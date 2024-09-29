США советуют Израилю не начинать наземную операцию в Ливане, - WP
Официальные лица США советуют Израилю воздержаться от осуществления наземной военной операции в Ливане.
Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника, информирует Цензор.НЕТ.
Двое высокопоставленных чиновников администрации президента США утверждают, что "осуществленные Израилем операции привели к разгрому "Хезболлы". В частности, они отмечают, что Израиль ликвидировал структуру командования и контроля группировки, во многом ограничив способность "Хезболлы" реагировать.
По словам собеседников, сейчас "Хезболла" находится в кризисе, не может доверять своим средствам связи и пытается найти замену ликвидированным руководителям.
Высокопоставленные чиновники администрации Джо Байдена заявили, что они все еще оценивают ситуацию в Ливане и свои следующие шаги, предупредив, что трудно предсказать, что может произойти после гибели лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в результате авиаудара Израиля.
"Один из сотрудников администрации высокого ранга сказал, что США готовятся к ряду возможных ответных действий, включая прямой ответ со стороны "Хезболлы", атаки подконтрольных Ирану сил, таких как хуситы в Йемене, атаки Ирана на военных США в регионе или непосредственный ракетный удар Ирана по Израилю", - говорится в материале.
По словам высокопоставленного чиновника, США все еще советуют Израилю не осуществлять наземное вторжение в Ливан, предупреждая, что такой шаг лишь усложнит попытки Израиля ослабить "Хезболлу" внутри страны.
WP пишет, что официальные лица США не верят, что Израиль или "Хезболла" согласятся на прекращение огня в ближайшие дни, но высокопоставленный чиновник администрации президента США сказал, что долгосрочной целью Белого дома является деэскалация и поиск дипломатического решения между Израилем и "Хезболлой", которое позволит десяткам тысяч жителей по обе стороны границы вернуться в свои дома.
Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.
В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.
27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.
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А, точно... у них же немає. Ліван - не кацапетівка.
І знов добрий день.
І навіщо місту вміти посилати Держдеп?
- А можна я буду спати зі светом
Жінка відповідає, та можна,грузин каже
- Света заходи, жена разрєшила 🤣
Ще під ковдрою заховайтеся, може омине...
З совками спілкуватися задоволення ще те, розповідати їм що робиш, навіщо, для чого.
Ви не здатні відповісти на питання, замість цього навіщось вмикаєте вашу нестримну діарею.
Краще чухайте свого котика, істерична дівчинко, та не будьте рабою ваших комплексів, фобій та галюцинацій.
В Хезболле определились с преемником Насраллы, им должен был стать Набиль Каук, глава контрразведки и службы безопасности Хезболлы. Израиль внес возражение на его кандидатуру в виде авиаудара и Кауку пришел каюк, простите за такой корявый юмор, шутки закончились.
"Преемник Насраллы" теперь в буквальном смысле - расстрельная должность. Как, впрочем, любая другая должность в Хезболле. Иран собирается отправить своего эмиссара помочь восстановиться ливанским коллегам. Но тут, я так понял, очередь из желающих не стоит, да и просто добраться до места назначения для кандидата буквально - вопрос жизни и смерти.
Поэтому в Иране заинтересованные лица находятся в, как бы поизящнее, в растерянности. Рахбар Али Хаменаи спрятан в "надежном" месте, вероятно в каком-то бункере, глубоко под землей. Но даже там, сидя, скажем, на унитазе и борясь со старческим запором, он инстинктивно прислушивается и смотрит в потолок. Вот это и есть "фактор сдерживания".
Ну так. Одне діло
відморожених ідіотівмуджахеддінів на суїцид посилати, втираючи їм про 72 цнотливих, що чекають їх там. А інше діло -- прислуховуватись, чи не летить на тебе GBU-72
Якщо ви танцюєте під кацапську дудку, це геть не означає що українці таки ж як ви танцюристи під чиюсь дудку.
Якщо Тегеран не буде активно підтримувати «Хезболлу», це може надіслати сигнал іншим союзникам Ірану ополченням і угрупованням у регіоні, що в разі кризи Ісламська Республіка може поставити власне виживання та інтереси вище їхніх.
