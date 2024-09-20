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Ізраїль (1609) Ліван (119) Хезболла (34)

Ізраїль щонайменше 15 років готував операцію з підриву пейджерів "Хезболли" в Лівані, - ЗМІ

Ізраїль міг до 15 років готувати операцію з підриву пейджерів у Лівані

Ізраїль причетний до виробництва пейджерів, які вибухнули у бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболли" цього тижня. Така операція з "перекриття ланцюжка постачань" планувалася щонайменше 15 років.

Про це повідомив телеканал ABC із посиланням на джерело в американській розвідці, передає Цензор.НЕТ.

За даними співрозмовників, Центральне розвідувальне управління США вважає такі операції занадто небезпечними для цивільних, тому не застосовує у своїй практиці.

Джерело підтвердило, що у плануванні цієї операції в Лівані брали участь підставні компанії, які створювала ізраїльська розвідка. Водночас деякі зі співробітників підприємств не знали, на кого вони насправді працювали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон вважає, що Ізраїль близький до початку наземної війни в Лівані, - WSJ

За даними ABC, однією з таких компаній була зареєстрована в Угорщині BAC Consulting, яка уклала контракт на виробництво пейджерів від імені Gold Apollo на Тайвані.

Однак компанія не відповіла на запити журналістів.

Речник угорського уряду заявив телеканалу, що пейджери ніколи не були в Угорщині, а компанія була лише "торговельним посередником", не маючи виробничих або операційних майданчиків в країні". 

Також читайте: У Лівані прогриміла нова серія вибухів. Детонують радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла", - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Масовий вибух пейджерів у Лівані

17 вересня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.

У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.

Згодом агентство Reuters писало, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.

Водночас The New York Times із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що у пейджери було закладено одну-дві унції вибухівки та дистанційний перемикач для запуску вибуху.

Також читайте: Міністр оборони Ізраїлю Галлант заявив про "нову фазу" війни: ЦАХАЛ зосередиться на північному фронті

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Топ коментарі
+13
Бо у ЗЕленому Шапітолії головне не результат, а хайп.
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20.09.2024 12:08
+11
Щоб 15 років щось готувати, треба щоб три президенти проводили одну політику щодо ворога.

А у нас раз на 5 років або Шапкокрад, або Янелох.
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20.09.2024 12:10
+11
У вовочки после многих ходов очка всегда все заканчивается чемоданом с гуано.
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20.09.2024 12:11
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Здалека вони заишли
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20.09.2024 11:59 Відповісти
Не тільки вовочка умєєт в многоходовочкі.
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20.09.2024 12:08 Відповісти
У вовочки после многих ходов очка всегда все заканчивается чемоданом с гуано.
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20.09.2024 12:11 Відповісти
У 2019 закінчилась лютим віном.
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20.09.2024 12:14 Відповісти
В 2019 наш "мудрий нарід" з незрозумілих для мене причин раптово підписав собі смертний вирок своїми власними руками.
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20.09.2024 12:19 Відповісти
Ви справді думаєте, що то був його свідомий вибір?
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20.09.2024 12:24 Відповісти
Звичайно свідомий, а як же інакше. Три ознаки застосування НЛП знаєте?
-Безпричинне обожнювання деякої особи.
-Агрессія до тих хто ставить під сумнів дане вподобання
-Неможливість жертви пояснити причини своїх агресивних дій.
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20.09.2024 12:27 Відповісти
Перше вже не підходить.
Тому що "сдєлаєм іх вмєстє".
Тобто - ненависть до чинного тоді президента, замість любові до зєлі (на відміну від безпричинного обожнювання Трампа в США).
Друге і третє - присутні. Але в основі все ж - ненависть, не любов.
Хто завгодно, аби не Порошенко.
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20.09.2024 12:30 Відповісти
Перше теж підходить. Практично всі 73% вишивал портрети "найвеличнішого" бісером чи малювали його. Безталанні персонажі просто вивішували портрети нелоха на своїх сторінках в мережі, чи дома ставили клеїли на кухонний шкаф.
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20.09.2024 12:34 Відповісти
Не пригадаю такого по моїм знайомим, які були за зєлю. Здебільшого були настрої "лішь би нє Порошєнко, ******" і "хужєнєбудєт". Так що не треба за "всіх".
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20.09.2024 12:40 Відповісти
Вишитих бісером боневтіків я бачив в різноманітних версіях. З медичної точки зору явище цікаве, пле мене воно вгоняло в депрессію.
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20.09.2024 12:48 Відповісти
Особисто бачили? Бо я - ні. Наклейки на машинах бачив.
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20.09.2024 12:49 Відповісти
Звичайно що особисто. Ви думаєте приємно було дивитись, як у знайомих дах відриває?
Ще було дивно, що перед виборами всі фани боневтіка постійно бубніли одну і ту саме мантру - "він все зруйнує, в ім'я майбутнього наших дітей і внуків". На питання - яка ваши діти будуть жити на руїнах, питаня я не отримував. На цьому місті программа зомбування обривалася і зомбі впадали в ступор.
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20.09.2024 13:02 Відповісти
Добре, що серед мого оточення таких термінальних випадків не було.
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20.09.2024 13:03 Відповісти
Ось ще й таке було:
Фото, відео: українці набивають татуювання з портретом Зеленського

