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Міністр оборони Ізраїлю Галлант заявив про "нову фазу" війни: ЦАХАЛ зосередиться на північному фронті

Галлант заявив про

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

Про це пише Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.

"Центр тяжіння рухається на північ. Ми перекидаємо сили, ресурси й енергію на північ", - сказав Галлант перед солдатами Військово-повітряних сил країни.

Зазначається, що раніше цього дня, 18 вересня, на півночі Ізраїлю розгорнули повітряно-десантну 98 дивізію ЦАХАЛ, яка місяцями воювала в секторі Гази.

Галант заявив, що Ізраїль перебуває на початку "нової фази цієї війни".

"Нам знадобиться послідовність, ця війна потребує великої мужності, рішучості та наполегливості", - сказав очільник оборонного відомства Ізраїля.

Він додав, що військові цілі Ізраїлю на півночі "чіткі та прості - безпечно повернути мешканців міст на півночі до їхніх домівок".

"Ми не забули про заручників і не забули про наші завдання на півдні. Це наш обов’язок, і ми його одночасно виконуємо", - заявив міністр.

Зазначимо, що на півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє підтримуване Іраном угруповання "Хезболла".

Вищезгадана заява глави Міноборони Ізраїлю прозвучала на тлі масового вибуху пейджерів та рацій у членів "Хезболли". Ізраїль жодним чином не коментує цей інцидент. 

Читайте також: "Моссад" заклав вибухівку у 5000 пейджерів "Хезболли" за кілька місяців до вибухів, - Reuters

Масовий вибух пейджерів у Лівані

17 вересня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.

У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.

Згодом агентство Reuters писало, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.

