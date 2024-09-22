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Ізраїль (1609) Ліван (119) Хезболла (34) Герцог Іцхак (14)

Президент Ізраїлю Герцог спростував причетність країни до підриву пейджерів у Лівані: У "Хезболли" багато ворогів

Герцог спростував причетність Ізраїлю до підриву пейджерів Хезболли

Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Відповідну заяву зробив президент Ізраїлю Іцхак Герцог в інтервʼю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Герцог категорично відкинув "будь-який звʼязок із тією чи іншою операцією". Він заявив, що у "Хезболли" "багато ворогів".

"У "Хезболли" багато ворогів. "Хезболла" душить Ліван, руйнує Ліван, створюючи хаос знову, знову і знову. Ми тут для того, щоб захищатися. Це все, що ми робимо. І ми ясно даємо зрозуміти, що маємо вжити заходів. Як вчинила б будь-яка нормальна країна, як вчинила б Велика Британія або будь-яка інша суверенна нація, щоб захистити свій народ", - сказав президент країни.

Також Герцог заявив, що Ізраїль "не зацікавлений" у війні з Ліваном. Однак він додав, що існує ймовірність "драматичного загострення" між країнами.

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Масовий вибух пейджерів у Лівані

17 вересня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.

У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.

Згодом агентство Reuters писало, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.

Водночас The New York Times із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що у пейджери було закладено одну-дві унції вибухівки та дистанційний перемикач для запуску вибуху.

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Топ коментарі
+23
То був буданга
Тільки він ніколи не зізнається
Бо він працює мовчки, а не піариться з кожної праски
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22.09.2024 17:00
+21
Вот это настоящая работа и адекватное поведение спецслужб страны, а не шоу от конферансье Буданова.
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22.09.2024 17:11
+13
Ну - так - це іх "Хамас" підірвав -- конкуренція - а валять на Ізраіль
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22.09.2024 16:57
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Ну - так - це іх "Хамас" підірвав -- конкуренція - а валять на Ізраіль
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22.09.2024 16:57 Відповісти
Операція "Сусанна" - диверсійна операція, відома в Ізраїлі під назвоб "беш єсек"- брудна справа, спланована ізраїльською військовою розвідкою АМАН в липні 1954 року і спрямована проти американських і англійських установ в Єгипті. Ідея полягала в тому, щоб за допомогою підпільної мережі, що складається з завербованих Ізраїлем єгипетських євреїв[1], влаштувати в Каїрі і Олександрії серію терористичних актів проти американських і англійських установ таким чином, щоб підозри лягли на ісламістську групу «Брати-мусульмани», комуністів або націоналістичні угруповання[2][3]. Тим самим Ізраїль сподівався зірвати переговори Єгипту з Великобританією про виведення британських військ із зони Суецького каналу. Вихід англійців із стратегічної зони [4] не був в інтересах військової безпеки Ізраїлю, оскільки це безпосередньо загрожувало Ізраїлю з боку Єгипту. Операція була припинена єгипетськими спецслужбами, організатори теракту були заарештовані, віддані єгипетському суду і засуджені. Двоє єгипетських євреїв було засуджено, ще двоє покінчили життя самогубством в процесі слідства. Операція викликала політичний скандал в Ізраїлі, який тривав з 1954 по 1960 рік. Нічого не нагадує?
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22.09.2024 18:56 Відповісти
А міи сарказм?
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22.09.2024 19:26 Відповісти
https://was.media/microformats/den-koli-izrail-bombiv-ssha/ Історія корабля USS Liberty.
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22.09.2024 19:31 Відповісти
Список учасників операції: Моше Марзук (28 років) - 19]-лікар-хірург єврейської лікарні в Каїрі, за вироком суду був повішений 31 січня 1955 р. [16] Шмуель Азар (26 років)[19] - професор інженерії з Олександрії, за вироком суду був повішений 31 січня 1955 року. [20] Філіп Натансон-прямий виконавець теракту, засуджений до довічного ув'язнення. У 1968 році був обміняний на кілька тисяч єгипетських військовополонених. Віктор Леві-засуджений до довічного ув'язнення. У 1968 році мав бути обміняний на кілька тисяч єгипетських військовополонених в Ізраїлі за умови прохання про помилування. Відмовився просити помилування, наполягаючи на своїй невинуватості. Отримав відмову у звільненні, проте був обміняний на полонених кількома тижнями пізніше. Марселле Нініо (вікторин Марселле Нініо (Ніньо)) - уродженка Каїра, учасниця Олімпійських ігор від Єгипту, на момент теракту була служить в одній з британських компаній в Єгипті, засуджена до 15 років позбавлення волі. У червні 1967 року була звільнена в ході обміну військовополоненими між Ізраїлем і Єгиптом. У 1974 році Прем'єр-міністр Ізраїлю Голда Меїр особисто була присутня на весіллі Нініо.[21] Роберт Дасса-засуджений до 15 років позбавлення волі. Меїр Мейюхас-провів 7 років в ув'язненні і вийшов на свободу в 1962 році. Меїр Заафран-провів 7 років в ув'язненні і вийшов на свободу в 1962 році. Меїр (Макс) Беннетт [англ.]- покінчив життя самогубством в ході суду.[22] Йозеф Кармон-покінчив життя самогубством в ході суду.
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22.09.2024 20:09 Відповісти
Ну да, нас там нет. Эйхмана тоже никто силой из из Аргентины в Израиль не вывозил, он сам приехал (совесть замучила).
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22.09.2024 16:59 Відповісти
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22.09.2024 21:49 Відповісти
читал мемуары московских садоводов, так этот негодяй над Атлантикой в самолете молился на идише, воды наверное боялся...
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22.09.2024 21:52 Відповісти
Я читал воспоминания израильтянина, который участвовал в отловле и переправке этой мрази в Израиль. Так он писал, что, уже будучи пойманным и закрытым, Эйхман говорил, что жил среди евреев, и в подтверждение произнес несколько фраз на иврите.
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23.09.2024 08:20 Відповісти
То був буданга
Тільки він ніколи не зізнається
Бо він працює мовчки, а не піариться з кожної праски
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22.09.2024 17:00 Відповісти
нєт ! єто нє ми ! Пліцецк - пісєцк !!!
Тестовый пуск российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат», вероятно, оказался неудачным. Ракета, как https://topcor.ru/index.php?do=go&url=aHR0cHM6Ly90Lm1lL21pbGluZm9saXZlLzEzMTA5Ng%3D%3D сообщают российские военные аналитики, взорвалась прямо в шахте, причинив ущерб полигону Плесецк в Архангельской области.
На опубликованных в Сети спутниковых снимках виден огромный кратер, образовавшийся в результате взрыва ракеты. Кроме этого, система мониторинга пожаров FIRMS зафиксировала в районе Плесецка серьезное возгорание. По всей вероятности, специалистам теперь потребуется немало времени на восстановление инфраструктуры полигона.

