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Израиль не заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке, - посол Бродский

Посол Міхаель Бродський

Израиль не заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке и надеется, что Иран и "Хезболла" тоже не заинтересованы в этом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Мы не заинтересованы в большой войне на Ближнем Востоке. Мы надеемся, что и Иран, и "Хезболла" также не заинтересованы, потому что они, безусловно, заплатят очень высокую цену за полномасштабное нападение на Израиль", - сказал он.

И, по мнению посла, эту цену заплатит не только "Хезболла", а, к сожалению, ее заплатит и страна, на территории которой действует "Хезболла", - Ливан.

"Это страна с несчастной судьбой, к сожалению, которую раздирают внутренние конфликты, этнические, религиозные. Тем не менее, эта страна несет ответственность за ту угрозу, которая исходит в отношении Израиля с ее территории", - добавил Бродский.

Читайте также: Иран начал подготовку к войне против Израиля: обратился к РФ с просьбой предоставить радары и средства ПВО, - NYT

При этом, по словам посла, риск начала действительно большой войны на Ближнем Востоке существует всегда, и Израиль готов к такому сценарию.

"Мы долгие годы готовились к возможной войне на нескольких фронтах. Да, к сожалению, произошла трагедия 7 октября, к которой мы, очевидно, не были готовы, были допущены очевидные просчеты, и нам еще предстоит сделать работу над ошибками и понять, почему это произошло. Но в целом мы готовы к угрозам, исходящим от Ирана, исходящим от "Хезболлы", от ХАМАС, и сделаем все для того, чтобы защитить израильтян, защитить Израиль", - констатировал Бродский.

Что предшествовало?

Напомним, что лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и его охранник были ликвидированы в результате обстрела их резиденции в Тегеране.

Кроме этого, 30 июля СМИ сообщали, что ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар по столице Ливана Бейруту, где, по данным израильской армии, находился командир группировки "Хезболла" Фуад Шукр, ответственный за убийство детей на Голанских высотах.

В среду, 31 июля, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал "нанести прямой удар по Израилю" из-за ликвидации в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Администрация президента США Байдена считает, что Иран в ближайшее время собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Также сообщалось, что глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил в понедельник, 5 августа, что Иран решил атаковать Израиль.

Как сообщалось кроме этого, Иран начал подготовку к войне против Израиля: обратился к РФ с просьбой предоставить радары и средства ПВО.

Автор: 

Израиль (1920) Иран (1774) Хезболла (33) Бродский посол (30)


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Топ комментарии
+5
Справа в тому, що ні ХАМАС, ні ХЕСБОЛА борються не за якісь гуманітарні цінности. Вони, як і положено ісламістським політичним утворенням, борються за торжество ісламу у всьому світі і побудову світового халіфату. Щоб там не вливали в голову європейцям ліберастичні демократи про "мирний" іслам.

https://www.youtube.com/watch?v=nmIBr1YDjFQ

"Ислам. Что должен знать Запад."
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07.08.2024 08:51
+4
В место того что бы воспользоваться моментом и уничтожить режим аятолл раз и на всегда, ссыкливые розовые пони сами растягивают войну до бесконечности.
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07.08.2024 09:04
+4
так вони пруться в Європу, розмножуються що кролики і з собою несуть цей переважно радикальний іслам та все що зним пов'язано, в тому числі тероризм !!! якщо так байдуже ставитися до проблем з біженями-ісламістами, як ставилася Меркель в Німетчині, то вже через 30-50 років більшість країн Європи будуть мосульманськими з кучею арабського, тюрського населення !!! Ви вважаєте це є нормально ???
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07.08.2024 09:15
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Ізраїль не "не зацікавлений", а йому нічого ловити у "великій війні". За широкою спиною у дяді Сема довго не відсидишся: у Сема самого проблем по вуха.
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07.08.2024 08:47 Ответить
А в аятолл ніби ядерної зброї нема, особливо при підтримці технологіями з раші.
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07.08.2024 08:59 Ответить
Справа в тому, що ні ХАМАС, ні ХЕСБОЛА борються не за якісь гуманітарні цінности. Вони, як і положено ісламістським політичним утворенням, борються за торжество ісламу у всьому світі і побудову світового халіфату. Щоб там не вливали в голову європейцям ліберастичні демократи про "мирний" іслам.