https://ua.news/ua/UA.NEWS/ UA.NEWS SAV 19 Серпня 2019 17:55
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20.09.2024 13:41 Відповісти
Любов і ненависть - почуття однакові сильні і однаково ірраціональні.
"Любов - зла".
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20.09.2024 12:55 Відповісти
Однаково сильні та ірраціональні, але не однакові, протилежні. Й викликати треба, відповідно, протилежними методами, що виключають один одного.
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20.09.2024 12:58 Відповісти
Я впевнений, бо бидломасі ще до виборів намагався донести про наслідки обрання Зеленського. Але вони впевнено доказували "аби не порошенко" і прочю несинітницю несли. Тому так, це свідомий вибір 73% довбойобів. І що значить "несвідомий вибір"? Вас накачували наркотою чи може у передвиборчій дільниці давали пів літра алкоголю перед тим як ви ставили галочку напроти Зе? Ні - цього не робили, тому вибір 73% цілком свідомий. Це просто показник інтелектуального розвитку 73% людей.
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20.09.2024 12:33 Відповісти
Всі виборці НСДАП у 1932 році в Німеччині були розумово відсталими?
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20.09.2024 12:38 Відповісти
Безумовно, так.
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20.09.2024 12:57 Відповісти
Як же розумово відсталі змогли сформувати найпередовішу на той час військову машину світу, першими створити реактивні двигуни, балістичні ракети?
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20.09.2024 13:00 Відповісти
Як іржеться?
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20.09.2024 12:41 Відповісти
++++
Теперь нехер скулить.
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20.09.2024 12:51 Відповісти
буданга-анонсьор, схоже, щось робить не так.
Спочатку треба зробити, потім можна заперечити причетність, а не піар буданга-стайл. Місток-то ще стоїть! А анонсів скільки було?
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20.09.2024 12:02 Відповісти
Бо у ЗЕленому Шапітолії головне не результат, а хайп.
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20.09.2024 12:08 Відповісти
Щоб 15 років щось готувати, треба щоб три президенти проводили одну політику щодо ворога.

А у нас раз на 5 років або Шапкокрад, або Янелох.
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20.09.2024 12:10 Відповісти
💯
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20.09.2024 12:13 Відповісти
Я думаю, що з 1923. Це рік зоснування Мотороллі. Многоходовочка.
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20.09.2024 12:10 Відповісти
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20.09.2024 12:48 Відповісти
Моссаду респектище-давайте ще...
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20.09.2024 12:12 Відповісти
Мдаа.. горизонт планування в чуваків трохи ширший за "вкрасти і втекти"...
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20.09.2024 12:16 Відповісти
Така операція з "перекриття ланцюжка постачань" планувалася щонайменше 15D років. Джерело:

