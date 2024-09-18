В Ливане прогремела новая серия взрывов. Детонируют радиоприемники и рации группировки "Хезболла", - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В среду, 18 сентября, в Ливане прогремела новая серия взрывов. Предварительно, детонировали рации и автомобильные радиоприемники, которые используют боевики поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла".
Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что взрывы прогремели на юге страны и в южных пригородах столицы Бейрута. В частности, один из взрывов произошел во время похорон боевиков "Хезболлы", которые погибли в результате массового взрыва пейджеров 17 сентября.
Reuters пишет, что взорвавшиеся портативные радиоприемники "Хезболла" приобрела пять месяцев назад.
Издание BBC сообщает, что в результате серии последних взрывов три человека погибли, более 100 получили ранения.
Кроме этого, издание The Jerusalem Post пишет, что также взрывались iPhone, видеокамеры и другие устройства.
Массовый взрыв пейджеров в Ливане
17 сентября в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.
В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее внешнюю разведывательную службу Моссад. В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.
Впоследствии агентство Reuters писало, что внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.
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ти признався
А у нас рашистським літунам заочно підозру оголошують..
Головне,що у два етапи це зробили.Думаю,що тепер вони позбавляться від усієї електроніки.
А взагалі нове,це забуте старе.Під час другої світової деякі противники патрони підкидали,заряджені вибухівкою,особливо рідкісного дефіцитного калібру.Під час пострілу затвор просто розвалював стрільцю голову.
Ицик из Мосада: не проблема, давай за 240 и рация в подарок!
Как может относиться Конгресс и Белый Дом к Зеленскому, когда Украина находится в таком же положении, как Израиль - против них соаершена агрессия, но Украина не поддержала США и Израиль.
Щоб телевізори підривалися.
На Роісє будт-які, а в Україні при перегляді Телемарафону.
Світ би очистився від дебілів та нелюдей.
подумайти, чи варті вони Вас
В Украине погибло десятки тысяч граждан, 10 млн. - беженцы.
В Израиле террористы 7 октября ворвались на территорию Израиля, резали, убивали, сжигали, насиловали ... погибло около 1400 граждан....
Совету Безопасности наплевать на убийства в Украине и Израиле, главное, чтобы террористы не пострадали.