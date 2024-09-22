Президент Израиля опроверг причастность страны к подрыву пейджеров в Ливане: У "Хезболлы" много врагов
Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.
Соответствующее заявление сделал президент Израиля Ицхак Герцог в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.
Герцог категорически отверг "любую связь с той или иной операцией". Он заявил, что у "Хезболлы" "много врагов".
"У "Хезболлы" много врагов. "Хезболла" душит Ливан, разрушает Ливан, создавая хаос снова, снова и снова. Мы здесь для того, чтобы защищаться. Это все, что мы делаем. И мы ясно даем понять, что должны принять меры. Как поступила бы любая нормальная страна, как поступила бы Великобритания или любая другая суверенная нация, чтобы защитить свой народ", - сказал президент страны.
Также Герцог заявил, что Израиль "не заинтересован" в войне с Ливаном. Однако он добавил, что существует вероятность "драматического обострения" между странами.
Массовый взрыв пейджеров в Ливане
17 сентября в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.
В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее внешнюю разведывательную службу Моссад. В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.
Впоследствии агентство Reuters писало, что внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.
В то же время The New York Times со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что в пейджеры были заложены одна-две унции взрывчатки и дистанционный переключатель для запуска взрыва.
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Тільки він ніколи не зізнається
Бо він працює мовчки, а не піариться з кожної праски
Тестовый пуск российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат», вероятно, оказался неудачным. Ракета, как https://topcor.ru/index.php?do=go&url=aHR0cHM6Ly90Lm1lL21pbGluZm9saXZlLzEzMTA5Ng%3D%3D сообщают российские военные аналитики, взорвалась прямо в шахте, причинив ущерб полигону Плесецк в Архангельской области.
На опубликованных в Сети спутниковых снимках виден огромный кратер, образовавшийся в результате взрыва ракеты. Кроме этого, система мониторинга пожаров FIRMS зафиксировала в районе Плесецка серьезное возгорание. По всей вероятности, специалистам теперь потребуется немало времени на восстановление инфраструктуры полигона.
кацапський слід, як думаєте...
Цей?
Розвелося багато гнид, потрібна профілактика...
"Лучше імєть дальніх родствєнніков на Бліжнєм Востокє, чєм блізкіх - на Дальнєм". (с)
https://www.youtube.com/watch?v=eKMj2087lZM&t=248s
https://www.youtube.com/watch?v=6F_1J0rnINM
https://www.youtube.com/watch?v=wbzuu_sVQcU
просто топові
Ізраіль навіть після виконання операції не бере на себе відповідальність.