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Израиль (1851) Иран (1734) Ливан (123) Пентагон (1410)

Пентагон считает, что Израиль близок к началу наземной войны в Ливане, - WSJ

Ізраїль близький до початку наземної війни в Лівані

В Минобороны США опасаются, что волна смертоносных взрывов электронных пейджеров, которые использовали боевики поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла", может быть прелюдией к потенциальной наземной войне.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Еще до этих взрывов, министр обороны США Ллойд Остин заявил другим высокопоставленным чиновникам Пентагона на встрече 16 сентября, что он опасается, что Израиль может вскоре начать наступление после месяцев ракетных и воздушных атак со стороны "Хезболлы".

"Я очень обеспокоен тем, что ситуация выходит из-под контроля", - заявил он.

Читайте также: Министр обороны Израиля Галлант заявил о "новой фазе" войны: ЦАХАЛ сосредоточится на северном фронте

По словам человека, знакомого с этим вопросом, израильские военные в последние дни перебросили дивизию спецназа и десантников на север из южной части страны, после того, как она действовала в Газе в течение нескольких месяцев. Дивизия насчитывает тысячи военных.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, заявил 18 сентября, что все еще существует способ "закончить кризис дипломатическим путем, а не войной".

Массовый взрыв пейджеров в Ливане

17 сентября в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.

В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее внешнюю разведывательную службу Моссад. В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.

Впоследствии агентство Reuters писало, что внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад"заложила небольшое количество взрывчатки в 5 000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.

Смотрите также: В Ливане прогремела новая серия взрывов. Детонируют радиоприемники и рации группировки "Хезболла", - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ
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Топ комментарии
+14
в цій війні брав участь не тільки Єгипит, а практично увесь Арабській світ - Сирія, Йорданія, а Єгипту,Сирії совок добрече допомагав, більшість танків, літаків Єгипту були совковими, і танкісти, літуни також з совка !!!
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19.09.2024 14:51
+11
про війну з Египтом нічого не чули ?
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19.09.2024 14:45
+7
У 1973 р. на Синаї відбулася найбільша з часів Другої світової війни танкова битва. Танків було більше, ніж на Курській дузі. Одночасно, на півночі, на Голанських висотах була інша танкова битва. Вчіть історію перед тим, як писати всяку маячню.
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19.09.2024 14:54
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Це все дуже добре. Але Ізраіль дуже сміливий наразі, коли воює з країнами, які навіть менше маленького Ізраїлю в кілька разів, як Ліван. Чи взагалі мікроскопічний, як сектор Гази. Щоб він робив на місці України , просто цікаво?
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19.09.2024 14:42 Ответить
про війну з Египтом нічого не чули ?
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19.09.2024 14:45 Ответить
При всій повазі до Єгипту, це і близько на росія.
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19.09.2024 14:47 Ответить
в цій війні брав участь не тільки Єгипит, а практично увесь Арабській світ - Сирія, Йорданія, а Єгипту,Сирії совок добрече допомагав, більшість танків, літаків Єгипту були совковими, і танкісти, літуни також з совка !!!
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19.09.2024 14:51 Ответить
Так багато у Ізраїлі було суперників, але в 67 їх хватило на 6 днів, а в 73 на цілих 19
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19.09.2024 15:13 Ответить
А з хамас вже рік воюють.
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19.09.2024 15:16 Ответить
Якби Ізраїль мав кордон з Іраном, то подивився би я на цих вояк, котрі вже рік часу не можуть справитися з лаптєногим хамасом
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19.09.2024 15:22 Ответить
Іран має кордон з Іраком і воював з Іраком 8 років. Без результату. Ірак воював проти Ізраїлю в складі арабської коаліції - результат негативний.

