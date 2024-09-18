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Новости
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В Ливане сотни боевиков "Хезболлы" пострадали из-за массового взрыва пейджеров, среди раненых посол Ирана

У Лівані масово вибухали пейджери

В Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что пейджеры взорвались почти одномоментно по всему Ливану. Устройства были из новой партии, которую боевики "Хезболлы" получили на днях. В феврале лидер "Хезболлы" приказал членам группировки прекратить использование мобильных телефонов, предупреждая, что их может отслеживать израильская разведка.

Вероятно, пейджеры были заражены вредоносным программным обеспечением, которое могло спровоцировать нагрев и взрыв.

Отмечается, что пейджерами из новой партии пользовались сотни членов "Хезболлы". Некоторые выбросили устройства перед взрывом, почувствовав нагрев.

Также читайте: "Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от Ирана, - CNN

Издание AP со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Фираса Абиада пишет, что в результате взрывов погибли по меньшей мере 9 человек, более 2,5 тысячи раненых, 200 из них в критическом состоянии.

Также иранские государственные СМИ пишут, что ранения получил посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани.

В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее внешнюю разведывательную службу Моссад.

В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль не заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке, - посол Бродский

Автор: 

взрыв (6749) Ливан (126) Хезболла (33)


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Топ комментарии
+47
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18.09.2024 00:24
+35
Буданов,ось як потрібно мовчки працювати.
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18.09.2024 00:35
+27
Клас!
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18.09.2024 00:20
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Шикарна операція!!!!
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18.09.2024 05:55 Ответить
Відстрілили яйця!
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18.09.2024 06:01 Ответить
кацапам на війні
ще не прийшла ідея
користуватись лише пейджерами?
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18.09.2024 06:05 Ответить
Читав пейджер.
Довго думав.
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18.09.2024 06:40 Ответить
Арпабский тинейджер позвони на пейджер.
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18.09.2024 06:48 Ответить
І тепер хтось стверджуватиме,що Іран ні при чому?)навіть в посла прямий зв'язок з терористами.
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18.09.2024 06:52 Ответить
Можливо цей посол не просто посол а ще й начальник зв'язку у їхньому підрозділі. Якраз приймав повідомлення про доповідь чи всі розписалися за отримання нових засобів зв'язку. Ха ха ха.
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18.09.2024 08:25 Ответить
Это их наказал Аллах! Не должен правоверный, использовать эти шайтановские изделия!
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18.09.2024 07:15 Ответить
Звернув увагу на один нюанс з операцією ізраїльських спецслужб з пейджерами «Хезболли».

Після того, як вибухами було одночасно скалічені пару тисяч терористів в Лівані, всі арабські ЗМІ пишуть, що це робота ізраїльських спецслужб. А ізраїльські спецслужби і мовчать. Взагалі не коментують.

Коли завдяки діям і зусиллями українських сил оборони вдається вразити якийсь об'єкт на росії, то у нас навипередки ГУР та СБУ повідомляють, що це результат їх роботи.

Така різниця у моделі поведінки тому, що в одній країні військові у владі, а для них головне результат та збереження таємниці, а у другій країні у владі шоумени, для яких піар головне. І це впливає на модель поведінки спецслужб в кожній країні. https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav/community
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18.09.2024 07:39 Ответить
А для чого зберігати в таємниці який від цього сенс, чому не можна хвалитись вдалими операціями??
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18.09.2024 10:27 Ответить
А тому що не можна. Під час 2СВ партизани провели вдалу операцію на вузловій з/д станції, про це пробалаболило совінформбюро, в результаті були розстріляні всі працівники даної станції. Як то так. А зараз іще гірше !
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18.09.2024 19:47 Ответить
Під час другої світової війни партизани були різні УПА це були герої України а радянські партизани це злочинці не забувай
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18.09.2024 21:35 Ответить
Таке враження що ти хворий на голову. А хто тоді були чорносвитники, адже вони йшли тобто їх гнали в атаку з куском цеглини або палицею як бійці РА ?!

