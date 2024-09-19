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Пентагон вважає, що Ізраїль близький до початку наземної війни в Лівані, - WSJ

Ізраїль близький до початку наземної війни в Лівані

У Міноборони США побоюються, що хвиля смертоносних вибухів електронних пейджерів, що використовували бойовики підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла", може бути прелюдією до потенційної наземної війни. 

Про це пише видання The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Ще до цих вибухів, міністр оборони США Ллойд Остін заявив іншим високопосадовцям Пентагону на зустрічі 16 вересня, що він побоюється, що Ізраїль може незабаром розпочати наступ після місяців ракетних і повітряних атак з боку "Хезболли". 

"Я дуже стурбований тим, що ситуація виходить з-під контролю", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Ізраїлю Галлант заявив про "нову фазу" війни: ЦАХАЛ зосередиться на північному фронті

За словами людини, знайомої з цим питанням, ізраїльські військові в останні дні перекинули дивізію спецназу і десантників на північ з південної частини країни, після того, як вона діяла в Газі протягом декількох місяців. Дивізія налічує тисячі військових.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, заявив 18 вересня, що все ще існує спосіб "закінчити кризу дипломатичним шляхом, а не війною".

Масовий вибух пейджерів у Лівані

17 вересня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.

У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.

Згодом агентство Reuters писало, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.

Також читайте: У Лівані прогриміла нова серія вибухів. Детонують радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла", - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Автор: 
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Топ коментарі
+14
в цій війні брав участь не тільки Єгипит, а практично увесь Арабській світ - Сирія, Йорданія, а Єгипту,Сирії совок добрече допомагав, більшість танків, літаків Єгипту були совковими, і танкісти, літуни також з совка !!!
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19.09.2024 14:51
+11
про війну з Египтом нічого не чули ?
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19.09.2024 14:45
+7
У 1973 р. на Синаї відбулася найбільша з часів Другої світової війни танкова битва. Танків було більше, ніж на Курській дузі. Одночасно, на півночі, на Голанських висотах була інша танкова битва. Вчіть історію перед тим, як писати всяку маячню.
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19.09.2024 14:54
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Це все дуже добре. Але Ізраіль дуже сміливий наразі, коли воює з країнами, які навіть менше маленького Ізраїлю в кілька разів, як Ліван. Чи взагалі мікроскопічний, як сектор Гази. Щоб він робив на місці України , просто цікаво?
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19.09.2024 14:42 Відповісти
про війну з Египтом нічого не чули ?
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19.09.2024 14:45 Відповісти
При всій повазі до Єгипту, це і близько на росія.
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19.09.2024 14:47 Відповісти
в цій війні брав участь не тільки Єгипит, а практично увесь Арабській світ - Сирія, Йорданія, а Єгипту,Сирії совок добрече допомагав, більшість танків, літаків Єгипту були совковими, і танкісти, літуни також з совка !!!
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19.09.2024 14:51 Відповісти
Так багато у Ізраїлі було суперників, але в 67 їх хватило на 6 днів, а в 73 на цілих 19
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19.09.2024 15:13 Відповісти
А з хамас вже рік воюють.
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19.09.2024 15:16 Відповісти
Якби Ізраїль мав кордон з Іраном, то подивився би я на цих вояк, котрі вже рік часу не можуть справитися з лаптєногим хамасом
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19.09.2024 15:22 Відповісти
Іран має кордон з Іраком і воював з Іраком 8 років. Без результату. Ірак воював проти Ізраїлю в складі арабської коаліції - результат негативний.

