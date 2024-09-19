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Министр обороны Израиля Галлант заявил о "новой фазе" войны: ЦАХАЛ сосредоточится на северном фронте

Галлант заявив про

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, поскольку начинается "новая фаза" войны.

Об этом пишет Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

"Центр тяжести движется на север. Мы перебрасываем силы, ресурсы и энергию на север", - сказал Галлант перед солдатами Военно-воздушных сил страны.

Отмечается, что ранее в этот день, 18 сентября, на севере Израиля развернули воздушно-десантную 98-ю дивизию ЦАХАЛ, которая месяцами воевала в секторе Газа.

Галант заявил, что Израиль находится в начале "новой фазы этой войны".

"Нам понадобится последовательность, эта война требует большого мужества, решимости и настойчивости", - сказал глава оборонного ведомства Израиля.

Он добавил, что военные цели Израиля на севере "четкие и простые - безопасно вернуть жителей городов на севере в их дома".

"Мы не забыли о заложниках и не забыли о наших задачах на юге. Это наш долг, и мы его одновременно выполняем", - заявил министр.

Отметим, что на севере Израиль граничит с Ливаном, где действует поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла".

Вышеупомянутое заявление главы Минобороны Израиля прозвучало на фоне массового взрыва пейджеров и раций у членов "Хезболлы". Израиль никак не комментирует этот инцидент.

Читайте также: "Моссад" заложил взрывчатку в 5000 пейджеров "Хезболлы" за несколько месяцев до взрывов, - Reuters

Массовый взрыв пейджеров в Ливане

17 сентября в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.

В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее внешнюю разведывательную службу Моссад. В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.

Впоследствии агентство Reuters писало, что внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.

