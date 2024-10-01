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Новости
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Израиль проводит ограниченные наземные операции против "Хезболлы" в Ливане, - Госдеп

Наземна операція Ізраїлю у Лівані

Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это то, что они сообщили нам о том, что они сейчас проводят, которые являются ограниченными операциями, нацеленными на инфраструктуру "Хезболлы" вблизи границы", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

На уточняющий вопрос, что это именно за ограниченные наземные операции, он ответил: "это наше понимание".

Что пишут СМИ?

Телеканал Al Arabiya ссылаясь на источники сообщил, что танки армии Израиля вошли в город Рмейш на юге Ливана.

CNN пишет, что ливанская армия эвакуировала наблюдательные посты на южной границе Ливана с Израилем и переместила их в казармы в приграничных населенных пунктах.

В свою очередь агентство Reuters добавляет, что ливанская армия отступила с нескольких позиций на южной границе с Израилем. Представитель армии Ливана не подтвердил и не опроверг эту информацию. В то же время другой источник в службах безопасности страны сообщил, что ливанские войска после отхода были как минимум в пяти километрах от границы.

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Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

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Автор: 

Госдепартамент США (1843) Израиль (1930) Ливан (126) Хезболла (33)


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Топ комментарии
+4
Якщо буде велика війна з Іраном, ціна нафти буде більше $200.

В кремлі вже давно науськують Захід на війну з Іраном.

Не буде проблем фінансування агресії Росії в Україні.
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01.10.2024 00:07
+4
Вчиться у Ізраїлю - ось як треба нищіти бункер з головними терористами
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01.10.2024 00:29
+3
У понеділок прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступив з прямим відеозверненням до народу Ірану, країни, влада якої підтримує групи, що протистоять ізраїльтянам: ліванську «Хезболлу», палестинський ХАМАС і єменських хуситів.
У трихвилинному відео, опублікованому в Network X (колишній Twitter), Нетаньягу звинуватив лідерів Ірану в тому, що вони постійно виступають з промовами про захист сектора Газа та Лівану, але насправді «щодня цей режим все глибше занурює наш регіон у темряву, глибше у війну.
З кожною секундою режим веде вас, гідний перський народ, ближче до прірви».

Нетаньягу додав, що коли Іран «нарешті стане вільним» - а цей момент «настане набагато раніше, ніж дехто думає» - іранський та ізраїльський народи житимуть у мирі.
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01.10.2024 00:14
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Якщо буде велика війна з Іраном, ціна нафти буде більше $200.

В кремлі вже давно науськують Захід на війну з Іраном.

Не буде проблем фінансування агресії Росії в Україні.
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01.10.2024 00:07 Ответить
Але тут не треба пасти задніх! Треба працювати з Венесуелою - в них там взагалі рекорди по запасам нафти на душу населення. Азербайджан і Норвегія здатні добувати кратно більше Нафти - потрібні танкери, *** цього кошмарити "тіньовий флот" щоб покинув колаборіцію з рашкой
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01.10.2024 00:23 Ответить
У понеділок прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступив з прямим відеозверненням до народу Ірану, країни, влада якої підтримує групи, що протистоять ізраїльтянам: ліванську «Хезболлу», палестинський ХАМАС і єменських хуситів.
У трихвилинному відео, опублікованому в Network X (колишній Twitter), Нетаньягу звинуватив лідерів Ірану в тому, що вони постійно виступають з промовами про захист сектора Газа та Лівану, але насправді «щодня цей режим все глибше занурює наш регіон у темряву, глибше у війну.
З кожною секундою режим веде вас, гідний перський народ, ближче до прірви».

Нетаньягу додав, що коли Іран «нарешті стане вільним» - а цей момент «настане набагато раніше, ніж дехто думає» - іранський та ізраїльський народи житимуть у мирі.
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01.10.2024 00:14 Ответить
Нейтаньяху що, вирішив повернути Іран в часи до Ісламської Революції що була в 70-тих?
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01.10.2024 00:27 Ответить
Подавна більшість жителів Тегерану про це вже давно мріють . Але ж по аулах там живуть тупі регегійні фанатики -- на них тримається режим бісноватих аятулл ...
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01.10.2024 00:42 Ответить
Багато жителів Тегерану втекли на Захід ще в часи Іранської революції. Ісла́мська револю́ція 1357 (за іранським календарем) - послідовність подій в Ірані в період із січня 1978 до лютого 1979 року, унаслідок чого було вигнано шаха Мохаммеда, повалено монархію та встановлено нову адміністрацію, яку очолив аятола Хомейні.
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01.10.2024 00:51 Ответить
Шах проводив радикальну вестернізацію Ірану. У зовнішній політиці він орієнтувався на США. Так, шахський Іран був єдиною ісламською державою, що підтримувала дружні відносини з Ізраїлем. Шах підтримував проамериканські режими в Чаді, Сомалі та Омані.

