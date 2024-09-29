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США советуют Израилю не начинать наземную операцию в Ливане, - WP

США не рекомендують Ізраїлю розпочинати наземну операцію у Лівані

Официальные лица США советуют Израилю воздержаться от осуществления наземной военной операции в Ливане.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

Двое высокопоставленных чиновников администрации президента США утверждают, что "осуществленные Израилем операции привели к разгрому "Хезболлы". В частности, они отмечают, что Израиль ликвидировал структуру командования и контроля группировки, во многом ограничив способность "Хезболлы" реагировать.

По словам собеседников, сейчас "Хезболла" находится в кризисе, не может доверять своим средствам связи и пытается найти замену ликвидированным руководителям.

Высокопоставленные чиновники администрации Джо Байдена заявили, что они все еще оценивают ситуацию в Ливане и свои следующие шаги, предупредив, что трудно предсказать, что может произойти после гибели лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в результате авиаудара Израиля.

Также читайте: Иран созывает срочное заседание Совбеза ООН после ликвидации лидера "Хезболлы" Насраллы

"Один из сотрудников администрации высокого ранга сказал, что США готовятся к ряду возможных ответных действий, включая прямой ответ со стороны "Хезболлы", атаки подконтрольных Ирану сил, таких как хуситы в Йемене, атаки Ирана на военных США в регионе или непосредственный ракетный удар Ирана по Израилю", - говорится в материале.

По словам высокопоставленного чиновника, США все еще советуют Израилю не осуществлять наземное вторжение в Ливан, предупреждая, что такой шаг лишь усложнит попытки Израиля ослабить "Хезболлу" внутри страны.

WP пишет, что официальные лица США не верят, что Израиль или "Хезболла" согласятся на прекращение огня в ближайшие дни, но высокопоставленный чиновник администрации президента США сказал, что долгосрочной целью Белого дома является деэскалация и поиск дипломатического решения между Израилем и "Хезболлой", которое позволит десяткам тысяч жителей по обе стороны границы вернуться в свои дома.

Также читайте: США предостерегли Израиль от полномасштабной войны против "Хезболлы", - FT

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

Читайте также: США предостерегли Израиль от полномасштабной войны против "Хезболлы", - FT

Автор: 

Израиль (1930) США (26853) Хезболла (33)


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Топ комментарии
+34
Євреї благаю ВАС, ****** всіх без винятку, в рот Й......Ти США, вони вам не указ, покажить всьому світу приклад що треба робити з арабами,кацапами, з усім непотрібом !!!
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29.09.2024 21:22
+16
Надеюсь у Израиля здравый рассудок перевысит американских импотентов и они уничтожат всех террористов и диктаторов и ниодного не оставят на развод. Америке же нужна вечная война чтобы у них покупали оружие.
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29.09.2024 21:26
+14
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В Хезболле определились с преемником Насраллы, им должен был стать Набиль Каук, глава контрразведки и службы безопасности Хезболлы. Израиль внес возражение на его кандидатуру в виде авиаудара и Кауку пришел каюк, простите за такой корявый юмор, шутки закончились.

"Преемник Насраллы" теперь в буквальном смысле - расстрельная должность. Как, впрочем, любая другая должность в Хезболле. Иран собирается отправить своего эмиссара помочь восстановиться ливанским коллегам. Но тут, я так понял, очередь из желающих не стоит, да и просто добраться до места назначения для кандидата буквально - вопрос жизни и смерти.

Поэтому в Иране заинтересованные лица находятся в, как бы поизящнее, в растерянности. Рахбар Али Хаменаи спрятан в "надежном" месте, вероятно в каком-то бункере, глубоко под землей. Но даже там, сидя, скажем, на унитазе и борясь со старческим запором, он инстинктивно прислушивается и смотрит в потолок. Вот это и есть "фактор сдерживания".
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29.09.2024 21:28
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Правила форума Совет форумчан
Євреї благаю ВАС, ****** всіх без винятку, в рот Й......Ти США, вони вам не указ, покажить всьому світу приклад що треба робити з арабами,кацапами, з усім непотрібом !!!
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29.09.2024 21:22 Ответить
Ізраїль зробить так як вважає за потрібне, зробить зброєю що має американське походження.
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29.09.2024 21:22 Ответить
І що, ніхто не боїться того, що Ліван відповість ядерним ударом і почнеться третя світова?
А, точно... у них же немає. Ліван - не кацапетівка.
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30.09.2024 08:27 Ответить
високопоставлений чиновник адміністрації президента США сказав, що довгостроковою метою Білого дому є деескалація та пошук дипломатичного рішення між Ізраїлем і "Хезболлою" Джерело:

