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вибухівка (455) Ізраїль (1609) Ліван (119) Моссад (7) Хезболла (34)

"Моссад" заклав вибухівку у 5000 пейджерів "Хезболли" за кілька місяців до вибухів, - Reuters

Ізраїль заклав вибухівку в тайванські пейджери Хезболли

Зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Агентство посилається на високопоставлене джерело Служби безпеки Лівану та ще одне джерело.

За їхніми даними, "Хезболла" замовила 5 000 пейджерів у тайванської компанії Gold Apollo. Пейджери ввезли в Ліван на початку цього року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Лівані сотні бойовиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів, серед поранених посол Ірану

Ізраїль вмонтував у пейджери плату з вибухівкою

Засновник Gold Apollo Хсу Чінг-Куанг розповів, що пейджери, які вибухнули, були виготовлені компанією в Європі, яка мала право використовувати бренд фірми. У своїй заяві компанія назвала BAC, але Чінг-Куанг відмовився коментувати її конкретне місцезнаходження.

Як стверджується, бойовики "Хезболли" використовують пейджери як низькотехнологічні засоби звʼязку, щоб Ізраїль не відстежив їхнє місцерозташування.

Однак пристрої були модифіковані Моссадом "на виробничому рівні", заявило журналістам високопоставлене ліванське джерело.

"Моссад вмонтував у пристрій плату з вибуховим матеріалом, яка отримує код. Її дуже важко виявити будь-яким способом. Навіть за допомогою будь-якого пристрою або сканера", - пояснило джерело Reuters.

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Пристрої зреагували на закодоване повідомлення

Повідомляється, що 3 тисячі пейджерів вибухнули після надсилання закодованого повідомлення, що одночасно активувало вибухівку.

Інше джерело в органах безпеки повідомило агентству Reuters, що в нових пейджерах було заховано до трьох грамів вибухівки, яка місяцями залишалася "непоміченою" "Хезболлою".

Проаналізовані агентством знімки знищених пейджерів, показали формат і наклейки на задній панелі, що відповідають пейджерам, які виготовлені компанією Gold Apollo з Тайбею (Тайвань).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хезболла" може завдати удару по Ізраїлю незалежно від Ірану, - CNN 

Нагадаємо, у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.

У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.

Автор: 
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Топ коментарі
+51
скидуємось на пейджер єрмаку
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18.09.2024 11:26
+37
Гарна робота-"Моссаду"респектище...
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18.09.2024 11:27
+34
Агент Рабинович служил в Моторолле,
Он пейджеры людям клепал.
Агент Рабинович стоял на контроле
Настраивал точный сигнал.

Агент Рабинович, в девичестве Шнайдер,
Из центра сигнал получил,
Агент Рабинович по кличке «Провайдер»
Рубильник бесстрашно включил.

Летят из Ливана печальные сводки
От страха скулит Хизбалла,
Агент Рабинович из горлышка водки
Хлебнул, и уснул до утра.
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18.09.2024 11:35
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" Хезбола" в ахуі!
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18.09.2024 11:26 Відповісти
та ще й Орбан в **** - ці пейджери були виготовлені в Угорщині
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18.09.2024 13:22 Відповісти
Була інфа шо Таивань
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18.09.2024 13:24 Відповісти
фірма розробник пейджера тайванська - але безпосередньо виготовлені вони по франшизі в Угорщині
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18.09.2024 14:27 Відповісти
Тоді Іран постарається допомогти Орбану склеіти ласти
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18.09.2024 16:53 Відповісти
скидуємось на пейджер єрмаку
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18.09.2024 11:26 Відповісти
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18.09.2024 11:38 Відповісти
А Вєньку ЗЕлупеньку, що ж без пейджера залишимо? Це негарно, якось не по українськи.
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18.09.2024 11:44 Відповісти
Воно і так з єрмачмом в шокє, що не встигли прєдупрєдіть.. не вийшло як із вагінєровцамі!!!
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18.09.2024 12:33 Відповісти
Гарна робота-"Моссаду"респектище...
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18.09.2024 11:27 Відповісти
За несколько секунд перед взрывом пейджеры в Ливане издавали звуковые сигналы, что, видимо, подтолкнуло владельцев взять их в руки и поднести к лицу, - https://www.nytimes.com/live/2024/09/17/world/israel-hamas-war-news NYT

