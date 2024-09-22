Президент Израиля опроверг причастность страны к подрыву пейджеров в Ливане: У "Хезболлы" много врагов

Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

Соответствующее заявление сделал президент Израиля Ицхак Герцог в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Герцог категорически отверг "любую связь с той или иной операцией". Он заявил, что у "Хезболлы" "много врагов".

"У "Хезболлы" много врагов. "Хезболла" душит Ливан, разрушает Ливан, создавая хаос снова, снова и снова. Мы здесь для того, чтобы защищаться. Это все, что мы делаем. И мы ясно даем понять, что должны принять меры. Как поступила бы любая нормальная страна, как поступила бы Великобритания или любая другая суверенная нация, чтобы защитить свой народ", - сказал президент страны.

Также Герцог заявил, что Израиль "не заинтересован" в войне с Ливаном. Однако он добавил, что существует вероятность "драматического обострения" между странами.

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Массовый взрыв пейджеров в Ливане

17 сентября в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.

В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее внешнюю разведывательную службу Моссад. В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.

Впоследствии агентство Reuters писало, что внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.

В то же время The New York Times со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что в пейджеры были заложены одна-две унции взрывчатки и дистанционный переключатель для запуска взрыва.

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