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В Ливане прогремела новая серия взрывов. Детонируют радиоприемники и рации группировки "Хезболла", - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В среду, 18 сентября, в Ливане прогремела новая серия взрывов. Предварительно, детонировали рации и автомобильные радиоприемники, которые используют боевики поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла".

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что взрывы прогремели на юге страны и в южных пригородах столицы Бейрута. В частности, один из взрывов произошел во время похорон боевиков "Хезболлы", которые погибли в результате массового взрыва пейджеров 17 сентября.

У Лівані знову прогриміли вибухи

У Лівані знову прогриміли вибухи

Reuters пишет, что взорвавшиеся портативные радиоприемники "Хезболла" приобрела пять месяцев назад.

Издание BBC сообщает, что в результате серии последних взрывов три человека погибли, более 100 получили ранения.

Кроме этого, издание The Jerusalem Post пишет, что также взрывались iPhone, видеокамеры и другие устройства.

У Лівані знову прогриміли вибухи

У Лівані знову прогриміли вибухи

У Лівані знову прогриміли вибухи

Читайте также: В Ливане сотни боевиков "Хезболлы" пострадали из-за массового взрыва пейджеров, среди раненых посол Ирана

Массовый взрыв пейджеров в Ливане

17 сентября в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.

В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее внешнюю разведывательную службу Моссад. В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.

Впоследствии агентство Reuters писало, что внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.

Читайте также: "Моссад" заложил взрывчатку в 5000 пейджеров "Хезболлы" за несколько месяцев до взрывов, - Reuters

Автор: 

взрыв (6752) Ливан (126) Хезболла (33)


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Топ комментарии
+64
Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.

тупий Мосад не в курсі що треба одразу бігти бігом в телевізор і розказувати як, чим і звідки...
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18.09.2024 18:39
+54
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18.09.2024 18:37
+43


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18.09.2024 18:49
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агресивим фанатам фаріон він теж підійде
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18.09.2024 19:35 Ответить
машка
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19.09.2024 07:15 Ответить
тільки після тебе.
ти признався
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19.09.2024 08:41 Ответить
mossadu ta šabaku....
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18.09.2024 19:05 Ответить
Е*ать. Не куплю більше нічого з написом Made in Israel. Своя башка дорожча.
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18.09.2024 19:07 Ответить
ти шо з хезболли?
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18.09.2024 19:22 Ответить
Один Яхве знає куди вони цих бомб насували.
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18.09.2024 19:25 Ответить
дурилка там майден тайывань
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18.09.2024 20:42 Ответить
В українській мові немає такого слова,авзагалі супер!
А у нас рашистським літунам заочно підозру оголошують..
Головне,що у два етапи це зробили.Думаю,що тепер вони позбавляться від усієї електроніки.
А взагалі нове,це забуте старе.Під час другої світової деякі противники патрони підкидали,заряджені вибухівкою,особливо рідкісного дефіцитного калібру.Під час пострілу затвор просто розвалював стрільцю голову.
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18.09.2024 19:07 Ответить
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18.09.2024 19:08 Ответить
a predstavljaete shto tvaritsa u specslužb rusņi v boškah ?
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18.09.2024 19:13 Ответить
Блін. Ось так же і можна позбавити цих мавп цивілізації. По ідеї з кацапами можна зробити те ж саме
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18.09.2024 19:13 Ответить
Кацапам треба у пральні машинт щось таке
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18.09.2024 19:17 Ответить
unitazi zrobļenie iz C4
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18.09.2024 19:21 Ответить
альо, хезьболла? да
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18.09.2024 19:21 Ответить
альо, хезьболла? д'аааААААА!!!
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18.09.2024 19:27 Ответить
Пригадались слова одного з гостей клубу маразматиків салавйова колись)"да амєріканци в боінґах точна чіпи імєют.Єслі вайна с німі,то кто может ґарантіравать,что ані нє задєйствуют еті чіпи і всє наши боінґі в адін мамєнт рухнут")))
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18.09.2024 19:22 Ответить
Тому в кого пейджер або вокі-токі вибухнув у передній кишені штанів 72 гурії вже не ************. От засада..
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18.09.2024 19:31 Ответить
как тебе такое , Илон Маск ?
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18.09.2024 19:32 Ответить
в СБУ намек поняли
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18.09.2024 19:34 Ответить
Среди пострадавших - посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани.
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18.09.2024 19:35 Ответить
Закупщик из Хизбаллы: не знаю прям, 250 за пейджер дороговато...

