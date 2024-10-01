Армія Ізраїлю оголосила про початок наземної операції "Стріли півночі" на півдні Лівану

Ізраїльські військові заявили, що розпочали обмежені, локалізовані та цілеспрямовані рейди проти угруповання "Хезболла" в прикордонній на півдні Лівану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві ізраїльської армії.

Згідно з рішенням політичного керівництва, кілька годин тому війська розпочала цю операцію на основі точних розвідувальних даних, запевнив ЦАХАЛ. Військово-повітряні сили та артилерія підтримують сухопутні війська ударами по військових об’єктах на півдні Лівану.

"Армія оборони Ізраїлю розпочала обмежені, локалізовані та цілеспрямовані наземні рейди на основі точних розвідувальних даних проти об’єктів та інфраструктури терористів Хезболли на півдні Лівану", - йдеться у заяві.

Цілями є об’єкти та інфраструктура "Хезболли, що розташовані в селах поблизу кордону та становлять "безпосередню загрозу" для ізраїльських громад на півночі Ізраїлю.

Там заявили, що армія діє за планом, розробленим Генеральним штабом і Північним командуванням, до цього бійці готувалися протягом останніх місяців.

Операцію "Стріли півночі", яку Ізраїль розпочав ще з 23 вересня, продовжать відповідно до оцінки ситуації й паралельно з бойовими діями в Секторі Гази та на інших ділянках.

Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль проводить обмежені наземні операції проти "Хезболли" в Лівані, - Держдеп