США попереджають про можливий ракетний удар Ірану по Ізраїлю, - CNN

Сполучені Штати вважають, що Іран готується до ракетного удару по Ізраїлю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на високопосадовця Білого дому, який побажав залишитись анонімним.

"Сполучені Штати мають дані, що Іран готується до удару по Ізраїлю балістичними ракетами. Ми активно підтримуємо оборонні приготування для захисту Ізраїлю від цієї атаки", - сказав посадовець.

Він додав, що пряма військова атака з боку Ірану на Ізраїль матиме серйозні наслідки для Тегерану.

Але, за словами американського посадовця, США готові зробити все можливе, щоб допомогти Ізраїлю перехопити все, що Іран спрямує в його бік, подібно до того, як США запропонували свою допомогу в квітні, коли Іран запустив безпілотники і ракети в бік Ізраїлю, переважна більшість яких була успішно перехоплена.

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Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

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27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

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