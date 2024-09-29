США радять Ізраїлю не розпочинати наземну операцію у Лівані, - WP
Офіційні особи США радять Ізраїлю утриматися від здійснення наземної військової операції у Лівані.
Про це пише видання The Washington Post з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника, інформує Цензор.НЕТ.
Двоє високопоставлених чиновників адміністрації президента США стверджують, що "здійснені Ізраїлем операції призвели до розгрому "Хезболли". Зокрема, вони зазначають, що Ізраїль ліквідував структуру командування та контролю угруповання, багато в чому обмеживши здатність "Хезболли" реагувати.
За словами співрозмовників, зараз "Хезболла" перебуває в кризі, не може довіряти своїм засобам зв’язку та намагається знайти заміну ліквідованим керівникам.
Високопоставлені посадовці адміністрації Джо Байдена заявили, що вони все ще оцінюють ситуацію у Лівані та свої наступні кроки, попередивши, що важко передбачити, що може статися після загибелі лідера "Хезболли" Хасана Насралли в результаті авіаудару Ізраїлю.
"Один зі співробітників адміністрації високого рангу сказав, що США готуються до низки можливих дій у відповідь, включаючи пряму відповідь з боку "Хезболли", атаки підконтрольних Ірану сил, таких як хусити в Ємені, атаки Ірану на військових США в регіоні або безпосередній ракетний удар Ірану по Ізраїлю", - йдеться у матеріалі.
За словами високопоставленого чиновника, США все ще радять Ізраїлю не здійснювати наземне вторгнення до Лівану, попереджаючи, що такий крок лише ускладнить спроби Ізраїлю ослабити "Хезболлу" всередині країни.
WP пише, що офіційні особи США не вірять, що Ізраїль чи "Хезболла" погодяться на припинення вогню найближчими днями, але високопоставлений чиновник адміністрації президента США сказав, що довгостроковою метою Білого дому є деескалація та пошук дипломатичного рішення між Ізраїлем і "Хезболлою", яке дозволить десяткам тисяч жителів по обидві сторони кордону повернутися до своїх домівок.
Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.
Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.
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А, точно... у них же немає. Ліван - не кацапетівка.
І знов добрий день.
І навіщо місту вміти посилати Держдеп?
- А можна я буду спати зі светом
Жінка відповідає, та можна,грузин каже
- Света заходи, жена разрєшила 🤣
Ще під ковдрою заховайтеся, може омине...
З совками спілкуватися задоволення ще те, розповідати їм що робиш, навіщо, для чого.
Ви не здатні відповісти на питання, замість цього навіщось вмикаєте вашу нестримну діарею.
Краще чухайте свого котика, істерична дівчинко, та не будьте рабою ваших комплексів, фобій та галюцинацій.
В Хезболле определились с преемником Насраллы, им должен был стать Набиль Каук, глава контрразведки и службы безопасности Хезболлы. Израиль внес возражение на его кандидатуру в виде авиаудара и Кауку пришел каюк, простите за такой корявый юмор, шутки закончились.
"Преемник Насраллы" теперь в буквальном смысле - расстрельная должность. Как, впрочем, любая другая должность в Хезболле. Иран собирается отправить своего эмиссара помочь восстановиться ливанским коллегам. Но тут, я так понял, очередь из желающих не стоит, да и просто добраться до места назначения для кандидата буквально - вопрос жизни и смерти.
Поэтому в Иране заинтересованные лица находятся в, как бы поизящнее, в растерянности. Рахбар Али Хаменаи спрятан в "надежном" месте, вероятно в каком-то бункере, глубоко под землей. Но даже там, сидя, скажем, на унитазе и борясь со старческим запором, он инстинктивно прислушивается и смотрит в потолок. Вот это и есть "фактор сдерживания".
Ну так. Одне діло
відморожених ідіотівмуджахеддінів на суїцид посилати, втираючи їм про 72 цнотливих, що чекають їх там. А інше діло -- прислуховуватись, чи не летить на тебе GBU-72
Якщо ви танцюєте під кацапську дудку, це геть не означає що українці таки ж як ви танцюристи під чиюсь дудку.
