Україна ведуть перемовини з Ізраїлем про передачу Києву 8 систем Patriot, - FT
США, Ізраїль та Україна ведуть перемовини про надання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними джерел, домовленість про передання Україні ЗРК Patriot обговорювалась на рівні міністрів і високопосадовців трьох країн. Зокрема, як зазначають співрозмовники видання, останніми тижнями переговори щодо цього вели міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкеном.
Одне з джерел FT зазначило, що Україна також вела прямі переговори з Ізраїлем про передачу цих систем ППО.
Колишні офіційні особи США та аналітики вважають, що ізраїльські системи ППО, ймовірно, спочатку будуть продані США, після чого їх зможуть передати Україні.
Зазначається, що, ймовірно, домовленість стосуватиметься восьми батарей Patriot віком понад 30 років. Цьогоріч у квітні Ізраїль оголосив, що почне виводити ці батареї із експлуатації.
Системи M901 PAC-2, про які йдеться, старіші, ніж PAC-3, які зараз стоять на озброєнні в Україні. Однак аналітики вказують, що PAC-2 повністю сумісні з PAC-3. До того ж, Ізраїль має достатні запаси ракет-перехоплювачів до цих систем.
FT пише, що раніше Ізраїль відхиляв запити України про постачання систем ППО. Це, зокрема, пов'язано з впливом РФ у Сирії, де ізраїльські ВПС часто діють проти пов'язаних із Іраном сил.
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тому стстеми будуть викуплені США та поставлені в Україну...
на пряму Ізраїль нічого не дасть Україні , на жаль такі відносини і реалії
Израиль в 2022 разрешил странам НАТО передавать Украине вооружение с израильскими комплектующими, а в Пэтриот входят израильские комплектующие.
Кроме того, Израиль располагает значительным запасом противоракет к Пэтриот, имеющих большую дальность и более мощную боеголовку, чем находящиеся на вооружении Украины, которые он передает Украине, через США.
Україна із 2022 року ВЖЕ отримала більше 100 млрд і на 2024 рік був додатково затверджениий пакет на 60 млрд.
Хоча, якщо ваша ферма ведмедчука бажає скинутися на додаткову допомогу ЗСУ, українці будуть раді !
Читай.
У 2016 році уряди США та Ізраїлю підписали третій 10-річний Меморандум про взаєморозуміння, що охоплює період з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2028 року. Меморандум передбачає надання військової допомоги на загальну суму 38 мільярдів доларів протягом 10 років, 33 мільярди доларів у вигляді грантів на закупівлю військової техніки й 5 мільярдів доларів на системи протиракетної оборони.
Ти, , лох лохом.
У Госдепа США есть выделенные Конгрессом США десятки миллиардов долларов для военной помощи Украины. У Израиля есть острая потребность в финансах на оборону и военное оборудование ПВО/ПРО на продажу. ПВО/ПРО не угрожает объектам на территории РФ, жизни и здоровью ее граждан. Поэтому с большой вероятностью Израиль продаст товар, а США его частично выкупят, а частично оплатят боекомплектами по бартеру.
Короче говоря Патриоты вам дадут 90% а в СМИ скажут что Израиль отказал или промолчат(обычная практика), но нам они не нужны , Праща Давида гараздо лучше чем ПАК 3 что стоит у вас на вооружении, вся закрутка в том что США производит все ракеты ПВО для Израиля(и купол и пращу) поэтому Патриоты мы не продаем им ,a по большому меняем на ракеты перехватчики для своих систем на ту же сумму
А Израилю и США - респект.
Ізраіль не буде закупати нових Пєтріот у США. У них на озброєння ППО будуть поставлені системи власної розробки. Ці ж системи вже закуповує Німеччина на заміну Петріот.
Хезболла кожен день гатить ракетами.
Іран теж нікуди не подівся.
Тому, нажаль, це навряд...
За даними IISS, Ізраїль має 340 бойових літаків у бойовій готовності, що дає йому перевагу в точності авіаударів i ППО.
Серед них тактичні винищувачі F-15, F-16, багатофункціональні винищувачі п'ятого покоління F-35 та швидкісні бойові вертольоти.
Міністерство повідомило, що делегація в США підписала лист про згоду на угоду на 3 мільярди доларів, яка включала 25 передових стелс-винищувачів, побудованих Lockheed Martin.
Літаки почнуть поставлятися, починаючи з 2028 року, партіями від трьох до п'яти на рік, повідомили в міністерстві. Літаки доведуть парк F-35I ВПС Ізраїлю до 75 у найближчі роки.
https://www.timesofisrael.com/israel-inks-deal-to-buy-25-more-f-35-fighter-jets-for-3-billion/ Israel inks deal to buy 25 more F-35 fighter jets for $3 billion | The Times of Israel
Наразі Збройні сили України мають щонайменше чотири системи Patriot від США, Німеччини та Нідерландів.
https://besacenter.org/operation-true-promise-irans-missile-attack-on-israel/
Імовірно, що Ізраїль шукає кошти на оборону. Великі кошти. Рішення продати застарілу, але боєздатну техніку цілком слушне. Продаж ЗРК та ракет ПАК-2 не може відбутися без згоди США. Держдеп має гроші, десятки мільярдів, виділених Конгресом США для військової допомоги Україні у цьому фінансовому році, який триватиме ще близько 3 місяців.
Це величезна запланована сума військової допомоги, передбачена Законом США, який треба виконувати. А часу майже не лишилось.
Як Держдепу інакше, ніж викуп в Ізраїля ПАК-2 на величезну суму для України ,хоча б частково виконати закон, прийнятий Конгресом?
Сравнивать с израильской армией бессмысленно, это как штык против хаймарса. Про это много пишут, говорят, орут. Но мы тупо продолжаем считать нашу армию самой боеспособной. Абсурд.