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22.09.2024 18:33 Відповісти
Не пойняв, то буданга заліз у шахту і своїм тілом заблокував ракету, щоб вона там їбонула?
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22.09.2024 19:10 Відповісти
випередели, курви, самі "гранату" підірвали біля голови !
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22.09.2024 19:25 Відповісти
Ваши даказательства - не даказательства!" "Ихтамнет!"
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22.09.2024 17:00 Відповісти
Ну это как обычно. У Израиля нет ядерного оружия, но если будет нужно, то применит
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22.09.2024 17:00 Відповісти
А як же ...ЯО в нас нема ...але як шо шо,то можемо застосувати ...
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22.09.2024 17:02 Відповісти
правільна-ета била проста васстаніє пейджерав...
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22.09.2024 17:06 Відповісти
И пейджеров, и раций, и ноутов с телефонами. Даже электроники для машин и скутеров. Восстание машин во всей красе.
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22.09.2024 17:13 Відповісти
Вот это настоящая работа и адекватное поведение спецслужб страны, а не шоу от конферансье Буданова.
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22.09.2024 17:11 Відповісти
Буданов не конферансье, Буданов шпрехшталмейстер.
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22.09.2024 17:22 Відповісти
ті пейджери чи рації були виготовлені в Угорщині
кацапський слід, як думаєте...
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22.09.2024 17:11 Відповісти
Пи@ары раньше так радовались своему "серому" импорту электроники. Типа всех намахали. А теперь напряглись не по-детски.
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22.09.2024 17:34 Відповісти
А кацапи не планують на пейджери переходити?
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22.09.2024 17:11 Відповісти
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22.09.2024 17:48 Відповісти
Daily Mail: Путін може підірвати мільйони айфонів без попередження.

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22.09.2024 17:12 Відповісти
На самом деле это только кликабельный заголовок от желтой прессы без реального наполнения. Проще говоря - это трепотня.
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22.09.2024 17:17 Відповісти
Mark Almond?
Цей?

