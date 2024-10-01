УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11076 відвідувачів онлайн
Новини
3 002 17

Ізраїль проводить обмежені наземні операції проти "Хезболли" в Лівані, - Держдеп

Наземна операція Ізраїлю у Лівані

Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це те, що вони повідомили нам про те, що вони зараз проводять, які є обмеженими операціями, націленими на інфраструктуру "Хезболли" поблизу кордону", - сказав представник американського зовнішньополітичного відомства.

На уточнююче запитання, що це саме обмежені наземні операції, він відповів: "це наше розуміння".

Що пишуть ЗМІ?

Телеканал Al Arabiya посилаючись на джерела повідомив, що танки армії Ізраїлю увійшли до міста Рмейш на півдні Лівану.

CNN пише, що ліванська армія евакуювала спостережні пости на південному кордоні Лівану з Ізраїлем і перемістила їх у казарми в прикордонних селах.

Своєю чергою агентство Reuters додає, що ліванська армія відступила з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем. Речник армії Лівану не підтвердив і не спростував цю інформацію. Водночас інше джерело в службах безпеки країни повідомило, що ліванські війська після відходу були щонайменше за пʼять кілометрів від кордону.

Читайте також: Байден про загрозу повномасштабної війни на Близькому Сході: Ми маємо цього уникнути

Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні. 

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

Читайте також: США радять Ізраїлю не розпочинати наземну операцію у Лівані, - WP

Автор: 

Держдепартамент США (1639) Ізраїль (1648) Ліван (122) Хезболла (34)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Якщо буде велика війна з Іраном, ціна нафти буде більше $200.

В кремлі вже давно науськують Захід на війну з Іраном.

Не буде проблем фінансування агресії Росії в Україні.
показати весь коментар
01.10.2024 00:07
+4
Вчиться у Ізраїлю - ось як треба нищіти бункер з головними терористами
показати весь коментар
01.10.2024 00:29
+3
У понеділок прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступив з прямим відеозверненням до народу Ірану, країни, влада якої підтримує групи, що протистоять ізраїльтянам: ліванську «Хезболлу», палестинський ХАМАС і єменських хуситів.
У трихвилинному відео, опублікованому в Network X (колишній Twitter), Нетаньягу звинуватив лідерів Ірану в тому, що вони постійно виступають з промовами про захист сектора Газа та Лівану, але насправді «щодня цей режим все глибше занурює наш регіон у темряву, глибше у війну.
З кожною секундою режим веде вас, гідний перський народ, ближче до прірви».

Нетаньягу додав, що коли Іран «нарешті стане вільним» - а цей момент «настане набагато раніше, ніж дехто думає» - іранський та ізраїльський народи житимуть у мирі.
показати весь коментар
01.10.2024 00:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо буде велика війна з Іраном, ціна нафти буде більше $200.

В кремлі вже давно науськують Захід на війну з Іраном.

Не буде проблем фінансування агресії Росії в Україні.
показати весь коментар
01.10.2024 00:07 Відповісти
Але тут не треба пасти задніх! Треба працювати з Венесуелою - в них там взагалі рекорди по запасам нафти на душу населення. Азербайджан і Норвегія здатні добувати кратно більше Нафти - потрібні танкери, *** цього кошмарити "тіньовий флот" щоб покинув колаборіцію з рашкой
показати весь коментар
01.10.2024 00:23 Відповісти
У понеділок прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступив з прямим відеозверненням до народу Ірану, країни, влада якої підтримує групи, що протистоять ізраїльтянам: ліванську «Хезболлу», палестинський ХАМАС і єменських хуситів.
У трихвилинному відео, опублікованому в Network X (колишній Twitter), Нетаньягу звинуватив лідерів Ірану в тому, що вони постійно виступають з промовами про захист сектора Газа та Лівану, але насправді «щодня цей режим все глибше занурює наш регіон у темряву, глибше у війну.
З кожною секундою режим веде вас, гідний перський народ, ближче до прірви».

Нетаньягу додав, що коли Іран «нарешті стане вільним» - а цей момент «настане набагато раніше, ніж дехто думає» - іранський та ізраїльський народи житимуть у мирі.
показати весь коментар
01.10.2024 00:14 Відповісти
Нейтаньяху що, вирішив повернути Іран в часи до Ісламської Революції що була в 70-тих?
показати весь коментар
01.10.2024 00:27 Відповісти
Подавна більшість жителів Тегерану про це вже давно мріють . Але ж по аулах там живуть тупі регегійні фанатики -- на них тримається режим бісноватих аятулл ...
показати весь коментар
01.10.2024 00:42 Відповісти
Багато жителів Тегерану втекли на Захід ще в часи Іранської революції. Ісла́мська револю́ція 1357 (за іранським календарем) - послідовність подій в Ірані в період із січня 1978 до лютого 1979 року, унаслідок чого було вигнано шаха Мохаммеда, повалено монархію та встановлено нову адміністрацію, яку очолив аятола Хомейні.
показати весь коментар
01.10.2024 00:51 Відповісти
Шах проводив радикальну вестернізацію Ірану. У зовнішній політиці він орієнтувався на США. Так, шахський Іран був єдиною ісламською державою, що підтримувала дружні відносини з Ізраїлем. Шах підтримував проамериканські режими в Чаді, Сомалі та Омані.

