Армия Израиля объявила о начале наземной операции "Стрели севера" на юге Ливана

Израильские военные заявили, что начали ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против группировки "Хезболла" в приграничье на юге Ливана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении израильской армии.

Согласно решению политического руководства, несколько часов назад войска начали эту операцию на основе точных разведывательных данных, заверил ЦАХАЛ. Военно-воздушные силы и артиллерия поддерживают сухопутные войска ударами по военным объектам на юге Ливана.

"Армия обороны Израиля начала ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды на основе точных разведывательных данных против объектов и инфраструктуры террористов Хезболлы на юге Ливана", - говорится в заявлении.

Целями являются объекты и инфраструктура "Хезболлы, расположенные в селах вблизи границы и представляющие "непосредственную угрозу" для израильских общин на севере Израиля.

Там заявили, что армия действует по плану, разработанному Генеральным штабом и Северным командованием, к этому бойцы готовились в течение последних месяцев.

Операцию "Стрелы севера", которую Израиль начал еще с 23 сентября, продолжат в соответствии с оценкой ситуации и параллельно с боевыми действиями в Секторе Газа и на других участках.

Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

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