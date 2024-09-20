Израиль, по меньшей мере, 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров "Хезболлы" в Ливане, - СМИ
Израиль причастен к производству пейджеров, которые взорвались у боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла" на этой неделе. Такая операция по "перекрытию цепочки поставок" планировалась по меньшей мере 15 лет.
Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник в американской разведке, передает Цензор.НЕТ.
По данным собеседников, Центральное разведывательное управление США считает такие операции слишком опасными для гражданских, поэтому не применяет в своей практике.
Источник подтвердил, что в планировании этой операции в Ливане участвовали подставные компании, которые создавала израильская разведка. При этом некоторые из сотрудников предприятий не знали, на кого они на самом деле работали.
По данным ABC, одной из таких компаний была зарегистрированная в Венгрии BAC Consulting, которая заключила контракт на производство пейджеров от имени Gold Apollo на Тайване.
Однако компания не ответила на запросы журналистов.
Представитель венгерского правительства заявил телеканалу, что пейджеры никогда не были в Венгрии, а компания была лишь "торговым посредником", не имея производственных или операционных площадок в стране".
Массовый взрыв пейджеров в Ливане
17 сентября в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.
В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее внешнюю разведывательную службу Моссад. В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.
Впоследствии агентство Reuters писало, что внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.
В то же время The New York Times со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что в пейджеры были заложены одна-две унции взрывчатки и дистанционный переключатель для запуска взрыва.
Пожалуйста, подождите...
-Безпричинне обожнювання деякої особи.
-Агрессія до тих хто ставить під сумнів дане вподобання
-Неможливість жертви пояснити причини своїх агресивних дій.
Тому що "сдєлаєм іх вмєстє".
Тобто - ненависть до чинного тоді президента, замість любові до зєлі (на відміну від безпричинного обожнювання Трампа в США).
Друге і третє - присутні. Але в основі все ж - ненависть, не любов.
Хто завгодно, аби не Порошенко.
Ще було дивно, що перед виборами всі фани боневтіка постійно бубніли одну і ту саме мантру - "він все зруйнує, в ім'я майбутнього наших дітей і внуків". На питання - яка ваши діти будуть жити на руїнах, питаня я не отримував. На цьому місті программа зомбування обривалася і зомбі впадали в ступор.
Фото, відео: українці набивають татуювання з портретом Зеленського
https://ua.news/ua/UA.NEWS/ UA.NEWS SAV 19 Серпня 2019 17:55
"Любов - зла".
Теперь нехер скулить.
Спочатку треба зробити, потім можна заперечити причетність, а не піар буданга-стайл. Місток-то ще стоїть! А анонсів скільки було?
А у нас раз на 5 років або Шапкокрад, або Янелох.
Угу, ще при розробці пейджерів скажіть, пи..ять, що наші корабельні піхти.
Продали - це головне...
путин 24 года водит россиянам по гу6ам
А по друге... Якщо врахувати, що наприклад в Німеччині мобільний зв'язок гірше ніж в Україні, можеш собі уявити, що є країни, в яких пейджери популярні до цього часу, це дешево і є можливість прийняти повідомлення, коли десь попадеш в зону дії навіть слабкого зв'язку. Яка імовірність, що пейджери попали саме до терористів? Мабуть далеко не 100 і дуже добре якщо 50 відсотків. А якщо таки більшість попали за призначенням, тоді зовсім негарна історія, бо тільки керівництво Хезболли могло забезпечили високу точніть попадання, а значить воно підконтрольне спецслужбам Ізраїлю. Тобто треба визнати, що терористичною організацією Хезболла таємно управляють урядові структури Ізраїлю.
І хто тобі, а також уряду Ізраїлю, дав право призначати комусь смертну кару? Гітлера за таке всім світом на шмаття кинулись рвати.
А якщо ти бачиш тільки терористів мусульман, відкрий гугл і прозрій - Брейвік, Брентон Тарант, ІРА, каталонці і т.д., і т.п., думаю незагорами коли вагнерівців визнають офіційно, а за ними і всю рашку оптом. А ще почитай про різню в іорданському селі Кібія, де відзначився не якийсь там Бен Ладен, а сам Арієль Шарон, до того мало кому відомий за межами Ізраїлю.
У стінку корпусу запресували заводським способом. Чалмоносці не додумались пару девайсів у вогонь покласти і подивитись на реакцію.
15 років і не вилізло нА БОЖИЙ СВІТ
И взрывчатка в рации,
Это всё опять следы
Всем известной нации! (с)
Тому їхні ліки, фільтри для води, програмне забезпечення - все має відповідні властивості.