У Лівані сотні бойовиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів, серед поранених посол Ірану

У Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.

Про це пише видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що пейджери вибухнули майже одномоментно по всьому Лівану. Пристрої були із нової партії, яку бойовики "Хезболли" отримали на днях. У лютому лідер "Хезболли" наказав членам угруповання припинити використання мобільних телефонів, попереджаючи, що їх може відстежувати ізраїльська розвідка.

Ймовірно, пейджери були заражені шкідливим програмним забезпеченням, яке могло спровокувати нагрівання і вибух.

Зазначається, що пейджерами із нової партії користувалися сотні членів "Хезболли". Дехто викинув пристрої перед вибухом, відчувши нагрівання.

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Видання AP з посиланням на міністра охорони здоровʼя Лівану Фіраса Абіада пише, що в результаті вибухів загинуло щонайменше 9 осіб, понад 2,5 тисячі поранених, 200 з них у критичному стані.

Також іранські державні ЗМІ пишуть, що поранення дістав посол Ірану в Бейруті Моджтаба Амані.

У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад.

Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.

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