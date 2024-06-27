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США та Україна ведуть перемовини з Ізраїлем про передачу Києву 8 систем Patriot, - FT

США та Україна ведуть перемовини з Ізраїлем про передачу Києву 8 систем Patriot, - FT

США, Ізраїль та Україна ведуть перемовини про надання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними джерел, домовленість про передання Україні ЗРК Patriot обговорювалась на рівні міністрів і високопосадовців трьох країн. Зокрема, як зазначають співрозмовники видання, останніми тижнями переговори щодо цього вели міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкеном.

Читайте також: Україна отримає додаткові Patriot, - Кулеба

Одне з джерел FT зазначило, що Україна також вела прямі переговори з Ізраїлем про передачу цих систем ППО.

Колишні офіційні особи США та аналітики вважають, що ізраїльські системи ППО, ймовірно, спочатку будуть продані США, після чого їх зможуть передати Україні.

Зазначається, що, ймовірно, домовленість стосуватиметься восьми батарей Patriot віком понад 30 років. Цьогоріч у квітні Ізраїль оголосив, що почне виводити ці батареї із експлуатації.

Системи M901 PAC-2, про які йдеться, старіші, ніж PAC-3, які зараз стоять на озброєнні в Україні. Однак аналітики вказують, що PAC-2 повністю сумісні з PAC-3. До того ж, Ізраїль має достатні запаси ракет-перехоплювачів до цих систем.

FT пише, що раніше Ізраїль відхиляв запити України про постачання систем ППО. Це, зокрема, пов'язано з впливом РФ у Сирії, де ізраїльські ВПС часто діють проти пов'язаних із Іраном сил.

Читайте також: США нададуть Україні пріоритет перед іншими країнами у постачанні ракет для систем ППО Patriot і NASAMS, - Білий Дім

Автор: 

Ізраїль (1654) ППО (3257) США (23290) Patriot (325)


