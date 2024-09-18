Міністр оборони Ізраїлю Галлант заявив про "нову фазу" війни: ЦАХАЛ зосередиться на північному фронті

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

Про це пише Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.

"Центр тяжіння рухається на північ. Ми перекидаємо сили, ресурси й енергію на північ", - сказав Галлант перед солдатами Військово-повітряних сил країни.

Зазначається, що раніше цього дня, 18 вересня, на півночі Ізраїлю розгорнули повітряно-десантну 98 дивізію ЦАХАЛ, яка місяцями воювала в секторі Гази.

Галант заявив, що Ізраїль перебуває на початку "нової фази цієї війни".

"Нам знадобиться послідовність, ця війна потребує великої мужності, рішучості та наполегливості", - сказав очільник оборонного відомства Ізраїля.

Він додав, що військові цілі Ізраїлю на півночі "чіткі та прості - безпечно повернути мешканців міст на півночі до їхніх домівок".

"Ми не забули про заручників і не забули про наші завдання на півдні. Це наш обов’язок, і ми його одночасно виконуємо", - заявив міністр.

Зазначимо, що на півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє підтримуване Іраном угруповання "Хезболла".

Вищезгадана заява глави Міноборони Ізраїлю прозвучала на тлі масового вибуху пейджерів та рацій у членів "Хезболли". Ізраїль жодним чином не коментує цей інцидент.

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Масовий вибух пейджерів у Лівані

17 вересня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.

У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.

Згодом агентство Reuters писало, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.

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