Израиль проводит ограниченные наземные операции против "Хезболлы" в Ливане, - Госдеп
Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это то, что они сообщили нам о том, что они сейчас проводят, которые являются ограниченными операциями, нацеленными на инфраструктуру "Хезболлы" вблизи границы", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.
На уточняющий вопрос, что это именно за ограниченные наземные операции, он ответил: "это наше понимание".
Что пишут СМИ?
Телеканал Al Arabiya ссылаясь на источники сообщил, что танки армии Израиля вошли в город Рмейш на юге Ливана.
CNN пишет, что ливанская армия эвакуировала наблюдательные посты на южной границе Ливана с Израилем и переместила их в казармы в приграничных населенных пунктах.
В свою очередь агентство Reuters добавляет, что ливанская армия отступила с нескольких позиций на южной границе с Израилем. Представитель армии Ливана не подтвердил и не опроверг эту информацию. В то же время другой источник в службах безопасности страны сообщил, что ливанские войска после отхода были как минимум в пяти километрах от границы.
Что предшествовало?
Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.
Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.
В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.
27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В кремлі вже давно науськують Захід на війну з Іраном.
Не буде проблем фінансування агресії Росії в Україні.
У трихвилинному відео, опублікованому в Network X (колишній Twitter), Нетаньягу звинуватив лідерів Ірану в тому, що вони постійно виступають з промовами про захист сектора Газа та Лівану, але насправді «щодня цей режим все глибше занурює наш регіон у темряву, глибше у війну.
З кожною секундою режим веде вас, гідний перський народ, ближче до прірви».
Нетаньягу додав, що коли Іран «нарешті стане вільним» - а цей момент «настане набагато раніше, ніж дехто думає» - іранський та ізраїльський народи житимуть у мирі.
Особливу загрозу шахові являло ісламське духовенство, оскільки «Біла революція» Паглаві не була популярною серед релігійного населення Ірану. Одним із найнепримиренніших критиків шаха був священик із Кума Рухолла Хомейні. Хомейні засуджував прозахідну зовнішню й внутрішню шахову політику. По його арешті 5 червня 1963 року Іраном пройшла серія демонстрацій і акцій протесту, унаслідок силового розгону якої загинуло від 86 (за офіційною інформацією) до 15 тисяч (за інформацією протестантів) осіб.
Хомейні ув'язнили, але через 8 місяців він знову вийшов на волю і провадив далі антишахську діяльність. У листопаді 1964 року Хомейні заарештували і вислали з країни.
Вже під час Шестиденної війни 1967 року Іран, незважаючи на протести арабських країн, продовжував постачати нафту до Ізраїлю, а під час війни Судного дня 1973 року навіть передав Армії оборони Ізраїлю 25 літаків «Фантом».
При цьому широка співпраця весь цей час залишалася неформальною. Шах Мохаммад Реза Пехлеві не хотів псувати відносини з арабськими партнерами, а, навпаки, претендував на лідерство в регіоні. Крім того, потрібно було враховувати, що іранці в більшості своїй критично ставилися до євреїв.
З метою приховування контактів візити представників Ірану до Ізраїлю здійснювалися через Туреччину, без відмітки в паспортах. Персонал іранської місії в Ізраїлі значився як такий, що перебуває у Швейцарії.
Почалися гоніння на єврейську громаду. Кількох її лідерів було страчено за звинуваченнями у зв'язках з Ізраїлем, дружбі з «ворогами Всемогутнього» та «веденні війни проти Бога». Єврейське майно було конфісковано. Євреї втратили своє представництво в меджлісі. В результаті з майже ста тисяч чоловік в країні незабаром залишилося тільки 30 тисяч чоловік.
Потім почали тікати вже інтелігенція ... Але все одно , з часом виникло нове покоління й воно теж не хоче жити по законах 15 століття ... 35 років під санкціями . Ви бачили як виглядають автівки там ?! Майже усі , 70-80 коків виробу . Житло и дороги в такому ж вигляді .
Іран це особливе суспільство . Й навіть в Дохі якщо ти напишешь на стіні щось проізраїльске , тобі натовп переріже глотку . А в Тегерані произраїльскі гасла переодично з"являються на стінах ... Режим аятол ледь-ледь тримається й саме через це він не поспішає мститися а ні за ханію , а ні за насраллу . В очевидь , що в Ірані в армії , в поліції значна кількість осіб не розуміють іх інтересу воювати з США , с Ізраїлем й з країнами Заходу . Мало хто розуміє , чому аятолли вирішили допомагати необільшовикам вбивати українців . Требо зрозуміти , що й ханію злили скоріше за усе з Ірану й навіть насраллу . Й це точно не якійсь "штатські" . Це особи , які мають вагу й перспективи злити аятулл .
В ЗМІ пишуть, що на місці вирви був бункер Насралли, а також, зазначають, що його атакували 85-ми авіабомбами, вагою близько 2000 фунтів кожна. Бомби випустили з реактивних літаків F-15I 69-ї ескадрильї ізраїльських ВПС.
Ізраїльтянам буде відносно легко війти до Лівану. Але вибратися з нього може бути довгим і складним завданням - як наочно показала військова операція в Газі.