І знов добрий день.
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29.09.2024 21:24 Ответить
Іран може влізти - а в США вибори
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29.09.2024 21:24 Ответить
Географія трохи не дозволяє. Іран воюе через своїх проксі-держави.
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29.09.2024 21:30 Ответить
Ну так і цих держав які підтримують Іран там до біса
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29.09.2024 21:34 Ответить
Ну тут трохи не факт.
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29.09.2024 22:22 Ответить
Проксі Ірану є в Іраку Сиріі курди Лівану Палестині Ємену Омані
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29.09.2024 22:56 Ответить
була вже каклєта по-київськи
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29.09.2024 21:26 Ответить
Надеюсь у Израиля здравый рассудок перевысит американских импотентов и они уничтожат всех террористов и диктаторов и ниодного не оставят на развод. Америке же нужна вечная война чтобы у них покупали оружие.
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29.09.2024 21:26 Ответить
Ізраїль вміє посилати Держдеп нафіг коли це йому треба, Київ не вміє, треба вчитись не бути рабом.
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29.09.2024 21:27 Ответить
До чого тут ваше "треба вчитись не бути рабом"? Хто - чий раб?
І навіщо місту вміти посилати Держдеп?
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29.09.2024 21:31 Ответить
гріша щойно зліз з горщика в дитячому садку, не заважай йому бавитись клавіатурой
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29.09.2024 21:34 Ответить
Стьопа куди мені до тебе фаната горщиків.
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30.09.2024 14:52 Ответить
Ти як в тому анекдоті - Грузин питає у дружини
- А можна я буду спати зі светом
Жінка відповідає, та можна,грузин каже
- Света заходи, жена разрєшила 🤣
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29.09.2024 21:35 Ответить
Це замість відповідей на прямі запитання, ви вирішили спамити кацапськими анекдотами про інші народи?
Ще під ковдрою заховайтеся, може омине...
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29.09.2024 21:47 Ответить
Я вам Трофімов про совків вище написав, прочитайте, може дійде.
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30.09.2024 14:55 Ответить
А ти мімо проходь, бажано лісом
З совками спілкуватися задоволення ще те, розповідати їм що робиш, навіщо, для чого.
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30.09.2024 14:53 Ответить
Не потрібно описувати ваші галюцинації та спамити розповідями про ваші комплекси.
Ви не здатні відповісти на питання, замість цього навіщось вмикаєте вашу нестримну діарею.
Краще чухайте свого котика, істерична дівчинко, та не будьте рабою ваших комплексів, фобій та галюцинацій.
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30.09.2024 15:22 Ответить
Чмо ти подоляцьке, нащо ти косиш під патріота України?
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04.11.2024 14:38 Ответить
бо Ізраїль - то держава, а в нас - ферма з пиляння залишків, яка ще й горить.
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30.09.2024 00:34 Ответить
у цих євреїв якийсь адекватний "мирний план" виявився, але, звісно, що вони вибирали до влади найкращих, а не тих, хто голосніше членом по роялю стукав
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29.09.2024 21:28 Ответить
насправді в ізраільскому політикумі ще той звиздець!
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29.09.2024 22:13 Ответить
Ну про "найкращих" це ви трішки перебільшили.
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29.09.2024 22:55 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В Хезболле определились с преемником Насраллы, им должен был стать Набиль Каук, глава контрразведки и службы безопасности Хезболлы. Израиль внес возражение на его кандидатуру в виде авиаудара и Кауку пришел каюк, простите за такой корявый юмор, шутки закончились.