Дивіться також: У Лівані прогриміла нова серія вибухів. Детонують радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла", - ЗМІ. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+14
Що тут скажеш, красиво хєрячать ворога ізраїльтяни.
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18.09.2024 23:52
+11
Сейчас происходят взрывы крупных аппаратов военной связи Хезболлы в Ливане - это уже третья волна атак Известно, что эти аппараты стационарно установлены в автомобилях и передовых позициях.
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18.09.2024 23:41
+10
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18.09.2024 23:45
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Сейчас происходят взрывы крупных аппаратов военной связи Хезболлы в Ливане - это уже третья волна атак Известно, что эти аппараты стационарно установлены в автомобилях и передовых позициях.
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18.09.2024 23:41 Відповісти
Новая волна гаджет-апокалипсиса в Ливане: Теперь вызывается ВСЁ! В чём цель Израиля? newsider ВЖЕ СЬОГОДНІ!!!
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18.09.2024 23:41 Відповісти
психологічний жах! навіть розетки зриваються
"щось ніби артилерійська підготовка"- кушнарь
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18.09.2024 23:46 Відповісти
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18.09.2024 23:45 Відповісти
Ізраіль посіяв паніку в "Хезболі" - такого удару вони не ждали
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18.09.2024 23:46 Відповісти
Израиль посеял панику на весь мир. Это не окно Овертона, это ящик Пандоры.
Завтра на борту лайнера над Атлантикой взорвется "выключенный" мобильник, который был куплен 3 года тому назад.
А вы в "Эльдорадо" купите заряженную стиральную машинку, которую по ошибке засунули не в тот контейнер. Ща весь мир вспомнит Виктора Федоровича "А шо, так можно было"
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19.09.2024 00:26 Відповісти
Ці "ящики Пандори" відкриваються весь час існування людства! Колись ними вважали лук та стріли..... Потім - колісниці та арбалети... Потім - порох... І так далі.... А "Хезболлу" змусили їсти кашу, заварену за їх власними рецептами - бо подібним терором вони самі займаються десятиліттями! До речі - "стогони" стосовно побитих дітей не варті уваги - партія пейджерів була "цільовим призначенням" для бойовиків Якщо вони потрапили в руки неповнолітніх - значить це була цілеспрямована дія на вербування їх до лав бойовиків Ці діти у зелених пов"язках нічим не відрізняються від "гітлерюгенду" чи "юнармії" Путіна.....
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19.09.2024 03:07 Відповісти
Логистика великое дело. Сокращение плеча доставки. Эльдорадо и Фокстрот 10 лет торговал техникой кацапской сборки. Выгляньте в окошко, дам тебе горошка сколько ГАЗелей по улицам мчится. Если не брать Самсунги на руках у нас, в том числе, защитников 100% телефоны страны поддерживающей агрессора. Открытие совершено. Теперь только осталось его углублять и расширять.
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19.09.2024 07:11 Відповісти
Знаєш - чим "критик" відрізняється від "критикана"?
"Критик критикує наявний порядок речей та пропонує шляхи його зміни... А критикан критикує заради самої критики - не пропонуєчи нічого взамін...
От чого ти "виєш"?
Ти можеш ЦЕ змінить?..
НІ!!!
Тоді сприйми це як "данність"!
ІІ Латеранський собор у 1139 році визнав застосування арбалетів як "варварської" зброї Папа Інокентій та його послідовники строчили "енцикліки", які забороняли їх застосування, одна за одною І ЩО?! Це щось змінило? Те ж саме було і з вогнепальною зброєю!
Ми прекрасно знаємо що нафтопродукти - пожежо-та вибухонебезпечні А також є канцерогенами! Але покажи мені хоч одну країну, яка відмовилася від двигунів внутрішнього згоряння та перейшла на кінну тягу А також стала експлуатувать грунтово-гравійні дороги чи бруківку замість асфальтованих та асфальтобетонних?
Росія - підписант Конвенції про заборону застосування хімічної зброї на полі бою... Це їй заважає використовувать К-51 із отруйною речовиною подразнюючого типу проти наших солдат? (у Конвенції чітко вказано що це - "зброя для розгону масових заворушень у місцях скупчення людей і не може буть застосована в бойових діях! Це Росію спинило?
Ти радій, що проти нас кацапня не встигла подібне застосувать! А зараз - ПІЗНО! Бо вибухівку ще вмонтувать треба у твої "Самсунги" з "ГАЗелями" А у нас торгівельні стосунки розірвані А всі закупки електроніки в Росії ідуть на ВПК - а не на зовнішню торгівлю...
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19.09.2024 07:39 Відповісти
Тоді сприйми це як "данність"
Нет. Вам хочется песен идей? Их есть у меня. Движ тільки починається. Вы как юрист знаете. Обеспечение безопасности граждан первейшая забота государства. Собирается СНБО. Мобильные операторы по эмейлам отключают потенциально опасные (все) аппараты. Мы все приобретаем телефоны отечественного производителя. Только он гарантирует безопасность.
Пример? "ДніпроМ" - производитель всей линейки инструмента. Запах денег витает в воздухе. Это не вакцины от КОВИДа это еще денежней
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19.09.2024 08:15 Відповісти
"Кому що, а курці - просо!" "Я їй - "стрижене" - а вона мені - "брите"! У тебе "********** філософічного триндєжу" прокинулася?
Я ж тобі сказав - ЗАРАЗ уже пізно кацапам вносить якісь "доповнення вибухові" у наявні у нас електронні пристрої І споживачі продукції вже знають про подібну небезпеку Тому всю продукцію, що буде надходить від інших поставщиків - будуть перевірять на предмет "диверсійних закладок" І це буде робиться не тільки під час війни - але й після неї...
Ти триндиш про "ящик Пандори" (стосовно подібних диверсій) Та таке було вже! У часи ІІ світової війни фірми американського ВПК, якими керували пронімецкі настроєні громадяни США, їх організовували! Були масові поставки снарядів до автоматичних зенітних грамат, які не вибухали в повітрі та створювали небезпеку для нафтопромислів у Баку - при падінні. А загибель кораблів "Колмар", "Дамбойн", "Індепенденс-Холл", "Уест-Джеферент"? Пошкодження кораблів "Еффінгем", "Сіті-офф-Флінт", "Хуан-де-Лорранто", "Тинтингл"? Усі вони везли танки, гармати, літаки, **********, паровози та інше стратегічне спорядження для війни з Гітлером! Так там було просто "погано закріплено" вантаж А потім вияснилося - завантаженням займалася спеціалізована фірма І її власник був помічений у зв"язках з Німеччиною ще в часи І Світової війни! Вісім кораблів не змогли привезти вантаж для наших військ
А ти тут "філософствуєш"!!!
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19.09.2024 08:48 Відповісти
Вам шкода виродків терористів і їх симпатиків ? Я за те щоб їх зривали і знищували
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22.09.2024 13:50 Відповісти
Хезболла й якісь вагнер це одне й те саме..
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18.09.2024 23:46 Відповісти
Исаия 60, 12
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18.09.2024 23:50 Відповісти
"For the nation or the kingdom which will not serve you [Jerusalem] shall perish, And the nations [that refuse to serve] shall be utterly ******."