Хамас веде підземну партизанську війну, вони сидять по норах, водночас "добрий" Байден забороняє бити по "мирних" хамасівцях, змушує їх годувати, постачати водою та електрикою - тому так довго.
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19.09.2024 15:53 Ответить
Не потрібно порівнювати Іран 40+ річної давності та колишній Ізраїль, сьогодні я маю великі сумніви чи зміг би Ізраїль і чи наважився взагалі протистояти теперішньому 90 млн Ірану, котрий має власне виробництво ракет безпілотників та бронетехніки
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19.09.2024 16:38 Ответить
Ізраіль у стані війни з Іраном, а Хезбола, це найбільш боєздатне іранське військове угрупування.
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19.09.2024 16:47 Ответить
Так, але Ізраїль від Ірана відділяє дві країни - Сирія та Ірак. Це ніби ми би воювали з Францією через Польщу та Німеччину. Хіба далекобійними дорогами та ракетами. Ну а Хезбола - це іранський вагнер - клопоту доставить, але воювати на рівні проти регулярної відмобілізованої ізраїльської армії в них немає шансів
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19.09.2024 17:07 Ответить
Іран 40+ річної давності був озброєний ******** і новою американською зброєю = не допомогло. Нині в Ірані величезні проблеми з економікою, відбуваються постійні відключення електрики, хоча їх ще ніхто не бомбив.
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19.09.2024 17:35 Ответить
Але ракет мають дофіга.40 років назад не було цього.
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19.09.2024 21:06 Ответить
Ракет вони мають багато, але в Ізраїлю найкраща у світі ППО. Звичайно, щось прилетить, але Ізраїль це витримає, а ось Іран удар у відповідь точно не витримає і провалиться в кам'яний вік. І режим аятолл точно впаде. Хоменеї це прекрасно розуміє.
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19.09.2024 21:13 Ответить
Купол навіть не весь Ізраїль покриває.Найкраще в світі ппо,але США,Британія і Франція збивали ракети.Який удар у відповідь? Ви уявляєте скільки потрібно ракет,щоб Іран був в цьому віці? Ви на територію Ірану подивіться.Він як три України.І в Ізраїлі кажуть,що в них є атомна бомба.Ізраїлю не вистачало бомб,щоб Газу зруйнувати.США давали допомогу.Так Газа як одне наше місто мільйонник.
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19.09.2024 23:25 Ответить
Ізраїль діє не ракетами, а авіацією, хоча ракети теж є. Щоб зробити Іран повністю недієздатним, для цього достатньо знищити дві електростанції, що працюють, нафтові термінали і порти. Уже зараз в Ірані без усякої війни величезні проблеми з бензином і електрикою.
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20.09.2024 00:28 Ответить
Від цього не стане кам'яний вік.Нам он москалі скільки всього понищили.Авіація також ракети пускає. Ізраїль і бомби скидує і ракети пускає.Якщо почнуть прилітати по Ізраїлю,часто і потужні ракети,то в них будуть величезні проблеми.
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20.09.2024 01:16 Ответить
Іран би знищив Ізраїль, якби були спільні кордони. Довелося би США втручатися.
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20.09.2024 14:52 Ответить
Ізраїль багато в чому сам винен в ситуації з Палестиною, навіть ЮАР визнало, що Ізраїль встановив там режим апартеїду.
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20.09.2024 14:53 Ответить
Той хамас, весь сектор Газа- як один район Київа, маленький п'ятачок 40 км длиною, 7- 8 км шириною.
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20.09.2024 14:51 Ответить
тому так довго воюють що пізні "демократи", "пацифісти", "захисники прав" кричать по усьому світу, закрема у США, КАнаді, Європі, що арабів незаконно там вбивають !!! "з терористами ніхто переговорів не виде - їх мочать в сортирі" - в.в.)(уйло !!!
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19.09.2024 15:29 Ответить
В них була ядерна зброя?
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20.09.2024 14:48 Ответить
У 1973 р. на Синаї відбулася найбільша з часів Другої світової війни танкова битва. Танків було більше, ніж на Курській дузі. Одночасно, на півночі, на Голанських висотах була інша танкова битва. Вчіть історію перед тим, як писати всяку маячню.
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19.09.2024 14:54 Ответить
Арабські солдати не хотіли і не вміли воювати, вони зразу розбігалися. Стільки суперників, стільки танків - а вистачило на 19 днів боїв - і все. Арабські країни в силу своєї залежності від постачання зброї не могли воювати самостійно
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19.09.2024 15:17 Ответить
Арабські солдати хотіли і вміли і завжди хочуть. У них не тільки були радянські вчителі, але в багатьох випадках у танках і літаках сиділи радянські "іхтамнети". І всі вони тікали від євреїв - тому що євреям відступати було нікуди.
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19.09.2024 15:47 Ответить
Радянський союз використовував Арабські уряди, надаючи їм зброю та інструкторів для війни, проте зробити з арабських селян вмотивовану армію не вийшло - при перших серйозних боях вони тікали хто куди, кидаючи ті тисячі танків та ббм
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19.09.2024 15:55 Ответить
"при перших серйозних боях вони тікали хто куди, кидаючи ті тисячі танків та ббм"

