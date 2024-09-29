США радять Ізраїлю не розпочинати наземну операцію у Лівані, - WP

Офіційні особи США радять Ізраїлю утриматися від здійснення наземної військової операції у Лівані.

Про це пише видання The Washington Post з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника, інформує Цензор.НЕТ.

Двоє високопоставлених чиновників адміністрації президента США стверджують, що "здійснені Ізраїлем операції призвели до розгрому "Хезболли". Зокрема, вони зазначають, що Ізраїль ліквідував структуру командування та контролю угруповання, багато в чому обмеживши здатність "Хезболли" реагувати.

За словами співрозмовників, зараз "Хезболла" перебуває в кризі, не може довіряти своїм засобам зв’язку та намагається знайти заміну ліквідованим керівникам.

Високопоставлені посадовці адміністрації Джо Байдена заявили, що вони все ще оцінюють ситуацію у Лівані та свої наступні кроки, попередивши, що важко передбачити, що може статися після загибелі лідера "Хезболли" Хасана Насралли в результаті авіаудару Ізраїлю.

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"Один зі співробітників адміністрації високого рангу сказав, що США готуються до низки можливих дій у відповідь, включаючи пряму відповідь з боку "Хезболли", атаки підконтрольних Ірану сил, таких як хусити в Ємені, атаки Ірану на військових США в регіоні або безпосередній ракетний удар Ірану по Ізраїлю", - йдеться у матеріалі.

За словами високопоставленого чиновника, США все ще радять Ізраїлю не здійснювати наземне вторгнення до Лівану, попереджаючи, що такий крок лише ускладнить спроби Ізраїлю ослабити "Хезболлу" всередині країни.

WP пише, що офіційні особи США не вірять, що Ізраїль чи "Хезболла" погодяться на припинення вогню найближчими днями, але високопоставлений чиновник адміністрації президента США сказав, що довгостроковою метою Білого дому є деескалація та пошук дипломатичного рішення між Ізраїлем і "Хезболлою", яке дозволить десяткам тисяч жителів по обидві сторони кордону повернутися до своїх домівок.

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Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

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