В Ливане сотни боевиков "Хезболлы" пострадали из-за массового взрыва пейджеров, среди раненых посол Ирана
В Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что пейджеры взорвались почти одномоментно по всему Ливану. Устройства были из новой партии, которую боевики "Хезболлы" получили на днях. В феврале лидер "Хезболлы" приказал членам группировки прекратить использование мобильных телефонов, предупреждая, что их может отслеживать израильская разведка.
Вероятно, пейджеры были заражены вредоносным программным обеспечением, которое могло спровоцировать нагрев и взрыв.
Отмечается, что пейджерами из новой партии пользовались сотни членов "Хезболлы". Некоторые выбросили устройства перед взрывом, почувствовав нагрев.
Издание AP со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Фираса Абиада пишет, что в результате взрывов погибли по меньшей мере 9 человек, более 2,5 тысячи раненых, 200 из них в критическом состоянии.
Также иранские государственные СМИ пишут, что ранения получил посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани.
В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее внешнюю разведывательную службу Моссад.
В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.
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ще не прийшла ідея
користуватись лише пейджерами?
Довго думав.
Після того, як вибухами було одночасно скалічені пару тисяч терористів в Лівані, всі арабські ЗМІ пишуть, що це робота ізраїльських спецслужб. А ізраїльські спецслужби і мовчать. Взагалі не коментують.
Коли завдяки діям і зусиллями українських сил оборони вдається вразити якийсь об'єкт на росії, то у нас навипередки ГУР та СБУ повідомляють, що це результат їх роботи.
Така різниця у моделі поведінки тому, що в одній країні військові у владі, а для них головне результат та збереження таємниці, а у другій країні у владі шоумени, для яких піар головне. І це впливає на модель поведінки спецслужб в кожній країні. https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav/community
Особисто знав чоловіка який воював у зєднанні Ковпака С. А. і по твоєму він був злочинцем ?
А як відносишся до Руднєва С. В. (Відповідно до ранньої радянської офіційної версії, в бою біля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F_(%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Заріччя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%94%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] у вересні 1943 був тяжко поранений і за нез'ясованих обставин загинув разом зі своїм старшим сином Радієм. Згідно з пізнішими даними, відкритими під час "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Гласності " наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років (газета "Правда"), Семена Руднєва, як недостатньо лояльного Москві, застрелила двома пострілами у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F скроню радистка спецгрупи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. Вершигори Анна Туркіна (Лаврухіна), яка мала персональне спецзавдання).
Особисто знав чоловіка який воював у зєднанні Ковпака С. А. і по твоєму він був злочинцем ?
По данным источников Reuters, пейджеры были модифицированы "на этапе производства".
Движение заказало пейджеры у тайваньской компании Gold Apollo. По данным нескольких источников, техника была ввезена в Ливан весной. Собеседник издания утверждал, что устройства были модифицированы израильской разведслужбой "на этапе производства". Подробности из отчета Reuters совпадают с информацией The New York Times, которая ссылается на американских и ряд других официальных лиц.