Вони не кидали техніку, а були знищені. Вчіть історію, а не вигадуйте.
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19.09.2024 15:58 Ответить
Це були не війни, а фактично дві битви, одна в 67, друга в 73, при втраті техніки дані битви закінчились - перша за 6 днів, друга за 19. Араби не взмозі були вести війни на виснаження, адже не виробляли зброї. Це так само війна мала закінчитися в квітні 22, коли були розбиті війська та техніка, яку раша застосувала для бліцкригу, але нажаль наш суперник не Єгипет чи Ірак а військова сверхдержава
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19.09.2024 16:34 Ответить
Це було питання не мотивації, а комбінація обісратої якості радянського озброєння із відсутністю досвіда бойових дій.
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19.09.2024 16:39 Ответить
Якраз і було питання мотивації, бо коли вона є, то обісрата радянська зброя здатна видавити з В'єтнаму навіть Армію США з її супер-бупер зброєю - не помогло американцям навіть 2,7 млн солдат, що наразі більше за сукупну кількість і наших солдат і кацапів, що пройшли через російсько-українську війну за 10 років
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19.09.2024 17:12 Ответить
З В'єтнаму США видавила не радянська зброя, (військової поразки не було), США видавили з війни ліві дегенерати на вулицях через свої демонстрації. Це була така сама втеча без поразки, як з Афганістану у 2021 р.
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19.09.2024 17:40 Ответить
Ну ліві дегенерати вийшли не на другий день війни, і навіть не на другий рік, а після того, як США застрягли в багаторічній війні і не могли досягти там ніякого успіху, в принципі як і в Афганістані - правда там масштабної війни не було
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19.09.2024 17:54 Ответить
Успіху не було, бо ліві дегенерати змінили стандарти війни - тепер так, як у Другу світову не можна, а це глухий кут
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19.09.2024 19:22 Ответить
а еврэйськи солдаты хотели и умели воевать? Там были такие же простые люди - учителя, электрики, сторожа, водители автобусов.
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19.09.2024 23:43 Ответить
Ви зараз ганебно обезценили своєю пропагандою війну України і росії. Вибачте, але цім всим арабам до військової сили рашистів срати і срати. Українці вже знищили набагато більше танків і БТР, чим тоді було у арабів. І цей поток бронетехніки у рашистів ще не закінчується.
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20.09.2024 15:03 Ответить
так и израиль близко не Украина - меньше чем одна донецкая область и населения 9 миллионов.
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19.09.2024 23:39 Ответить
Коли то було? Ви на озброєння сьогоднішнього Єгипту подивіться.Ізраїль не переміг хамас.
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19.09.2024 15:13 Ответить
***шивби ракетами з f16, 22, 35 а ж гай би шумів і нікого не питався би, бо в них, на відміну від наших доморощених малайців, є всвоя зброя, а нишим зе-малайцям головне "встретімсяч пасредіне" і гефефт на кшталт "великого крадівництва", з виводом бабла в офшори !!!
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19.09.2024 14:47 Ответить
Він би не просрав ядерне озброєння, як просрала Україна. За скляне намисто. І не віддав би споконвічному ворогу бомбардувальники і ракети, як то зробила Україна.
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19.09.2024 15:06 Ответить
Ліван тут ні до чого, це війна з Іраном на території Лівану.
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19.09.2024 16:35 Ответить
Немає там, поки що, ніякої війни з Іраном на території Лівану. Іран в 10 раз більше Ізраїлю за населенням і в 60 раз більше за територією. Це поки що ліванські " ополченці" , яких підтримує Іран.
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20.09.2024 15:00 Ответить
Було б тупо, поклавши весь зв'язок Хезболли не провести наземну операцію
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19.09.2024 14:43 Ответить
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19.09.2024 14:49 Ответить
Всіх поранених, з характерними пошкодженнями, з відповідною датою поступлення в лікарню добють.
Казали ж, що на 50р вирішать питання.
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19.09.2024 14:49 Ответить
"У Міноборони США побоюються, що хвиля смертоносних вибухів електронних пейджерів, що використовували бойовики підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла", може бути прелюдією до потенційної наземної війни."