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Топ коментарі
+12
Ізраїль попри варварську війну , береже відносини з московією...
тому стстеми будуть викуплені США та поставлені в Україну...
на пряму Ізраїль нічого не дасть Україні , на жаль такі відносини і реалії
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27.06.2024 22:25
+11
Израиль не даст, запомните
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27.06.2024 22:15
+9
А США неможе свої привезти?
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27.06.2024 22:18
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Израиль не даст, запомните
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27.06.2024 22:15 Відповісти
Я також не вірю. І Голодомор не визнали.
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27.06.2024 23:07 Відповісти
А ящо переласть, галстуки поз'їдаєте ?
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27.06.2024 23:45 Відповісти
ПНХ за парєбрік .
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28.06.2024 17:03 Відповісти
Та їм самим теж не завадить мати побільше цих систем.США зараз можуть озолотитись на виробництві цих систем.
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28.06.2024 00:05 Відповісти
А США неможе свої привезти?
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27.06.2024 22:18 Відповісти
Це тебе 11.05.24 зарєєстрували, щоб через цей НІК на Цензорі тупі вкиди робити ?
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27.06.2024 23:46 Відповісти
Якщо пан зареєструвався в 14му то на тупі вкиди він не здатен? Ізраіль воює. Байдену має бути соромно навіть думати про Патріотс від Ізралю. Але ж то Байден, він у старечій нірвані. Ніхто не знає хто за нього думає та приймає рішення.
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27.06.2024 23:54 Відповісти
По перше, вимкни штучний інтелект .
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28.06.2024 00:02 Відповісти
А свого інтелекту не вистачило на "по-друге"?
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28.06.2024 00:49 Відповісти
Думаю, Ізраїль проти не буде. Особливо якщо їм більше 30 років і їх виводять із експлуатації.
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27.06.2024 22:20 Відповісти
Кацапа, а чьо 2н?
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27.06.2024 22:24 Відповісти
Тебе через пчечьо, вокруг ноги и в сапоги.)
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27.06.2024 22:53 Відповісти
Не пойму... застрочил 3 в одном, типо 3х0
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27.06.2024 22:23 Відповісти
Ізраїль попри варварську війну , береже відносини з московією...
тому стстеми будуть викуплені США та поставлені в Україну...
на пряму Ізраїль нічого не дасть Україні , на жаль такі відносини і реалії
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27.06.2024 22:25 Відповісти
Бред кремлевского ватника...
Израиль в 2022 разрешил странам НАТО передавать Украине вооружение с израильскими комплектующими, а в Пэтриот входят израильские комплектующие.
Кроме того, Израиль располагает значительным запасом противоракет к Пэтриот, имеющих большую дальность и более мощную боеголовку, чем находящиеся на вооружении Украины, которые он передает Украине, через США.
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27.06.2024 23:48 Відповісти
Ізраїль збирався їх назад до США віддати
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27.06.2024 22:27 Відповісти
Ізраїль же-тільки продати.
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27.06.2024 23:32 Відповісти
Причем наверняка сами системы были оплачены США изначально.
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28.06.2024 00:15 Відповісти
Ніх*я себе. Але насправді радіти будемо тільки тоді коли вони вже будуть в Україні бо наші любі друзі з Ішраелю недуже моцно нам допомогли за ці три роки кровавої війни але ліпше пізно чим ніколи
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27.06.2024 22:45 Відповісти
Ізраїль нічого не дасть,так Кедмі сказав. А його слово в Тель-Авіві закон!
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27.06.2024 22:45 Відповісти
Кедмт в Израиле никто и зовут никак.
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28.06.2024 06:48 Відповісти
не брешіть! не на тих натрапили!
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28.06.2024 19:28 Відповісти
буде та сама куйня як і з F-16.котрих потихеньку починають відспівувати.а може вже й "поховали" і взяли гроші за "похоронну процесію"
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27.06.2024 23:04 Відповісти
Вважаю, що як раз всі F-16 зільют в Україну. Поступово, коли пілоти опанують ті, що передають саме цим літом. Бо НАТО вони нах не потрібні. Бо є F-35. Тим паче що і заробити на F-16 потенційно можна. Це краще, ніж різати на металобрухт.
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29.06.2024 11:42 Відповісти
Бо НАТО вони нах не потрібні. Бо є F-35.-щоб всім країнам НАТО пересісти на F-35 .потрібно мабуть набагато більше часу,як Україні,котра ніяк не пересяде на F-16.
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29.06.2024 13:34 Відповісти
Ізраїлю замість цих восьми -нові "Патріоти", а Україні старий мотлох. Що тут скажеш, "вибраний богом народ".
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27.06.2024 23:32 Відповісти
А що вже хтось на шару "Петріоти " вже роздає ?
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27.06.2024 23:48 Відповісти
Ну чому ж? Ізраїлю США щорічно надають в вигляді допомоги зброю на міліарди доларів. Нової зброї.
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27.06.2024 23:51 Відповісти
Розмір всієї допомоги від США до ІЗРАІЛЮ складає 38 млрд на 10 років. До 2028 року.
Україна із 2022 року ВЖЕ отримала більше 100 млрд і на 2024 рік був додатково затверджениий пакет на 60 млрд.
Хоча, якщо ваша ферма ведмедчука бажає скинутися на додаткову допомогу ЗСУ, українці будуть раді !
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27.06.2024 23:58 Відповісти
Сполучені Штати надали Ізраїлю в цілому 146 мільярдів доларів двосторонньої допомоги та фінансування протиракетної оборони до 2020 року, за даними Дослідницької служби Конгресу (CRS), яка надає законодавцям позапартійні дослідження. Це робить її найбільшим сукупним одержувачем іноземної допомоги США з часів Другої світової війни.
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28.06.2024 00:05 Відповісти
Ти ще порахуй разом із ленд- лізом із часів Царя Соломона.
Читай.
