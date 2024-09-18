Міністр оборони Ізраїлю Галлант заявив про "нову фазу" війни: ЦАХАЛ зосередиться на північному фронті
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.
Про це пише Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.
"Центр тяжіння рухається на північ. Ми перекидаємо сили, ресурси й енергію на північ", - сказав Галлант перед солдатами Військово-повітряних сил країни.
Зазначається, що раніше цього дня, 18 вересня, на півночі Ізраїлю розгорнули повітряно-десантну 98 дивізію ЦАХАЛ, яка місяцями воювала в секторі Гази.
Галант заявив, що Ізраїль перебуває на початку "нової фази цієї війни".
"Нам знадобиться послідовність, ця війна потребує великої мужності, рішучості та наполегливості", - сказав очільник оборонного відомства Ізраїля.
Він додав, що військові цілі Ізраїлю на півночі "чіткі та прості - безпечно повернути мешканців міст на півночі до їхніх домівок".
"Ми не забули про заручників і не забули про наші завдання на півдні. Це наш обов’язок, і ми його одночасно виконуємо", - заявив міністр.
Зазначимо, що на півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє підтримуване Іраном угруповання "Хезболла".
Вищезгадана заява глави Міноборони Ізраїлю прозвучала на тлі масового вибуху пейджерів та рацій у членів "Хезболли". Ізраїль жодним чином не коментує цей інцидент.
Масовий вибух пейджерів у Лівані
17 вересня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.
У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.
Згодом агентство Reuters писало, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.
Будь ласка, зачекайте...
"щось ніби артилерійська підготовка"- кушнарь
Завтра на борту лайнера над Атлантикой взорвется "выключенный" мобильник, который был куплен 3 года тому назад.
А вы в "Эльдорадо" купите заряженную стиральную машинку, которую по ошибке засунули не в тот контейнер. Ща весь мир вспомнит Виктора Федоровича "А шо, так можно было"
дам тебе горошкасколько ГАЗелей по улицам мчится. Если не брать Самсунги на руках у нас, в том числе, защитников 100% телефоны страны поддерживающей агрессора. Открытие совершено. Теперь только осталось его углублять и расширять.
"Критик критикує наявний порядок речей та пропонує шляхи його зміни... А критикан критикує заради самої критики - не пропонуєчи нічого взамін...
От чого ти "виєш"?
Ти можеш ЦЕ змінить?..
НІ!!!
Тоді сприйми це як "данність"!
ІІ Латеранський собор у 1139 році визнав застосування арбалетів як "варварської" зброї Папа Інокентій та його послідовники строчили "енцикліки", які забороняли їх застосування, одна за одною І ЩО?! Це щось змінило? Те ж саме було і з вогнепальною зброєю!
Ми прекрасно знаємо що нафтопродукти - пожежо-та вибухонебезпечні А також є канцерогенами! Але покажи мені хоч одну країну, яка відмовилася від двигунів внутрішнього згоряння та перейшла на кінну тягу А також стала експлуатувать грунтово-гравійні дороги чи бруківку замість асфальтованих та асфальтобетонних?
Росія - підписант Конвенції про заборону застосування хімічної зброї на полі бою... Це їй заважає використовувать К-51 із отруйною речовиною подразнюючого типу проти наших солдат? (у Конвенції чітко вказано що це - "зброя для розгону масових заворушень у місцях скупчення людей і не може буть застосована в бойових діях! Це Росію спинило?
Ти радій, що проти нас кацапня не встигла подібне застосувать! А зараз - ПІЗНО! Бо вибухівку ще вмонтувать треба у твої "Самсунги" з "ГАЗелями" А у нас торгівельні стосунки розірвані А всі закупки електроніки в Росії ідуть на ВПК - а не на зовнішню торгівлю...
Нет. Вам хочется
песенидей? Их есть у меня. Движ тільки починається. Вы как юрист знаете. Обеспечение безопасности граждан первейшая забота государства. Собирается СНБО. Мобильные операторы по эмейлам отключают потенциально опасные (все) аппараты. Мы все приобретаем телефоны отечественного производителя. Только он гарантирует безопасность.
Пример? "ДніпроМ" - производитель всей линейки инструмента. Запах денег витает в воздухе. Это не вакцины от КОВИДа это еще денежней
Я ж тобі сказав - ЗАРАЗ уже пізно кацапам вносить якісь "доповнення вибухові" у наявні у нас електронні пристрої І споживачі продукції вже знають про подібну небезпеку Тому всю продукцію, що буде надходить від інших поставщиків - будуть перевірять на предмет "диверсійних закладок" І це буде робиться не тільки під час війни - але й після неї...
Ти триндиш про "ящик Пандори" (стосовно подібних диверсій) Та таке було вже! У часи ІІ світової війни фірми американського ВПК, якими керували пронімецкі настроєні громадяни США, їх організовували! Були масові поставки снарядів до автоматичних зенітних грамат, які не вибухали в повітрі та створювали небезпеку для нафтопромислів у Баку - при падінні. А загибель кораблів "Колмар", "Дамбойн", "Індепенденс-Холл", "Уест-Джеферент"? Пошкодження кораблів "Еффінгем", "Сіті-офф-Флінт", "Хуан-де-Лорранто", "Тинтингл"? Усі вони везли танки, гармати, літаки, **********, паровози та інше стратегічне спорядження для війни з Гітлером! Так там було просто "погано закріплено" вантаж А потім вияснилося - завантаженням займалася спеціалізована фірма І її власник був помічений у зв"язках з Німеччиною ще в часи І Світової війни! Вісім кораблів не змогли привезти вантаж для наших військ
А ти тут "філософствуєш"!!!
https://google.com/search?q=Isaiah+60%3A12 google.com/search?q=Isaiah+60%3A12
Якщо в Лівані спалахнуть бойові дії, наслідки можуть бути катастрофічними, йдеться в аналізі, опублікованому Атлантичною радою в липні 2024 року. Це може означати повернення до "довгих воєн". "До "Хезболли" також можуть приєднатися підтримувані Іраном бойовики з усього регіону, що зробить конфлікт ще більш складним і ризикованим", - йдеться в документі. "Ліван буде в центрі цього протистояння. І він точно не в змозі дозволити собі нову кризу або війну з Ізраїлем».
)))
"Ізраїль жодним чином не коментує цей інцидент"
124 держави підтримали документ, 14 проголосували проти і ще 43 утрималися.