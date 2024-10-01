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Новости
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Армия Израиля объявила о начале наземной операции "Стрели севера" на юге Ливана

Бейрут під інтенсивними авіаударами авіації Ізраїлю

Израильские военные заявили, что начали ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против группировки "Хезболла" в приграничье на юге Ливана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении израильской армии.

Согласно решению политического руководства, несколько часов назад войска начали эту операцию на основе точных разведывательных данных, заверил ЦАХАЛ. Военно-воздушные силы и артиллерия поддерживают сухопутные войска ударами по военным объектам на юге Ливана.

"Армия обороны Израиля начала ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды на основе точных разведывательных данных против объектов и инфраструктуры террористов Хезболлы на юге Ливана", - говорится в заявлении.

Целями являются объекты и инфраструктура "Хезболлы, расположенные в селах вблизи границы и представляющие "непосредственную угрозу" для израильских общин на севере Израиля.

Там заявили, что армия действует по плану, разработанному Генеральным штабом и Северным командованием, к этому бойцы готовились в течение последних месяцев.

Операцию "Стрелы севера", которую Израиль начал еще с 23 сентября, продолжат в соответствии с оценкой ситуации и параллельно с боевыми действиями в Секторе Газа и на других участках.

Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль проводит ограниченные наземные операции против "Хезболлы" в Ливане, - Госдеп

Автор: 

Израиль (1930) Ливан (126)


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Топ комментарии
+13
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01.10.2024 07:40
+8
А Бідон же просив нє ескаліровать. Видно, якщо ти займаєшся своєю армією, а не великим крадівництвом, то думку Бідона можна засунути в газу
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01.10.2024 08:16
+6
Успіху цадікам і головне не зупинятись..Іран випрошує вже давненько..
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01.10.2024 07:42
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"Доброго ранку",Ліван...
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01.10.2024 07:38 Ответить
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01.10.2024 07:40 Ответить
этож надо киркоров слал лидером
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01.10.2024 09:54 Ответить
Успіху цадікам і головне не зупинятись..Іран випрошує вже давненько..
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01.10.2024 07:42 Ответить
Ізраїль також зобразив вторгнення в Ліван у 1982 році як «обмежену операцію», яка зрештою перетворилася на 18-річну окупацію південного Лівану.

Але «Хезболла» також витратила 18 років після закінчення останньої війни, готуючись до наступної. У своїй останній публічній промові перед смертю Насралла сказав своїм послідовникам, що вторгнення Ізраїлю на південь Лівану стане «історичною можливістю».

Ізраїльтянам буде відносно легко війти до Лівану. Але вибратися з нього може бути довгим і складним завданням - як наочно показала військова операція в Газі.
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01.10.2024 07:46 Ответить
Місцеві ліванці з тої ,,окупованої,, частини півдня ревіли білугою коли євреї пішли звідти. Не стало на території ні миру, ні спокію, ні роботи, ні грошей. Знаю від безпосереднього жителя-ліванця з того анклаву. Працював на початку 2000 з ним.
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01.10.2024 08:54 Ответить
Командування "Хезболли" знищене - одна надія на смертників - отака буде віина
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01.10.2024 08:09 Ответить
А Бідон же просив нє ескаліровать. Видно, якщо ти займаєшся своєю армією, а не великим крадівництвом, то думку Бідона можна засунути в газу
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01.10.2024 08:16 Ответить
Проали наші 150-мм снаряди, джавеліни, стрінгери і ракети для Пєтріотів!
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01.10.2024 09:41 Ответить
Так це ж мавпування Сирського - створення буферної зони безпеки як в Курляндії.
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01.10.2024 10:36 Ответить
Після серії потужних ударів по Лівану Ізраїль напав на територію, контрольовану озброєним проіранським рухом хуситів в Ємені.

Повідомлення про авіаналіт на єменський порт Ходейда були поширені підконтрольними хуситам ЗМІ в неділю вдень. Армія оборони Ізраїлю незабаром підтвердила, що проводить те, що вона назвала «великомасштабною повітряною операцією», в якій беруть участь десятки бойових літаків, заправників і розвідників.

У заяві стверджувалося, що операція була спрямована проти військових об'єктів «терористичного режиму хуситів» у Ходейді та Рас-Іссі, але самі об'єкти були описані як електростанції та порт, який використовується для імпорту нафти. "Для нас жодне місце не буде надто далеко", - сказав міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант в окремій заяві.
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01.10.2024 11:53 Ответить
 
 