У 2016 році уряди США та Ізраїлю підписали третій 10-річний Меморандум про взаєморозуміння, що охоплює період з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2028 року. Меморандум передбачає надання військової допомоги на загальну суму 38 мільярдів доларів протягом 10 років, 33 мільярди доларів у вигляді грантів на закупівлю військової техніки й 5 мільярдів доларів на системи протиракетної оборони.
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28.06.2024 00:10 Відповісти
Не бреши брехло собаче. Тільки офіційно Ізраїль одержував від США щорічно 2.5- 3.1 млрд. доларів допомоги. Помнож на хоча б 50 років, якщо вчив арифметику. І не бреши нахабно. Це тільки офіційна допомога, але була і неофіційна і не менше, а може й більше.
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28.06.2024 00:24 Відповісти
Ви там на фермі вже доповіли медведчуку, що будете збирати на Петріоти для ЗСУ ?
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28.06.2024 01:08 Відповісти
а ти на своїй фермі доповіло Я.Кедмі,що завдання виконало?
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28.06.2024 19:30 Відповісти
Росіянин, не тряси гаманцем,гроші перерахуй на Фонд Бутусрва і фото виклади.
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28.06.2024 20:48 Відповісти
Ізраїтєль,ви коли будете видавати Україні Кедмі,Табачніка,Рабіновіча тощо?
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28.06.2024 21:01 Відповісти
Весь текст - суцільна помилка. Які 60 млрд, які 100 млрд. Вивчіть спочатку що таке круговий обмін, що таке usaid
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28.06.2024 11:55 Відповісти
Ще тебе, російського троля із вкидами не вистачало
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28.06.2024 12:50 Відповісти
Не бреши.
Ти, , лох лохом.
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28.06.2024 13:44 Відповісти
поцілуй від мене Кедмі,Натаньяху і Вадіка Рабіновіча!
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28.06.2024 19:31 Відповісти
Якого біса ти пропонуєш цілуватися із своїми партнерами по коханню ?
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28.06.2024 20:46 Відповісти
тому що ти🖕👬
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28.06.2024 21:02 Відповісти
Так можно гонорово видмовытыся.
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27.06.2024 23:59 Відповісти
Без согласия США Купол, Праща Давида, прочие передовые системы ПВО/ПРО Израиль никому не имеет права ни передать, ни продать, ни подарить. Это совместная интеллектуальная собственность и совместное производство боекомплектов с взаимными обязательствами, нарушение которых критически ослабит ПВО/ПРО Израиля.
У Госдепа США есть выделенные Конгрессом США десятки миллиардов долларов для военной помощи Украины. У Израиля есть острая потребность в финансах на оборону и военное оборудование ПВО/ПРО на продажу. ПВО/ПРО не угрожает объектам на территории РФ, жизни и здоровью ее граждан. Поэтому с большой вероятностью Израиль продаст товар, а США его частично выкупят, а частично оплатят боекомплектами по бартеру.
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28.06.2024 14:51 Відповісти
В комментариях вижу умников которые пишут что не даст, потому что Биби дружит с пуйлом ,связи с рашкой и т.д ,если в кратце ваш бред ничем не оправдан и фотка где Биби с пуйлом на бессмертном полку не о чем не говорит, а если вы читаете восновном цензор где нет новостей про Израиль то конечно не знаете о задержке поставок тяжелых бомб нам, напряжении из за обвинений Биби в сторону Америки из за поставок оружия и в связи с этим ответной реакции Америки так как Биби выступит перед конгрессом и это выступление может понизить рейтинг Демократической партии среди Евреев в США(а может и не только среди них).
Короче говоря Патриоты вам дадут 90% а в СМИ скажут что Израиль отказал или промолчат(обычная практика), но нам они не нужны , Праща Давида гараздо лучше чем ПАК 3 что стоит у вас на вооружении, вся закрутка в том что США производит все ракеты ПВО для Израиля(и купол и пращу) поэтому Патриоты мы не продаем им ,a по большому меняем на ракеты перехватчики для своих систем на ту же сумму
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27.06.2024 23:46 Відповісти
Вы зря нервничаете, из всех предидущих основных комментаторов, вы первый живой человек. Наверху - дежурные российские троли.
А Израилю и США - респект.
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27.06.2024 23:51 Відповісти
Ну да, прибарахлитися новими американськими ракетами з ********* тактико-технічними параметрами( за тридцять років техніка сильно удосконалилась), заодно позбутися від металолому і проблем з утилізацією старого мотлоху.
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27.06.2024 23:59 Відповісти
Росіянин, не тупи.
Ізраіль не буде закупати нових Пєтріот у США. У них на озброєння ППО будуть поставлені системи власної розробки. Ці ж системи вже закуповує Німеччина на заміну Петріот.
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28.06.2024 00:06 Відповісти
Шабесгой,, не тупи, не має значення, ракети до "Патріота", чи до "Купола", і перші й другі виготовляються в США. Головне, що вони *******.
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28.06.2024 00:16 Відповісти
Росіянин, тобі вже сказали- бажає ваша ферма скинутися на додаткові Петріот для ЗСУ- ініциатива вітається .
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28.06.2024 00:22 Відповісти
не розумію...так ти шабесгой чи богоізбранний на службі у Кедмі-Рабіновіча-Табачніка?
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28.06.2024 21:05 Відповісти
Рузький, тобі розуміти багато нічого непотрібно, розчехлив гаманця і перехував на Юсупову 1000 гривень. Фото виклади тут.
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28.06.2024 21:08 Відповісти
??? тобі потрібно лікуватися електрикою.
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29.06.2024 00:29 Відповісти
Когда Патриоты дадут известно? Передать Штатам сначала явно затягивает процесс.
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28.06.2024 12:12 Відповісти
"Передати Штатам" не означає фізично везти у Штати. Достатньо передати у американську військову базу на місці
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29.06.2024 11:51 Відповісти
нєужелі??? на кого-кого,а на Ізраїль в Україні надіються тільки клінічні долбо****би з секти Зеленського-Коломойського. ми чудово розуміємо,що Ізраїль не дасть Україні навіть 50 грам піску з пустині Негев. жодних ілюзій! тому,твій кошерний висер це не висер,а пук в калюжу біля Мертвого моря!
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28.06.2024 19:35 Відповісти
У Ізраїля зараз війна з Хезболлою починається.
Хезболла кожен день гатить ракетами.
Іран теж нікуди не подівся.