Ицик из Мосада: не проблема, давай за 240 и рация в подарок!
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18.09.2024 19:36 Ответить
ору!!!
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19.09.2024 00:08 Ответить
Пішла жара
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18.09.2024 19:38 Ответить
По данным газеты, посол Ирана в Ливане Моджтаба Амини получил более серьезные травмы, чем сообщалось ранее. Его должны были эвакуировать в Тегеран.
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18.09.2024 19:42 Ответить
Понакупляють всякой китайщини непонятной, а потом вибухають, як сумашечи. Не шоб по горцькому звонить.
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18.09.2024 19:43 Ответить
Это не Китай, это Израиль. Бомбические гаджеты делает.
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18.09.2024 20:33 Ответить
Генассамблея ООН одобрила предложенное эмбарго на поставки оружия Израилю, США не поддержала, Украина воздержалась.
Как может относиться Конгресс и Белый Дом к Зеленскому, когда Украина находится в таком же положении, как Израиль - против них соаершена агрессия, но Украина не поддержала США и Израиль.
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18.09.2024 19:47 Ответить
Буба хитра дупа.
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18.09.2024 19:53 Ответить
"Как может относиться Конгресс и Белый Дом к Зеленскому, когда Украина находится в таком же положении, как Израиль - против них соаершена агрессия, но Украина не поддержала США и Израиль. " ...... що там з дозволом бити у глиб кацапстану , невже нам його дали а ми утрималися ? ((
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18.09.2024 20:55 Ответить
філігранно вибірково, специ.
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18.09.2024 19:49 Ответить
Моссад возьми Буданова на обучение, пожалуйста, нам очень нужно.
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18.09.2024 19:53 Ответить
Буданов любить "бути як Ізраїль".
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18.09.2024 19:56 Ответить
Треба переймати досвід.

Щоб телевізори підривалися.
На Роісє будт-які, а в Україні при перегляді Телемарафону.

Світ би очистився від дебілів та нелюдей.
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18.09.2024 19:58 Ответить
Всім смішно. Але ж Ізраїль-Палестина це майбутнє України. Вічна війна. Через десяток років і такі методи підуть в хід.
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18.09.2024 20:05 Ответить
коли почуєте в крамниці електроніки "вибухові гаджети"

подумайти, чи варті вони Вас
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18.09.2024 20:39 Ответить
Как правильно говорить: Торопецкий склад пейджеров или Торопцовский склад пейджеров?
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18.09.2024 21:23 Ответить
Торопецко-Торопцовский пейджер складов
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18.09.2024 22:15 Ответить
"Повстання машин" проти терористів.
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18.09.2024 21:44 Ответить
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18.09.2024 21:58 Ответить
А от цікаво: якщо (суто гіпотетично!) ізраїльтяни провернули б подібну операцію в одній Смєхдєржаві - скільки смороду було б над тою Смєхдєржавою?
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18.09.2024 22:08 Ответить
Круто! Оце робота!
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18.09.2024 22:51 Ответить
Посол Иран - Ливан лишился глаза и срочно вылетил в Иран....
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19.09.2024 03:07 Ответить
В пятницу созывается Совет Безопасности, о ,,терроризме,, Израиля...
В Украине погибло десятки тысяч граждан, 10 млн. - беженцы.
В Израиле террористы 7 октября ворвались на территорию Израиля, резали, убивали, сжигали, насиловали ... погибло около 1400 граждан....
Совету Безопасности наплевать на убийства в Украине и Израиле, главное, чтобы террористы не пострадали.
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19.09.2024 03:29 Ответить
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