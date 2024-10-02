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Новости Война
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Американские эсминцы помогали отбивать ракетную атаку Ирана, - The Washington Post

США допомагали Ізраїлю відбивати атаку Ірану

Вечером 1 октября эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Об этом пишет Тһе Washington Post со ссылкой на источник в Министерстве обороны США, передает Цензор.НЕТ.

В Пентагоне эту информацию официально не подтверждали. Впрочем, ранее президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю отразить ракетную атаку Ирана.

Представитель Совета национальной безопасности Шон Саветт сообщал, что Байден и вице-президент Камала Харрис следили за ситуацией с массированным ракетным обстрелом Ирана.

Читайте также: США предупреждают о возможном ракетном ударе Ирана по Израилю, - CNN

Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

Читайте также: Армия Израиля объявила о начале наземной операции "Стрели севера" на юге Ливана

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Автор: 

Израиль (1930) Иран (1809) ракеты (3577) США (26889)


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Топ комментарии
+29
Подвійні стандарти - це, коли ЗЄ 3 роки тому взяв на себе зобов'язання щодо конкретних реформ та боротьби з корупцією, а замість цього постійно брехав партнерам і робив все навпаки.
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02.10.2024 00:39
+19
Бо Ізраїль - цінний партнер у багатьох галузях, а Україна - блазні і крадії.
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02.10.2024 00:57
+16
В смысле? А как же эскалация?
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02.10.2024 00:33
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Правила форума Совет форумчан
В смысле? А как же эскалация?
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02.10.2024 00:33 Ответить
Иран не РФ, когда речь от США идет о ескалации имеется в виду применение тактичнского ЯО РФ противУкраины или обстрел баз НАТО в странах Балтии и Восточной Европы, на которые США не будут знать как реагировать. А Иран США считают за большую банановою республику
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02.10.2024 00:49 Ответить
А якщо путін таємно вже передав Ірану ядерні боєголовки до іранських ракет для відповіді на відповідь Ізраїлю?
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02.10.2024 01:02 Ответить
Тоді Іран сприйматиметься США як КНДР - примітивною диктатурою, яка получивши десяток ядерних боєголовок надуває щоки. Старі еліти США сприймають рф як єдину загрозу існування Америці - навіть Китай рахується ними неспроможним завдати США таких неприємностей як рф
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02.10.2024 01:13 Ответить
Смішнш, але Трамп якраз навпаки вважає. Що Китай небезпечніший за Росію і хоче любою ціною зробити так щоб ***** знову розвернувся до заходу.
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02.10.2024 01:59 Ответить
США самі озброїли рашу ядерною зброєю. Примусили Україну віддати майже 3000 боєголовок на парашу. Бо вважали Україну небезпечною.
Ті дебіли - Буш молодший та Обама зробили рашу такою яка вона є зараз. Мстивою та нахабною. І в Європі не залишилось країни, яка б могла бути противагою хворобливим амбіціям кацапів.
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02.10.2024 08:40 Ответить
То Иран перестанет существовать. А у раши, у самой, яо не взлетает.
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02.10.2024 08:30 Ответить
а шо заможнi кацапи повернулись з ес чи америки ?

В последние месяцы председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин проводит масштабные чистки армейского командования. Основанием для этого стали обвинения в коррупции, затронувшую верхушку военного истеблишмента, включая министра обороны Ли Шанфу.

О масштабах коррупции позволяет судить публикация агентства https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-06/us-intelligence-shows-flawed-china-missiles-led-xi-jinping-to-purge-military Bloomberg . Источники в разведывательном сообществе США сообщили агентству: в ходе недавних проверок было выявлено, что вместо топлива в баках баллистических ракет находится вода.

На космодроме "Плесецк" в Архангельской области, судя по всему, был проведен испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", закончившийся неудачей. Это следует из сообщения в соцсети X пользователя MeNMyRC, которого ряд СМИ называет OSINT-аналитиком, то есть собирающим сведения из открытых источников публикации разведывательных данных.

