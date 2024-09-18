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У Лівані прогриміла нова серія вибухів. Детонують радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла", - ЗМІ. ФОТОрепортаж

У середу, 18 вересня, у Лівані прогриміла нова серія вибухів. Попередньо, детонували рації та автомобільні радіоприймачі, які використовують бойовики підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла".

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вибухи прогриміли на півдні країни і в південних передмістях столиці Бейрута. Зокрема, один із вибухів стався під час похорону бойовиків "Хезболли", які загинули внаслідок масового вибуху пейджерів 17 вересня.

У Лівані знову прогриміли вибухи

У Лівані знову прогриміли вибухи

Reuters пише, що портативні радіоприймачі, які вибухнули, "Хезболла" придбала п'ять місяців тому.

Видання BBC повідомляє, що внаслідок серії останніх вибухів троє осіб загинули, понад 100 дістали поранення.

Крім цього, видання The Jerusalem Post пише, що також вибухали iPhone, відеокамери та інші пристрої.

У Лівані знову прогриміли вибухи

У Лівані знову прогриміли вибухи

У Лівані знову прогриміли вибухи

Читайте також: У Лівані сотні бойовиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів, серед поранених посол Ірану

Масовий вибух пейджерів у Лівані

17 вересня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.

У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.

Згодом агентство Reuters писало, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.

Читайте також: "Моссад" заклав вибухівку у 5000 пейджерів "Хезболли" за кілька місяців до вибухів, - Reuters

Автор: 

вибух (4472) Ліван (122) Хезболла (34)


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Топ коментарі
+64
Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.

тупий Мосад не в курсі що треба одразу бігти бігом в телевізор і розказувати як, чим і звідки...
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18.09.2024 18:39
+54
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18.09.2024 18:37
+43


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18.09.2024 18:49
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агресивим фанатам фаріон він теж підійде
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18.09.2024 19:35 Відповісти
машка
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19.09.2024 07:15 Відповісти
тільки після тебе.
ти признався
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19.09.2024 08:41 Відповісти
mossadu ta šabaku....
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18.09.2024 19:05 Відповісти
Е*ать. Не куплю більше нічого з написом Made in Israel. Своя башка дорожча.
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18.09.2024 19:07 Відповісти
ти шо з хезболли?
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18.09.2024 19:22 Відповісти
Один Яхве знає куди вони цих бомб насували.
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18.09.2024 19:25 Відповісти
дурилка там майден тайывань
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18.09.2024 20:42 Відповісти
В українській мові немає такого слова,авзагалі супер!
А у нас рашистським літунам заочно підозру оголошують..
Головне,що у два етапи це зробили.Думаю,що тепер вони позбавляться від усієї електроніки.
А взагалі нове,це забуте старе.Під час другої світової деякі противники патрони підкидали,заряджені вибухівкою,особливо рідкісного дефіцитного калібру.Під час пострілу затвор просто розвалював стрільцю голову.
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18.09.2024 19:07 Відповісти
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18.09.2024 19:08 Відповісти
a predstavljaete shto tvaritsa u specslužb rusņi v boškah ?
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18.09.2024 19:13 Відповісти
Блін. Ось так же і можна позбавити цих мавп цивілізації. По ідеї з кацапами можна зробити те ж саме
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18.09.2024 19:13 Відповісти
Кацапам треба у пральні машинт щось таке
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18.09.2024 19:17 Відповісти
unitazi zrobļenie iz C4
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18.09.2024 19:21 Відповісти
альо, хезьболла? да
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18.09.2024 19:21 Відповісти
альо, хезьболла? д'аааААААА!!!
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18.09.2024 19:27 Відповісти
Пригадались слова одного з гостей клубу маразматиків салавйова колись)"да амєріканци в боінґах точна чіпи імєют.Єслі вайна с німі,то кто может ґарантіравать,что ані нє задєйствуют еті чіпи і всє наши боінґі в адін мамєнт рухнут")))
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18.09.2024 19:22 Відповісти
Тому в кого пейджер або вокі-токі вибухнув у передній кишені штанів 72 гурії вже не ************. От засада..
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18.09.2024 19:31 Відповісти
как тебе такое , Илон Маск ?
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18.09.2024 19:32 Відповісти
в СБУ намек поняли
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18.09.2024 19:34 Відповісти
Среди пострадавших - посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани.
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18.09.2024 19:35 Відповісти
Закупщик из Хизбаллы: не знаю прям, 250 за пейджер дороговато...

