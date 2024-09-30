Байден об угрозе полномасштабной войны на Ближнем Востоке: мы должны этого избежать

Президент США Джо Байден заявил о необходимости избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Его заявление цитирует Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Американский лидер рассказал, что проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, однако не сообщил, когда именно они состоятся.

Байден также уклонился от ответа на вопрос, о чем он будет говорить с Нетаньяху.

"Я расскажу вам о том, что ему скажу после нашего разговора", - сказал глава Белого дома.

На вопрос о том, можно ли избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке, президент США ответил, что это необходимо сделать.

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"Это необходимо. Мы действительно должны этого избежать", - подчеркнул Байден.

Sky News добавляет, что США являются верным союзником Израиля, однако Вашингтон неоднократно заявлял, что хочет избежать эскалации на Ближнем Востоке.

Напомним, что издание The Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника писало, что официальные лица США советуют Израилю воздержаться от осуществления наземной военной операции в Ливане. США, как пишет издание, предупреждают, что наземная операция в Ливане лишь усложнит попытки Израиля ослабить "Хезболлу" внутри страны.

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