Особливу загрозу шахові являло ісламське духовенство, оскільки «Біла революція» Паглаві не була популярною серед релігійного населення Ірану. Одним із найнепримиренніших критиків шаха був священик із Кума Рухолла Хомейні. Хомейні засуджував прозахідну зовнішню й внутрішню шахову політику. По його арешті 5 червня 1963 року Іраном пройшла серія демонстрацій і акцій протесту, унаслідок силового розгону якої загинуло від 86 (за офіційною інформацією) до 15 тисяч (за інформацією протестантів) осіб.
Хомейні ув'язнили, але через 8 місяців він знову вийшов на волю і провадив далі антишахську діяльність. У листопаді 1964 року Хомейні заарештували і вислали з країни.
показати весь коментар
01.10.2024 00:55 Відповісти
До початку 1950-х років Ізраїль став близьким партнером США, а Іран приєднався до так званого Багдадського пакту - західноцентричного військово-політичного угруповання на Близькому Сході, створеного з ініціативи Великої Британії, США та Туреччини та існувало у 1955-1979 роках

Вже під час Шестиденної війни 1967 року Іран, незважаючи на протести арабських країн, продовжував постачати нафту до Ізраїлю, а під час війни Судного дня 1973 року навіть передав Армії оборони Ізраїлю 25 літаків «Фантом».
показати весь коментар
01.10.2024 01:01 Відповісти
Цей період був найбільш процвітаючим періодом і для єврейської громади. Хоча євреї становили лише невеликий відсоток населення Ірану, в 1979 році 2 з 18 членів Іранської академії наук, 80 з 4000 професорів університетів і 600 з 10 000 лікарів в Ірані були євреями.
показати весь коментар
01.10.2024 01:04 Відповісти
Ізраїль, за деякими даними, активно допомагав керівництву шаха розробляти власну ядерну програму, оскільки вона була спрямована проти арабських режимів.

При цьому широка співпраця весь цей час залишалася неформальною. Шах Мохаммад Реза Пехлеві не хотів псувати відносини з арабськими партнерами, а, навпаки, претендував на лідерство в регіоні. Крім того, потрібно було враховувати, що іранці в більшості своїй критично ставилися до євреїв.

З метою приховування контактів візити представників Ірану до Ізраїлю здійснювалися через Туреччину, без відмітки в паспортах. Персонал іранської місії в Ізраїлі значився як такий, що перебуває у Швейцарії.
показати весь коментар
01.10.2024 01:07 Відповісти
Після Ісламської революції 1979 року така антиізраїльська риторика стала домінуючою в Ірані. Нова влада розірвала всі формальні зв'язки з Ізраїлем, припинила спільні проекти і навіть не запобігла руйнуванню будівлі ізраїльської місії в Тегерані, яка потім була передана Організації визволення Палестини.

Почалися гоніння на єврейську громаду. Кількох її лідерів було страчено за звинуваченнями у зв'язках з Ізраїлем, дружбі з «ворогами Всемогутнього» та «веденні війни проти Бога». Єврейське майно було конфісковано. Євреї втратили своє представництво в меджлісі. В результаті з майже ста тисяч чоловік в країні незабаром залишилося тільки 30 тисяч чоловік.
показати весь коментар
01.10.2024 01:10 Відповісти
Іранські жінки - до і після Ісламської революції.





показати весь коментар
01.10.2024 06:02 Відповісти
Це мало значення лише на початку 80х ... Перша хвиля була -- це наближення до роду Пехлеві . Це лише на фоні порівняння це правління хтось згадує позитивно . Тоді шаху мало хто симпатизував .
Потім почали тікати вже інтелігенція ... Але все одно , з часом виникло нове покоління й воно теж не хоче жити по законах 15 століття ... 35 років під санкціями . Ви бачили як виглядають автівки там ?! Майже усі , 70-80 коків виробу . Житло и дороги в такому ж вигляді .
Іран це особливе суспільство . Й навіть в Дохі якщо ти напишешь на стіні щось проізраїльске , тобі натовп переріже глотку . А в Тегерані произраїльскі гасла переодично з"являються на стінах ... Режим аятол ледь-ледь тримається й саме через це він не поспішає мститися а ні за ханію , а ні за насраллу . В очевидь , що в Ірані в армії , в поліції значна кількість осіб не розуміють іх інтересу воювати з США , с Ізраїлем й з країнами Заходу . Мало хто розуміє , чому аятолли вирішили допомагати необільшовикам вбивати українців . Требо зрозуміти , що й ханію злили скоріше за усе з Ірану й навіть насраллу . Й це точно не якійсь "штатські" . Це особи , які мають вагу й перспективи злити аятулл .
показати весь коментар
01.10.2024 01:15 Відповісти
Вчиться у Ізраїлю - ось як треба нищіти бункер з головними терористами
показати весь коментар
01.10.2024 00:29 Відповісти
Зокрема на світлинах видно величезну вирву від авіаційних ракет, які випустив Ізраїль по Бейруту в пʼятницю.

В ЗМІ пишуть, що на місці вирви був бункер Насралли, а також, зазначають, що його атакували 85-ми авіабомбами, вагою близько 2000 фунтів кожна. Бомби випустили з реактивних літаків F-15I 69-ї ескадрильї ізраїльських ВПС.
показати весь коментар
01.10.2024 00:31 Відповісти
Ізраїль також зобразив вторгнення в Ліван у 1982 році як «обмежену операцію», яка зрештою перетворилася на 18-річну окупацію південного Лівану.
показати весь коментар
01.10.2024 06:36 Відповісти
Але «Хезболла» також витратила 18 років після закінчення останньої війни, готуючись до наступної. У своїй останній публічній промові перед смертю Насралла сказав своїм послідовникам, що вторгнення Ізраїлю на південь Лівану стане «історичною можливістю».

Ізраїльтянам буде відносно легко війти до Лівану. Але вибратися з нього може бути довгим і складним завданням - як наочно показала військова операція в Газі.
показати весь коментар
01.10.2024 06:46 Відповісти
 
 