К слову, вследствие этой атаки, потерял глаз и получил другие ранения посол Ирана в Ливане.
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18.09.2024 11:27 Відповісти
Це ж "прекрасно" !!
Тепер точно відомо, що Іран там кермує. Правда це і раніше було відомо. Але ж ...
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18.09.2024 12:42 Відповісти
А де український Моссад ?
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18.09.2024 11:29 Відповісти
І. Баканов, "найчесніший голова СБУ за часи незалежності" (по версії одного маловідомого блазня) вже збирає команду професіоналів-патріотів! "Досвід" має.
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18.09.2024 11:45 Відповісти
Баканов - мажор. Який з нього захисник?
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18.09.2024 12:50 Відповісти
Є кадри в інтернеті, де Депутат Госдуми Андрій Луговий (той самий) на передачі Скабєєвої пропонує фізично знищити Зеленського і його оточення. Тобто цей варіант в Рашці переходить в практичну площину. Зате в Україні Баканов і Малюк за мир. Вони не здійснили жодного теракту проти більш-менш значимого політичного діяча Російської *********. Діждетесь, товариші генерали спецслужб, коли теракти пролунають на Банковій.
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18.09.2024 19:37 Відповісти
Ну що ж - хай "Хезболла" пише рекламацію на фірму!
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18.09.2024 11:29 Відповісти
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18.09.2024 11:34 Відповісти
Не дано
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18.09.2024 11:37 Відповісти
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18.09.2024 11:33 Відповісти
Астанавітєсь!!!
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18.09.2024 12:29 Відповісти
На росии вообще целый склад пейджеров взорвался
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18.09.2024 11:33 Відповісти
Агент Рабинович служил в Моторолле,
Он пейджеры людям клепал.
Агент Рабинович стоял на контроле
Настраивал точный сигнал.

Агент Рабинович, в девичестве Шнайдер,
Из центра сигнал получил,
Агент Рабинович по кличке «Провайдер»
Рубильник бесстрашно включил.

Летят из Ливана печальные сводки
От страха скулит Хизбалла,
Агент Рабинович из горлышка водки
Хлебнул, и уснул до утра.
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18.09.2024 11:35 Відповісти
напевно "літієві батареї" коротнули синхронно
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18.09.2024 11:35 Відповісти
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18.09.2024 11:36 Відповісти
Це не буданговати по телеканалах СМІ.
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18.09.2024 11:36 Відповісти
Знищення арсеналу кремлівських терористів теж непоганий результат. Навіть в космосі побачили.
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18.09.2024 13:42 Відповісти
Пейджер в 2024 році. Я думав що їх більше не існує в природі.
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18.09.2024 11:36 Відповісти
Раритет)
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18.09.2024 11:46 Відповісти
Шедеврально!!!
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18.09.2024 11:37 Відповісти
один був у доні в ухелі - валяюсь...
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18.09.2024 11:40 Відповісти
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18.09.2024 11:40 Відповісти
Ізраїль лідер в програмному забезпеченні по взлому телефонів.... я вже був подумав що вони через код батареї літієїві взривали... хоча технічно це не реально але все ж..

