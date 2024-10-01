США предупреждают о возможном ракетном ударе Ирана по Израилю, - CNN

Соединенные Штаты считают, что Иран готовится к ракетному удару по Израилю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, который пожелал остаться анонимным.

"Соединенные Штаты имеют данные, что Иран готовится к удару по Израилю баллистическими ракетами. Мы активно поддерживаем оборонительные приготовления для защиты Израиля от этой атаки", - сказал чиновник.

Он добавил, что прямая военная атака со стороны Ирана на Израиль будет иметь серьезные последствия для Тегерана.

Но, по словам американского чиновника, США готовы сделать все возможное, чтобы помочь Израилю перехватить все, что Иран направит в его сторону, подобно тому, как США предложили свою помощь в апреле, когда Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, подавляющее большинство которых было успешно перехвачено.

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Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

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27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

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