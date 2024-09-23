США застерегли Ізраїль від повномасштабної війни проти "Хезболли", - FT

Сполучені Штати застерегли Ізраїль від початку повномасштабної війни проти "Хезболли" 22 вересня.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Так, речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі попередив Ізраїль, що існують "кращі способи" забезпечити повернення ізраїльських громадян до їхніх будинків на півночі, "ніж війна, ескалація, а потім відкриття другого фронту".

"Ми не вважаємо, що військовий конфлікт, і ми говоримо про це прямо нашим ізраїльським колегам, ми не вважаємо, що ескалація цього військового конфлікту в їхніх інтересах", - сказав він.

21 вересня глава Пентагону Ллойд Остін зателефонував своєму ізраїльському колезі, щоб наголосити на "важливості досягнення дипломатичного рішення".

Нетаньяху попри міжнародні заклики до Ізраїля уникати ескалації бойових дій пообіцяв не послаблювати військовий тиск на "Хезболлу".

Раніше видання WSJ повідомляло, що Пентагон вважає, що Ізраїль близький до початку наземної війни в Лівані.

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Масовий вибух пейджерів у Лівані

17 вересня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Ці пристрої члени угруповання використовували для зв'язку.

У підриві пейджерів "Хезболла" звинувачує Ізраїль, точніше зовнішню розвідувальну службу Моссад. Своєю чергою Ізраїль не коментує цей інцидент.

Згодом агентство Reuters писало, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 000 тайванських пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.

Водночас The New York Times із посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що у пейджери було закладено одну-дві унції вибухівки та дистанційний перемикач для запуску вибуху.

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