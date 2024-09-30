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Новости Война
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Байден об угрозе полномасштабной войны на Ближнем Востоке: мы должны этого избежать

Байден про ризик загрози повномасштабної війни на Близькому Сході

Президент США Джо Байден заявил о необходимости избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Его заявление цитирует Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Американский лидер рассказал, что проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, однако не сообщил, когда именно они состоятся.

Байден также уклонился от ответа на вопрос, о чем он будет говорить с Нетаньяху.

"Я расскажу вам о том, что ему скажу после нашего разговора", - сказал глава Белого дома.

На вопрос о том, можно ли избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке, президент США ответил, что это необходимо сделать.

Также читайте: США советуют Израилю не начинать наземную операцию в Ливане, - WP

"Это необходимо. Мы действительно должны этого избежать", - подчеркнул Байден.

Sky News добавляет, что США являются верным союзником Израиля, однако Вашингтон неоднократно заявлял, что хочет избежать эскалации на Ближнем Востоке.

Напомним, что издание The Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника писало, что официальные лица США советуют Израилю воздержаться от осуществления наземной военной операции в Ливане. США, как пишет издание, предупреждают, что наземная операция в Ливане лишь усложнит попытки Израиля ослабить "Хезболлу" внутри страны.

Также читайте: Война между Израилем и Хамасом может угрожать безопасности всего Ближнего Востока, - Блинкен

Автор: 

Байден Джо (2790) Израиль (1930) Нетаньяху Биньямин (182) Ближний Восток (52)


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Топ комментарии
+10
старый ссыкливый маразматик .....
Даже представить страшно, что если бы тебя переизбрали на еще один срок !!!
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30.09.2024 00:07
+8
Може краще висловити з цього приводу найсильнішу стурбованість?
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30.09.2024 00:07
+6
Что Обама, что Байден демократы ....
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30.09.2024 00:09
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Правила форума Совет форумчан
Може краще висловити з цього приводу найсильнішу стурбованість?
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30.09.2024 00:07 Ответить
старый ссыкливый маразматик .....
Даже представить страшно, что если бы тебя переизбрали на еще один срок !!!
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30.09.2024 00:07 Ответить
Ты представляй кого ты избрал! Избиралка херова!
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30.09.2024 00:57 Ответить
Президенту Ірана: ЦАХАЛ пропонує Вам застрелитись самому.
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30.09.2024 00:08 Ответить
Что Обама, что Байден демократы ....
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30.09.2024 00:09 Ответить
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30.09.2024 00:20 Ответить
Мало кто хочет чувствовать что они соучастники Израиля с его планами по территориальному господству.
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30.09.2024 00:28 Ответить
Партнерская помощь идет Израилю от США "как по-закону." Украинский фронт стоит на телах украинцев, а помощь в шатком непостоянстве , тем более сейчас, в выборном цикле.
Так главный вопрос - США должны поддерживать и разжигать вторую войну на Бл Востоке? А кто будет от этого в выиграше?
Ваши лицемерные рассказы о теплых чувствах - это манипуляции кремлеписак
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30.09.2024 00:32 Ответить
Как говорил генерал Серпилин « Главное выбить у них танки»
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30.09.2024 00:59 Ответить
МАНІПУЛЯЦІЯ прибічника MAGA-рашизму
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30.09.2024 00:34 Ответить
Зачем Трамп врал Зеленскому? / Почему Нетаньяху может, а Зеленский нет? // №823 - Юрий Швец
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30.09.2024 00:35 Ответить
Колесо війни набирає все більших обертів, нажаль, й навряд вже цей процес вийде цим зажравшимся слімакам зупинити!
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30.09.2024 00:43 Ответить
Лишилось запитати: хто ці загадкові «ми»? З вісно за умови відсутності манії величі.
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30.09.2024 00:48 Ответить
Вот поэтому по миру и творится звездец, потому что звучать стала импотентная риторика.

"Ми маємо цього уникнути" еще каких-то жалких 100 лет назад звучало бы "Наши 1000 томагавков нацелены на ваши заводы, нефтехранилища и административные здания, а F22 будут в зоне пуска через два часа, в случае неподчинения мы откроем огонь".

Вот это - мир.

А эти все ми маемо, ми повиннi, ми не дозволимо - как раз повод начать войну даже тем, кто в общем-то не хотел. Например Китаю.
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30.09.2024 01:40 Ответить
Пока что, два конгресмена направили письмо Байдену, с требованием поставить оплаченные Израилем боеприпасы, которые Белый Дом отказывается поставить.
Израиль вынужден налаживать изготовление бункерных бомб, на своих предприятиях...
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30.09.2024 02:51 Ответить
чим далі, тим більше у мене росте впевненість, що все ж треба було орієнтуватись на "гріпени", бо ************** відповідної зброї.
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30.09.2024 05:52 Ответить
Решающее слово ,видимо ,здесь будет не за Байденом ,
а за Нетаньяху .
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30.09.2024 08:30 Ответить
Ти вже так потужно намиротворив і надеескалував, що розпочалася Третя світова війна. Іди вже, діду, на пенсію і міняй вчасно памперси.
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30.09.2024 08:50 Ответить
Только соберёшься побомбить Ливан от души и сразу ноют ))
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30.09.2024 15:37 Ответить
 
 