Ицик из Мосада: не проблема, давай за 240 и рация в подарок!
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18.09.2024 19:36 Відповісти
ору!!!
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19.09.2024 00:08 Відповісти
Пішла жара
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18.09.2024 19:38 Відповісти
По данным газеты, посол Ирана в Ливане Моджтаба Амини получил более серьезные травмы, чем сообщалось ранее. Его должны были эвакуировать в Тегеран.
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18.09.2024 19:42 Відповісти
Понакупляють всякой китайщини непонятной, а потом вибухають, як сумашечи. Не шоб по горцькому звонить.
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18.09.2024 19:43 Відповісти
Это не Китай, это Израиль. Бомбические гаджеты делает.
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18.09.2024 20:33 Відповісти
Генассамблея ООН одобрила предложенное эмбарго на поставки оружия Израилю, США не поддержала, Украина воздержалась.
Как может относиться Конгресс и Белый Дом к Зеленскому, когда Украина находится в таком же положении, как Израиль - против них соаершена агрессия, но Украина не поддержала США и Израиль.
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18.09.2024 19:47 Відповісти
Буба хитра дупа.
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18.09.2024 19:53 Відповісти
"Как может относиться Конгресс и Белый Дом к Зеленскому, когда Украина находится в таком же положении, как Израиль - против них соаершена агрессия, но Украина не поддержала США и Израиль. " ...... що там з дозволом бити у глиб кацапстану , невже нам його дали а ми утрималися ? ((
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18.09.2024 20:55 Відповісти
філігранно вибірково, специ.
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18.09.2024 19:49 Відповісти
Моссад возьми Буданова на обучение, пожалуйста, нам очень нужно.
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18.09.2024 19:53 Відповісти
Буданов любить "бути як Ізраїль".
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18.09.2024 19:56 Відповісти
Треба переймати досвід.

Щоб телевізори підривалися.
На Роісє будт-які, а в Україні при перегляді Телемарафону.

Світ би очистився від дебілів та нелюдей.
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18.09.2024 19:58 Відповісти
Всім смішно. Але ж Ізраїль-Палестина це майбутнє України. Вічна війна. Через десяток років і такі методи підуть в хід.
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18.09.2024 20:05 Відповісти
коли почуєте в крамниці електроніки "вибухові гаджети"

подумайти, чи варті вони Вас
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18.09.2024 20:39 Відповісти
Как правильно говорить: Торопецкий склад пейджеров или Торопцовский склад пейджеров?
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18.09.2024 21:23 Відповісти
Торопецко-Торопцовский пейджер складов
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18.09.2024 22:15 Відповісти
"Повстання машин" проти терористів.
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18.09.2024 21:44 Відповісти
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18.09.2024 21:58 Відповісти
А от цікаво: якщо (суто гіпотетично!) ізраїльтяни провернули б подібну операцію в одній Смєхдєржаві - скільки смороду було б над тою Смєхдєржавою?
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18.09.2024 22:08 Відповісти
Круто! Оце робота!
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18.09.2024 22:51 Відповісти
Посол Иран - Ливан лишился глаза и срочно вылетил в Иран....
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19.09.2024 03:07 Відповісти
В пятницу созывается Совет Безопасности, о ,,терроризме,, Израиля...
В Украине погибло десятки тысяч граждан, 10 млн. - беженцы.
В Израиле террористы 7 октября ворвались на территорию Израиля, резали, убивали, сжигали, насиловали ... погибло около 1400 граждан....
Совету Безопасности наплевать на убийства в Украине и Израиле, главное, чтобы террористы не пострадали.
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19.09.2024 03:29 Відповісти
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