Якщо Тегеран не буде активно підтримувати «Хезболлу», це може надіслати сигнал іншим союзникам Ірану ополченням і угрупованням у регіоні, що в разі кризи Ісламська Республіка може поставити власне виживання та інтереси вище їхніх.
За словами Авнера Голова, колишнього старшого директора Ради національної безпеки Ізраїлю, а нині співробітника консультативної групи з національної безпеки MIND Israel, успіх Ізраїлю в боротьбі з «Хезболлою» в порівнянні з його невдачею в боротьбі з ХАМАС пояснюється тим, що спецслужби країни краще вміють атакувати, ніж оборонятися.
"Суть ізраїльської доктрини безпеки полягає у веденні війни на території ворога. У випадку з Газою все було зовсім інакше. Ми цього не очікували, тому це був провал».
Удари по мобільних цілях, таким як командири «Хезболли», вимагають точної розвідки. Це демонструє розвідувальні можливості Ізраїлю, які стали джерелом серйозного занепокоєння іранських чиновників.
Напередодні агентство Reuters повідомило, що верховного лідера Ірану перемістили у більш безпечне місце.
Роблять так, як вважають за потрібне.
Можливо, саме тому досі існує держава Ізраіль.
Бажаю успіхів в проведенні операції!
Тем временем в Йемени - https://x.com/mokafih3000/status/1840439938908836105?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1840439938908836105%7Ctwgr%5E4a17be98c10a50ef99fac02bc4f68aead9960dbf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmignews.com%2Fnews%2Farabisrael%2Fognennyj-shar-nad-hodejda.html
https://x.com/g5k__/status/1840440015303672076?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1840440015303672076%7Ctwgr%5E87b5442fc8440aef5f5d25d97663bc40a1af1531%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmignews.com%2Fnews%2Farabisrael%2Fognennyj-shar-nad-hodejda.html
Значна частина ліванців не вважає «Хезболлу» якимось чужорідним тілом у Лівані.
Незважаючи на іранське спонсорство і тісні зв'язки з Іраном, «Хезболла» є ліванською організацією з ліванською специфікою і є майже виключно ліванською.
Як політична організація, вона знаходить свою ідентичність і коріння в Лівані, в історії Лівану.
І якраз в історії протистояння з Ізраїлем на півдні Лівану, коли Ізраїль окупував цю територію.
Ймовірно, приєднається певна кількість людей з інших регіонів Лівану, але вони, швидше за все, будуть насамперед ісламістами.
Крім «Хезболли», в Лівані існує ще одна велика шиїтська партія - рух «Амаль». Він контролює посаду спікера парламенту, яка є найвищою посадою, доступною для мусульман-шиїтів у Лівані.
Только отвыла в Хайфе сирена воздушной тревоги и сразу в Бейруте - Бум, бум, бум.
Вот так и надо. Они ракету, мы полквартала в щебень. Хуситы ракету - электростанции и порта нет. Кому потом охота восстанавливать, всяким там норвежцам, бельгийцам или другим малахольным - пожалуйста, если денег не жалко. Но все вокруг должны запомнить - евреи ******** головой, с ними лучше не связываться. Палят с двух рук, не спросив, как зовут.
Иран считал себя основным на районе, может продолжать считать дальше, но из бункера.
Потом США должна разделить помощь Украйны с Израйлем.
И третье, хуситы. Пару недели назад они ударили по Тель-Авиву с высокоскоростной ракеты. Я уже слышал что Байден не бойтся ядерного шантажа путина а то что такие ракеты будут больше у хуситов. А хуситы вроде делают это лишь из-за войны Израйля.
Чем дешевле будет стойть нефть, тем скорее путин пройграет.
Спіймав Вінніпух золоту рибку, замовив бажання "нехай все, шо я подумаю, одразу збувається".
Іде такий, подумав "хочу булочку" - бац, і в лапах булочка. Іде їсть. Подумав "хочу морозиво" - бац, в лапах морозиво. Тут назустріч П'ятачок: "Привіт, Вінні! В тебе морозиво? Я теж хочу! Ой! Вінні! Куди це я побіг???"
Теперь, когда Израиль уничтожает террористов, Белый Дом волнует судьба террористов...