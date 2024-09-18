В Ливане сотни боевиков "Хезболлы" пострадали из-за массового взрыва пейджеров, среди раненых посол Ирана

В Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что пейджеры взорвались почти одномоментно по всему Ливану. Устройства были из новой партии, которую боевики "Хезболлы" получили на днях. В феврале лидер "Хезболлы" приказал членам группировки прекратить использование мобильных телефонов, предупреждая, что их может отслеживать израильская разведка.

Вероятно, пейджеры были заражены вредоносным программным обеспечением, которое могло спровоцировать нагрев и взрыв.

Отмечается, что пейджерами из новой партии пользовались сотни членов "Хезболлы". Некоторые выбросили устройства перед взрывом, почувствовав нагрев.

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Издание AP со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Фираса Абиада пишет, что в результате взрывов погибли по меньшей мере 9 человек, более 2,5 тысячи раненых, 200 из них в критическом состоянии.

Также иранские государственные СМИ пишут, что ранения получил посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани.

В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее внешнюю разведывательную службу Моссад.

В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.

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