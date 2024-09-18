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Новини
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У Лівані сотні бойовиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів, серед поранених посол Ірану

У Лівані масово вибухали пейджери

У Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку. 

Про це пише видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що пейджери вибухнули майже одномоментно по всьому Лівану. Пристрої були із нової партії, яку бойовики "Хезболли" отримали на днях. У лютому лідер "Хезболли" наказав членам угруповання припинити використання мобільних телефонів, попереджаючи, що їх може відстежувати ізраїльська розвідка.

Ймовірно, пейджери були заражені шкідливим програмним забезпеченням, яке могло спровокувати нагрівання і вибух.

Зазначається, що пейджерами із нової партії користувалися сотні членів "Хезболли". Дехто викинув пристрої перед вибухом, відчувши нагрівання.

Читайте також: "Хезболла" завдала масованого ракетного удару по Ізраїлю

Видання AP з посиланням на міністра охорони здоровʼя Лівану Фіраса Абіада пише, що в результаті вибухів загинуло щонайменше 9 осіб, понад 2,5 тисячі поранених, 200 з них у критичному стані.

Також іранські державні ЗМІ пишуть, що поранення дістав посол Ірану в Бейруті Моджтаба Амані.

У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад.

Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.

Читайте також: "Хезболла" може завдати удару по Ізраїлю незалежно від Ірану, - CNN

Автор: 

вибух (4461) Ліван (122) Хезболла (34)


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Топ коментарі
+47
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18.09.2024 00:24
+35
Буданов,ось як потрібно мовчки працювати.
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18.09.2024 00:35
+27
Клас!
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18.09.2024 00:20
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Шикарна операція!!!!
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18.09.2024 05:55 Відповісти
Відстрілили яйця!
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18.09.2024 06:01 Відповісти
кацапам на війні
ще не прийшла ідея
користуватись лише пейджерами?
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18.09.2024 06:05 Відповісти
Читав пейджер.
Довго думав.
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18.09.2024 06:40 Відповісти
Арпабский тинейджер позвони на пейджер.
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18.09.2024 06:48 Відповісти
І тепер хтось стверджуватиме,що Іран ні при чому?)навіть в посла прямий зв'язок з терористами.
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18.09.2024 06:52 Відповісти
Можливо цей посол не просто посол а ще й начальник зв'язку у їхньому підрозділі. Якраз приймав повідомлення про доповідь чи всі розписалися за отримання нових засобів зв'язку. Ха ха ха.
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18.09.2024 08:25 Відповісти
Это их наказал Аллах! Не должен правоверный, использовать эти шайтановские изделия!
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18.09.2024 07:15 Відповісти
Звернув увагу на один нюанс з операцією ізраїльських спецслужб з пейджерами «Хезболли».

Після того, як вибухами було одночасно скалічені пару тисяч терористів в Лівані, всі арабські ЗМІ пишуть, що це робота ізраїльських спецслужб. А ізраїльські спецслужби і мовчать. Взагалі не коментують.

Коли завдяки діям і зусиллями українських сил оборони вдається вразити якийсь об'єкт на росії, то у нас навипередки ГУР та СБУ повідомляють, що це результат їх роботи.

Така різниця у моделі поведінки тому, що в одній країні військові у владі, а для них головне результат та збереження таємниці, а у другій країні у владі шоумени, для яких піар головне. І це впливає на модель поведінки спецслужб в кожній країні. https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav/community
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18.09.2024 07:39 Відповісти
А для чого зберігати в таємниці який від цього сенс, чому не можна хвалитись вдалими операціями??
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18.09.2024 10:27 Відповісти
А тому що не можна. Під час 2СВ партизани провели вдалу операцію на вузловій з/д станції, про це пробалаболило совінформбюро, в результаті були розстріляні всі працівники даної станції. Як то так. А зараз іще гірше !
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18.09.2024 19:47 Відповісти
Під час другої світової війни партизани були різні УПА це були герої України а радянські партизани це злочинці не забувай
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18.09.2024 21:35 Відповісти
Таке враження що ти хворий на голову. А хто тоді були чорносвитники, адже вони йшли тобто їх гнали в атаку з куском цеглини або палицею як бійці РА ?!