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22.09.2024 17:23 Відповісти
Марк Алмонд хороший журналіст, який активно підтримує Україну.

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22.09.2024 17:41 Відповісти
секретна інформація
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22.09.2024 17:18 Відповісти
СБУ працює, не привертайте зайву увагу
Розвелося багато гнид, потрібна профілактика...
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22.09.2024 18:25 Відповісти
Усіх, хто заходить на "стрічку подій", беруть на олівець спецслужби Ізраїля. )))
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22.09.2024 19:02 Відповісти
"на олівець" - уе кам'яна доба. Зараз беруть "на пейджер".
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22.09.2024 19:31 Відповісти
У нас би вже роти повідкривали..і один наперед одного бігли казати що то вони ,такі славні вояки
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22.09.2024 17:16 Відповісти
Вчись у профі, Вальодька, як треба, но ти ж зараді піару себе коханого и все ЗСУ покласти готовий, гнида прострочена.
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22.09.2024 17:21 Відповісти
Якщо спілкуєшся з брехунами і хочеш щоб вони тебе розуміли, то треба спілкуватись з ними іхнею ж ,,мовою брехунів''. Не залежно від іхньоі національності. Будь то росія чи Іран, чи Китай або якесь радікально-террористичне угруповання..... Бо по інакшому вони не зрозуміють......
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22.09.2024 17:23 Відповісти
Підрив пейджерів це 100% розробка Пороха, яку заморозив Зеля, але Порох її встиг продати Ізраїлю.😁
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22.09.2024 17:24 Відповісти
Відчувається школа 95 кварталу...
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22.09.2024 17:28 Відповісти
Не дарма ж він 3,14дарас у клоунів.
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22.09.2024 18:00 Відповісти
В ближайшем будущем тоже самое скажет Хезболла, "У Израиля много врагов", оба правы, в том смысле что на Ближнем и Среднем Востоке воюют все и со всеми.
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22.09.2024 17:34 Відповісти
Як казав мій знайомий єврей, який незабаром перебрався до батьків у Ізраїль, -

"Лучше імєть дальніх родствєнніков на Бліжнєм Востокє, чєм блізкіх - на Дальнєм". (с)
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22.09.2024 19:08 Відповісти
У вас семь пятниц на неделе, Илона Маска на руках носили, а сейчас в него говном бросаетесь, теперь японцы им не нравятся, на дальнем.
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22.09.2024 20:04 Відповісти
Не дарма розумні люди кажуть, вчіться у євреїв, не у жидів, а у євреїв, дурного не навчать
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22.09.2024 17:54 Відповісти
У вас не правильное представление о евреях и жидах. ЖИД- Житель Иерусалимской Долины. А евреи ето те которые в каждой стране сидят у власти или на распределении денежных потоков
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22.09.2024 18:08 Відповісти
Слишком много критики посыпалось на Израиль. Жаль что их испугало нытье. Единственная страна которая всегда клала на всех.
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22.09.2024 17:57 Відповісти
Речь Посла Израиля в ООН | Дэнни Данон | Урок Украинцам
https://www.youtube.com/watch?v=eKMj2087lZM&t=248s

https://www.youtube.com/watch?v=6F_1J0rnINM



https://www.youtube.com/watch?v=wbzuu_sVQcU
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22.09.2024 17:59 Відповісти
Наши придурки должны поучиться у Израиля. А то у нас на себя берут даже то что не делали или то что собираются сделать
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22.09.2024 18:05 Відповісти
На відміну від іншого президента((не хвалиться розробками,планами,операціями... а просто "нічого не знаю".
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22.09.2024 18:06 Відповісти
Ай да, молодці: продали, підірвали та "це не ми"!!!
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22.09.2024 18:09 Відповісти
Єдині люди в яких потрібно вчитися...
просто топові
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22.09.2024 18:56 Відповісти
Ми ніяких ліванських пейджерів не підривали. Але якщо буде потрібно, то зробимо це знову. (с)
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22.09.2024 19:04 Відповісти
Це ж Ізраіль. Вони ж не Україна, де ще до початку операції на всіх можливих каналах трубили би що "це ми".
Ізраіль навіть після виконання операції не бере на себе відповідальність.
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22.09.2024 21:35 Відповісти
Все так і є - то Орбана витівки!
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23.09.2024 00:01 Відповісти
 
 