Смотрите также: В Ливане прогремела новая серия взрывов. Детонируют радиоприемники и рации группировки "Хезболла", - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ
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Топ комментарии
+14
Що тут скажеш, красиво хєрячать ворога ізраїльтяни.
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18.09.2024 23:52
+11
Сейчас происходят взрывы крупных аппаратов военной связи Хезболлы в Ливане - это уже третья волна атак Известно, что эти аппараты стационарно установлены в автомобилях и передовых позициях.
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18.09.2024 23:41
+10
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18.09.2024 23:45
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Сейчас происходят взрывы крупных аппаратов военной связи Хезболлы в Ливане - это уже третья волна атак Известно, что эти аппараты стационарно установлены в автомобилях и передовых позициях.
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18.09.2024 23:41 Ответить
Новая волна гаджет-апокалипсиса в Ливане: Теперь вызывается ВСЁ! В чём цель Израиля? newsider ВЖЕ СЬОГОДНІ!!!
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18.09.2024 23:41 Ответить
психологічний жах! навіть розетки зриваються
"щось ніби артилерійська підготовка"- кушнарь
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18.09.2024 23:46 Ответить
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18.09.2024 23:45 Ответить
Ізраіль посіяв паніку в "Хезболі" - такого удару вони не ждали
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18.09.2024 23:46 Ответить
Израиль посеял панику на весь мир. Это не окно Овертона, это ящик Пандоры.
Завтра на борту лайнера над Атлантикой взорвется "выключенный" мобильник, который был куплен 3 года тому назад.
А вы в "Эльдорадо" купите заряженную стиральную машинку, которую по ошибке засунули не в тот контейнер. Ща весь мир вспомнит Виктора Федоровича "А шо, так можно было"
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19.09.2024 00:26 Ответить
Ці "ящики Пандори" відкриваються весь час існування людства! Колись ними вважали лук та стріли..... Потім - колісниці та арбалети... Потім - порох... І так далі.... А "Хезболлу" змусили їсти кашу, заварену за їх власними рецептами - бо подібним терором вони самі займаються десятиліттями! До речі - "стогони" стосовно побитих дітей не варті уваги - партія пейджерів була "цільовим призначенням" для бойовиків Якщо вони потрапили в руки неповнолітніх - значить це була цілеспрямована дія на вербування їх до лав бойовиків Ці діти у зелених пов"язках нічим не відрізняються від "гітлерюгенду" чи "юнармії" Путіна.....
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19.09.2024 03:07 Ответить
Логистика великое дело. Сокращение плеча доставки. Эльдорадо и Фокстрот 10 лет торговал техникой кацапской сборки. Выгляньте в окошко, дам тебе горошка сколько ГАЗелей по улицам мчится. Если не брать Самсунги на руках у нас, в том числе, защитников 100% телефоны страны поддерживающей агрессора. Открытие совершено. Теперь только осталось его углублять и расширять.
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19.09.2024 07:11 Ответить
Знаєш - чим "критик" відрізняється від "критикана"?
"Критик критикує наявний порядок речей та пропонує шляхи його зміни... А критикан критикує заради самої критики - не пропонуєчи нічого взамін...
От чого ти "виєш"?
Ти можеш ЦЕ змінить?..
НІ!!!
Тоді сприйми це як "данність"!
ІІ Латеранський собор у 1139 році визнав застосування арбалетів як "варварської" зброї Папа Інокентій та його послідовники строчили "енцикліки", які забороняли їх застосування, одна за одною І ЩО?! Це щось змінило? Те ж саме було і з вогнепальною зброєю!
Ми прекрасно знаємо що нафтопродукти - пожежо-та вибухонебезпечні А також є канцерогенами! Але покажи мені хоч одну країну, яка відмовилася від двигунів внутрішнього згоряння та перейшла на кінну тягу А також стала експлуатувать грунтово-гравійні дороги чи бруківку замість асфальтованих та асфальтобетонних?
Росія - підписант Конвенції про заборону застосування хімічної зброї на полі бою... Це їй заважає використовувать К-51 із отруйною речовиною подразнюючого типу проти наших солдат? (у Конвенції чітко вказано що це - "зброя для розгону масових заворушень у місцях скупчення людей і не може буть застосована в бойових діях! Це Росію спинило?
Ти радій, що проти нас кацапня не встигла подібне застосувать! А зараз - ПІЗНО! Бо вибухівку ще вмонтувать треба у твої "Самсунги" з "ГАЗелями" А у нас торгівельні стосунки розірвані А всі закупки електроніки в Росії ідуть на ВПК - а не на зовнішню торгівлю...
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19.09.2024 07:39 Ответить
Тоді сприйми це як "данність"
Нет. Вам хочется песен идей? Их есть у меня. Движ тільки починається. Вы как юрист знаете. Обеспечение безопасности граждан первейшая забота государства. Собирается СНБО. Мобильные операторы по эмейлам отключают потенциально опасные (все) аппараты. Мы все приобретаем телефоны отечественного производителя. Только он гарантирует безопасность.
Пример? "ДніпроМ" - производитель всей линейки инструмента. Запах денег витает в воздухе. Это не вакцины от КОВИДа это еще денежней
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19.09.2024 08:15 Ответить
"Кому що, а курці - просо!" "Я їй - "стрижене" - а вона мені - "брите"! У тебе "********** філософічного триндєжу" прокинулася?
Я ж тобі сказав - ЗАРАЗ уже пізно кацапам вносить якісь "доповнення вибухові" у наявні у нас електронні пристрої І споживачі продукції вже знають про подібну небезпеку Тому всю продукцію, що буде надходить від інших поставщиків - будуть перевірять на предмет "диверсійних закладок" І це буде робиться не тільки під час війни - але й після неї...
Ти триндиш про "ящик Пандори" (стосовно подібних диверсій) Та таке було вже! У часи ІІ світової війни фірми американського ВПК, якими керували пронімецкі настроєні громадяни США, їх організовували! Були масові поставки снарядів до автоматичних зенітних грамат, які не вибухали в повітрі та створювали небезпеку для нафтопромислів у Баку - при падінні. А загибель кораблів "Колмар", "Дамбойн", "Індепенденс-Холл", "Уест-Джеферент"? Пошкодження кораблів "Еффінгем", "Сіті-офф-Флінт", "Хуан-де-Лорранто", "Тинтингл"? Усі вони везли танки, гармати, літаки, **********, паровози та інше стратегічне спорядження для війни з Гітлером! Так там було просто "погано закріплено" вантаж А потім вияснилося - завантаженням займалася спеціалізована фірма І її власник був помічений у зв"язках з Німеччиною ще в часи І Світової війни! Вісім кораблів не змогли привезти вантаж для наших військ
А ти тут "філософствуєш"!!!
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19.09.2024 08:48 Ответить
Вам шкода виродків терористів і їх симпатиків ? Я за те щоб їх зривали і знищували
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22.09.2024 13:50 Ответить
Хезболла й якісь вагнер це одне й те саме..
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18.09.2024 23:46 Ответить
Исаия 60, 12
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18.09.2024 23:50 Ответить
"For the nation or the kingdom which will not serve you [Jerusalem] shall perish, And the nations [that refuse to serve] shall be utterly ******."