"Преемник Насраллы" теперь в буквальном смысле - расстрельная должность. Как, впрочем, любая другая должность в Хезболле. Иран собирается отправить своего эмиссара помочь восстановиться ливанским коллегам. Но тут, я так понял, очередь из желающих не стоит, да и просто добраться до места назначения для кандидата буквально - вопрос жизни и смерти.

Поэтому в Иране заинтересованные лица находятся в, как бы поизящнее, в растерянности. Рахбар Али Хаменаи спрятан в "надежном" месте, вероятно в каком-то бункере, глубоко под землей. Но даже там, сидя, скажем, на унитазе и борясь со старческим запором, он инстинктивно прислушивается и смотрит в потолок. Вот это и есть "фактор сдерживания".
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29.09.2024 21:28 Ответить
>> ... он инстинктивно прислушивается и смотрит в потолок.

Ну так. Одне діло відморожених ідіотів муджахеддінів на суїцид посилати, втираючи їм про 72 цнотливих, що чекають їх там. А інше діло -- прислуховуватись, чи не летить на тебе GBU-72
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29.09.2024 22:42 Ответить
Єрмачня, немає ніякої "спецоперації". В частині курської області українські Сили оборони проводять військову операцію, там навіть створена окупаційна адміністрація.
Якщо ви танцюєте під кацапську дудку, це геть не означає що українці таки ж як ви танцюристи під чиюсь дудку.
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29.09.2024 22:01 Ответить
Іран перебуває у скрутному становищі, побоюючись, що напад на Ізраїль може спровокувати військову відповідь США та потенційно втягнути країну в ширший конфлікт.

Якщо Тегеран не буде активно підтримувати «Хезболлу», це може надіслати сигнал іншим союзникам Ірану ополченням і угрупованням у регіоні, що в разі кризи Ісламська Республіка може поставити власне виживання та інтереси вище їхніх.
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29.09.2024 21:29 Ответить
BBC
За словами Авнера Голова, колишнього старшого директора Ради національної безпеки Ізраїлю, а нині співробітника консультативної групи з національної безпеки MIND Israel, успіх Ізраїлю в боротьбі з «Хезболлою» в порівнянні з його невдачею в боротьбі з ХАМАС пояснюється тим, що спецслужби країни краще вміють атакувати, ніж оборонятися.

"Суть ізраїльської доктрини безпеки полягає у веденні війни на території ворога. У випадку з Газою все було зовсім інакше. Ми цього не очікували, тому це був провал».
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29.09.2024 21:32 Ответить
Протягом багатьох років Іран інвестував мільярди доларів в організацію, озброєння та фінансування «Хезболли» та інших шиїтських ополченців у Ємені, Іраку та Сирії. Однак всього за 9 днів Ізраїль успішно вбив лідера «Хезболли» і майже всіх її високопоставлених командирів, а вибухи пейджерів і рацій вбили десятки і поранили тисячі членів групи середньої ланки.

Удари по мобільних цілях, таким як командири «Хезболли», вимагають точної розвідки. Це демонструє розвідувальні можливості Ізраїлю, які стали джерелом серйозного занепокоєння іранських чиновників.

