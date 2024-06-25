УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9906 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 554 17

Україна отримає додаткові Patriot, - Кулеба

Україна отримає ще Patriot

Україна продовжує роботу над посиленням ППО, очікується отримання додаткових систем Patriot.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми ставили за ціль сім батарей Patriot, також сюди розраховується і SAMP/T, оскільки вона має схожі технічні властивості. Ви бачите вже зроблені оголошення, останні з Румунії, і будуть ще оголошення. Робота над цим питанням не припиняється. Україна отримає ще додаткові системи Patriot", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, партнерам "важко розлучатися з Patriot", адже "кожен бачить, що таке балістичні удари, і приміряє на себе - раптом прилетить, а нічим збивати".

"Незважаючи на те, що історія з Patriot, безумовно, є найскладнішою з точки зору військової допомоги (найскладнішою з тих, з якими я стикався), але президент на рівні лідерів "додавлює" цю історію. Ми, дипломати, колеги на військовій лінії, Міноборони, ми всі працюємо теж, щоб готувати ці рішення. І вони будуть. Уже є, і будуть ще", - додав очільник МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іспанія передала Україні другу партію ракет до Patriot, - ЗМІ

Автор: 

ППО (3487) Кулеба Дмитро (3605) Patriot (395)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
"Історичне фото! Депутат-патріот робить перший внесок на придбання систем ППО. Захистимо країну разом! "
показати весь коментар
25.06.2024 11:06 Відповісти
+2
курка в гнізді,крашанка в піхві.Кулеба вже голосує,що курча....
показати весь коментар
25.06.2024 11:07 Відповісти
+2
Бесконечные роды.
показати весь коментар
25.06.2024 11:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це не панацея. Потрібні засоби закриття "малого неба", бо ті "Петріоти" русня "Орланами" і "Залами" вистежить та "Іскандерами" понищить у похідному положенні.
показати весь коментар
25.06.2024 10:51 Відповісти
А шо, лапоть, багато вистежили та уразили?
показати весь коментар
25.06.2024 11:03 Відповісти
Так. В Харкові знищити два "Буревії", які робили свято блєтгороду, після чого в області запанувала тішь да гладь да імпєрская благодать, аж поки не отримали дозволу від США бити "Хаймарсами".
Ну і пом'янемо "Петріот" і "Хаймарс", знищені навесні десь на Сході.
показати весь коментар
25.06.2024 11:09 Відповісти
І шо, лапоть, дві ПУ 40 річного Петріота, це багато? А як шо, пензюк, у порівнянні з кількістю вашиїх знищенх ЗСУ вундервафель С400 тп С300, це багато?
показати весь коментар
25.06.2024 11:15 Відповісти
Проблема в тому, що "Петріоти" нам дають з рипінням, і майбутнє під величезним питанням, а свої вундєрвафлі русня хоч і з рипінням, але робить сама.
показати весь коментар
25.06.2024 11:19 Відповісти
Сьогодні Україна на 1 день ближча до перемоги, ніж учора .

Пф, якісь 2 ПУ сорокарічного Петріота.
показати весь коментар
25.06.2024 12:13 Відповісти
Patriot nebyl razviornuti dlia sbytija liubix cel.On tam na doroge stojal zdal ukazaniji. Patriot mozet vsio sbit sto imejet kacapi na voruzeniji.Patriot mozet i jadernyje sbit tak sto te nezorvutsia
показати весь коментар
25.06.2024 12:27 Відповісти
Nemogu tocno utverzdat,no poxoze Himars i Patriot poziciji byli zdani kacapam za dengi zaraneje kogo to iz vojenix vysokogo urovnia.Nadejus ego uze nasli i rastreliali
показати весь коментар
25.06.2024 12:49 Відповісти
А додакові лопати для МЗС?
показати весь коментар
25.06.2024 11:02 Відповісти
"От шоб ти зʼїв і не киздів" (С)
показати весь коментар
25.06.2024 11:05 Відповісти
"Історичне фото! Депутат-патріот робить перший внесок на придбання систем ППО. Захистимо країну разом! "
показати весь коментар
25.06.2024 11:06 Відповісти
курка в гнізді,крашанка в піхві.Кулеба вже голосує,що курча....
показати весь коментар
25.06.2024 11:07 Відповісти
Бесконечные роды.
показати весь коментар
25.06.2024 11:12 Відповісти
Можна вже без оголошень нарешті??!!
показати весь коментар
25.06.2024 11:13 Відповісти
Україна отримає додатковИЙ Patriot, і той - румунський - Кулеба
показати весь коментар
25.06.2024 11:38 Відповісти
Політика забовтування й далі в фаворі...
Ви зробіть, отримайте, а потім вже патякайте.
показати весь коментар
25.06.2024 11:49 Відповісти
Нарешті Києв зітхне з полегшенням,бо люди там знаходяться під щоденними бомбардуваннями КАБами на ракетами,це ж місто не так захищене ніж Одеса,Запоріжжя,Миколаїв,Харків та ще багато різних міст,там же все ж таки живе цвіт нації як не як,не те що там якісь чорнороби
показати весь коментар
25.06.2024 15:53 Відповісти
 
 