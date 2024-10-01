Ізраїль проводить обмежені наземні операції проти "Хезболли" в Лівані, - Держдеп
Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.
Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це те, що вони повідомили нам про те, що вони зараз проводять, які є обмеженими операціями, націленими на інфраструктуру "Хезболли" поблизу кордону", - сказав представник американського зовнішньополітичного відомства.
На уточнююче запитання, що це саме обмежені наземні операції, він відповів: "це наше розуміння".
Що пишуть ЗМІ?
Телеканал Al Arabiya посилаючись на джерела повідомив, що танки армії Ізраїлю увійшли до міста Рмейш на півдні Лівану.
CNN пише, що ліванська армія евакуювала спостережні пости на південному кордоні Лівану з Ізраїлем і перемістила їх у казарми в прикордонних селах.
Своєю чергою агентство Reuters додає, що ліванська армія відступила з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем. Речник армії Лівану не підтвердив і не спростував цю інформацію. Водночас інше джерело в службах безпеки країни повідомило, що ліванські війська після відходу були щонайменше за пʼять кілометрів від кордону.
Що передувало?
Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.
Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.
Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.
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В кремлі вже давно науськують Захід на війну з Іраном.
Не буде проблем фінансування агресії Росії в Україні.
У трихвилинному відео, опублікованому в Network X (колишній Twitter), Нетаньягу звинуватив лідерів Ірану в тому, що вони постійно виступають з промовами про захист сектора Газа та Лівану, але насправді «щодня цей режим все глибше занурює наш регіон у темряву, глибше у війну.
З кожною секундою режим веде вас, гідний перський народ, ближче до прірви».
Нетаньягу додав, що коли Іран «нарешті стане вільним» - а цей момент «настане набагато раніше, ніж дехто думає» - іранський та ізраїльський народи житимуть у мирі.
Особливу загрозу шахові являло ісламське духовенство, оскільки «Біла революція» Паглаві не була популярною серед релігійного населення Ірану. Одним із найнепримиренніших критиків шаха був священик із Кума Рухолла Хомейні. Хомейні засуджував прозахідну зовнішню й внутрішню шахову політику. По його арешті 5 червня 1963 року Іраном пройшла серія демонстрацій і акцій протесту, унаслідок силового розгону якої загинуло від 86 (за офіційною інформацією) до 15 тисяч (за інформацією протестантів) осіб.
Хомейні ув'язнили, але через 8 місяців він знову вийшов на волю і провадив далі антишахську діяльність. У листопаді 1964 року Хомейні заарештували і вислали з країни.
Вже під час Шестиденної війни 1967 року Іран, незважаючи на протести арабських країн, продовжував постачати нафту до Ізраїлю, а під час війни Судного дня 1973 року навіть передав Армії оборони Ізраїлю 25 літаків «Фантом».
При цьому широка співпраця весь цей час залишалася неформальною. Шах Мохаммад Реза Пехлеві не хотів псувати відносини з арабськими партнерами, а, навпаки, претендував на лідерство в регіоні. Крім того, потрібно було враховувати, що іранці в більшості своїй критично ставилися до євреїв.
З метою приховування контактів візити представників Ірану до Ізраїлю здійснювалися через Туреччину, без відмітки в паспортах. Персонал іранської місії в Ізраїлі значився як такий, що перебуває у Швейцарії.
Почалися гоніння на єврейську громаду. Кількох її лідерів було страчено за звинуваченнями у зв'язках з Ізраїлем, дружбі з «ворогами Всемогутнього» та «веденні війни проти Бога». Єврейське майно було конфісковано. Євреї втратили своє представництво в меджлісі. В результаті з майже ста тисяч чоловік в країні незабаром залишилося тільки 30 тисяч чоловік.
Потім почали тікати вже інтелігенція ... Але все одно , з часом виникло нове покоління й воно теж не хоче жити по законах 15 століття ... 35 років під санкціями . Ви бачили як виглядають автівки там ?! Майже усі , 70-80 коків виробу . Житло и дороги в такому ж вигляді .
Іран це особливе суспільство . Й навіть в Дохі якщо ти напишешь на стіні щось проізраїльске , тобі натовп переріже глотку . А в Тегерані произраїльскі гасла переодично з"являються на стінах ... Режим аятол ледь-ледь тримається й саме через це він не поспішає мститися а ні за ханію , а ні за насраллу . В очевидь , що в Ірані в армії , в поліції значна кількість осіб не розуміють іх інтересу воювати з США , с Ізраїлем й з країнами Заходу . Мало хто розуміє , чому аятолли вирішили допомагати необільшовикам вбивати українців . Требо зрозуміти , що й ханію злили скоріше за усе з Ірану й навіть насраллу . Й це точно не якійсь "штатські" . Це особи , які мають вагу й перспективи злити аятулл .
В ЗМІ пишуть, що на місці вирви був бункер Насралли, а також, зазначають, що його атакували 85-ми авіабомбами, вагою близько 2000 фунтів кожна. Бомби випустили з реактивних літаків F-15I 69-ї ескадрильї ізраїльських ВПС.
Ізраїльтянам буде відносно легко війти до Лівану. Але вибратися з нього може бути довгим і складним завданням - як наочно показала військова операція в Газі.