Напередодні агентство Reuters повідомило, що верховного лідера Ірану перемістили у більш безпечне місце.
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29.09.2024 21:36 Ответить
Що мені найбільше подобається в Ізраілі, це те, що вони не слухають «порадників».
Роблять так, як вважають за потрібне.
Можливо, саме тому досі існує держава Ізраіль.
Бажаю успіхів в проведенні операції!
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29.09.2024 21:31 Ответить
послухай жінку і зроби навпаки
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29.09.2024 21:32 Ответить
Коли ж лідери провідних демократій нарешті усвідомлять, що проблема людства щодо забезпечення стійкого миру на планеті полягає не в існуванні якоїсь хезболли та інших дрібних терористів ??? Знищіть ракову пухлину людства, причину і продуцента усіх стресових подій і спонсора терористичних банд - нацистський кацапстан, і на планеті запанує спокій, взаєморозуміння і сталий мир між усіма народами на століття.
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29.09.2024 21:33 Ответить
США советуют всем союзникам встать перед диктаторами и террористами раком и раздвинуть батоны граблями, чтобы не допустить эскалации. Если после примеривания жопы враг возжелает нассать в роте́ш - проглотить и облизнуться.
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29.09.2024 21:38 Ответить
Насколько понимаю, США нужен торговый путь из Центральной Азии в Средиземноморье, поэтому, независимо от того, что на самом деле в Белом Доме об этом думают, США не будет публично поддерживать военные действия Израиля и одобрять их бомбардировки. Реальные же дела (а не слова) говорят о поддержке Израиля, когда США пригнал авианосцы и участвовал в отражении ракетной атаки. Об этом Украина пока только может мечтать.
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29.09.2024 21:48 Ответить
Тому довбаному салівану вже речі треба збирати і виносити з кабінету, а він все поради роздає.
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29.09.2024 21:49 Ответить
Чертова дермократическая партия импотентов должна смениться на республиканцев, даже ********** бомбить толком не могут , нам приходмится наказывать всех самим
Тем временем в Йемени - https://x.com/mokafih3000/status/1840439938908836105?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1840439938908836105%7Ctwgr%5E4a17be98c10a50ef99fac02bc4f68aead9960dbf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmignews.com%2Fnews%2Farabisrael%2Fognennyj-shar-nad-hodejda.html

https://x.com/g5k__/status/1840440015303672076?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1840440015303672076%7Ctwgr%5E87b5442fc8440aef5f5d25d97663bc40a1af1531%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmignews.com%2Fnews%2Farabisrael%2Fognennyj-shar-nad-hodejda.html

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29.09.2024 21:54 Ответить
На останніх виборах «Хезболла» випередила всі інші партії, набравши близько 20% голосів.
Значна частина ліванців не вважає «Хезболлу» якимось чужорідним тілом у Лівані.
Незважаючи на іранське спонсорство і тісні зв'язки з Іраном, «Хезболла» є ліванською організацією з ліванською специфікою і є майже виключно ліванською.
Як політична організація, вона знаходить свою ідентичність і коріння в Лівані, в історії Лівану.
І якраз в історії протистояння з Ізраїлем на півдні Лівану, коли Ізраїль окупував цю територію.
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29.09.2024 21:54 Ответить
У «Хезболли» є велика кількість прихильників, які стануть її бійцями. Багато що залежить від того, в які регіони зайде ізраїльська армія. У тих регіонах, куди вона піде, почне різко погіршуватися ставлення до Ізраїлю, і там можна очікувати якихось атак.
Ймовірно, приєднається певна кількість людей з інших регіонів Лівану, але вони, швидше за все, будуть насамперед ісламістами.

Крім «Хезболли», в Лівані існує ще одна велика шиїтська партія - рух «Амаль». Він контролює посаду спікера парламенту, яка є найвищою посадою, доступною для мусульман-шиїтів у Лівані.
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29.09.2024 21:57 Ответить
Шо, тіпа знову екскалація?)
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29.09.2024 22:10 Ответить
з Ізраїлем Бог!
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29.09.2024 22:13 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Только отвыла в Хайфе сирена воздушной тревоги и сразу в Бейруте - Бум, бум, бум.

Вот так и надо. Они ракету, мы полквартала в щебень. Хуситы ракету - электростанции и порта нет. Кому потом охота восстанавливать, всяким там норвежцам, бельгийцам или другим малахольным - пожалуйста, если денег не жалко. Но все вокруг должны запомнить - евреи ******** головой, с ними лучше не связываться. Палят с двух рук, не спросив, как зовут.

