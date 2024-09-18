"Моссад" заклав вибухівку у 5000 пейджерів "Хезболли" за кілька місяців до вибухів, - Reuters

Зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Агентство посилається на високопоставлене джерело Служби безпеки Лівану та ще одне джерело.

За їхніми даними, "Хезболла" замовила 5 000 пейджерів у тайванської компанії Gold Apollo. Пейджери ввезли в Ліван на початку цього року.

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Ізраїль вмонтував у пейджери плату з вибухівкою

Засновник Gold Apollo Хсу Чінг-Куанг розповів, що пейджери, які вибухнули, були виготовлені компанією в Європі, яка мала право використовувати бренд фірми. У своїй заяві компанія назвала BAC, але Чінг-Куанг відмовився коментувати її конкретне місцезнаходження.

Як стверджується, бойовики "Хезболли" використовують пейджери як низькотехнологічні засоби звʼязку, щоб Ізраїль не відстежив їхнє місцерозташування.

Однак пристрої були модифіковані Моссадом "на виробничому рівні", заявило журналістам високопоставлене ліванське джерело.

"Моссад вмонтував у пристрій плату з вибуховим матеріалом, яка отримує код. Її дуже важко виявити будь-яким способом. Навіть за допомогою будь-якого пристрою або сканера", - пояснило джерело Reuters.

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Пристрої зреагували на закодоване повідомлення

Повідомляється, що 3 тисячі пейджерів вибухнули після надсилання закодованого повідомлення, що одночасно активувало вибухівку.

Інше джерело в органах безпеки повідомило агентству Reuters, що в нових пейджерах було заховано до трьох грамів вибухівки, яка місяцями залишалася "непоміченою" "Хезболлою".

Проаналізовані агентством знімки знищених пейджерів, показали формат і наклейки на задній панелі, що відповідають пейджерам, які виготовлені компанією Gold Apollo з Тайбею (Тайвань).

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Нагадаємо, у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.

У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.