Выводы сделаны на основе спутниковых снимков, на которых, как утверждается, изображена воронка от взрыва ракеты. "Ракета взорвалась в шахте, оставив огромный кратер и разрушив испытательный полигон. "Сармат" - ракета на жидком топливе, так что эта авария могла произойти без связи с действиями по запуску", - говорится в посте
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02.10.2024 01:54 Ответить
рф не станет в одиночку атаковать страны НАТО, это будет выстрел себе если в не голову то в живот, а вот если США будут заняты войной с Китаем (что маловероятно), то тогда как Япония во ВМВ, рф может под шумок попытаться отыграть некоторые позиции утерянные после распада совка.
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02.10.2024 02:32 Ответить
То не та ескалація. невже не зрозуміло.
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02.10.2024 00:52 Ответить
То виконання пратнерських домовленностей на рівні угоди .

Україні треба -цитую не мій допис

Какая гармонизация законодательства... В Украине нет государственных институтов, нет парламента, не работает Конституция - все решается а ОПе ермака. Это - пирамида. Это - клика. Вернитесь к Конституции и затем демократы, если победят, приведут вас к статусу союзника, которому можно доверять и на которого можно делать политические ставки.. А если трамп-тарамп - .сушите весла - вы свой шанс упустили....
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02.10.2024 02:07 Ответить
Нас так атакцють щоденно,американці не то що допамагають,але ще забороняють бити по рашці.Подвійні стандарти.
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02.10.2024 00:34 Ответить
Так Ізраїль є партнером США. Дякуйте нашій владі
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02.10.2024 00:35 Ответить
А дякувати якій владі, тій яка нібито зробила Україну як Ізраїль, партнером США? Чи тій яка нібито це зроблене партнерство заморозила?
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02.10.2024 00:47 Ответить
Вам вирішувати
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02.10.2024 00:51 Ответить
В детстве нас учили - если что-то плавает как утка, крякает как утка, и выглядит как утка - значит это утка.

Госсекретарь прилетает в Киев консультировать? Прилетает.
Глава Пентагона находится на связи с нач. Генштаба и министром обороны? Находится.
Белый дом выделяет некоторые средства на помощь Украине? Выделяет.
А министр обороны США звонит Зе, Уме, и Сыре? Звонит.
Верховные власти США декларируют свое отношение и свои цели к Украине и ее войне? Декларируют.
А поддерживать обещают? Обещают.

Какие еще должны быть признаки партнерства, если откинуть буквоедство и канцелярит, типа "печать не в том месте" ?
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02.10.2024 01:52 Ответить
Наша влада відмовилась підписати з США договору про позаблокові союзничество. Сказали що їм треба Ната.
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02.10.2024 09:14 Ответить
США мала партнерські стосунки з Ізраїлем задовго до ропаду совка. "Наша влада" ніякого впливу на це партнерство не має.
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02.10.2024 02:42 Ответить
Не партнером, а союзником поза блоком НАТО. З усіма підписаними необхідними угодами.Україна якраз має статус партнера і то на словах. Різницю усі побачили...
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02.10.2024 06:45 Ответить
Поправочка: Дякуйте ВСІЙ нашій владі, починаючи з 1991 р.
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02.10.2024 08:13 Ответить
Подвійні стандарти - це, коли ЗЄ 3 роки тому взяв на себе зобов'язання щодо конкретних реформ та боротьби з корупцією, а замість цього постійно брехав партнерам і робив все навпаки.
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02.10.2024 00:39 Ответить
Куди США витрачають 913 млрд доларів в рік, в 6 раз більше ніж воюючі сукупно Україна і рф разом взяті? Вас не дивують масштаби корупції і злиття в унітаз таких колосальних грошей з боку американських казнокрадів?
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02.10.2024 00:53 Ответить
Не повіриш. Є такі штуки - інвестиції, розбудова, іновації.

Я знаю одну компанію, яка тільки на впроваддення у себе штучного інтелекту витратила 1,4 мільярда баксів. Одну!!! Компанію!!!