Иран считал себя основным на районе, может продолжать считать дальше, но из бункера.
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29.09.2024 22:17 Ответить
А Україна радить почати наземну операцію!
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29.09.2024 22:25 Ответить
...чтоб нефть стала стоить за 100$, а США направляли оружие не в Украину а в Израиль!
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29.09.2024 22:57 Ответить
У Ихраиля своего оружия хватает. А вот Иран может отправить оружие не в росиию. Это нам на руку.
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29.09.2024 23:35 Ответить
Крім дипломатичного "срали вони на насралу і вашу думку",нічого в голову не приходить)
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29.09.2024 22:26 Ответить
Я думаю вся это война Израйля только на пользу путина. Сечас нефть будет дорожать, Индия и Китай заплатит больше путину чтобы тот мог дальше убивать.

Потом США должна разделить помощь Украйны с Израйлем.

И третье, хуситы. Пару недели назад они ударили по Тель-Авиву с высокоскоростной ракеты. Я уже слышал что Байден не бойтся ядерного шантажа путина а то что такие ракеты будут больше у хуситов. А хуситы вроде делают это лишь из-за войны Израйля.

Чем дешевле будет стойть нефть, тем скорее путин пройграет.
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29.09.2024 22:33 Ответить
Начинается "новая фаза" войны.
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29.09.2024 22:53 Ответить
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29.09.2024 22:57 Ответить
Анекдот пригадався,
Спіймав Вінніпух золоту рибку, замовив бажання "нехай все, шо я подумаю, одразу збувається".
Іде такий, подумав "хочу булочку" - бац, і в лапах булочка. Іде їсть. Подумав "хочу морозиво" - бац, в лапах морозиво. Тут назустріч П'ятачок: "Привіт, Вінні! В тебе морозиво? Я теж хочу! Ой! Вінні! Куди це я побіг???"
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29.09.2024 23:01 Ответить
Поради штатів ведуть до будівництва ще одного меморіалу Яд-Вашем, хіба що з іншою назвою
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29.09.2024 23:44 Ответить
Треба добивати Хесболу яка зараз у розпачі і не слухати порад США. Бо якщо допустити перегруповування то ці шиітські падлюки розплодяться знову. Нам США в 14 році радило не давати спротив в Криму. Мовляв, все потім вирішимо. Чим все закінчилося бачимо зараз.
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30.09.2024 00:34 Ответить
Ну хорош уже 3.14здеть. Кровавый пастор сказал, никто его за язык не тянул, что когда случился Крым, в Украине было шесть тысяч боеготовых войск. Не 60 не 600, а 6. Каким боком Штаты к тому, что все украинские прэзики до 14 года занимались распродажей оружия и сокращением своих вооруженных сил.
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30.09.2024 00:45 Ответить
Все здесь по боевому настроены, все советуют на тех американских ссыкунов забить, все знают, как надо... Но почему-то никто не подумал, что война на БВ это всегда, без разговоров, повышение цен на нефть. Кто банчит нефтью на этой планете, кроме арапов и венесуэлы? Дальше, война Израиля это всегда дорого и расходно в плане вооружений. Штаты всегда, гарантированно, поставляют туда вооружение, пускают дополнительные деньги, на оплату этого вооружения . От кого отщимят часть? Для тех кто в танке - от Тайваня и Украины. Так то я тоже за все хорошее, но необязательно все хорошее для Израился обернется хорошим и для Украины. Но опять же, многим здесь главное покакать на омерику.
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30.09.2024 00:41 Ответить
Все правильно робить Ізраїль, головне не слухати поради безхребетних амьоб і робити свою справу!!!!!!
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30.09.2024 02:07 Ответить
Почти год, 80 тыс. израильтян вынуждены были покинуть города севера Израиля, из-за обстрелов их террористами Хизболлы, Белый Дом ,,сочувствовал,,.
Теперь, когда Израиль уничтожает террористов, Белый Дом волнует судьба террористов...
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30.09.2024 02:59 Ответить
як відомо ізраїльтяни від сша приймають тільки зброю а поради відкидають
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30.09.2024 05:28 Ответить
рекомендую ізраільтянам стерти все що на х, хамас, хезболлу, хуситів..
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30.09.2024 07:03 Ответить
Ізраїль-країна із яйцями. Всі інші "радники"-сцикуни. Слава ЦАХАЛу!
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30.09.2024 09:25 Ответить
 
 