Хамас веде підземну партизанську війну, вони сидять по норах, водночас "добрий" Байден забороняє бити по "мирних" хамасівцях, змушує їх годувати, постачати водою та електрикою - тому так довго.
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19.09.2024 15:53 Відповісти
Не потрібно порівнювати Іран 40+ річної давності та колишній Ізраїль, сьогодні я маю великі сумніви чи зміг би Ізраїль і чи наважився взагалі протистояти теперішньому 90 млн Ірану, котрий має власне виробництво ракет безпілотників та бронетехніки
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19.09.2024 16:38 Відповісти
Ізраіль у стані війни з Іраном, а Хезбола, це найбільш боєздатне іранське військове угрупування.
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19.09.2024 16:47 Відповісти
Так, але Ізраїль від Ірана відділяє дві країни - Сирія та Ірак. Це ніби ми би воювали з Францією через Польщу та Німеччину. Хіба далекобійними дорогами та ракетами. Ну а Хезбола - це іранський вагнер - клопоту доставить, але воювати на рівні проти регулярної відмобілізованої ізраїльської армії в них немає шансів
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19.09.2024 17:07 Відповісти
Іран 40+ річної давності був озброєний ******** і новою американською зброєю = не допомогло. Нині в Ірані величезні проблеми з економікою, відбуваються постійні відключення електрики, хоча їх ще ніхто не бомбив.
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19.09.2024 17:35 Відповісти
Але ракет мають дофіга.40 років назад не було цього.
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19.09.2024 21:06 Відповісти
Ракет вони мають багато, але в Ізраїлю найкраща у світі ППО. Звичайно, щось прилетить, але Ізраїль це витримає, а ось Іран удар у відповідь точно не витримає і провалиться в кам'яний вік. І режим аятолл точно впаде. Хоменеї це прекрасно розуміє.
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19.09.2024 21:13 Відповісти
Купол навіть не весь Ізраїль покриває.Найкраще в світі ппо,але США,Британія і Франція збивали ракети.Який удар у відповідь? Ви уявляєте скільки потрібно ракет,щоб Іран був в цьому віці? Ви на територію Ірану подивіться.Він як три України.І в Ізраїлі кажуть,що в них є атомна бомба.Ізраїлю не вистачало бомб,щоб Газу зруйнувати.США давали допомогу.Так Газа як одне наше місто мільйонник.
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19.09.2024 23:25 Відповісти
Ізраїль діє не ракетами, а авіацією, хоча ракети теж є. Щоб зробити Іран повністю недієздатним, для цього достатньо знищити дві електростанції, що працюють, нафтові термінали і порти. Уже зараз в Ірані без усякої війни величезні проблеми з бензином і електрикою.
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20.09.2024 00:28 Відповісти
Від цього не стане кам'яний вік.Нам он москалі скільки всього понищили.Авіація також ракети пускає. Ізраїль і бомби скидує і ракети пускає.Якщо почнуть прилітати по Ізраїлю,часто і потужні ракети,то в них будуть величезні проблеми.
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20.09.2024 01:16 Відповісти
Іран би знищив Ізраїль, якби були спільні кордони. Довелося би США втручатися.
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20.09.2024 14:52 Відповісти
Ізраїль багато в чому сам винен в ситуації з Палестиною, навіть ЮАР визнало, що Ізраїль встановив там режим апартеїду.
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20.09.2024 14:53 Відповісти
Той хамас, весь сектор Газа- як один район Київа, маленький п'ятачок 40 км длиною, 7- 8 км шириною.
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20.09.2024 14:51 Відповісти
тому так довго воюють що пізні "демократи", "пацифісти", "захисники прав" кричать по усьому світу, закрема у США, КАнаді, Європі, що арабів незаконно там вбивають !!! "з терористами ніхто переговорів не виде - їх мочать в сортирі" - в.в.)(уйло !!!
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19.09.2024 15:29 Відповісти
В них була ядерна зброя?
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20.09.2024 14:48 Відповісти
У 1973 р. на Синаї відбулася найбільша з часів Другої світової війни танкова битва. Танків було більше, ніж на Курській дузі. Одночасно, на півночі, на Голанських висотах була інша танкова битва. Вчіть історію перед тим, як писати всяку маячню.
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19.09.2024 14:54 Відповісти
Арабські солдати не хотіли і не вміли воювати, вони зразу розбігалися. Стільки суперників, стільки танків - а вистачило на 19 днів боїв - і все. Арабські країни в силу своєї залежності від постачання зброї не могли воювати самостійно
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19.09.2024 15:17 Відповісти
Арабські солдати хотіли і вміли і завжди хочуть. У них не тільки були радянські вчителі, але в багатьох випадках у танках і літаках сиділи радянські "іхтамнети". І всі вони тікали від євреїв - тому що євреям відступати було нікуди.
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19.09.2024 15:47 Відповісти
Радянський союз використовував Арабські уряди, надаючи їм зброю та інструкторів для війни, проте зробити з арабських селян вмотивовану армію не вийшло - при перших серйозних боях вони тікали хто куди, кидаючи ті тисячі танків та ббм
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19.09.2024 15:55 Відповісти
"при перших серйозних боях вони тікали хто куди, кидаючи ті тисячі танків та ббм"