https://www.youtube.com/watch?v=nmIBr1YDjFQ

"Ислам. Что должен знать Запад."
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07.08.2024 08:51 Ответить
Вибачте а увесь світ хоче цей Іслам чи може нехай віра в Іслам залишиться в цих країнах, у нас наша віра,а ось нав'язувати усім своє, то це схоже на рекламу рашизму. Війна несе гуманітарний багаж. Навіщо ви передруковуєте методичку,напишіть своїми словами ,що це добре чи таки погано.
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07.08.2024 09:02 Ответить
хамло пристаріле із постійним стояком на ТЮльку, якого ти пащеку відчинив на звичайне зауваження? Вважаєш, що кожен повинен дивитись те, що тобі зайшло чи те, що кацапською перекладено та обговорюється виключно нею- це незаперечна істина? Хі-Хі! бовдур ти ж сам фанатик клаповухої хвойди.
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07.08.2024 09:26 Ответить
так вони пруться в Європу, розмножуються що кролики і з собою несуть цей переважно радикальний іслам та все що зним пов'язано, в тому числі тероризм !!! якщо так байдуже ставитися до проблем з біженями-ісламістами, як ставилася Меркель в Німетчині, то вже через 30-50 років більшість країн Європи будуть мосульманськими з кучею арабського, тюрського населення !!! Ви вважаєте це є нормально ???
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07.08.2024 09:15 Ответить
Усі хочуть "маленьку"пбєдоносну війнушку,х#йло теж так хотів.
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07.08.2024 08:54 Ответить
А хто з багатих краін зацікавлені в віині - але воно до цього иде
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07.08.2024 08:58 Ответить
В место того что бы воспользоваться моментом и уничтожить режим аятолл раз и на всегда, ссыкливые розовые пони сами растягивают войну до бесконечности.
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07.08.2024 09:04 Ответить
не усім пофортунило бути схожим на тебе- коняку пржевальського... Ти із 73% надрозумних вавививерженців?
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07.08.2024 10:31 Ответить
Брысь под лавку.
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07.08.2024 11:15 Ответить
ти там з друзяками тарганами чекаєш?
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07.08.2024 11:21 Ответить
Це трохи лукавство, або ще гірше - просте нерозуміння процесів. Ні ХАМАС, ні ХЕЗБОЛЛА не можуть бути знищені без великої війни. Чиму? Бо це транснацґональні, транскордонні утворення. Отже декількох країн. Відмовою від великох війни Ізраїль засуджує себе, своїх громадян до довічних обсьрілів і терору. Лише велика війна може знести цю конструкцвю, у якій сталий мир просто не передбачений.
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07.08.2024 09:05 Ответить
В чому ви праві, так в тому, що навіть знищивши ХАМАС та ХЕСБОЛЛУ, як ісламські організації, це не вирішить нічого, позаяк з ісламу неодмінно виникнуть нові хезболли та хамаси. Ціль ісламу - створити всесвітній халіфат, нікуди не дінеться. До того ж зусиллями лівих ліберастів вже вілбулась тиха окупація Заходу через еміграцію мільйонів муслімів в Європейські країни.
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07.08.2024 09:36 Ответить
Може розпочати ядерну війну якийсь з*їхавший з глузду дебіл, який має доступ до "кнопки". Як от улюбленець кацапів та "наших" ватників ***** Недопалок.

Як у фільмі Стенлі Кубрика "Доктор Стрейнджлав, або Як я перестав хвилюватись і полюбив бомбу"
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07.08.2024 09:16 Ответить
Ви коли петріоти передасте Україні? Хоч чимось суттєвим допоможете нарешті? Вас все одно НАТО та Америка захистить, а нас ні...
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07.08.2024 09:45 Ответить
Другою найбільшою трагедією Людства ХХ (та і не тільки...) століття було створення територіального утворення під назвою Ізраїль. Жиди і без цього пречудово жили і жирували у світі і володіли левою часткою світового капіталу. Про яке "щастя і процвітання" жидів думалося у цій Богом (Аллахом) забутій пустині? Ізраїль був створений як військова база Заходу для утримання арабських країн під контролем з їхніми колосальними нафто-газовими запасами. Ця країна - то абсолютне зло, звідки незбіжно розпочнеться ядерна війна: серед мусульманського моря цей клаптик пустині не виживе і Америка їм допоможе як мертвому припарка. Америка сама має проблеми з якими може не впоратися... А застосування ядерної зброї Ізраїлем (чим тут деякі шмаркачі хизуються) призведе до погибелі пів-світу разом з Ізраїлем. Повторюся: створення Їзраїлю було другою найбільшою трагедією Людства ХХ сторіччя... Про першу поки що змовчу.
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07.08.2024 09:59 Ответить
А чому тоді англійці всіляко заважали створенню Ізраїля? Чи вони не Захід?
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07.08.2024 10:54 Ответить
Мабуть тому, що інглізи мудрі і цю трагедію передбачували.
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07.08.2024 11:19 Ответить
Історію треба знати.

Тільки завдяки СРСР на ген. Асамблеї ООН 1946 не було проголосовано резолюція проти заснування Ізраїлю. голда меєєр народилася в Києві.

Бо срср сподівалися що буде соціалізм в Ізраїлі.

Але т.з." іудаїзм" це ніщо інше як сіонізм - радикальний націоналістичний рух.
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07.08.2024 12:46 Ответить
Ізраїль - це іудаїзм, а не демократія. Так на днях заявили вищі духовні лідери цієї країни. Тому, там своя правда, яка чужа Європі. Відомо - свій вклад в бюджет Ізраїля московські євреї вносять. Разом з трампівською Америкою, а це "мои еврейские друзья" Путіна, одна транснаціональна еврейська мафія.
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07.08.2024 10:54 Ответить
"Проведений Міністерством юстиції аналіз не виявив вживання в актах законодавства України термінів "жиди", "жид" і "жидівка", а також норм, що забороняють вживання вказаних слів - говориться у відповіді Мінюсту. - В той же час, в актах законодавства України вживаються терміни "єврейський", "особи єврейської національності", "євреї".
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07.08.2024 12:09 Ответить
Полякам чомусь те геть не шкодить...
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08.08.2024 10:42 Ответить
 
 