За словами Авнера Голова, колишнього старшого директора Ради національної безпеки Ізраїлю, а нині співробітника консультативної групи з національної безпеки MIND Israel, успіх Ізраїлю в боротьбі з «Хезболлою» в порівнянні з його невдачею в боротьбі з ХАМАС пояснюється тим, що спецслужби країни краще вміють атакувати, ніж оборонятися.
"Суть ізраїльської доктрини безпеки полягає у веденні війни на території ворога. У випадку з Газою все було зовсім інакше. Ми цього не очікували, тому це був провал».
Удари по мобільних цілях, таким як командири «Хезболли», вимагають точної розвідки. Це демонструє розвідувальні можливості Ізраїлю, які стали джерелом серйозного занепокоєння іранських чиновників.
Напередодні агентство Reuters повідомило, що верховного лідера Ірану перемістили у більш безпечне місце.
Роблять так, як вважають за потрібне.
Можливо, саме тому досі існує держава Ізраіль.
Бажаю успіхів в проведенні операції!
Тем временем в Йемени - https://x.com/mokafih3000/status/1840439938908836105?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1840439938908836105%7Ctwgr%5E4a17be98c10a50ef99fac02bc4f68aead9960dbf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmignews.com%2Fnews%2Farabisrael%2Fognennyj-shar-nad-hodejda.html
https://x.com/g5k__/status/1840440015303672076?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1840440015303672076%7Ctwgr%5E87b5442fc8440aef5f5d25d97663bc40a1af1531%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmignews.com%2Fnews%2Farabisrael%2Fognennyj-shar-nad-hodejda.html
Значна частина ліванців не вважає «Хезболлу» якимось чужорідним тілом у Лівані.
Незважаючи на іранське спонсорство і тісні зв'язки з Іраном, «Хезболла» є ліванською організацією з ліванською специфікою і є майже виключно ліванською.
Як політична організація, вона знаходить свою ідентичність і коріння в Лівані, в історії Лівану.
І якраз в історії протистояння з Ізраїлем на півдні Лівану, коли Ізраїль окупував цю територію.
Ймовірно, приєднається певна кількість людей з інших регіонів Лівану, але вони, швидше за все, будуть насамперед ісламістами.
Крім «Хезболли», в Лівані існує ще одна велика шиїтська партія - рух «Амаль». Він контролює посаду спікера парламенту, яка є найвищою посадою, доступною для мусульман-шиїтів у Лівані.
Только отвыла в Хайфе сирена воздушной тревоги и сразу в Бейруте - Бум, бум, бум.
Вот так и надо. Они ракету, мы полквартала в щебень. Хуситы ракету - электростанции и порта нет. Кому потом охота восстанавливать, всяким там норвежцам, бельгийцам или другим малахольным - пожалуйста, если денег не жалко. Но все вокруг должны запомнить - евреи ******** головой, с ними лучше не связываться. Палят с двух рук, не спросив, как зовут.
Иран считал себя основным на районе, может продолжать считать дальше, но из бункера.
Потом США должна разделить помощь Украйны с Израйлем.
И третье, хуситы. Пару недели назад они ударили по Тель-Авиву с высокоскоростной ракеты. Я уже слышал что Байден не бойтся ядерного шантажа путина а то что такие ракеты будут больше у хуситов. А хуситы вроде делают это лишь из-за войны Израйля.
Чем дешевле будет стойть нефть, тем скорее путин пройграет.
Спіймав Вінніпух золоту рибку, замовив бажання "нехай все, шо я подумаю, одразу збувається".
Іде такий, подумав "хочу булочку" - бац, і в лапах булочка. Іде їсть. Подумав "хочу морозиво" - бац, в лапах морозиво. Тут назустріч П'ятачок: "Привіт, Вінні! В тебе морозиво? Я теж хочу! Ой! Вінні! Куди це я побіг???"
Теперь, когда Израиль уничтожает террористов, Белый Дом волнует судьба террористов...