https://google.com/search?q=Isaiah+60%3A12 google.com/search?q=Isaiah+60%3A12
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18.09.2024 23:55 Відповісти
Що тут скажеш, красиво хєрячать ворога ізраїльтяни.
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18.09.2024 23:52 Відповісти
Ну Ізраїль не може інакше як бити першим і якмога сильніше. ''Щоб усі боялись, щоб не насміхались''.
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18.09.2024 23:58 Відповісти
Українці не гірші до речі і бють російських окупантів дуже сильно. Уявляю щоб було якби в України був військовий потенціал і скільки техніки як у Росії. Думаю б в соло завалили б вєлікіх.
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19.09.2024 00:02 Відповісти
Протягом багатьох років Держава Ліван не була достатньо боєздатною. Ліван має великий зовнішній борг. Згідно зі звітом Світового банку, за останнє десятиліття кількість людей, які живуть за межею бідності, зросла втричі: у 2024 році 44 відсотки ліванців потраплять у цю категорію.

Якщо в Лівані спалахнуть бойові дії, наслідки можуть бути катастрофічними, йдеться в аналізі, опублікованому Атлантичною радою в липні 2024 року. Це може означати повернення до "довгих воєн". "До "Хезболли" також можуть приєднатися підтримувані Іраном бойовики з усього регіону, що зробить конфлікт ще більш складним і ризикованим", - йдеться в документі. "Ліван буде в центрі цього протистояння. І він точно не в змозі дозволити собі нову кризу або війну з Ізраїлем».
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18.09.2024 23:59 Відповісти
Не думаю, що Ліван є ворогом Ізраїлю. Якби не Сирія та Іран, ліванці жили б мирно та щасливо.
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19.09.2024 00:03 Відповісти
Ізраїль всі мусульмани вважають смертельним ворогом. Як українці рашку.
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19.09.2024 00:40 Відповісти
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19.09.2024 00:18 Відповісти
Тайванський виробник заявив що пейджери були виготовлені в Європі за ліцензією.
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19.09.2024 00:38 Відповісти
Північний фронт - це Курська область.
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19.09.2024 01:55 Відповісти
Я твой дом труба ЦАХАЛ!
)))
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19.09.2024 06:20 Відповісти
А я твой дом пейджер звонил
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19.09.2024 07:15 Відповісти
балаболу Буданову на заметку:
"Ізраїль жодним чином не коментує цей інцидент"
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19.09.2024 06:28 Відповісти
Ви сам балабол.
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19.09.2024 06:34 Відповісти
Держави-члени ООН у середу 2024-09-18 проголосували за ухвалення резолюції з вимогою припинити ізраїльську окупацію палестинських територій протягом 12 місяців та ввести санкції у разі невиконання резолюції.

124 держави підтримали документ, 14 проголосували проти і ще 43 утрималися.
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19.09.2024 06:45 Відповісти
Документ, що не має обов'язкової сили, ґрунтується на консультативному висновку Міжнародного суду ООН, згідно з яким окупація з 1967 року є «незаконною».
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19.09.2024 06:48 Відповісти
Ізраєль та усі ці резолюції положе болт ... не уснує і ніколи не існувало жодної палестини - ясер арафат і йому подібні замість вести діалог з Ізраєлем, цивілізоіваним світом звязалися з кацапо-совком,і не змогли за участю кацапів побудувати так звану палестину !!!
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19.09.2024 15:22 Відповісти
До того ж, Ізраїль НЕ окупує жодного метра території, яка б раніше належала будь-якій країні. Всі ці резолюції - повна нісенітниця.
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19.09.2024 07:32 Відповісти
апсолютно вірно !!! усіх так званих "арабів", із західного берегу та гази, що ненавидять Ізраєль депортувати в Єгипет, Йорданію, Сирію і тд.тп., а на цих територіях запровадити пряме ізраєльське правління !!! інакше ця війна буде тривати ще 100-200 років !!!
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19.09.2024 15:25 Відповісти
200 років? Ця війна за Землю Ізраїль вже більше 3200 років веде.
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19.09.2024 17:26 Відповісти
 
 