У Лівані прогриміла нова серія вибухів. Детонують радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла", - ЗМІ. ФОТОрепортаж
У середу, 18 вересня, у Лівані прогриміла нова серія вибухів. Попередньо, детонували рації та автомобільні радіоприймачі, які використовують бойовики підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла".
Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вибухи прогриміли на півдні країни і в південних передмістях столиці Бейрута. Зокрема, один із вибухів стався під час похорону бойовиків "Хезболли", які загинули внаслідок масового вибуху пейджерів 17 вересня.
Reuters пише, що портативні радіоприймачі, які вибухнули, "Хезболла" придбала п'ять місяців тому.
Видання BBC повідомляє, що внаслідок серії останніх вибухів троє осіб загинули, понад 100 дістали поранення.
Крім цього, видання The Jerusalem Post пише, що також вибухали iPhone, відеокамери та інші пристрої.
Масовий вибух пейджерів у Лівані
17 вересня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.
У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.
Згодом агентство Reuters писало, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.
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А у нас рашистським літунам заочно підозру оголошують..
Головне,що у два етапи це зробили.Думаю,що тепер вони позбавляться від усієї електроніки.
А взагалі нове,це забуте старе.Під час другої світової деякі противники патрони підкидали,заряджені вибухівкою,особливо рідкісного дефіцитного калібру.Під час пострілу затвор просто розвалював стрільцю голову.
Ицик из Мосада: не проблема, давай за 240 и рация в подарок!
Как может относиться Конгресс и Белый Дом к Зеленскому, когда Украина находится в таком же положении, как Израиль - против них соаершена агрессия, но Украина не поддержала США и Израиль.
Щоб телевізори підривалися.
На Роісє будт-які, а в Україні при перегляді Телемарафону.
Світ би очистився від дебілів та нелюдей.
подумайти, чи варті вони Вас
В Украине погибло десятки тысяч граждан, 10 млн. - беженцы.
В Израиле террористы 7 октября ворвались на территорию Израиля, резали, убивали, сжигали, насиловали ... погибло около 1400 граждан....
Совету Безопасности наплевать на убийства в Украине и Израиле, главное, чтобы террористы не пострадали.