Особливу загрозу шахові являло ісламське духовенство, оскільки «Біла революція» Паглаві не була популярною серед релігійного населення Ірану. Одним із найнепримиренніших критиків шаха був священик із Кума Рухолла Хомейні. Хомейні засуджував прозахідну зовнішню й внутрішню шахову політику. По його арешті 5 червня 1963 року Іраном пройшла серія демонстрацій і акцій протесту, унаслідок силового розгону якої загинуло від 86 (за офіційною інформацією) до 15 тисяч (за інформацією протестантів) осіб.
Хомейні ув'язнили, але через 8 місяців він знову вийшов на волю і провадив далі антишахську діяльність. У листопаді 1964 року Хомейні заарештували і вислали з країни.
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01.10.2024 00:55 Ответить
До початку 1950-х років Ізраїль став близьким партнером США, а Іран приєднався до так званого Багдадського пакту - західноцентричного військово-політичного угруповання на Близькому Сході, створеного з ініціативи Великої Британії, США та Туреччини та існувало у 1955-1979 роках

Вже під час Шестиденної війни 1967 року Іран, незважаючи на протести арабських країн, продовжував постачати нафту до Ізраїлю, а під час війни Судного дня 1973 року навіть передав Армії оборони Ізраїлю 25 літаків «Фантом».
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01.10.2024 01:01 Ответить
Цей період був найбільш процвітаючим періодом і для єврейської громади. Хоча євреї становили лише невеликий відсоток населення Ірану, в 1979 році 2 з 18 членів Іранської академії наук, 80 з 4000 професорів університетів і 600 з 10 000 лікарів в Ірані були євреями.
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01.10.2024 01:04 Ответить
Ізраїль, за деякими даними, активно допомагав керівництву шаха розробляти власну ядерну програму, оскільки вона була спрямована проти арабських режимів.

При цьому широка співпраця весь цей час залишалася неформальною. Шах Мохаммад Реза Пехлеві не хотів псувати відносини з арабськими партнерами, а, навпаки, претендував на лідерство в регіоні. Крім того, потрібно було враховувати, що іранці в більшості своїй критично ставилися до євреїв.

З метою приховування контактів візити представників Ірану до Ізраїлю здійснювалися через Туреччину, без відмітки в паспортах. Персонал іранської місії в Ізраїлі значився як такий, що перебуває у Швейцарії.
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01.10.2024 01:07 Ответить
Після Ісламської революції 1979 року така антиізраїльська риторика стала домінуючою в Ірані. Нова влада розірвала всі формальні зв'язки з Ізраїлем, припинила спільні проекти і навіть не запобігла руйнуванню будівлі ізраїльської місії в Тегерані, яка потім була передана Організації визволення Палестини.

Почалися гоніння на єврейську громаду. Кількох її лідерів було страчено за звинуваченнями у зв'язках з Ізраїлем, дружбі з «ворогами Всемогутнього» та «веденні війни проти Бога». Єврейське майно було конфісковано. Євреї втратили своє представництво в меджлісі. В результаті з майже ста тисяч чоловік в країні незабаром залишилося тільки 30 тисяч чоловік.
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01.10.2024 01:10 Ответить
Іранські жінки - до і після Ісламської революції.





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01.10.2024 06:02 Ответить
Це мало значення лише на початку 80х ... Перша хвиля була -- це наближення до роду Пехлеві . Це лише на фоні порівняння це правління хтось згадує позитивно . Тоді шаху мало хто симпатизував .
Потім почали тікати вже інтелігенція ... Але все одно , з часом виникло нове покоління й воно теж не хоче жити по законах 15 століття ... 35 років під санкціями . Ви бачили як виглядають автівки там ?! Майже усі , 70-80 коків виробу . Житло и дороги в такому ж вигляді .
Іран це особливе суспільство . Й навіть в Дохі якщо ти напишешь на стіні щось проізраїльске , тобі натовп переріже глотку . А в Тегерані произраїльскі гасла переодично з"являються на стінах ... Режим аятол ледь-ледь тримається й саме через це він не поспішає мститися а ні за ханію , а ні за насраллу . В очевидь , що в Ірані в армії , в поліції значна кількість осіб не розуміють іх інтересу воювати з США , с Ізраїлем й з країнами Заходу . Мало хто розуміє , чому аятолли вирішили допомагати необільшовикам вбивати українців . Требо зрозуміти , що й ханію злили скоріше за усе з Ірану й навіть насраллу . Й це точно не якійсь "штатські" . Це особи , які мають вагу й перспективи злити аятулл .
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01.10.2024 01:15 Ответить
Вчиться у Ізраїлю - ось як треба нищіти бункер з головними терористами
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01.10.2024 00:29 Ответить
Зокрема на світлинах видно величезну вирву від авіаційних ракет, які випустив Ізраїль по Бейруту в пʼятницю.

В ЗМІ пишуть, що на місці вирви був бункер Насралли, а також, зазначають, що його атакували 85-ми авіабомбами, вагою близько 2000 фунтів кожна. Бомби випустили з реактивних літаків F-15I 69-ї ескадрильї ізраїльських ВПС.
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01.10.2024 00:31 Ответить
Ізраїль також зобразив вторгнення в Ліван у 1982 році як «обмежену операцію», яка зрештою перетворилася на 18-річну окупацію південного Лівану.
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01.10.2024 06:36 Ответить
Але «Хезболла» також витратила 18 років після закінчення останньої війни, готуючись до наступної. У своїй останній публічній промові перед смертю Насралла сказав своїм послідовникам, що вторгнення Ізраїлю на південь Лівану стане «історичною можливістю».

Ізраїльтянам буде відносно легко війти до Лівану. Але вибратися з нього може бути довгим і складним завданням - як наочно показала військова операція в Газі.
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01.10.2024 06:46 Ответить
 
 