Угу, ще при розробці пейджерів скажіть, пи..ять, що наші корабельні піхти.
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20.09.2024 12:18 Відповісти
Мадяри і ''відмітилися'' , миролюби дідькові!
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20.09.2024 12:18 Відповісти
Ще й як, по самі вуха вляпались в терористичний акт.
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20.09.2024 13:05 Відповісти
Чомусь не трубили на весь світ, як ми з контрнаступом...
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20.09.2024 12:23 Відповісти
Значить, це не заслуга друга ***** Натаньяху.
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20.09.2024 12:24 Відповісти
Пройшло цілих 15 років, але вони все ж таки продали ті пейджери кому треба !
Продали - це головне...
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20.09.2024 12:25 Відповісти
"Сара, я єво такі продал!"
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20.09.2024 13:00 Відповісти
Тебе радує, що уряд зробив Ізраїль країною-терористом? Навіть, якщо в ООН не пройде така резолюція, від цього факту Ізраїль вже не відмити.
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20.09.2024 13:04 Відповісти
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне.
путин 24 года водит россиянам по гу6ам
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20.09.2024 12:26 Відповісти
"із посиланням на джерело в американській розвідці" 🤣🤣🤣🤣
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20.09.2024 12:40 Відповісти
15 лет - дофига, хотя операция - идеальная!
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20.09.2024 12:43 Відповісти
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20.09.2024 12:47 Відповісти
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20.09.2024 12:48 Відповісти
Ну і? Коли уряд Ізраїлю буде внесено до списку спонсорів тероризму чи терористичною організацією?
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20.09.2024 12:59 Відповісти
НІКОЛИ!
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20.09.2024 14:03 Відповісти
А треба
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21.09.2024 01:54 Відповісти
За що за те що вбивають терористів ?
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21.09.2024 20:09 Відповісти
А шо не так? Cкільки вбили і покалічили саме терористів і за які теракти їх покарали? Які такі злочини ті терористи зробили конкретно? За що їх призначили терористами? Якби вони замінували пейджери і підсунули ізраїльтянам це був би терористичний акт? Безсумнівно. А чому коли заміновані пейджери впарили ліванцям то це вже не терористичний акт і ти плещеш в долоні? Тобі достатньо, коли Нетаньяху або якийсь інший ізраїльтянин тицьне пальцем на людину, щоб ти відразу погодився, що вона терорист і її можна вбивати? Це було по перше.
А по друге... Якщо врахувати, що наприклад в Німеччині мобільний зв'язок гірше ніж в Україні, можеш собі уявити, що є країни, в яких пейджери популярні до цього часу, це дешево і є можливість прийняти повідомлення, коли десь попадеш в зону дії навіть слабкого зв'язку. Яка імовірність, що пейджери попали саме до терористів? Мабуть далеко не 100 і дуже добре якщо 50 відсотків. А якщо таки більшість попали за призначенням, тоді зовсім негарна історія, бо тільки керівництво Хезболли могло забезпечили високу точніть попадання, а значить воно підконтрольне спецслужбам Ізраїлю. Тобто треба визнати, що терористичною організацією Хезболла таємно управляють урядові структури Ізраїлю.
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23.09.2024 23:00 Відповісти
А нічого що хезбола це терористична організація і її члени заслуговують на смерть. А нічого що весь південь лівану фактично контролюють терористи з хезболи. Чи для вас це новина що хезбола це терористи і вони і їх симпатики заслуговують на смерть
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08.10.2024 23:19 Відповісти
