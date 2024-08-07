Израиль не заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке, - посол Бродский

Израиль не заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке и надеется, что Иран и "Хезболла" тоже не заинтересованы в этом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Мы не заинтересованы в большой войне на Ближнем Востоке. Мы надеемся, что и Иран, и "Хезболла" также не заинтересованы, потому что они, безусловно, заплатят очень высокую цену за полномасштабное нападение на Израиль", - сказал он.

И, по мнению посла, эту цену заплатит не только "Хезболла", а, к сожалению, ее заплатит и страна, на территории которой действует "Хезболла", - Ливан.

"Это страна с несчастной судьбой, к сожалению, которую раздирают внутренние конфликты, этнические, религиозные. Тем не менее, эта страна несет ответственность за ту угрозу, которая исходит в отношении Израиля с ее территории", - добавил Бродский.

Читайте также: Иран начал подготовку к войне против Израиля: обратился к РФ с просьбой предоставить радары и средства ПВО, - NYT

При этом, по словам посла, риск начала действительно большой войны на Ближнем Востоке существует всегда, и Израиль готов к такому сценарию.

"Мы долгие годы готовились к возможной войне на нескольких фронтах. Да, к сожалению, произошла трагедия 7 октября, к которой мы, очевидно, не были готовы, были допущены очевидные просчеты, и нам еще предстоит сделать работу над ошибками и понять, почему это произошло. Но в целом мы готовы к угрозам, исходящим от Ирана, исходящим от "Хезболлы", от ХАМАС, и сделаем все для того, чтобы защитить израильтян, защитить Израиль", - констатировал Бродский.

Что предшествовало?

Напомним, что лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и его охранник были ликвидированы в результате обстрела их резиденции в Тегеране.

Кроме этого, 30 июля СМИ сообщали, что ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар по столице Ливана Бейруту, где, по данным израильской армии, находился командир группировки "Хезболла" Фуад Шукр, ответственный за убийство детей на Голанских высотах.

В среду, 31 июля, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал "нанести прямой удар по Израилю" из-за ликвидации в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Администрация президента США Байдена считает, что Иран в ближайшее время собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Также сообщалось, что глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил в понедельник, 5 августа, что Иран решил атаковать Израиль.

Как сообщалось кроме этого, Иран начал подготовку к войне против Израиля: обратился к РФ с просьбой предоставить радары и средства ПВО.