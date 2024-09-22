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Израиль (1851) Ливан (123) Хезболла (33) Герцог Ицхак (12)

Президент Израиля опроверг причастность страны к подрыву пейджеров в Ливане: У "Хезболлы" много врагов

Герцог спростував причетність Ізраїлю до підриву пейджерів Хезболли

Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

Соответствующее заявление сделал президент Израиля Ицхак Герцог в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Герцог категорически отверг "любую связь с той или иной операцией". Он заявил, что у "Хезболлы" "много врагов".

"У "Хезболлы" много врагов. "Хезболла" душит Ливан, разрушает Ливан, создавая хаос снова, снова и снова. Мы здесь для того, чтобы защищаться. Это все, что мы делаем. И мы ясно даем понять, что должны принять меры. Как поступила бы любая нормальная страна, как поступила бы Великобритания или любая другая суверенная нация, чтобы защитить свой народ", - сказал президент страны.

Также Герцог заявил, что Израиль "не заинтересован" в войне с Ливаном. Однако он добавил, что существует вероятность "драматического обострения" между странами.

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Массовый взрыв пейджеров в Ливане

17 сентября в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.

В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее внешнюю разведывательную службу Моссад. В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.

Впоследствии агентство Reuters писало, что внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.

В то же время The New York Times со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что в пейджеры были заложены одна-две унции взрывчатки и дистанционный переключатель для запуска взрыва.

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Топ комментарии
+23
То був буданга
Тільки він ніколи не зізнається
Бо він працює мовчки, а не піариться з кожної праски
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22.09.2024 17:00
+21
Вот это настоящая работа и адекватное поведение спецслужб страны, а не шоу от конферансье Буданова.
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22.09.2024 17:11
+13
Ну - так - це іх "Хамас" підірвав -- конкуренція - а валять на Ізраіль
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22.09.2024 16:57
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Правила форума Совет форумчан
Ну - так - це іх "Хамас" підірвав -- конкуренція - а валять на Ізраіль
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22.09.2024 16:57 Ответить
Операція "Сусанна" - диверсійна операція, відома в Ізраїлі під назвоб "беш єсек"- брудна справа, спланована ізраїльською військовою розвідкою АМАН в липні 1954 року і спрямована проти американських і англійських установ в Єгипті. Ідея полягала в тому, щоб за допомогою підпільної мережі, що складається з завербованих Ізраїлем єгипетських євреїв[1], влаштувати в Каїрі і Олександрії серію терористичних актів проти американських і англійських установ таким чином, щоб підозри лягли на ісламістську групу «Брати-мусульмани», комуністів або націоналістичні угруповання[2][3]. Тим самим Ізраїль сподівався зірвати переговори Єгипту з Великобританією про виведення британських військ із зони Суецького каналу. Вихід англійців із стратегічної зони [4] не був в інтересах військової безпеки Ізраїлю, оскільки це безпосередньо загрожувало Ізраїлю з боку Єгипту. Операція була припинена єгипетськими спецслужбами, організатори теракту були заарештовані, віддані єгипетському суду і засуджені. Двоє єгипетських євреїв було засуджено, ще двоє покінчили життя самогубством в процесі слідства. Операція викликала політичний скандал в Ізраїлі, який тривав з 1954 по 1960 рік. Нічого не нагадує?
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22.09.2024 18:56 Ответить
А міи сарказм?
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22.09.2024 19:26 Ответить
https://was.media/microformats/den-koli-izrail-bombiv-ssha/ Історія корабля USS Liberty.
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22.09.2024 19:31 Ответить
Список учасників операції: Моше Марзук (28 років) - 19]-лікар-хірург єврейської лікарні в Каїрі, за вироком суду був повішений 31 січня 1955 р. [16] Шмуель Азар (26 років)[19] - професор інженерії з Олександрії, за вироком суду був повішений 31 січня 1955 року. [20] Філіп Натансон-прямий виконавець теракту, засуджений до довічного ув'язнення. У 1968 році був обміняний на кілька тисяч єгипетських військовополонених. Віктор Леві-засуджений до довічного ув'язнення. У 1968 році мав бути обміняний на кілька тисяч єгипетських військовополонених в Ізраїлі за умови прохання про помилування. Відмовився просити помилування, наполягаючи на своїй невинуватості. Отримав відмову у звільненні, проте був обміняний на полонених кількома тижнями пізніше. Марселле Нініо (вікторин Марселле Нініо (Ніньо)) - уродженка Каїра, учасниця Олімпійських ігор від Єгипту, на момент теракту була служить в одній з британських компаній в Єгипті, засуджена до 15 років позбавлення волі. У червні 1967 року була звільнена в ході обміну військовополоненими між Ізраїлем і Єгиптом. У 1974 році Прем'єр-міністр Ізраїлю Голда Меїр особисто була присутня на весіллі Нініо.[21] Роберт Дасса-засуджений до 15 років позбавлення волі. Меїр Мейюхас-провів 7 років в ув'язненні і вийшов на свободу в 1962 році. Меїр Заафран-провів 7 років в ув'язненні і вийшов на свободу в 1962 році. Меїр (Макс) Беннетт [англ.]- покінчив життя самогубством в ході суду.[22] Йозеф Кармон-покінчив життя самогубством в ході суду.
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22.09.2024 20:09 Ответить
Ну да, нас там нет. Эйхмана тоже никто силой из из Аргентины в Израиль не вывозил, он сам приехал (совесть замучила).
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22.09.2024 16:59 Ответить
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22.09.2024 21:49 Ответить
читал мемуары московских садоводов, так этот негодяй над Атлантикой в самолете молился на идише, воды наверное боялся...
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22.09.2024 21:52 Ответить
Я читал воспоминания израильтянина, который участвовал в отловле и переправке этой мрази в Израиль. Так он писал, что, уже будучи пойманным и закрытым, Эйхман говорил, что жил среди евреев, и в подтверждение произнес несколько фраз на иврите.
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23.09.2024 08:20 Ответить
То був буданга
Тільки він ніколи не зізнається
Бо він працює мовчки, а не піариться з кожної праски
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22.09.2024 17:00 Ответить
нєт ! єто нє ми ! Пліцецк - пісєцк !!!
Тестовый пуск российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат», вероятно, оказался неудачным. Ракета, как https://topcor.ru/index.php?do=go&url=aHR0cHM6Ly90Lm1lL21pbGluZm9saXZlLzEzMTA5Ng%3D%3D сообщают российские военные аналитики, взорвалась прямо в шахте, причинив ущерб полигону Плесецк в Архангельской области.
На опубликованных в Сети спутниковых снимках виден огромный кратер, образовавшийся в результате взрыва ракеты. Кроме этого, система мониторинга пожаров FIRMS зафиксировала в районе Плесецка серьезное возгорание. По всей вероятности, специалистам теперь потребуется немало времени на восстановление инфраструктуры полигона.

