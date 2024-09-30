Байден про загрозу повномасштабної війни на Близькому Сході: Ми маємо цього уникнути

Президент США Джо Байден заявив про необхідність уникнути повномасштабної війни на Близькому Сході.

Його заяву цитує Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Американський лідер розповів, що проведе переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, однак не повідомив, коли саме вони відбудуться.

Байден також ухилився від відповіді на запитання, про що він говоритиме з Нетаньяху.

"Я розповім вам про те, що йому скажу після нашої розмови", - сказав глава Білого дому.

На питання про те, чи можна уникнути повномасштабної війни на Близькому Сході, президент США відповів, що це необхідно зробити.

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"Це необхідно. Ми дійсно маємо цього уникнути", - наголосив Байден.

Sky News додає, що США є вірним союзником Ізраїлю, однак Вашингтон неодноразово заявляв, що хоче уникнути ескалації на Близькому Сході.

Нагадаємо, що видання The Washington Post з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника писало, що офіційні особи США радять Ізраїлю утриматися від здійснення наземної військової операції у Лівані. США, як пише видання, попереджають, що наземна операція в Лівані лише ускладнить спроби Ізраїлю ослабити "Хезболлу" всередині країни.

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