Особисто знав чоловіка який воював у зєднанні Ковпака С. А. і по твоєму він був злочинцем ?

А як відносишся до Руднєва С. В. (Відповідно до ранньої радянської офіційної версії, в бою біля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F_(%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Заріччя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%94%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] у вересні 1943 був тяжко поранений і за нез'ясованих обставин загинув разом зі своїм старшим сином Радієм. Згідно з пізнішими даними, відкритими під час "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Гласності " наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років (газета "Правда"), Семена Руднєва, як недостатньо лояльного Москві, застрелила двома пострілами у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F скроню радистка спецгрупи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. Вершигори Анна Туркіна (Лаврухіна), яка мала персональне спецзавдання).
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19.09.2024 15:10 Ответить
Вояки УПА регулярно знищували червоних покидьків партизан регулярно, прадід говорив що радянські партизани заслуговують на смерть, бо ці покидьки служили імперії зла совку. Мій прадід не одного такого покидька розстріляв. Ковпак це комуністична тварина, яка служила радянським окупантам і допомагала відновлювати окупацію України. Прадід говорив що були плани в УПА вбити ковпака як вбили покидька злочинця Кузнєцова, так що ці всі виродки заслужили на смерть вони служили окупантам України
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08.10.2024 23:23 Ответить
Тобі не до мене, тобі до психіатра.
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10.10.2024 08:35 Ответить
Є що по суті сказати? Ти захищаєш комуністичних тварин, які мали сутички з УПА і воювали за окупантів
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11.10.2024 17:08 Ответить
Опускаюсь до твого рівня в останній раз, дебілоїд. Повторюю, А хто тоді були чорносвитники, адже вони йшли тобто їх гнали в атаку з куском цеглини або палицею як бійці РА ?!

Особисто знав чоловіка який воював у зєднанні Ковпака С. А. і по твоєму він був злочинцем ?
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12.10.2024 09:24 Ответить
Відповідаю тих кого гнали на смерть ті хто були смертниками були жертвами комуністичного терору совка. Но кадрові військові злочинної червоної армії це злочинці і покидьки, які воювали за злочинний режим комуністів. І партизани комуністи те саме, їх ніхто силою не заставляв воювати, вони свідомо пішли воювати проти німців, а мали піти воювати проти совка, а так свідомо воювали за злочинний режим совка, в той час як нормальні українців воювали за вільну і незалежну Україну в армії УПА
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12.10.2024 16:41 Ответить
Якщо користувались пейджерами, то це значить ще є компаніїї які надаютт послуги пейджингового зв'язку. Я думав вони зникли як динозаври.
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18.09.2024 07:55 Ответить
Дибіли піщерні користуються пейджерами ....Ці бабуїни відсталі,а ще права качають ..Мосад профі супер
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18.09.2024 08:15 Ответить
DW

По данным источников Reuters, пейджеры были модифицированы "на этапе производства".

Движение заказало пейджеры у тайваньской компании Gold Apollo. По данным нескольких источников, техника была ввезена в Ливан весной. Собеседник издания утверждал, что устройства были модифицированы израильской разведслужбой "на этапе производства". Подробности из отчета Reuters совпадают с информацией The New York Times, которая ссылается на американских и ряд других официальных лиц.
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18.09.2024 08:18 Ответить
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18.09.2024 08:30 Ответить
Это вариант мне больше нравится
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18.09.2024 09:12 Ответить
Можна по різному відноситись до Ізраїлю, але так як він б,ється, незважаючи на "стурбованість і занепокоєння" усього світу викликає захоплення. Від перших днів створення, коли усі сусіди оголосили війну, атаки на ядерні об,єкти Ірана, збиття кацапського літака, кілька воїн, блискучі спецоперації. Америка безперечно допомагає, але воюють, вигадують і здійснюють все ізраїльтяни. Є помилки, прой..би, сотні політичних сил, але розуміння, що припинивши боротьбу вони будуть знищенні дозволяє їм плювати на думку більшості світу і спокійно робити свою справу.
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18.09.2024 10:25 Ответить
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18.09.2024 10:38 Ответить
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