https://google.com/search?q=Isaiah+60%3A12 google.com/search?q=Isaiah+60%3A12
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18.09.2024 23:55 Ответить
Що тут скажеш, красиво хєрячать ворога ізраїльтяни.
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18.09.2024 23:52 Ответить
Ну Ізраїль не може інакше як бити першим і якмога сильніше. ''Щоб усі боялись, щоб не насміхались''.
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18.09.2024 23:58 Ответить
Українці не гірші до речі і бють російських окупантів дуже сильно. Уявляю щоб було якби в України був військовий потенціал і скільки техніки як у Росії. Думаю б в соло завалили б вєлікіх.
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19.09.2024 00:02 Ответить
Протягом багатьох років Держава Ліван не була достатньо боєздатною. Ліван має великий зовнішній борг. Згідно зі звітом Світового банку, за останнє десятиліття кількість людей, які живуть за межею бідності, зросла втричі: у 2024 році 44 відсотки ліванців потраплять у цю категорію.

Якщо в Лівані спалахнуть бойові дії, наслідки можуть бути катастрофічними, йдеться в аналізі, опублікованому Атлантичною радою в липні 2024 року. Це може означати повернення до "довгих воєн". "До "Хезболли" також можуть приєднатися підтримувані Іраном бойовики з усього регіону, що зробить конфлікт ще більш складним і ризикованим", - йдеться в документі. "Ліван буде в центрі цього протистояння. І він точно не в змозі дозволити собі нову кризу або війну з Ізраїлем».
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18.09.2024 23:59 Ответить
Не думаю, що Ліван є ворогом Ізраїлю. Якби не Сирія та Іран, ліванці жили б мирно та щасливо.
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19.09.2024 00:03 Ответить
Ізраїль всі мусульмани вважають смертельним ворогом. Як українці рашку.
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19.09.2024 00:40 Ответить
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19.09.2024 00:18 Ответить
Тайванський виробник заявив що пейджери були виготовлені в Європі за ліцензією.
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19.09.2024 00:38 Ответить
Північний фронт - це Курська область.
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19.09.2024 01:55 Ответить
Я твой дом труба ЦАХАЛ!
)))
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19.09.2024 06:20 Ответить
А я твой дом пейджер звонил
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19.09.2024 07:15 Ответить
балаболу Буданову на заметку:
"Ізраїль жодним чином не коментує цей інцидент"
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19.09.2024 06:28 Ответить
Ви сам балабол.
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19.09.2024 06:34 Ответить
Держави-члени ООН у середу 2024-09-18 проголосували за ухвалення резолюції з вимогою припинити ізраїльську окупацію палестинських територій протягом 12 місяців та ввести санкції у разі невиконання резолюції.

124 держави підтримали документ, 14 проголосували проти і ще 43 утрималися.
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19.09.2024 06:45 Ответить
Документ, що не має обов'язкової сили, ґрунтується на консультативному висновку Міжнародного суду ООН, згідно з яким окупація з 1967 року є «незаконною».
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19.09.2024 06:48 Ответить
Ізраєль та усі ці резолюції положе болт ... не уснує і ніколи не існувало жодної палестини - ясер арафат і йому подібні замість вести діалог з Ізраєлем, цивілізоіваним світом звязалися з кацапо-совком,і не змогли за участю кацапів побудувати так звану палестину !!!
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19.09.2024 15:22 Ответить
До того ж, Ізраїль НЕ окупує жодного метра території, яка б раніше належала будь-якій країні. Всі ці резолюції - повна нісенітниця.
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19.09.2024 07:32 Ответить
апсолютно вірно !!! усіх так званих "арабів", із західного берегу та гази, що ненавидять Ізраєль депортувати в Єгипет, Йорданію, Сирію і тд.тп., а на цих територіях запровадити пряме ізраєльське правління !!! інакше ця війна буде тривати ще 100-200 років !!!
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19.09.2024 15:25 Ответить
200 років? Ця війна за Землю Ізраїль вже більше 3200 років веде.
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19.09.2024 17:26 Ответить
 
 