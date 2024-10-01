УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11792 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 571 19

США попереджають про можливий ракетний удар Ірану по Ізраїлю, - CNN

Іран готує ракетний удар по Ізраїлю

Сполучені Штати вважають, що Іран готується до ракетного удару по Ізраїлю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на високопосадовця Білого дому, який побажав залишитись анонімним.

"Сполучені Штати мають дані, що Іран готується до удару по Ізраїлю балістичними ракетами. Ми активно підтримуємо оборонні приготування для захисту Ізраїлю від цієї атаки", - сказав посадовець.

Він додав, що пряма військова атака з боку Ірану на Ізраїль матиме серйозні наслідки для Тегерану.

Але, за словами американського посадовця, США готові зробити все можливе, щоб допомогти Ізраїлю перехопити все, що Іран спрямує в його бік, подібно до того, як США запропонували свою допомогу в квітні, коли Іран запустив безпілотники і ракети в бік Ізраїлю, переважна більшість яких була успішно перехоплена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС розглядає постачання Іраном ракет Росії як пряму загрозу для європейської безпеки, - Боррель під час зустрічі з главою іранського МЗС Арагчі

Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

Читайте також: Армія Ізраїлю оголосила про початок наземної операції "Стріли півночі" на півдні Лівану

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран скликає термінове засідання Радбезу ООН після ліквідації лідера "Хезболли" Насралли

Автор: 

Ізраїль (1648) Іран (2049) ракети (4033) США (23119)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
і шо?
показати весь коментар
01.10.2024 19:13
+3
Ізраіль для США як ота своя сорочка шо до тіла ближча. Там вони і попереджають і ракети збивати, шо на Ізраіль летять готові. А то шо в Україну ракети і все інше летять кожного дня, то таке. нічого особливого. можна висловити стурбованість
показати весь коментар
01.10.2024 19:21
+3
Вони виконують свої обов'язки згідно договорів і співпраці.
У нас такого немає
показати весь коментар
01.10.2024 19:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і шо?
показати весь коментар
01.10.2024 19:13 Відповісти
Ізраіль для США як ота своя сорочка шо до тіла ближча. Там вони і попереджають і ракети збивати, шо на Ізраіль летять готові. А то шо в Україну ракети і все інше летять кожного дня, то таке. нічого особливого. можна висловити стурбованість
показати весь коментар
01.10.2024 19:21 Відповісти
це не про те шо ми Штатам не вдячні, а про те шо можна було б зробити для України суттєво більше
показати весь коментар
01.10.2024 19:22 Відповісти
Вони виконують свої обов'язки згідно договорів і співпраці.
У нас такого немає
показати весь коментар
01.10.2024 19:23 Відповісти
Тому вони нас влітку зігрівали, щоб узимку теплий одяг не давати. Влітку наші "розумники" раділи, а взимку не дуже.
показати весь коментар
01.10.2024 19:26 Відповісти
Ну канєшна. Коли Зерьмак одночасно з одними талдичить про мирняк. а з другими про перемогу то другі остерігаються.
показати весь коментар
01.10.2024 19:28 Відповісти
В Ізраїлі товпи дибілів не ходили по країні з шаріками "НАТО -НІ", не поливалии брудом США. Ізраїль вже давно визначився на чьєму він боці. Тому і допомогають йому так як треба.
показати весь коментар
01.10.2024 21:43 Відповісти
КСІР буде мєтать. Інакше будуть вважатись слабаками.
показати весь коментар
01.10.2024 19:25 Відповісти
Тримаемо кулаки за всіх
показати весь коментар
01.10.2024 19:28 Відповісти
Отже,не мали Штати сміливості чи ще чогось почати війну проти Ірану раніше,а тепер вже буде привід,з за спин Ізраїлю.Євреям чи жидам,кому як підходить дуже поталанить,якщо Трамп виграє вибори.
показати весь коментар
01.10.2024 19:36 Відповісти
та вже було, невже забули? головне щоб не було війни... до виборів.
показати весь коментар
01.10.2024 19:41 Відповісти
Уже запустили.

Пуски ракет с территории Ирана по Израилю, - армия Израиля

Израиль ожидает запуск до 250 ракет со стороны Ирана, - ABC News
показати весь коментар
01.10.2024 19:43 Відповісти
Кадри пусків першої хвилі балістичних ракет у бік Ізраїля - Іран запустив вже понад 100 (!) ракет

Ракетну тривогу оголошено і в Дімоні, де знаходиться головний ядерний центр Ізраїлю.
показати весь коментар
01.10.2024 19:49 Відповісти
https://t.me/voynareal/99917 Кадры
показати весь коментар
01.10.2024 19:50 Відповісти
Задрали черти, 3 тревоги подряд в центре , гореть в аду Аятоллам и их друзьям !
показати весь коментар
01.10.2024 20:01 Відповісти
То что Цахал это всё просчитал и много раз, сомневаются только кретины. Евреи в шахматы играют лучше всех, и не только на доске. Именно персов вонючих это дело, финансирование прежде всего террористов всех. И оружие конечно. Израилю пусть и дорогой ценой важно чтоб иран первый прыгнул. Для Израиля это война полная и затяжная будет. Они это знают. Другого шанса не будет потом, им пошла удача, пусть крошат до последнего ублюдка. Евреи никогда не были народом, этносом и тем более населением---они всегда были нацией! И ещё раз напомню известные слова одной киевлянки---,,У Израиля нет ЯО, но если сильно надо будет, мы его применим!,, Голда Меир.
показати весь коментар
01.10.2024 20:13 Відповісти
 
 