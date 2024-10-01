Израиль проводит ограниченные наземные операции против "Хезболлы" в Ливане, - Госдеп

Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это то, что они сообщили нам о том, что они сейчас проводят, которые являются ограниченными операциями, нацеленными на инфраструктуру "Хезболлы" вблизи границы", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

На уточняющий вопрос, что это именно за ограниченные наземные операции, он ответил: "это наше понимание".

Что пишут СМИ?

Телеканал Al Arabiya ссылаясь на источники сообщил, что танки армии Израиля вошли в город Рмейш на юге Ливана.

CNN пишет, что ливанская армия эвакуировала наблюдательные посты на южной границе Ливана с Израилем и переместила их в казармы в приграничных населенных пунктах.

В свою очередь агентство Reuters добавляет, что ливанская армия отступила с нескольких позиций на южной границе с Израилем. Представитель армии Ливана не подтвердил и не опроверг эту информацию. В то же время другой источник в службах безопасности страны сообщил, что ливанские войска после отхода были как минимум в пяти километрах от границы.

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Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

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