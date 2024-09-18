"Моссад" заклав вибухівку у 5000 пейджерів "Хезболли" за кілька місяців до вибухів, - Reuters
Зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Агентство посилається на високопоставлене джерело Служби безпеки Лівану та ще одне джерело.
За їхніми даними, "Хезболла" замовила 5 000 пейджерів у тайванської компанії Gold Apollo. Пейджери ввезли в Ліван на початку цього року.
Ізраїль вмонтував у пейджери плату з вибухівкою
Засновник Gold Apollo Хсу Чінг-Куанг розповів, що пейджери, які вибухнули, були виготовлені компанією в Європі, яка мала право використовувати бренд фірми. У своїй заяві компанія назвала BAC, але Чінг-Куанг відмовився коментувати її конкретне місцезнаходження.
Як стверджується, бойовики "Хезболли" використовують пейджери як низькотехнологічні засоби звʼязку, щоб Ізраїль не відстежив їхнє місцерозташування.
Однак пристрої були модифіковані Моссадом "на виробничому рівні", заявило журналістам високопоставлене ліванське джерело.
"Моссад вмонтував у пристрій плату з вибуховим матеріалом, яка отримує код. Її дуже важко виявити будь-яким способом. Навіть за допомогою будь-якого пристрою або сканера", - пояснило джерело Reuters.
Пристрої зреагували на закодоване повідомлення
Повідомляється, що 3 тисячі пейджерів вибухнули після надсилання закодованого повідомлення, що одночасно активувало вибухівку.
Інше джерело в органах безпеки повідомило агентству Reuters, що в нових пейджерах було заховано до трьох грамів вибухівки, яка місяцями залишалася "непоміченою" "Хезболлою".
Проаналізовані агентством знімки знищених пейджерів, показали формат і наклейки на задній панелі, що відповідають пейджерам, які виготовлені компанією Gold Apollo з Тайбею (Тайвань).
Нагадаємо, у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.
У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.
Будь ласка, зачекайте...
К слову, вследствие этой атаки, потерял глаз и получил другие ранения посол Ирана в Ливане.
Тепер точно відомо, що Іран там кермує. Правда це і раніше було відомо. Але ж ...
Он пейджеры людям клепал.
Агент Рабинович стоял на контроле
Настраивал точный сигнал.
Агент Рабинович, в девичестве Шнайдер,
Из центра сигнал получил,
Агент Рабинович по кличке «Провайдер»
Рубильник бесстрашно включил.
Летят из Ливана печальные сводки
От страха скулит Хизбалла,
Агент Рабинович из горлышка водки
Хлебнул, и уснул до утра.
А вони просто втюхали терористам партію пейджерів... як по єврейськи )))... останні слова то не образа а комплімент..
хто дасть гарантію, що ті пейдежеди тільки у хезболи в штанях будуть?
а не пів Европи їх носять?
"хто дасть гарантію, що ті пейдежеди тільки у хезболи в штанях будуть?
а не пів Европи їх носять?"
як би були змагання по держанню лапші на вухах - ми б як мінімум були в призерах!
після як всі повірили в голобородька я вже нічому не дивуюсь...
сказав неназваний істочнік з лівії,
а всі ж знають шо лівійці не брешуть ні в коєму разі,
от дуже ***** правдиві - мамою клянуться...
Возвращаемся к печам, котелкам, стирке в реке, дровам, короче к первобытному строю.
Зато безопасно.
Число раненых перевалило за 4000.
Об этом сообщает правительственное издание "Голос Израиля".
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В результате взрывов пейджеров погибли сыновья двух депутатов "Хезболлы" - Хасана Фадлаллы и Али Амера.
Как сообщают кувейтское издание "Аль-Джарида", трое телохранителей лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы пострадали в результате взрыва пейджеров.
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Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани получил ранения лица и руки при взрыве пейджера, принадлежащего одному из его телохранителей, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник.
Ранее иранское государственное агентство Mehr информировало, что Моджтаба Амани получил ранения в результате взрыва своего пейджера. Посольство Ирана в Ливане уточняло в сообщении в соцсети Х, что Амани получил незначительные ранения, общее состояние посла хорошее.
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МИД Ливана после детонации пейджеров обвинил Израиль в кибератаке, в результате которой ранения получили тысячи граждан."
По сообщению израильских спецслужб, боевые отряды всех организаций, действующих в Палестинской автономии на территории Иудеи и Самарии получили приказ срочно избавиться от всех средств связи.
Просто неймовірно.
Воно було прикольно.
Це були десь 87-59рр.
Воно було прикольно.
зараз - абсолютний раритет.
І на цьому раритеті - хоєнова куча поранених. Це капєц як весело ))
Ніт. 10-15г може. Октоген чи гексоген, приміром.
розропирюйте вуха - вам на туда зараз вішати будуть...
Но поверить что офицеры спецслужб сидели сутками начиняли тысячи пейджеров, не имея никакой уверености что они попадут куда надо, а затем еще и несколько месяцев террористы будут их носить и никто случайным образом не расковыряет пейджер и не обнаружит взрывчатку.... ну это как то очень маловероятно. Возможно просто какие то еврейские генералы хотят себе больших медалек
Ніхто нічого не начиняв. Заряд закладався у невеликий пластиковий контейнер і запаювався. Із нього виходили дві тонкі ніхромові дротинки, по яким в потрібний момент проходив струм.
Плюс уповільнювач вибуху секунд на 5. Типовий електродетонатор.