США та Україна ведуть перемовини з Ізраїлем про передачу Києву 8 систем Patriot, - FT

США, Ізраїль та Україна ведуть перемовини про надання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними джерел, домовленість про передання Україні ЗРК Patriot обговорювалась на рівні міністрів і високопосадовців трьох країн. Зокрема, як зазначають співрозмовники видання, останніми тижнями переговори щодо цього вели міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкеном.

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Одне з джерел FT зазначило, що Україна також вела прямі переговори з Ізраїлем про передачу цих систем ППО.

Колишні офіційні особи США та аналітики вважають, що ізраїльські системи ППО, ймовірно, спочатку будуть продані США, після чого їх зможуть передати Україні.

Зазначається, що, ймовірно, домовленість стосуватиметься восьми батарей Patriot віком понад 30 років. Цьогоріч у квітні Ізраїль оголосив, що почне виводити ці батареї із експлуатації.

Системи M901 PAC-2, про які йдеться, старіші, ніж PAC-3, які зараз стоять на озброєнні в Україні. Однак аналітики вказують, що PAC-2 повністю сумісні з PAC-3. До того ж, Ізраїль має достатні запаси ракет-перехоплювачів до цих систем.

FT пише, що раніше Ізраїль відхиляв запити України про постачання систем ППО. Це, зокрема, пов'язано з впливом РФ у Сирії, де ізраїльські ВПС часто діють проти пов'язаних із Іраном сил.

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