Особисто знав чоловіка який воював у зєднанні Ковпака С. А. і по твоєму він був злочинцем ?

А як відносишся до Руднєва С. В. (Відповідно до ранньої радянської офіційної версії, в бою біля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F_(%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Заріччя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%94%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] у вересні 1943 був тяжко поранений і за нез'ясованих обставин загинув разом зі своїм старшим сином Радієм. Згідно з пізнішими даними, відкритими під час "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Гласності " наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років (газета "Правда"), Семена Руднєва, як недостатньо лояльного Москві, застрелила двома пострілами у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F скроню радистка спецгрупи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. Вершигори Анна Туркіна (Лаврухіна), яка мала персональне спецзавдання).
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19.09.2024 15:10 Відповісти
Вояки УПА регулярно знищували червоних покидьків партизан регулярно, прадід говорив що радянські партизани заслуговують на смерть, бо ці покидьки служили імперії зла совку. Мій прадід не одного такого покидька розстріляв. Ковпак це комуністична тварина, яка служила радянським окупантам і допомагала відновлювати окупацію України. Прадід говорив що були плани в УПА вбити ковпака як вбили покидька злочинця Кузнєцова, так що ці всі виродки заслужили на смерть вони служили окупантам України
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08.10.2024 23:23 Відповісти
Тобі не до мене, тобі до психіатра.
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10.10.2024 08:35 Відповісти
Є що по суті сказати? Ти захищаєш комуністичних тварин, які мали сутички з УПА і воювали за окупантів
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11.10.2024 17:08 Відповісти
Опускаюсь до твого рівня в останній раз, дебілоїд. Повторюю, А хто тоді були чорносвитники, адже вони йшли тобто їх гнали в атаку з куском цеглини або палицею як бійці РА ?!

Особисто знав чоловіка який воював у зєднанні Ковпака С. А. і по твоєму він був злочинцем ?
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12.10.2024 09:24 Відповісти
Відповідаю тих кого гнали на смерть ті хто були смертниками були жертвами комуністичного терору совка. Но кадрові військові злочинної червоної армії це злочинці і покидьки, які воювали за злочинний режим комуністів. І партизани комуністи те саме, їх ніхто силою не заставляв воювати, вони свідомо пішли воювати проти німців, а мали піти воювати проти совка, а так свідомо воювали за злочинний режим совка, в той час як нормальні українців воювали за вільну і незалежну Україну в армії УПА
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12.10.2024 16:41 Відповісти
Якщо користувались пейджерами, то це значить ще є компаніїї які надаютт послуги пейджингового зв'язку. Я думав вони зникли як динозаври.
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18.09.2024 07:55 Відповісти
Дибіли піщерні користуються пейджерами ....Ці бабуїни відсталі,а ще права качають ..Мосад профі супер
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18.09.2024 08:15 Відповісти
DW

По данным источников Reuters, пейджеры были модифицированы "на этапе производства".

Движение заказало пейджеры у тайваньской компании Gold Apollo. По данным нескольких источников, техника была ввезена в Ливан весной. Собеседник издания утверждал, что устройства были модифицированы израильской разведслужбой "на этапе производства". Подробности из отчета Reuters совпадают с информацией The New York Times, которая ссылается на американских и ряд других официальных лиц.
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18.09.2024 08:18 Відповісти
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18.09.2024 08:30 Відповісти
Это вариант мне больше нравится
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18.09.2024 09:12 Відповісти
Можна по різному відноситись до Ізраїлю, але так як він б,ється, незважаючи на "стурбованість і занепокоєння" усього світу викликає захоплення. Від перших днів створення, коли усі сусіди оголосили війну, атаки на ядерні об,єкти Ірана, збиття кацапського літака, кілька воїн, блискучі спецоперації. Америка безперечно допомагає, але воюють, вигадують і здійснюють все ізраїльтяни. Є помилки, прой..би, сотні політичних сил, але розуміння, що припинивши боротьбу вони будуть знищенні дозволяє їм плювати на думку більшості світу і спокійно робити свою справу.
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18.09.2024 10:25 Відповісти
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18.09.2024 10:38 Відповісти
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