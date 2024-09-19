Министр обороны Израиля Галлант заявил о "новой фазе" войны: ЦАХАЛ сосредоточится на северном фронте
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, поскольку начинается "новая фаза" войны.
Об этом пишет Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.
"Центр тяжести движется на север. Мы перебрасываем силы, ресурсы и энергию на север", - сказал Галлант перед солдатами Военно-воздушных сил страны.
Отмечается, что ранее в этот день, 18 сентября, на севере Израиля развернули воздушно-десантную 98-ю дивизию ЦАХАЛ, которая месяцами воевала в секторе Газа.
Галант заявил, что Израиль находится в начале "новой фазы этой войны".
"Нам понадобится последовательность, эта война требует большого мужества, решимости и настойчивости", - сказал глава оборонного ведомства Израиля.
Он добавил, что военные цели Израиля на севере "четкие и простые - безопасно вернуть жителей городов на севере в их дома".
"Мы не забыли о заложниках и не забыли о наших задачах на юге. Это наш долг, и мы его одновременно выполняем", - заявил министр.
Отметим, что на севере Израиль граничит с Ливаном, где действует поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла".
Вышеупомянутое заявление главы Минобороны Израиля прозвучало на фоне массового взрыва пейджеров и раций у членов "Хезболлы". Израиль никак не комментирует этот инцидент.
Массовый взрыв пейджеров в Ливане
17 сентября в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.
В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее внешнюю разведывательную службу Моссад. В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.
Впоследствии агентство Reuters писало, что внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.
Пожалуйста, подождите...
"щось ніби артилерійська підготовка"- кушнарь
Завтра на борту лайнера над Атлантикой взорвется "выключенный" мобильник, который был куплен 3 года тому назад.
А вы в "Эльдорадо" купите заряженную стиральную машинку, которую по ошибке засунули не в тот контейнер. Ща весь мир вспомнит Виктора Федоровича "А шо, так можно было"
дам тебе горошкасколько ГАЗелей по улицам мчится. Если не брать Самсунги на руках у нас, в том числе, защитников 100% телефоны страны поддерживающей агрессора. Открытие совершено. Теперь только осталось его углублять и расширять.
"Критик критикує наявний порядок речей та пропонує шляхи його зміни... А критикан критикує заради самої критики - не пропонуєчи нічого взамін...
От чого ти "виєш"?
Ти можеш ЦЕ змінить?..
НІ!!!
Тоді сприйми це як "данність"!
ІІ Латеранський собор у 1139 році визнав застосування арбалетів як "варварської" зброї Папа Інокентій та його послідовники строчили "енцикліки", які забороняли їх застосування, одна за одною І ЩО?! Це щось змінило? Те ж саме було і з вогнепальною зброєю!
Ми прекрасно знаємо що нафтопродукти - пожежо-та вибухонебезпечні А також є канцерогенами! Але покажи мені хоч одну країну, яка відмовилася від двигунів внутрішнього згоряння та перейшла на кінну тягу А також стала експлуатувать грунтово-гравійні дороги чи бруківку замість асфальтованих та асфальтобетонних?
Росія - підписант Конвенції про заборону застосування хімічної зброї на полі бою... Це їй заважає використовувать К-51 із отруйною речовиною подразнюючого типу проти наших солдат? (у Конвенції чітко вказано що це - "зброя для розгону масових заворушень у місцях скупчення людей і не може буть застосована в бойових діях! Це Росію спинило?
Ти радій, що проти нас кацапня не встигла подібне застосувать! А зараз - ПІЗНО! Бо вибухівку ще вмонтувать треба у твої "Самсунги" з "ГАЗелями" А у нас торгівельні стосунки розірвані А всі закупки електроніки в Росії ідуть на ВПК - а не на зовнішню торгівлю...
Нет. Вам хочется
песенидей? Их есть у меня. Движ тільки починається. Вы как юрист знаете. Обеспечение безопасности граждан первейшая забота государства. Собирается СНБО. Мобильные операторы по эмейлам отключают потенциально опасные (все) аппараты. Мы все приобретаем телефоны отечественного производителя. Только он гарантирует безопасность.
Пример? "ДніпроМ" - производитель всей линейки инструмента. Запах денег витает в воздухе. Это не вакцины от КОВИДа это еще денежней
Я ж тобі сказав - ЗАРАЗ уже пізно кацапам вносить якісь "доповнення вибухові" у наявні у нас електронні пристрої І споживачі продукції вже знають про подібну небезпеку Тому всю продукцію, що буде надходить від інших поставщиків - будуть перевірять на предмет "диверсійних закладок" І це буде робиться не тільки під час війни - але й після неї...
Ти триндиш про "ящик Пандори" (стосовно подібних диверсій) Та таке було вже! У часи ІІ світової війни фірми американського ВПК, якими керували пронімецкі настроєні громадяни США, їх організовували! Були масові поставки снарядів до автоматичних зенітних грамат, які не вибухали в повітрі та створювали небезпеку для нафтопромислів у Баку - при падінні. А загибель кораблів "Колмар", "Дамбойн", "Індепенденс-Холл", "Уест-Джеферент"? Пошкодження кораблів "Еффінгем", "Сіті-офф-Флінт", "Хуан-де-Лорранто", "Тинтингл"? Усі вони везли танки, гармати, літаки, **********, паровози та інше стратегічне спорядження для війни з Гітлером! Так там було просто "погано закріплено" вантаж А потім вияснилося - завантаженням займалася спеціалізована фірма І її власник був помічений у зв"язках з Німеччиною ще в часи І Світової війни! Вісім кораблів не змогли привезти вантаж для наших військ
А ти тут "філософствуєш"!!!
https://google.com/search?q=Isaiah+60%3A12 google.com/search?q=Isaiah+60%3A12
Якщо в Лівані спалахнуть бойові дії, наслідки можуть бути катастрофічними, йдеться в аналізі, опублікованому Атлантичною радою в липні 2024 року. Це може означати повернення до "довгих воєн". "До "Хезболли" також можуть приєднатися підтримувані Іраном бойовики з усього регіону, що зробить конфлікт ще більш складним і ризикованим", - йдеться в документі. "Ліван буде в центрі цього протистояння. І він точно не в змозі дозволити собі нову кризу або війну з Ізраїлем».
)))
"Ізраїль жодним чином не коментує цей інцидент"
124 держави підтримали документ, 14 проголосували проти і ще 43 утрималися.