А вони просто втюхали терористам партію пейджерів... як по єврейськи )))... останні слова то не образа а комплімент..
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18.09.2024 11:44 Відповісти
дуже блискуча операція..., ізраїльські спецслужби знов на висоті..., ця операція ввійде в історію, як одна з самих успішних операцій проти терористів...
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18.09.2024 11:49 Відповісти
і ви теж в це вірите? ай я яй...
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18.09.2024 11:51 Відповісти
так, а в що не вірити? що вони повзривалися майже одночасно, чи в те, що до цього причетні ізраїльські спецслужби? мені подобається вірити в останнє і я вірю...
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18.09.2024 12:31 Відповісти
такі речі, навіть як шо повірити в казку шо 100 евреів день і ніч начіняли якись пейджери чимось,
хто дасть гарантію, що ті пейдежеди тільки у хезболи в штанях будуть?
а не пів Европи їх носять?
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18.09.2024 12:38 Відповісти
Так. Ваші сумніви мають під собою ґрунт. З іншого боку, якщо Хезболла централізовано їх замовляла, то все логічно.
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18.09.2024 12:45 Відповісти
це не відміняє питання
"хто дасть гарантію, що ті пейдежеди тільки у хезболи в штанях будуть?
а не пів Европи їх носять?"
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18.09.2024 12:50 Відповісти
які штані, пейджери - це минуле сторіччя, ця хезболла замовляла їх, щоб типу їх спецслужби не могли відстежити через телефон..., та їм виходить й не треба було...
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18.09.2024 12:55 Відповісти
ну добре,
як би були змагання по держанню лапші на вухах - ми б як мінімум були в призерах!
після як всі повірили в голобородька я вже нічому не дивуюсь...
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18.09.2024 13:05 Відповісти
Тю ! То як можна було підірвати 3000 девайсів одночасно ??
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18.09.2024 13:56 Відповісти
ну як би вам так сказати? - ********** технологія!
сказав неназваний істочнік з лівії,
а всі ж знають шо лівійці не брешуть ні в коєму разі,
от дуже ***** правдиві - мамою клянуться...
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18.09.2024 14:02 Відповісти
Тобто, відповіді Ви не знаєш.
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18.09.2024 21:17 Відповісти
Ще й послу Ірану пейджер для управління дипломатичною установою виявився потрібним...
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18.09.2024 13:47 Відповісти
А вони шо до сих пір цим нафталіном користуються?
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18.09.2024 11:50 Відповісти
дарують родичям за кордоном в якості рарітета...
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18.09.2024 11:54 Відповісти
А нельзя было так же заминировать все унитазы, стиралки и телевизоры которые рашисты смародерили у украинцев?
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18.09.2024 11:54 Відповісти
Представляю какой сейчас кипишь начнется на рашке. Если с пейджерами так можно то с Айфонами тем более.
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18.09.2024 11:59 Відповісти
С телефонами, телевизорами, микрволновками, холодильниками, морозильниками, тостерами, фенами, короче со всем бытовым барахлом у которого есть вилка...
Возвращаемся к печам, котелкам, стирке в реке, дровам, короче к первобытному строю.
Зато безопасно.
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18.09.2024 12:08 Відповісти
Ні.
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18.09.2024 12:04 Відповісти
Почему нет? Представьте себе нажатием одной кнопки, на воздух одновременно взлетают дома всех орков воевавших в Украине
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18.09.2024 12:42 Відповісти
А то меня уже за***бало что все кричат что Израиль когда то обменял тысячу боевиков на одного своего солдата. Только все молчат что Израиль потом уничтожает пачками всех кто воевал против Израиля
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18.09.2024 12:45 Відповісти
От як працюють спецслужби здорової країни, не зараженої Єрмаком і кацапськими стукачами.
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18.09.2024 11:57 Відповісти
https://t.me/voinasordoy/3227 Відео з місця події
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18.09.2024 11:59 Відповісти
видео есть как взорвался и хазбулец валяется и корчится от боли
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18.09.2024 12:07 Відповісти
Ндяя.
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18.09.2024 11:59 Відповісти
Браво! Просто БРАВО
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18.09.2024 12:03 Відповісти
Ізраіль перевидав арабською мовою книгу П'єра Лакло "Небезпечний зв'язок"
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18.09.2024 12:08 Відповісти
"500 бойцов «Хезболлы» остались без глаз в результате детонации пейджеров в Ливане и Сирии.

Число раненых перевалило за 4000.

Об этом сообщает правительственное издание "Голос Израиля".

* * *

В результате взрывов пейджеров погибли сыновья двух депутатов "Хезболлы" - Хасана Фадлаллы и Али Амера.

Как сообщают кувейтское издание "Аль-Джарида", трое телохранителей лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы пострадали в результате взрыва пейджеров.

* * *

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани получил ранения лица и руки при взрыве пейджера, принадлежащего одному из его телохранителей, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник.

Ранее иранское государственное агентство Mehr информировало, что Моджтаба Амани получил ранения в результате взрыва своего пейджера. Посольство Ирана в Ливане уточняло в сообщении в соцсети Х, что Амани получил незначительные ранения, общее состояние посла хорошее.

* * *

МИД Ливана после детонации пейджеров обвинил Израиль в кибератаке, в результате которой ранения получили тысячи граждан."