А нічого, що, як виявилось, з великою долею імовірності цією терористичною Хезболлою керують спецслужби Ізраїлю? Вони спалились на цій операції з пейджерами, бо тільки маючи вплив на керівництво Хезболли, можна було впарити таку кількість замінованих гаджетів. Дуже сумнівно, що зарання були виготовлені заміновані пейджери, а потім шукали шляхи, щоб їх підсунути. Такі вироби робляться під замовлення з впевненістю мінімум на 90 відсотків, що посилка попаде до адресата, а гарантії могло забезпечити лише керівництво угрупування. І теракт хамасівський, як привід для війни, дуже нагадує Гливіцьку провокацію. Нє? Тебе не дивує, що уряд Ізраїлю не ініціює розлідування шляхів фінансування цих терористичних угрупувань? На цю тему повна тиша. Щоб знищити любу, навіть легальну організацію, достатньо перекрити їй кисень, тобто фінансування. Як би не вийти на самих себе?
І хто тобі, а також уряду Ізраїлю, дав право призначати комусь смертну кару? Гітлера за таке всім світом на шмаття кинулись рвати.
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09.10.2024 11:29 Відповісти
Фактів що хезбола створена спец службами Ізраїлю немає, це все твої домисли не більше. А от те що вбивати терористів це нормально більше того, це обов'язок всіх нормальних країн, знищувати терористів і злочинців. Як видно в світі саме мусульмани є розповсюдниками тероризму.
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11.10.2024 17:19 Відповісти
Де я написав, що Хезболлу створили специ Ізраїлю? Це все твої домисли. Я писав, що про вплив і операція з пейджерами свідчить, що має Ізраїль в керівництві Хезболли засланого козачка або купленого. Знову ж таки - де факти скоєння терактів конкретно тими людьми, які загинули чи були покалічені від підриву пейджерів? А от фактами загибелі людей непричасних до терористичних організацій в результаті бомбардувань і артилерійських обстрілів сектору Газа вже займається МКС і, хоч звідти поки не прозвучало слово терор, ордер на Нетаньяху вже виписаний. Ну а за створення Хамасу ізраїльтяни можуть сміливо дякувати своїм урядовцям, хоч і з приставкою екс. Хамас виник тільки в результаті політики і діяльності уряду Ізраїлю і це є неспростовний факт.
А якщо ти бачиш тільки терористів мусульман, відкрий гугл і прозрій - Брейвік, Брентон Тарант, ІРА, каталонці і т.д., і т.п., думаю незагорами коли вагнерівців визнають офіційно, а за ними і всю рашку оптом. А ще почитай про різню в іорданському селі Кібія, де відзначився не якийсь там Бен Ладен, а сам Арієль Шарон, до того мало кому відомий за межами Ізраїлю.
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11.10.2024 20:12 Відповісти
Те що Ізраїль може мати агентів в терористичних організаціях це нормально і очевидно. Що в цьому поганого. Гинули члени хезболи ти ж не будеш заперечувати,що всі члени хезболи і їх симпатики заслужили смерті за те що вони терористи ??? І на рахунок ІРА і інших я вкурсі, просто за останні років 15 більшість терористів майже всі це мусульмани, тому до муслімів немає бути жалю і співчуття, більшість терористичних організацій які діють зараз і протягом останніх 15 років мусульманські чому ми не повинні їх знищувати і їх симпатиків? На рахунок сектору Газа більшість жителів мирних так званих підтримували і підтримують Хамас, ба більше допомагали хамасу вчиняти злочини, ба більше більшість жителів гази абсолютно лояльні до терористів хамасу і
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12.10.2024 16:35 Відповісти
Та ти просто якийсь фашист - всіх би знищував не тільки по расовому признаку, а й інакомислячих. До речі Хезболлу теж Ізраїль породив окупацією частини території Лівану. У всіх країнах, які зазнавали окупації виникали рухи опору окупантам і боролись вони тими методами, на які мали можливості. Чому ніхто не вважає французьких макі і норвезьких мілоргів терористами? Ааа, подвійні стандарти. Ізраїльтяни влаштували вибухи в чужій країні це нє, не тероризм - в долоні плескаєш, а такі ж дії з боку інших країн по відношенню до Ізраїлю - ооо, це тероризм, паскуди. Це до хорошого не приведе, тому в світі такий бардак, і ми на межі третьої світової війни. В Гаазі створений орган, який має повноваження світового поліцейського і судді, якби всі країни сприяли йому у розслідуванні міжнародних злочинів і в покаранні злочинців, тоді й статуту ООН дотримувались би всі. Чому ізраїльський уряд не сприяє незалежному розлідуванню теракту вчиненому хамасом? Як тільки в Ізраїль приїхав прокурор МКС дивним чином зникли записи з камер відеонагляду за парканом з Газою і Нетаньяху зробив все аби унеможливити розслідування, включаючи негайне бомбардування Гази для знищення всіх свідків. Чому? Щоб на нього не вийшли?