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22.09.2024 18:33 Ответить
Не пойняв, то буданга заліз у шахту і своїм тілом заблокував ракету, щоб вона там їбонула?
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22.09.2024 19:10 Ответить
випередели, курви, самі "гранату" підірвали біля голови !
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22.09.2024 19:25 Ответить
Ваши даказательства - не даказательства!" "Ихтамнет!"
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22.09.2024 17:00 Ответить
Ну это как обычно. У Израиля нет ядерного оружия, но если будет нужно, то применит
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22.09.2024 17:00 Ответить
А як же ...ЯО в нас нема ...але як шо шо,то можемо застосувати ...
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22.09.2024 17:02 Ответить
правільна-ета била проста васстаніє пейджерав...
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22.09.2024 17:06 Ответить
И пейджеров, и раций, и ноутов с телефонами. Даже электроники для машин и скутеров. Восстание машин во всей красе.
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22.09.2024 17:13 Ответить
Вот это настоящая работа и адекватное поведение спецслужб страны, а не шоу от конферансье Буданова.
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22.09.2024 17:11 Ответить
Буданов не конферансье, Буданов шпрехшталмейстер.
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22.09.2024 17:22 Ответить
ті пейджери чи рації були виготовлені в Угорщині
кацапський слід, як думаєте...
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22.09.2024 17:11 Ответить
Пи@ары раньше так радовались своему "серому" импорту электроники. Типа всех намахали. А теперь напряглись не по-детски.
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22.09.2024 17:34 Ответить
А кацапи не планують на пейджери переходити?
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22.09.2024 17:11 Ответить
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22.09.2024 17:48 Ответить
Daily Mail: Путін може підірвати мільйони айфонів без попередження.