При цьому у міноборони США зовсім не бояться щоденних обстрілів Хезболлою Ізраїлю. Байдену просто це фіолетово.
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19.09.2024 14:50 Ответить
Поки ви там турбуєтесь в пентагонах, світ тріщить по швах.
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19.09.2024 14:50 Ответить
Ливан маленькая страна с маленькой армией, которая скорее выполняет полицейские функции. Быстро справятся.
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19.09.2024 14:53 Ответить
там ще є терористична хесбола, що налічує 30 тис. бойовиків, при потребі вони ще маожуть рекрутувати ...
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19.09.2024 14:59 Ответить
На Ближнем Востоке от армий одно только название, сборище крестьян которое начинает разбегается по своим кишлакам только услышав что придется стрелять. Хезболла исламские фанатики, но это уже партизанская война.
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19.09.2024 15:09 Ответить
Ліван союзник Ізраіля, операція проти іранської "Хезболи", а не проти армії Лівану.
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19.09.2024 16:42 Ответить
30 тис це небагато
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20.09.2024 15:04 Ответить
Пінтагон, ввєді вайска
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19.09.2024 14:54 Ответить
Піде в наступ - по після пеиджерів "Хезбола" полізе на Ізраіль а за нею стоіть Іран
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19.09.2024 14:58 Ответить
щось мені підказує коли адміністрація цього соплєжуя байдена пійде, питання постійної міфічної ескалації зникне разом з ними
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19.09.2024 15:00 Ответить
Піти-то піде, але є нюанс.

Це оті "розумні" зараз https://t.me/nevzorovtv/21171 від будь-якої електроніки хезаються ? Ну-ну.
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19.09.2024 15:04 Ответить
я особисто буду вкрай здивований якщо недоумок трамп зуміє перемогти на виборах, звісно не можу ісключать подібного, но думаю придурковаті трампофіли всеж меншість
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19.09.2024 15:08 Ответить
А я - навпаки, буду здивований, якщо не переможе.
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19.09.2024 15:12 Ответить
Поэтому Израиль с нетерпением ждет Трампа.
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19.09.2024 15:15 Ответить
думаю Ізраіль переживе трампа, в них свій трамп вже є - бібі, його теж переживе
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19.09.2024 15:39 Ответить
Якщо страшно - відверніться.
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19.09.2024 15:01 Ответить
Коли ви вже, блін, перестанете "побоюватись"?
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19.09.2024 15:38 Ответить
Какая война ? В Умань прут 50000 хасидов , а Украина должна их оборонять ?
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19.09.2024 16:29 Ответить
Кого "их"? Хасидов? Там им на все насрать, если умер на могиле того Нахмана, то сразу в рай. Но можно конечно снять всю ПВО на время , нехай горит та Умань, тебе этого надо??
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19.09.2024 23:49 Ответить
може хто пояснить шо то пейджері що коротять батарейку? напевно made in China, а звинувачують євреїв як це колись практикувалось у Німеччині. ДИВНО!
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19.09.2024 16:30 Ответить
Ніхто і не звинувачує, навпаки, возвеличують майстерність)
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19.09.2024 16:44 Ответить
Подозреваю, что именно те пейджеры от Чайны только наклейку имели. А сделали их совсем в другом месте, которое начинается на И, а заканчивается на Ь.
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19.09.2024 23:51 Ответить
 
 