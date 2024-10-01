Ізраїль проводить обмежені наземні операції проти "Хезболли" в Лівані, - Держдеп

Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це те, що вони повідомили нам про те, що вони зараз проводять, які є обмеженими операціями, націленими на інфраструктуру "Хезболли" поблизу кордону", - сказав представник американського зовнішньополітичного відомства.

На уточнююче запитання, що це саме обмежені наземні операції, він відповів: "це наше розуміння".

Що пишуть ЗМІ?

Телеканал Al Arabiya посилаючись на джерела повідомив, що танки армії Ізраїлю увійшли до міста Рмейш на півдні Лівану.

CNN пише, що ліванська армія евакуювала спостережні пости на південному кордоні Лівану з Ізраїлем і перемістила їх у казарми в прикордонних селах.

Своєю чергою агентство Reuters додає, що ліванська армія відступила з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем. Речник армії Лівану не підтвердив і не спростував цю інформацію. Водночас інше джерело в службах безпеки країни повідомило, що ліванські війська після відходу були щонайменше за пʼять кілометрів від кордону.

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Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

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