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22.09.2024 17:12 Ответить
На самом деле это только кликабельный заголовок от желтой прессы без реального наполнения. Проще говоря - это трепотня.
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22.09.2024 17:17 Ответить
Mark Almond?
Цей?

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22.09.2024 17:23 Ответить
Марк Алмонд хороший журналіст, який активно підтримує Україну.

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22.09.2024 17:41 Ответить
секретна інформація
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22.09.2024 17:18 Ответить
СБУ працює, не привертайте зайву увагу
Розвелося багато гнид, потрібна профілактика...
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22.09.2024 18:25 Ответить
Усіх, хто заходить на "стрічку подій", беруть на олівець спецслужби Ізраїля. )))
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22.09.2024 19:02 Ответить
"на олівець" - уе кам'яна доба. Зараз беруть "на пейджер".
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22.09.2024 19:31 Ответить
У нас би вже роти повідкривали..і один наперед одного бігли казати що то вони ,такі славні вояки
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22.09.2024 17:16 Ответить
Вчись у профі, Вальодька, як треба, но ти ж зараді піару себе коханого и все ЗСУ покласти готовий, гнида прострочена.
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22.09.2024 17:21 Ответить
Якщо спілкуєшся з брехунами і хочеш щоб вони тебе розуміли, то треба спілкуватись з ними іхнею ж ,,мовою брехунів''. Не залежно від іхньоі національності. Будь то росія чи Іран, чи Китай або якесь радікально-террористичне угруповання..... Бо по інакшому вони не зрозуміють......
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22.09.2024 17:23 Ответить
Підрив пейджерів це 100% розробка Пороха, яку заморозив Зеля, але Порох її встиг продати Ізраїлю.😁
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22.09.2024 17:24 Ответить
Відчувається школа 95 кварталу...
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22.09.2024 17:28 Ответить
Не дарма ж він 3,14дарас у клоунів.
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22.09.2024 18:00 Ответить
В ближайшем будущем тоже самое скажет Хезболла, "У Израиля много врагов", оба правы, в том смысле что на Ближнем и Среднем Востоке воюют все и со всеми.
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22.09.2024 17:34 Ответить
Як казав мій знайомий єврей, який незабаром перебрався до батьків у Ізраїль, -

"Лучше імєть дальніх родствєнніков на Бліжнєм Востокє, чєм блізкіх - на Дальнєм". (с)
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22.09.2024 19:08 Ответить
У вас семь пятниц на неделе, Илона Маска на руках носили, а сейчас в него говном бросаетесь, теперь японцы им не нравятся, на дальнем.
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22.09.2024 20:04 Ответить
Не дарма розумні люди кажуть, вчіться у євреїв, не у жидів, а у євреїв, дурного не навчать
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22.09.2024 17:54 Ответить
У вас не правильное представление о евреях и жидах. ЖИД- Житель Иерусалимской Долины. А евреи ето те которые в каждой стране сидят у власти или на распределении денежных потоков
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22.09.2024 18:08 Ответить
Слишком много критики посыпалось на Израиль. Жаль что их испугало нытье. Единственная страна которая всегда клала на всех.
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22.09.2024 17:57 Ответить
Речь Посла Израиля в ООН | Дэнни Данон | Урок Украинцам
https://www.youtube.com/watch?v=eKMj2087lZM&t=248s

https://www.youtube.com/watch?v=6F_1J0rnINM



https://www.youtube.com/watch?v=wbzuu_sVQcU
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22.09.2024 17:59 Ответить
Наши придурки должны поучиться у Израиля. А то у нас на себя берут даже то что не делали или то что собираются сделать
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22.09.2024 18:05 Ответить
На відміну від іншого президента((не хвалиться розробками,планами,операціями... а просто "нічого не знаю".
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22.09.2024 18:06 Ответить
Ай да, молодці: продали, підірвали та "це не ми"!!!
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22.09.2024 18:09 Ответить
Єдині люди в яких потрібно вчитися...
просто топові
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22.09.2024 18:56 Ответить
Ми ніяких ліванських пейджерів не підривали. Але якщо буде потрібно, то зробимо це знову. (с)
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22.09.2024 19:04 Ответить
Це ж Ізраіль. Вони ж не Україна, де ще до початку операції на всіх можливих каналах трубили би що "це ми".
Ізраіль навіть після виконання операції не бере на себе відповідальність.
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22.09.2024 21:35 Ответить
Все так і є - то Орбана витівки!
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23.09.2024 00:01 Ответить
 
 