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13.10.2024 10:37 Відповісти
Не всіх я би знищував, а мусульманських терористів і їх посібників, бо без них світ став би тільки кращим, вони не несуть нічого хорошого для світу і користі з них немає тільки одні біди. Окупація лівану свого часу була бо місцеві терористи нападали на Ізраїль. І так хезбола це терористична покидьки і те що вони воюють проти Ізраїлю, не означає що вони не заслужили на знищення. Зауваж що більшість країн з мусульманським населенням, це бідні і убогі держави, може проблема в мусульманах?. На рахунок Макі вони були різними там загони були різні були націоналісти на чолі з де голем, а були лівацькі злочинці типу соціалістів і комуністів от їх не шкода, я дуже радий що німці їх винищували це було правильно. І взагалі якби в кінці 30 років у Франції до влади прийшли б фашисти то вона б уникла війни з німцями, а так державою керували лівацьки покидьки і заслужили, на те що отримали
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13.10.2024 14:51 Відповісти
Виходить я не помилився - в твоєму розумінні фашизм це добре. Розкажи це євреям, їм німецький фашизм не дуже сподобався.
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14.10.2024 00:26 Відповісти
В Німеччині фашизму не було, а мені подобається коли знищують терористів, особливо мусульманських терористів, мусліми загалом багато зла зробили у цьому світі. І так такі регіони як сектор Газа чи південь лівану треба стирати в пилюку бо більшість людей там лояльні до терористів а отже заслужили на це
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19.10.2024 23:53 Відповісти
Куди ж там можна під кришечку того телефона запхати вибухівку
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20.09.2024 13:01 Відповісти
G Fc
У стінку корпусу запресували заводським способом. Чалмоносці не додумались пару девайсів у вогонь покласти і подивитись на реакцію.
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20.09.2024 13:15 Відповісти
І ніхто не користується телефонами по 15 - 10 років
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20.09.2024 22:13 Відповісти
вже давно повикидали або лежать в комоді (в тумбочці)
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20.09.2024 22:14 Відповісти
10-15 років! ті вже телефони по десять раз падали, ламалися, блокувалися, топилися, мінялися їм сенсорні екрани, батареї
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20.09.2024 22:18 Відповісти
це зараз б'ються дісплеї і не відкриєш, а 5 років тому телефон впав! кришка туди, корпус туди, начинка туди! береш то складаєш, тільки клеми щоб відповідали, але там є позначка, кришкою накрив, притиснув і - працює. А там - була вибухівка! аж вчора вибухнула! ага маячня собача
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20.09.2024 22:29 Відповісти
Я просто вражений які євреї молодці
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20.09.2024 13:05 Відповісти
ПоучиітьсЯ підбору кадрів І РОБОТИ СЛУЖБ
15 років і не вилізло нА БОЖИЙ СВІТ
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20.09.2024 13:13 Відповісти
Туфта,нові дані всього пару років.
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20.09.2024 13:32 Відповісти
Предлагаю арабкам отомстить мАдярам и начать их нэмного рэзать.
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20.09.2024 13:40 Відповісти
Если в кране нет воды
И взрывчатка в рации,
Это всё опять следы
Всем известной нации! (с)
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20.09.2024 14:12 Відповісти
Купуйте ізраільську косметику. Через 15 років буде гарно.
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20.09.2024 14:18 Відповісти
Якщо вони перешкоджають передачі Україні зброї, то ставляться як до ворога.
Тому їхні ліки, фільтри для води, програмне забезпечення - все має відповідні властивості.
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20.09.2024 14:24 Відповісти
 
 