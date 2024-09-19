Пентагон считает, что Израиль близок к началу наземной войны в Ливане, - WSJ

В Минобороны США опасаются, что волна смертоносных взрывов электронных пейджеров, которые использовали боевики поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла", может быть прелюдией к потенциальной наземной войне.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Еще до этих взрывов, министр обороны США Ллойд Остин заявил другим высокопоставленным чиновникам Пентагона на встрече 16 сентября, что он опасается, что Израиль может вскоре начать наступление после месяцев ракетных и воздушных атак со стороны "Хезболлы".

"Я очень обеспокоен тем, что ситуация выходит из-под контроля", - заявил он.

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По словам человека, знакомого с этим вопросом, израильские военные в последние дни перебросили дивизию спецназа и десантников на север из южной части страны, после того, как она действовала в Газе в течение нескольких месяцев. Дивизия насчитывает тысячи военных.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, заявил 18 сентября, что все еще существует способ "закончить кризис дипломатическим путем, а не войной".

Массовый взрыв пейджеров в Ливане

17 сентября в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.

В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее внешнюю разведывательную службу Моссад. В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.

Впоследствии агентство Reuters писало, что внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад"заложила небольшое количество взрывчатки в 5 000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.

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