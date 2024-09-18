У Лівані прогриміла нова серія вибухів. Детонують радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла", - ЗМІ. ФОТОрепортаж

У середу, 18 вересня, у Лівані прогриміла нова серія вибухів. Попередньо, детонували рації та автомобільні радіоприймачі, які використовують бойовики підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла".

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вибухи прогриміли на півдні країни і в південних передмістях столиці Бейрута. Зокрема, один із вибухів стався під час похорону бойовиків "Хезболли", які загинули внаслідок масового вибуху пейджерів 17 вересня.

Reuters пише, що портативні радіоприймачі, які вибухнули, "Хезболла" придбала п'ять місяців тому.

Видання BBC повідомляє, що внаслідок серії останніх вибухів троє осіб загинули, понад 100 дістали поранення.

Крім цього, видання The Jerusalem Post пише, що також вибухали iPhone, відеокамери та інші пристрої.

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Масовий вибух пейджерів у Лівані

17 вересня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.

У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.

Згодом агентство Reuters писало, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.

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