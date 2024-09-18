У Лівані сотні бойовиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів, серед поранених посол Ірану
У Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.
Про це пише видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що пейджери вибухнули майже одномоментно по всьому Лівану. Пристрої були із нової партії, яку бойовики "Хезболли" отримали на днях. У лютому лідер "Хезболли" наказав членам угруповання припинити використання мобільних телефонів, попереджаючи, що їх може відстежувати ізраїльська розвідка.
Ймовірно, пейджери були заражені шкідливим програмним забезпеченням, яке могло спровокувати нагрівання і вибух.
Зазначається, що пейджерами із нової партії користувалися сотні членів "Хезболли". Дехто викинув пристрої перед вибухом, відчувши нагрівання.
Видання AP з посиланням на міністра охорони здоровʼя Лівану Фіраса Абіада пише, що в результаті вибухів загинуло щонайменше 9 осіб, понад 2,5 тисячі поранених, 200 з них у критичному стані.
Також іранські державні ЗМІ пишуть, що поранення дістав посол Ірану в Бейруті Моджтаба Амані.
У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад.
Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ще не прийшла ідея
користуватись лише пейджерами?
Довго думав.
Після того, як вибухами було одночасно скалічені пару тисяч терористів в Лівані, всі арабські ЗМІ пишуть, що це робота ізраїльських спецслужб. А ізраїльські спецслужби і мовчать. Взагалі не коментують.
Коли завдяки діям і зусиллями українських сил оборони вдається вразити якийсь об'єкт на росії, то у нас навипередки ГУР та СБУ повідомляють, що це результат їх роботи.
Така різниця у моделі поведінки тому, що в одній країні військові у владі, а для них головне результат та збереження таємниці, а у другій країні у владі шоумени, для яких піар головне. І це впливає на модель поведінки спецслужб в кожній країні. https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav/community
Особисто знав чоловіка який воював у зєднанні Ковпака С. А. і по твоєму він був злочинцем ?
А як відносишся до Руднєва С. В. (Відповідно до ранньої радянської офіційної версії, в бою біля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F_(%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Заріччя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%94%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] у вересні 1943 був тяжко поранений і за нез'ясованих обставин загинув разом зі своїм старшим сином Радієм. Згідно з пізнішими даними, відкритими під час "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Гласності " наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років (газета "Правда"), Семена Руднєва, як недостатньо лояльного Москві, застрелила двома пострілами у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F скроню радистка спецгрупи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. Вершигори Анна Туркіна (Лаврухіна), яка мала персональне спецзавдання).
Особисто знав чоловіка який воював у зєднанні Ковпака С. А. і по твоєму він був злочинцем ?
По данным источников Reuters, пейджеры были модифицированы "на этапе производства".
Движение заказало пейджеры у тайваньской компании Gold Apollo. По данным нескольких источников, техника была ввезена в Ливан весной. Собеседник издания утверждал, что устройства были модифицированы израильской разведслужбой "на этапе производства". Подробности из отчета Reuters совпадают с информацией The New York Times, которая ссылается на американских и ряд других официальных лиц.