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США застерегли Ізраїль від повномасштабної війни проти "Хезболли", - FT

США застерігають Ізраїль від війни проти

Сполучені Штати застерегли Ізраїль від початку повномасштабної війни проти "Хезболли" 22 вересня. 

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Так, речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі попередив Ізраїль, що існують "кращі способи" забезпечити повернення ізраїльських громадян до їхніх будинків на півночі, "ніж війна, ескалація, а потім відкриття другого фронту".

"Ми не вважаємо, що військовий конфлікт, і ми говоримо про це прямо нашим ізраїльським колегам, ми не вважаємо, що ескалація цього військового конфлікту в їхніх інтересах", - сказав він.

21 вересня глава Пентагону Ллойд Остін зателефонував своєму ізраїльському колезі, щоб наголосити на "важливості досягнення дипломатичного рішення".

Нетаньяху попри міжнародні заклики до Ізраїля уникати ескалації бойових дій пообіцяв не послаблювати військовий тиск на "Хезболлу".

Раніше видання WSJ повідомляло, що Пентагон вважає, що Ізраїль близький до початку наземної війни в Лівані.

Читайте: Президент Ізраїлю Герцог спростував причетність країни до підриву пейджерів у Лівані: У "Хезболли" багато ворогів

Масовий вибух пейджерів у Лівані

17 вересня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.

У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.

Згодом агентство Reuters писало, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.

Водночас The New York Times із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що у пейджери було закладено одну-дві унції вибухівки та дистанційний перемикач для запуску вибуху.

Читайте: Міністр оборони Ізраїлю Галлант заявив про "нову фазу" війни: ЦАХАЛ зосередиться на північному фронті

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Топ коментарі
+26
Ну хоч Ізраїль може послати куди подалі цю свору невиправних нікчем,куколдів та сцикунів з їхніми занепокоєннями.
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23.09.2024 11:54
+19
Акуеть как приободрились сейчас террористы и Иран. Ето как в школе, учитель не хулигана наказывает так как с него нечего взять, а жертву предлагая ей терпеть потому что он должен быть умнее. В итоге хулиган борзеет и сцыт даже учителям на голову а потом и ****** их
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23.09.2024 11:56
+10
Ізраїль жгі
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23.09.2024 11:57
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Ну хоч Ізраїль може послати куди подалі цю свору невиправних нікчем,куколдів та сцикунів з їхніми занепокоєннями.
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23.09.2024 11:54 Відповісти
Акуеть как приободрились сейчас террористы и Иран. Ето как в школе, учитель не хулигана наказывает так как с него нечего взять, а жертву предлагая ей терпеть потому что он должен быть умнее. В итоге хулиган борзеет и сцыт даже учителям на голову а потом и ****** их
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23.09.2024 11:56 Відповісти
Уже починається.
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23.09.2024 11:57 Відповісти
Ізраїль жгі
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23.09.2024 11:57 Відповісти
Не та тепер Америка, Гудзон-річка не та!
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23.09.2024 11:58 Відповісти
Хадсон. То кацапи вигадали якийсь "Гудзон"
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23.09.2024 12:37 Відповісти
США пора міняти герба на голубочка чи горобчика

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23.09.2024 11:58 Відповісти
І девіз "горбата гора" (((((
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23.09.2024 17:37 Відповісти
Ізраіль чхав на жалюгідні застереження, воюючи американською зброєю за америанські гроші.
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23.09.2024 11:59 Відповісти
можуть дозволити: в них потужне ізраїльске лоббі в США, воюють з мавпами (що хамас, що хезболла). в України ні того ні іншого
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23.09.2024 12:04 Відповісти
Ескалація - слово паразит
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23.09.2024 12:00 Відповісти
Ну так, а то Ізраїль ще виграє ненароком, краще ще десятиліттями обстрілювати один одного потроху. Нічого не нагадує?
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23.09.2024 12:06 Відповісти
А Ліван вже має статус свєрхдєржави, якій програти ніяк не можна, бо вєсь мір в труху?
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23.09.2024 12:15 Відповісти
Бабала це проксі Ірану, а Іран має нафту та ядерну бімбу... Ескалація - гріх, вищій від т.зв. "хомофобії" на думку ДержЛГБТ-депу...
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23.09.2024 17:36 Відповісти
Хай тоді знімуть всі санкції з нового центру світу.
Стоп, це програма Трампа. Ну, тоді скоро.
А що Трамп думає стосовно ЛГБТ?
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23.09.2024 18:43 Відповісти
Краще б застерегли хезболлу і Ліван від нападів на Ізраїль
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23.09.2024 12:06 Відповісти
Цитата: ""Так, речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі попередив Ізраїль, що існують "кращі способи" забезпечити повернення ізраїльських громадян до їхніх будинків на півночі, "ніж війна, ескалація, а потім відкриття другого фронту".
Які, Кірбі які? Цікаво знати, а чмо байденовське.
Спосіб один стерти з лиця землі хезболлу і тих хто її підтримує і політично і фінансово.
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23.09.2024 12:20 Відповісти
ого все як закрутилося в сша перед виборами.
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23.09.2024 12:21 Відповісти
1. Варіант № 1 (Ізраїль)
Натовп гопників напав на перехожого в подвір'ї, а виявилося, що він майстер спорту з боксу. Патруль поліції, що проходить повз (США), починає вмовляти боксера не бити гопників
2. Варіант № 1 (Україна)
Натовп гопників напав на перехожого в подвір'ї. Патруль поліції (США), що проходить повз, починає вмовляти гопників не бити громадянина і дає громадянину аптечку.

Вся проблема в тому, що «світовими поліцейськими» США перестали бути з відходом Рейгана і відтоді стали ... звичайними мусорами". Сильними, але вже не про Закон, а про гроші.
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23.09.2024 12:30 Відповісти
Трамп украв передвиборче гасло в Рейгана.
Рейган, з його почуттям гумору, зачмирив би цього гонористого чмошника.

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23.09.2024 12:51 Відповісти
Демократична пагтія - геї, содоміти, пітухі та купка неадекватів / фемок/ лесбійок ті інших збочених і обіжених...
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23.09.2024 17:30 Відповісти
Вже Україна послухала США і стікає кров"ю.
Ізраїль молодці, добре дають ворогу по зубах!
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23.09.2024 12:47 Відповісти
Кірбі, іди посмокчи краще

це - кращий варіант для всіх
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23.09.2024 12:48 Відповісти
Кирби предупредил , что существуют "лучшие способы" обеспечить возвращение израильских граждан в их дома на севере, "чем война, эскалация, а затем открытие второго фронта".

У вас для этого был целый год, Кирби, и весь этот год вы жевали свои американские сопли...
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23.09.2024 14:42 Відповісти
Пропоную: кожному з цих клоунів присвоїти звання з відповідною табличкою (метр-на метр) - "піндосУблюдос"... Інших слів вже немає!!!.

🏳️‍🌈🤮
Бо це потужне мнєніє " вирішувати дипломатично, стоячи навпроти людожера, який тебе і твою рідню хоче знищити"...
Щось прогнило в ублюдській дем.пагтії...
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23.09.2024 17:26 Відповісти
 
 