Вони не кидали техніку, а були знищені. Вчіть історію, а не вигадуйте.
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19.09.2024 15:58 Відповісти
Це були не війни, а фактично дві битви, одна в 67, друга в 73, при втраті техніки дані битви закінчились - перша за 6 днів, друга за 19. Араби не взмозі були вести війни на виснаження, адже не виробляли зброї. Це так само війна мала закінчитися в квітні 22, коли були розбиті війська та техніка, яку раша застосувала для бліцкригу, але нажаль наш суперник не Єгипет чи Ірак а військова сверхдержава
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19.09.2024 16:34 Відповісти
Це було питання не мотивації, а комбінація обісратої якості радянського озброєння із відсутністю досвіда бойових дій.
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19.09.2024 16:39 Відповісти
Якраз і було питання мотивації, бо коли вона є, то обісрата радянська зброя здатна видавити з В'єтнаму навіть Армію США з її супер-бупер зброєю - не помогло американцям навіть 2,7 млн солдат, що наразі більше за сукупну кількість і наших солдат і кацапів, що пройшли через російсько-українську війну за 10 років
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19.09.2024 17:12 Відповісти
З В'єтнаму США видавила не радянська зброя, (військової поразки не було), США видавили з війни ліві дегенерати на вулицях через свої демонстрації. Це була така сама втеча без поразки, як з Афганістану у 2021 р.
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19.09.2024 17:40 Відповісти
Ну ліві дегенерати вийшли не на другий день війни, і навіть не на другий рік, а після того, як США застрягли в багаторічній війні і не могли досягти там ніякого успіху, в принципі як і в Афганістані - правда там масштабної війни не було
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19.09.2024 17:54 Відповісти
Успіху не було, бо ліві дегенерати змінили стандарти війни - тепер так, як у Другу світову не можна, а це глухий кут
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19.09.2024 19:22 Відповісти
а еврэйськи солдаты хотели и умели воевать? Там были такие же простые люди - учителя, электрики, сторожа, водители автобусов.
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19.09.2024 23:43 Відповісти
Ви зараз ганебно обезценили своєю пропагандою війну України і росії. Вибачте, але цім всим арабам до військової сили рашистів срати і срати. Українці вже знищили набагато більше танків і БТР, чим тоді було у арабів. І цей поток бронетехніки у рашистів ще не закінчується.
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20.09.2024 15:03 Відповісти
так и израиль близко не Украина - меньше чем одна донецкая область и населения 9 миллионов.
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19.09.2024 23:39 Відповісти
Коли то було? Ви на озброєння сьогоднішнього Єгипту подивіться.Ізраїль не переміг хамас.
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19.09.2024 15:13 Відповісти
***шивби ракетами з f16, 22, 35 а ж гай би шумів і нікого не питався би, бо в них, на відміну від наших доморощених малайців, є всвоя зброя, а нишим зе-малайцям головне "встретімсяч пасредіне" і гефефт на кшталт "великого крадівництва", з виводом бабла в офшори !!!
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19.09.2024 14:47 Відповісти
Він би не просрав ядерне озброєння, як просрала Україна. За скляне намисто. І не віддав би споконвічному ворогу бомбардувальники і ракети, як то зробила Україна.
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19.09.2024 15:06 Відповісти
Ліван тут ні до чого, це війна з Іраном на території Лівану.
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19.09.2024 16:35 Відповісти
Немає там, поки що, ніякої війни з Іраном на території Лівану. Іран в 10 раз більше Ізраїлю за населенням і в 60 раз більше за територією. Це поки що ліванські " ополченці" , яких підтримує Іран.
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20.09.2024 15:00 Відповісти
Було б тупо, поклавши весь зв'язок Хезболли не провести наземну операцію
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19.09.2024 14:43 Відповісти
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19.09.2024 14:49 Відповісти
Всіх поранених, з характерними пошкодженнями, з відповідною датою поступлення в лікарню добють.
Казали ж, що на 50р вирішать питання.
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19.09.2024 14:49 Відповісти
"У Міноборони США побоюються, що хвиля смертоносних вибухів електронних пейджерів, що використовували бойовики підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла", може бути прелюдією до потенційної наземної війни."

