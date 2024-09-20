Ізраїль щонайменше 15 років готував операцію з підриву пейджерів "Хезболли" в Лівані, - ЗМІ
Ізраїль причетний до виробництва пейджерів, які вибухнули у бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболли" цього тижня. Така операція з "перекриття ланцюжка постачань" планувалася щонайменше 15 років.
Про це повідомив телеканал ABC із посиланням на джерело в американській розвідці, передає Цензор.НЕТ.
За даними співрозмовників, Центральне розвідувальне управління США вважає такі операції занадто небезпечними для цивільних, тому не застосовує у своїй практиці.
Джерело підтвердило, що у плануванні цієї операції в Лівані брали участь підставні компанії, які створювала ізраїльська розвідка. Водночас деякі зі співробітників підприємств не знали, на кого вони насправді працювали.
За даними ABC, однією з таких компаній була зареєстрована в Угорщині BAC Consulting, яка уклала контракт на виробництво пейджерів від імені Gold Apollo на Тайвані.
Однак компанія не відповіла на запити журналістів.
Речник угорського уряду заявив телеканалу, що пейджери ніколи не були в Угорщині, а компанія була лише "торговельним посередником", не маючи виробничих або операційних майданчиків в країні".
Масовий вибух пейджерів у Лівані
17 вересня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.
У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.
Згодом агентство Reuters писало, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.
Водночас The New York Times із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що у пейджери було закладено одну-дві унції вибухівки та дистанційний перемикач для запуску вибуху.
Будь ласка, зачекайте...
-Безпричинне обожнювання деякої особи.
-Агрессія до тих хто ставить під сумнів дане вподобання
-Неможливість жертви пояснити причини своїх агресивних дій.
Тому що "сдєлаєм іх вмєстє".
Тобто - ненависть до чинного тоді президента, замість любові до зєлі (на відміну від безпричинного обожнювання Трампа в США).
Друге і третє - присутні. Але в основі все ж - ненависть, не любов.
Хто завгодно, аби не Порошенко.
Ще було дивно, що перед виборами всі фани боневтіка постійно бубніли одну і ту саме мантру - "він все зруйнує, в ім'я майбутнього наших дітей і внуків". На питання - яка ваши діти будуть жити на руїнах, питаня я не отримував. На цьому місті программа зомбування обривалася і зомбі впадали в ступор.
Фото, відео: українці набивають татуювання з портретом Зеленського
https://ua.news/ua/UA.NEWS/ UA.NEWS SAV 19 Серпня 2019 17:55
"Любов - зла".
Теперь нехер скулить.
Спочатку треба зробити, потім можна заперечити причетність, а не піар буданга-стайл. Місток-то ще стоїть! А анонсів скільки було?
А у нас раз на 5 років або Шапкокрад, або Янелох.
Угу, ще при розробці пейджерів скажіть, пи..ять, що наші корабельні піхти.
Продали - це головне...
путин 24 года водит россиянам по гу6ам
А по друге... Якщо врахувати, що наприклад в Німеччині мобільний зв'язок гірше ніж в Україні, можеш собі уявити, що є країни, в яких пейджери популярні до цього часу, це дешево і є можливість прийняти повідомлення, коли десь попадеш в зону дії навіть слабкого зв'язку. Яка імовірність, що пейджери попали саме до терористів? Мабуть далеко не 100 і дуже добре якщо 50 відсотків. А якщо таки більшість попали за призначенням, тоді зовсім негарна історія, бо тільки керівництво Хезболли могло забезпечили високу точніть попадання, а значить воно підконтрольне спецслужбам Ізраїлю. Тобто треба визнати, що терористичною організацією Хезболла таємно управляють урядові структури Ізраїлю.
І хто тобі, а також уряду Ізраїлю, дав право призначати комусь смертну кару? Гітлера за таке всім світом на шмаття кинулись рвати.
А якщо ти бачиш тільки терористів мусульман, відкрий гугл і прозрій - Брейвік, Брентон Тарант, ІРА, каталонці і т.д., і т.п., думаю незагорами коли вагнерівців визнають офіційно, а за ними і всю рашку оптом. А ще почитай про різню в іорданському селі Кібія, де відзначився не якийсь там Бен Ладен, а сам Арієль Шарон, до того мало кому відомий за межами Ізраїлю.
У стінку корпусу запресували заводським способом. Чалмоносці не додумались пару девайсів у вогонь покласти і подивитись на реакцію.
15 років і не вилізло нА БОЖИЙ СВІТ
И взрывчатка в рации,
Это всё опять следы
Всем известной нации! (с)
Тому їхні ліки, фільтри для води, програмне забезпечення - все має відповідні властивості.