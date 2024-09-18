В Ливане прогремела новая серия взрывов. Детонируют радиоприемники и рации группировки "Хезболла", - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В среду, 18 сентября, в Ливане прогремела новая серия взрывов. Предварительно, детонировали рации и автомобильные радиоприемники, которые используют боевики поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла".

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что взрывы прогремели на юге страны и в южных пригородах столицы Бейрута. В частности, один из взрывов произошел во время похорон боевиков "Хезболлы", которые погибли в результате массового взрыва пейджеров 17 сентября.

Reuters пишет, что взорвавшиеся портативные радиоприемники "Хезболла" приобрела пять месяцев назад.

Издание BBC сообщает, что в результате серии последних взрывов три человека погибли, более 100 получили ранения.

Кроме этого, издание The Jerusalem Post пишет, что также взрывались iPhone, видеокамеры и другие устройства.

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Массовый взрыв пейджеров в Ливане

17 сентября в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.

В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее внешнюю разведывательную службу Моссад. В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.

Впоследствии агентство Reuters писало, что внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.

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