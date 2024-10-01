РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11642 посетителя онлайн
Новости Война
2 571 19

США предупреждают о возможном ракетном ударе Ирана по Израилю, - CNN

Іран готує ракетний удар по Ізраїлю

Соединенные Штаты считают, что Иран готовится к ракетному удару по Израилю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, который пожелал остаться анонимным.

"Соединенные Штаты имеют данные, что Иран готовится к удару по Израилю баллистическими ракетами. Мы активно поддерживаем оборонительные приготовления для защиты Израиля от этой атаки", - сказал чиновник.

Он добавил, что прямая военная атака со стороны Ирана на Израиль будет иметь серьезные последствия для Тегерана.

Но, по словам американского чиновника, США готовы сделать все возможное, чтобы помочь Израилю перехватить все, что Иран направит в его сторону, подобно тому, как США предложили свою помощь в апреле, когда Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, подавляющее большинство которых было успешно перехвачено.

Также читайте: США поддерживают право Израиля на защиту от "Хезболлы", но призывают к дипломатии, - Остин

Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

Читайте также: США поддерживают право Израиля на защиту от "Хезболлы", но призывают к дипломатии, - Остин

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Также читайте: Иран созывает срочное заседание Совбеза ООН после ликвидации лидера "Хезболлы" Насраллы

Автор: 

Израиль (1930) Иран (1809) ракеты (3577) США (26877)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
і шо?
показать весь комментарий
01.10.2024 19:13
+3
Ізраіль для США як ота своя сорочка шо до тіла ближча. Там вони і попереджають і ракети збивати, шо на Ізраіль летять готові. А то шо в Україну ракети і все інше летять кожного дня, то таке. нічого особливого. можна висловити стурбованість
показать весь комментарий
01.10.2024 19:21
+3
Вони виконують свої обов'язки згідно договорів і співпраці.
У нас такого немає
показать весь комментарий
01.10.2024 19:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і шо?
показать весь комментарий
01.10.2024 19:13 Ответить
Ізраіль для США як ота своя сорочка шо до тіла ближча. Там вони і попереджають і ракети збивати, шо на Ізраіль летять готові. А то шо в Україну ракети і все інше летять кожного дня, то таке. нічого особливого. можна висловити стурбованість
показать весь комментарий
01.10.2024 19:21 Ответить
це не про те шо ми Штатам не вдячні, а про те шо можна було б зробити для України суттєво більше
показать весь комментарий
01.10.2024 19:22 Ответить
Вони виконують свої обов'язки згідно договорів і співпраці.
У нас такого немає
показать весь комментарий
01.10.2024 19:23 Ответить
Тому вони нас влітку зігрівали, щоб узимку теплий одяг не давати. Влітку наші "розумники" раділи, а взимку не дуже.
показать весь комментарий
01.10.2024 19:26 Ответить
Ну канєшна. Коли Зерьмак одночасно з одними талдичить про мирняк. а з другими про перемогу то другі остерігаються.
показать весь комментарий
01.10.2024 19:28 Ответить
В Ізраїлі товпи дибілів не ходили по країні з шаріками "НАТО -НІ", не поливалии брудом США. Ізраїль вже давно визначився на чьєму він боці. Тому і допомогають йому так як треба.
показать весь комментарий
01.10.2024 21:43 Ответить
КСІР буде мєтать. Інакше будуть вважатись слабаками.
показать весь комментарий
01.10.2024 19:25 Ответить
Тримаемо кулаки за всіх
показать весь комментарий
01.10.2024 19:28 Ответить
Отже,не мали Штати сміливості чи ще чогось почати війну проти Ірану раніше,а тепер вже буде привід,з за спин Ізраїлю.Євреям чи жидам,кому як підходить дуже поталанить,якщо Трамп виграє вибори.
показать весь комментарий
01.10.2024 19:36 Ответить
та вже було, невже забули? головне щоб не було війни... до виборів.
показать весь комментарий
01.10.2024 19:41 Ответить
Уже запустили.

Пуски ракет с территории Ирана по Израилю, - армия Израиля

Израиль ожидает запуск до 250 ракет со стороны Ирана, - ABC News
показать весь комментарий
01.10.2024 19:43 Ответить
Кадри пусків першої хвилі балістичних ракет у бік Ізраїля - Іран запустив вже понад 100 (!) ракет

Ракетну тривогу оголошено і в Дімоні, де знаходиться головний ядерний центр Ізраїлю.
показать весь комментарий
01.10.2024 19:49 Ответить
https://t.me/voynareal/99917 Кадры
показать весь комментарий
01.10.2024 19:50 Ответить
Задрали черти, 3 тревоги подряд в центре , гореть в аду Аятоллам и их друзьям !
показать весь комментарий
01.10.2024 20:01 Ответить
То что Цахал это всё просчитал и много раз, сомневаются только кретины. Евреи в шахматы играют лучше всех, и не только на доске. Именно персов вонючих это дело, финансирование прежде всего террористов всех. И оружие конечно. Израилю пусть и дорогой ценой важно чтоб иран первый прыгнул. Для Израиля это война полная и затяжная будет. Они это знают. Другого шанса не будет потом, им пошла удача, пусть крошат до последнего ублюдка. Евреи никогда не были народом, этносом и тем более населением---они всегда были нацией! И ещё раз напомню известные слова одной киевлянки---,,У Израиля нет ЯО, но если сильно надо будет, мы его применим!,, Голда Меир.
показать весь комментарий
01.10.2024 20:13 Ответить
 
 