Армия Израиля объявила о начале наземной операции "Стрели севера" на юге Ливана
Израильские военные заявили, что начали ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против группировки "Хезболла" в приграничье на юге Ливана.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении израильской армии.
Согласно решению политического руководства, несколько часов назад войска начали эту операцию на основе точных разведывательных данных, заверил ЦАХАЛ. Военно-воздушные силы и артиллерия поддерживают сухопутные войска ударами по военным объектам на юге Ливана.
"Армия обороны Израиля начала ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды на основе точных разведывательных данных против объектов и инфраструктуры террористов Хезболлы на юге Ливана", - говорится в заявлении.
Целями являются объекты и инфраструктура "Хезболлы, расположенные в селах вблизи границы и представляющие "непосредственную угрозу" для израильских общин на севере Израиля.
Там заявили, что армия действует по плану, разработанному Генеральным штабом и Северным командованием, к этому бойцы готовились в течение последних месяцев.
Операцию "Стрелы севера", которую Израиль начал еще с 23 сентября, продолжат в соответствии с оценкой ситуации и параллельно с боевыми действиями в Секторе Газа и на других участках.
Что предшествовало?
Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.
Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.
В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.
27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але «Хезболла» також витратила 18 років після закінчення останньої війни, готуючись до наступної. У своїй останній публічній промові перед смертю Насралла сказав своїм послідовникам, що вторгнення Ізраїлю на південь Лівану стане «історичною можливістю».
Ізраїльтянам буде відносно легко війти до Лівану. Але вибратися з нього може бути довгим і складним завданням - як наочно показала військова операція в Газі.
Повідомлення про авіаналіт на єменський порт Ходейда були поширені підконтрольними хуситам ЗМІ в неділю вдень. Армія оборони Ізраїлю незабаром підтвердила, що проводить те, що вона назвала «великомасштабною повітряною операцією», в якій беруть участь десятки бойових літаків, заправників і розвідників.
У заяві стверджувалося, що операція була спрямована проти військових об'єктів «терористичного режиму хуситів» у Ходейді та Рас-Іссі, але самі об'єкти були описані як електростанції та порт, який використовується для імпорту нафти. "Для нас жодне місце не буде надто далеко", - сказав міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант в окремій заяві.