Тому, нажаль, це навряд...
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27.06.2024 23:56 Відповісти
Отримають щось новіше
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28.06.2024 00:08 Відповісти
Ізраїльська ППО базується також на літаках.

За даними IISS, Ізраїль має 340 бойових літаків у бойовій готовності, що дає йому перевагу в точності авіаударів i ППО.

Серед них тактичні винищувачі F-15, F-16, багатофункціональні винищувачі п'ятого покоління F-35 та швидкісні бойові вертольоти.
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28.06.2024 00:35 Відповісти
Міністерство оборони Ізраїлю офіційно підписало угоду зі Сполученими Штатами про закупівлю третьої ескадрильї винищувачів F-35.

Міністерство повідомило, що делегація в США підписала лист про згоду на угоду на 3 мільярди доларів, яка включала 25 передових стелс-винищувачів, побудованих Lockheed Martin.

Літаки почнуть поставлятися, починаючи з 2028 року, партіями від трьох до п'яти на рік, повідомили в міністерстві. Літаки доведуть парк F-35I ВПС Ізраїлю до 75 у найближчі роки.

https://www.timesofisrael.com/israel-inks-deal-to-buy-25-more-f-35-fighter-jets-for-3-billion/ Israel inks deal to buy 25 more F-35 fighter jets for $3 billion | The Times of Israel
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28.06.2024 00:42 Відповісти
Mожлива передача відразу восьми батарей ЗРК Patriot означатиме стрімке посилення ППО України.