Тому високоточна зброя, старлінки, НАСА, телескопи Хаббл та айфони у них, а у нас дошки для траншей по ціні бельгійського паркету.
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02.10.2024 01:06 Ответить
А, якщо ти про військовий бюджет США, то згадай, хто може собі дозволити авіаносці по всьому Світу та розробку літаків, які коштують, як деякі держави разом з усім населенням.
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02.10.2024 01:13 Ответить
Цей авіаносець ціною у 10 млрд доларів може потопити дрон типу "Sea baby" за кілька десятків кусків, а що це за літак, який коштує як декілька країн? Можливо це той, у вартість якого закладається 80% корупційних схем? Правда не таких примітивних як у нас, а зашитих і перешитих у різних схемах і махінацвях
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02.10.2024 01:25 Ответить
зроби дешевше
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02.10.2024 01:39 Ответить
Мова не про це, а про те, що США розуміє, що її багатомільярдні технології ******* війна з її дешевими дронами всіх рівнів і РЕБ просто множить на 0. І всі їхні авіаносці, GPS наведення може бути зведене нанівець протидією у в сотні раз дегевшою
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02.10.2024 01:48 Ответить
це ти так думаєш, і твої думання не ґрунтується на фактах, ти не порівнюй допотопні технології кацапів і ********** США, чайна хоч і технологічна країна, але у них все крадене, вони всеодно біжать навздогін.
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02.10.2024 07:43 Ответить
Ексалібури перестали використовувати через повну втрату ефективності. Хімарси теж стали набагато менш ефективними через подавлення сигналу GPS РЕБами
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02.10.2024 09:03 Ответить
Не може.
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02.10.2024 02:01 Ответить
Чому ні? А якщо одночасно того авіаносця атакує сотня таких дронів, сукупна вартість яких все одно в десятки тисяч разів буде меншої за вартість цього 10 млрд корита?
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02.10.2024 02:08 Ответить
Вчіть матчасть, як кажуть політруки Зона безпеки авіаносця - 700 км!!! Який дрон або навіть сотня до нього наблизяться?
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02.10.2024 08:33 Ответить
Ну так і всі аеродроми і важливі об'єкти технічно прикриті ППО що в рашистів що в нас, але це не означає його 100% не ураження, навпаки дрони легко долають любе ППО
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02.10.2024 08:48 Ответить
Взалі то в історії не було потоплення жодного американського авіаносця в бою. Всі пошкоджені авіаносці топились або своїм екіпажем, або кораблями конвою. Тому не розповідайте рашистські байки про "літаки дрони - вбивці авіаносців" ))
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02.10.2024 08:30 Ответить
Так США після 2 СВ напряму не воювали проти СРСР, Росії чи Китаю
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02.10.2024 08:50 Ответить
Крім того , в Ізраїлі нема стільки ЗРАДНИКІВ , в найвищих кабінетах ! На прохання партнерів їх утілізувати ЗЕЛЕНЕ ЛАЙНО ЇХ КРИШУЄ: БАКАНОВ, ТАТАРОВ, Ермак, ПОРТНОВ, ……………… ХТО СІВ ПІД ТРИБУНАЛ ЗА ЗЛИТИЙ КОНТРНАСТУП?????Стільки життів угробив , зброї …………хто дає покази ,сидить? В Ізраїлі , якщоб НАХАБНО І ЦИНІЧНО ПОСМІЛИ ЗЛИТИ СПЕЦ ОПЕРАЦІЮ , як « АВЕНЮ» вагнергейт Препіздентішко сидів би на нарах
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02.10.2024 02:22 Ответить
Дебаты кандидатов в вице-президенты США - прямой эфир на русском языке - ютуб сайт БЮРО

