Україна отримає додаткові Patriot, - Кулеба

Україна продовжує роботу над посиленням ППО, очікується отримання додаткових систем Patriot.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Ми ставили за ціль сім батарей Patriot, також сюди розраховується і SAMP/T, оскільки вона має схожі технічні властивості. Ви бачите вже зроблені оголошення, останні з Румунії, і будуть ще оголошення. Робота над цим питанням не припиняється. Україна отримає ще додаткові системи Patriot", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, партнерам "важко розлучатися з Patriot", адже "кожен бачить, що таке балістичні удари, і приміряє на себе - раптом прилетить, а нічим збивати".

"Незважаючи на те, що історія з Patriot, безумовно, є найскладнішою з точки зору військової допомоги (найскладнішою з тих, з якими я стикався), але президент на рівні лідерів "додавлює" цю історію. Ми, дипломати, колеги на військовій лінії, Міноборони, ми всі працюємо теж, щоб готувати ці рішення. І вони будуть. Уже є, і будуть ще", - додав очільник МЗС.