Наразі Збройні сили України мають щонайменше чотири системи Patriot від США, Німеччини та Нідерландів.
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28.06.2024 01:29 Відповісти
Як Ізраїль захищався від повітряного нападу Ірану та проксі-армій Ірану:
https://besacenter.org/operation-true-promise-irans-missile-attack-on-israel/
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28.06.2024 12:10 Відповісти
Ізраїль потребує найновіших ракет/боєкомплектів для найкращих у світі засобів ППО/ПРО, які вже стоять на озброєнні Ізраїлю. Розхід цих боєкомплектів під час ракетних атак БР Хезболи та інших проксі -армій Ірану очікується дуже великим, а постачання та виробництво промисловістю Ізраїля мабуть є недостатнім, вимагає взаємодіїї із військовою промисловістю США, інших країн та величезних коштів.
Імовірно, що Ізраїль шукає кошти на оборону. Великі кошти. Рішення продати застарілу, але боєздатну техніку цілком слушне. Продаж ЗРК та ракет ПАК-2 не може відбутися без згоди США. Держдеп має гроші, десятки мільярдів, виділених Конгресом США для військової допомоги Україні у цьому фінансовому році, який триватиме ще близько 3 місяців.
Це величезна запланована сума військової допомоги, передбачена Законом США, який треба виконувати. А часу майже не лишилось.
Як Держдепу інакше, ніж викуп в Ізраїля ПАК-2 на величезну суму для України ,хоча б частково виконати закон, прийнятий Конгресом?
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28.06.2024 11:59 Відповісти
Полная хрень, для наивных дураков
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28.06.2024 01:06 Відповісти
после заяв Зе о палестине,Израиль откажет
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28.06.2024 07:13 Відповісти
Усім перемовинам, де не фігурує "зеленський - шольц - макрон - мішель - борель - підерляйнен - столтенберг..." можна хоча і з натяжкою вірити. Домовленість між жидами США і Ізраїлю може реалізуватися в "Патріоти" для України.
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28.06.2024 08:00 Відповісти
Армія Ізраілю до кацапсько-українськойї війни вважалася самою боездатною в світі. В війні з бабаями. А тепер ЗСУ безсумнівний лідер в своїй боєздатності в світі, це доказано на війні з кацапнею. А щодо військового співробітництва. то Ізраіль в цьому плані для України ненадійний партнер, вони завжди дивляться на кацапію, на їхню реакцію. І варто ***** погрозити пальцем, ізраільська влада не зробить і пів кроку для України. А що стосується списаних Петріотів, то їх по любому, щоб допомогти Україні, Ізраіль передасть США на провірку, ну а американці вже нам. Такий ідеальний варіант. Це якщо Ізраіль, як страус, не зариє свою голове в пісок.
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28.06.2024 09:57 Відповісти
Наша армия по сути совковая, и по оружию, и по методу ведения войны. Воюем пехотой, гробим огромное количество военных в бесполезных, бессмысленных штурмах. Укреплений и укрытий строим мало и недостаточно эффективно, прочно. Западное оружие на бумаге есть, а в армии крайне мало, оно будто испаряется по пути на фронт. Воюем совковым оружием с дикой нехваткой боеприпасов. Части недоукомплектованы. Призываем гражданских «ухылянтов» и без подготовки почти бросаем на фронт, где они гибнут через 2-3мес или ранены. Это всем известно, от рядовых до генералов.

Сравнивать с израильской армией бессмысленно, это как штык против хаймарса. Про это много пишут, говорят, орут. Но мы тупо продолжаем считать нашу армию самой боеспособной. Абсурд.
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28.06.2024 15:59 Відповісти
що ти тут базікаєш,чудо??! ЦАХАЛ ніколи в житті не бачив ворога сильнішого від арабських жінок та дітей з камінням! в такій війні,як наша з руснею,хвалений Цахал в обісраних штанцях тікав аж до Каліфорнії. до речі,диванне чудо,а ти не хочеш влитися в ЗСУ щоб перетворити їх з совкового в ******* військо?
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28.06.2024 19:58 Відповісти
Що таке ізраїльська армія ЦАХАЛ та ізр.спецслужби типу розпіареного МОССАД та ще 30 спецслужб....всі вже побачили 7 жовтня 23,коли бородаті чуваки з самими китайськими АК спокійно зайшли в кібуци і хазяйнували там тиждень,а ЦАХАЛ та МОССАД патєрялісь... А тепер зривають свою злобу на мирному населенні Гази.. І поцікавтеся КИМ є головні пропагандони Рашки,всі ці Кедмі,Сатановскіє,Ескіни,Вассермани тощо і чиїми громадянами є Коломойскій,Пінчук,Табачнік,Рабіновіч,Гаррі Корогодскій.Кобзон (в минулому) тощо....
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28.06.2024 19:54 Відповісти
 
 