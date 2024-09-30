Байден про загрозу повномасштабної війни на Близькому Сході: Ми маємо цього уникнути
Президент США Джо Байден заявив про необхідність уникнути повномасштабної війни на Близькому Сході.
Його заяву цитує Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Американський лідер розповів, що проведе переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, однак не повідомив, коли саме вони відбудуться.
Байден також ухилився від відповіді на запитання, про що він говоритиме з Нетаньяху.
"Я розповім вам про те, що йому скажу після нашої розмови", - сказав глава Білого дому.
На питання про те, чи можна уникнути повномасштабної війни на Близькому Сході, президент США відповів, що це необхідно зробити.
"Це необхідно. Ми дійсно маємо цього уникнути", - наголосив Байден.
Sky News додає, що США є вірним союзником Ізраїлю, однак Вашингтон неодноразово заявляв, що хоче уникнути ескалації на Близькому Сході.
Нагадаємо, що видання The Washington Post з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника писало, що офіційні особи США радять Ізраїлю утриматися від здійснення наземної військової операції у Лівані. США, як пише видання, попереджають, що наземна операція в Лівані лише ускладнить спроби Ізраїлю ослабити "Хезболлу" всередині країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Даже представить страшно, что если бы тебя переизбрали на еще один срок !!!
Так главный вопрос - США должны поддерживать и разжигать вторую войну на Бл Востоке? А кто будет от этого в выиграше?
Ваши лицемерные рассказы о теплых чувствах - это манипуляции кремлеписак
"Ми маємо цього уникнути" еще каких-то жалких 100 лет назад звучало бы "Наши 1000 томагавков нацелены на ваши заводы, нефтехранилища и административные здания, а F22 будут в зоне пуска через два часа, в случае неподчинения мы откроем огонь".
Вот это - мир.
А эти все ми маемо, ми повиннi, ми не дозволимо - как раз повод начать войну даже тем, кто в общем-то не хотел. Например Китаю.
Израиль вынужден налаживать изготовление бункерных бомб, на своих предприятиях...
а за Нетаньяху .