При цьому у міноборони США зовсім не бояться щоденних обстрілів Хезболлою Ізраїлю. Байдену просто це фіолетово.
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19.09.2024 14:50 Відповісти
Поки ви там турбуєтесь в пентагонах, світ тріщить по швах.
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19.09.2024 14:50 Відповісти
Ливан маленькая страна с маленькой армией, которая скорее выполняет полицейские функции. Быстро справятся.
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19.09.2024 14:53 Відповісти
там ще є терористична хесбола, що налічує 30 тис. бойовиків, при потребі вони ще маожуть рекрутувати ...
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19.09.2024 14:59 Відповісти
На Ближнем Востоке от армий одно только название, сборище крестьян которое начинает разбегается по своим кишлакам только услышав что придется стрелять. Хезболла исламские фанатики, но это уже партизанская война.
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19.09.2024 15:09 Відповісти
Ліван союзник Ізраіля, операція проти іранської "Хезболи", а не проти армії Лівану.
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19.09.2024 16:42 Відповісти
30 тис це небагато
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20.09.2024 15:04 Відповісти
Пінтагон, ввєді вайска
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19.09.2024 14:54 Відповісти
Піде в наступ - по після пеиджерів "Хезбола" полізе на Ізраіль а за нею стоіть Іран
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19.09.2024 14:58 Відповісти
щось мені підказує коли адміністрація цього соплєжуя байдена пійде, питання постійної міфічної ескалації зникне разом з ними
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19.09.2024 15:00 Відповісти
Піти-то піде, але є нюанс.

Це оті "розумні" зараз https://t.me/nevzorovtv/21171 від будь-якої електроніки хезаються ? Ну-ну.
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19.09.2024 15:04 Відповісти
я особисто буду вкрай здивований якщо недоумок трамп зуміє перемогти на виборах, звісно не можу ісключать подібного, но думаю придурковаті трампофіли всеж меншість
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19.09.2024 15:08 Відповісти
А я - навпаки, буду здивований, якщо не переможе.
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19.09.2024 15:12 Відповісти
Поэтому Израиль с нетерпением ждет Трампа.
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19.09.2024 15:15 Відповісти
думаю Ізраіль переживе трампа, в них свій трамп вже є - бібі, його теж переживе
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19.09.2024 15:39 Відповісти
Якщо страшно - відверніться.
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19.09.2024 15:01 Відповісти
Коли ви вже, блін, перестанете "побоюватись"?
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19.09.2024 15:38 Відповісти
Какая война ? В Умань прут 50000 хасидов , а Украина должна их оборонять ?
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19.09.2024 16:29 Відповісти
Кого "их"? Хасидов? Там им на все насрать, если умер на могиле того Нахмана, то сразу в рай. Но можно конечно снять всю ПВО на время , нехай горит та Умань, тебе этого надо??
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19.09.2024 23:49 Відповісти
може хто пояснить шо то пейджері що коротять батарейку? напевно made in China, а звинувачують євреїв як це колись практикувалось у Німеччині. ДИВНО!
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19.09.2024 16:30 Відповісти
Ніхто і не звинувачує, навпаки, возвеличують майстерність)
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19.09.2024 16:44 Відповісти
Подозреваю, что именно те пейджеры от Чайны только наклейку имели. А сделали их совсем в другом месте, которое начинается на И, а заканчивается на Ь.
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19.09.2024 23:51 Відповісти
 
 