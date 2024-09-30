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Новини Війна
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Байден про загрозу повномасштабної війни на Близькому Сході: Ми маємо цього уникнути

Байден про ризик загрози повномасштабної війни на Близькому Сході

Президент США Джо Байден заявив про необхідність уникнути повномасштабної війни на Близькому Сході.

Його заяву цитує Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Американський лідер розповів, що проведе переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, однак не повідомив, коли саме вони відбудуться.

Байден також ухилився від відповіді на запитання, про що він говоритиме з Нетаньяху.

"Я розповім вам про те, що йому скажу після нашої розмови", - сказав глава Білого дому.

На питання про те, чи можна уникнути повномасштабної війни на Близькому Сході, президент США відповів, що це необхідно зробити.

Читайте також: Війна між Ізраїлем і Хамас може загрожувати безпеці всього Близького Сходу, - Блінкен

"Це необхідно. Ми дійсно маємо цього уникнути", - наголосив Байден.

Sky News додає, що США є вірним союзником Ізраїлю, однак Вашингтон неодноразово заявляв, що хоче уникнути ескалації на Близькому Сході.

Нагадаємо, що видання The Washington Post з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника писало, що офіційні особи США радять Ізраїлю утриматися від здійснення наземної військової операції у Лівані. США, як пише видання, попереджають, що наземна операція в Лівані лише ускладнить спроби Ізраїлю ослабити "Хезболлу" всередині країни.

Читайте також: США застерегли Ізраїль від повномасштабної війни проти "Хезболли", - FT

Автор: 

Байден Джо (2889) Ізраїль (1648) Нетаньягу Беньямін (170) Близький Схід (47)


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Топ коментарі
+10
старый ссыкливый маразматик .....
Даже представить страшно, что если бы тебя переизбрали на еще один срок !!!
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30.09.2024 00:07
+8
Може краще висловити з цього приводу найсильнішу стурбованість?
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30.09.2024 00:07
+6
Что Обама, что Байден демократы ....
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30.09.2024 00:09
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Може краще висловити з цього приводу найсильнішу стурбованість?
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30.09.2024 00:07 Відповісти
старый ссыкливый маразматик .....
Даже представить страшно, что если бы тебя переизбрали на еще один срок !!!
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30.09.2024 00:07 Відповісти
Ты представляй кого ты избрал! Избиралка херова!
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30.09.2024 00:57 Відповісти
Президенту Ірана: ЦАХАЛ пропонує Вам застрелитись самому.
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30.09.2024 00:08 Відповісти
Что Обама, что Байден демократы ....
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30.09.2024 00:09 Відповісти
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30.09.2024 00:20 Відповісти
Мало кто хочет чувствовать что они соучастники Израиля с его планами по территориальному господству.
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30.09.2024 00:28 Відповісти
Партнерская помощь идет Израилю от США "как по-закону." Украинский фронт стоит на телах украинцев, а помощь в шатком непостоянстве , тем более сейчас, в выборном цикле.
Так главный вопрос - США должны поддерживать и разжигать вторую войну на Бл Востоке? А кто будет от этого в выиграше?
Ваши лицемерные рассказы о теплых чувствах - это манипуляции кремлеписак
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30.09.2024 00:32 Відповісти
Как говорил генерал Серпилин « Главное выбить у них танки»
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30.09.2024 00:59 Відповісти
МАНІПУЛЯЦІЯ прибічника MAGA-рашизму
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30.09.2024 00:34 Відповісти
Зачем Трамп врал Зеленскому? / Почему Нетаньяху может, а Зеленский нет? // №823 - Юрий Швец
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30.09.2024 00:35 Відповісти
Колесо війни набирає все більших обертів, нажаль, й навряд вже цей процес вийде цим зажравшимся слімакам зупинити!
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30.09.2024 00:43 Відповісти
Лишилось запитати: хто ці загадкові «ми»? З вісно за умови відсутності манії величі.
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30.09.2024 00:48 Відповісти
Вот поэтому по миру и творится звездец, потому что звучать стала импотентная риторика.

"Ми маємо цього уникнути" еще каких-то жалких 100 лет назад звучало бы "Наши 1000 томагавков нацелены на ваши заводы, нефтехранилища и административные здания, а F22 будут в зоне пуска через два часа, в случае неподчинения мы откроем огонь".

Вот это - мир.

А эти все ми маемо, ми повиннi, ми не дозволимо - как раз повод начать войну даже тем, кто в общем-то не хотел. Например Китаю.
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30.09.2024 01:40 Відповісти
Пока что, два конгресмена направили письмо Байдену, с требованием поставить оплаченные Израилем боеприпасы, которые Белый Дом отказывается поставить.
Израиль вынужден налаживать изготовление бункерных бомб, на своих предприятиях...
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30.09.2024 02:51 Відповісти
чим далі, тим більше у мене росте впевненість, що все ж треба було орієнтуватись на "гріпени", бо ************** відповідної зброї.
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30.09.2024 05:52 Відповісти
Решающее слово ,видимо ,здесь будет не за Байденом ,
а за Нетаньяху .
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30.09.2024 08:30 Відповісти
Ти вже так потужно намиротворив і надеескалував, що розпочалася Третя світова війна. Іди вже, діду, на пенсію і міняй вчасно памперси.
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30.09.2024 08:50 Відповісти
Только соберёшься побомбить Ливан от души и сразу ноют ))
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30.09.2024 15:37 Відповісти
 
 