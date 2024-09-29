США советуют Израилю не начинать наземную операцию в Ливане, - WP

Официальные лица США советуют Израилю воздержаться от осуществления наземной военной операции в Ливане.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

Двое высокопоставленных чиновников администрации президента США утверждают, что "осуществленные Израилем операции привели к разгрому "Хезболлы". В частности, они отмечают, что Израиль ликвидировал структуру командования и контроля группировки, во многом ограничив способность "Хезболлы" реагировать.

По словам собеседников, сейчас "Хезболла" находится в кризисе, не может доверять своим средствам связи и пытается найти замену ликвидированным руководителям.

Высокопоставленные чиновники администрации Джо Байдена заявили, что они все еще оценивают ситуацию в Ливане и свои следующие шаги, предупредив, что трудно предсказать, что может произойти после гибели лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в результате авиаудара Израиля.

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"Один из сотрудников администрации высокого ранга сказал, что США готовятся к ряду возможных ответных действий, включая прямой ответ со стороны "Хезболлы", атаки подконтрольных Ирану сил, таких как хуситы в Йемене, атаки Ирана на военных США в регионе или непосредственный ракетный удар Ирана по Израилю", - говорится в материале.

По словам высокопоставленного чиновника, США все еще советуют Израилю не осуществлять наземное вторжение в Ливан, предупреждая, что такой шаг лишь усложнит попытки Израиля ослабить "Хезболлу" внутри страны.

WP пишет, что официальные лица США не верят, что Израиль или "Хезболла" согласятся на прекращение огня в ближайшие дни, но высокопоставленный чиновник администрации президента США сказал, что долгосрочной целью Белого дома является деэскалация и поиск дипломатического решения между Израилем и "Хезболлой", которое позволит десяткам тысяч жителей по обе стороны границы вернуться в свои дома.

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Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

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