По сообщению израильских спецслужб, боевые отряды всех организаций, действующих в Палестинской автономии на территории Иудеи и Самарии получили приказ срочно избавиться от всех средств связи.
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18.09.2024 12:09 Відповісти
Ех...нам би хоть аднаво єврєя ва власті...
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18.09.2024 12:10 Відповісти
ОДНОГО ШЗ КРИВОРОГАТІНСКА ЯКРАЗ І ХВАТИЛО ...
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18.09.2024 12:20 Відповісти
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18.09.2024 12:18 Відповісти
Ця операція Моссаду війде в історію. Це було круче за ту стару "Гнів божий" після Мюнхену.
Просто неймовірно.
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18.09.2024 12:26 Відповісти
А як щодо Mul-T-Lock ? У кого треба завжди знайдеться ключик-відмичка.
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18.09.2024 13:24 Відповісти
Поговорити хочеш? Ок. А, що таке пейджери, пам'ятаєш? ні. Бала така прикольна хрень. Я з собою 2 штуки носив на різні відділи збуту. Клієнти оператору. Оператор тобі надсилає.
Воно було прикольно.
Це були десь 87-59рр.
Воно було прикольно.
зараз - абсолютний раритет.
І на цьому раритеті - хоєнова куча поранених. Це капєц як весело ))
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18.09.2024 13:31 Відповісти
У чалмоносців не вистачило кебети відібрати з оптової партії 2-3 пейджери і помістити їх у полум"я? Вибухівка себе би проявила...
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18.09.2024 12:27 Відповісти
Є чутливі прилади - детектори вибухівки, собачки треновані. Все це та багато інших перепон Моссад вдало обійшов. Блискуча антитерористична операція.
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18.09.2024 13:50 Відповісти
Це вищий пілотаж, красавчики
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18.09.2024 12:30 Відповісти
Хто розуміється - 3 грами вибухівки може дати такий ефект ??
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18.09.2024 12:47 Відповісти
Маск13
Ніт. 10-15г може. Октоген чи гексоген, приміром.
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18.09.2024 13:14 Відповісти
Мабуть вибухівка закамуфльована під чіп. Щоб візуальний контроль не викликав підозр.
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18.09.2024 13:52 Відповісти
"Агентство посилається на високопоставлене джерело Служби безпеки Лівану та ще одне джерело"
розропирюйте вуха - вам на туда зараз вішати будуть...
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18.09.2024 12:58 Відповісти
Отуєнна оперативна розробка, один із вищих пілотажів "Моссаду". Цікаво, що відчебучить "Дувдеван". Респект, та *********** наснаги та вдачі спецслужбам Ізраїлю.
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18.09.2024 13:14 Відповісти
Робіть висновки щодо їхніх замків, фільтрів для води, і так далі.
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18.09.2024 13:21 Відповісти
я почти уверен что эти пейджеры хезбалоиды сами начиняли взрывчаткой, чтобы уничтожать их в случае ареста или кражи. У них параноя еще после Пегасуса, они верят что даже если удалят все сообщения из памяти - израильские спецслужбы все равно восстановят все. Поэтому и минирует их микрозарядами. Не удивлюсь если окажется что не все террористы знали о заряде, так как это еще и может быть инструментом наказания для предателей или непокорных.
Но поверить что офицеры спецслужб сидели сутками начиняли тысячи пейджеров, не имея никакой уверености что они попадут куда надо, а затем еще и несколько месяцев террористы будут их носить и никто случайным образом не расковыряет пейджер и не обнаружит взрывчатку.... ну это как то очень маловероятно. Возможно просто какие то еврейские генералы хотят себе больших медалек
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18.09.2024 13:27 Відповісти
хм ... Ми носимо смартфони по 5-10 років. Останні 10 років смарти нерозборні, батарею самому не витягти.
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18.09.2024 13:55 Відповісти
ватникобой
Ніхто нічого не начиняв. Заряд закладався у невеликий пластиковий контейнер і запаювався. Із нього виходили дві тонкі ніхромові дротинки, по яким в потрібний момент проходив струм.
Плюс уповільнювач вибуху секунд на 5. Типовий електродетонатор.
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18.09.2024 14:18 Відповісти
https://www.youtube.com/@Poyarkov НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым

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18.09.2024 14:52 Відповісти
Буданов учись!
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18.09.2024 19:21 Відповісти
И поразлетались палестинские яйца
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18.09.2024 19:36 Відповісти
 
 