поперджаю -переклад штучним интеллектом, сайт трамістський - в цьому й є свої приколи .
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02.10.2024 02:25 Ответить
Ніхто не забороняє бити власною зброєю! Ізраїль б`є ВЛАСНОЮ блдь зброєю! І лопшину яку вішає зеопенута влада хавають лохи!
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02.10.2024 01:40 Ответить
А оцього вже "нє надо"! Вся зброя яку країна купує або отримує від США, Німеччини, Франції, Швейцарії вважається ізраїльською з моменту потрапляння на військові склади.
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02.10.2024 02:51 Ответить
Ніхто нічого не забороняє ! Зе&ермак , розігрують виставу !
Нехай б'ють своїми «Богданами» , які вони заборонили випускати! По кримскому мосту, по ЖД Маріуполь- Ростов, по Джанкою , по правому берегу Херсона , по Донецьку …………… Якого біса не бЬЮТЬ по скупченню зброї в Маріуполі , Мелітополі, Каховці ????
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02.10.2024 02:01 Ответить
Може ще по кремлю чи по уралу ? Богдана-це САУ калібра 155мм, у неї максимальна дальність ураження - 42км.
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02.10.2024 08:21 Ответить
У Ірана є найбільший в світі арсенал ядерних боєголовок? Нема? То нащо ця маячня?
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02.10.2024 06:39 Ответить
От вам і відповідь. США просто ссуть. Можуть лише на слабого противника кидатися. паРаша і то сміливіша.
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02.10.2024 08:10 Ответить
«Ссуть розв'язати ядерну третю світову?». Дивно. Неадеквати якісь.
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02.10.2024 08:17 Ответить
А разве ето не ескалация? Как рашистские ракеты сбивать над Украиной и даже над территорией НАТО так сразу сразу визжат что ескалация. Вот тебе и двойные стандарты
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02.10.2024 00:37 Ответить
Так все це поряд з Європою. Ізраїль на Сході і не поряд з Європою.
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02.10.2024 00:44 Ответить
Тому і крики про ескалацію.
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02.10.2024 00:45 Ответить
Ну звісно, Алекс Суров нарізає задачі для армії США. Зараз, командувач Остін прочитає ваш допис і як жахне....
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02.10.2024 00:53 Ответить
"Етот" Суров не розуміє, що таке для нато той сраний рушникоголовий іран з недальнобійною балістикою та шахедами та що таке болота с тисячами (нехай і прострочених) ядерних боєголовок, не тільки на далекобійних крилатих, а й на міжконтинетальних ракетах. І доречі, це-не Суров, а Носов зі своєю улюбленою літерою "е".
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02.10.2024 08:34 Ответить
У цьому випадку, якщо байден не допоможе Ізраїлю, то програє вибори - ось тоді для його партії буде ескалація
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02.10.2024 01:25 Ответить
Причем здесь двойные стандарты, третий год идет война, но все еще находятся такие политически "грамотные" люди, которым нужно объяснять разницу, между огромной страной с несколькими тысячами ядерных боеголовок, нежеланием для США усиления Китая за счет рф, в довесок нужными ресурсами нефть, газ, и каким то средневековым безъядерным Ираном, пусть и сумевший наклепать кучу баллестических ракет, в чем им наверняка кто то помог. Еще следует понимать, что Израиль в отличии от Украины давний партнер и союзник США, и что нам до такого уровня партнерства как до Луны... ну может не раком, но очень долго идти.
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02.10.2024 02:25 Ответить
А Іран хіба має можливість запустити по США кілька тисяч ядерних ракет?

А рашка має. Те, що "ніколи не запустить" - розкажіть свідкам шашликів і "росія ніколи не нападе".
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02.10.2024 06:41 Ответить
Не простiше було роздеребанити той всратий Iран?
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02.10.2024 00:45 Ответить
Евреям помогают, а Украине нет. В Чёрном море достаточно места чтобы там поместились американские эсминцы. Неужели США не знают об этом??
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02.10.2024 00:53 Ответить
Бо Ізраїль - цінний партнер у багатьох галузях, а Україна - блазні і крадії.
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02.10.2024 00:57 Ответить
і лохи, якими користуються, як розхідним матеріалом. Але самі винні, що не здатні були зберегти суб'єктність держави.
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02.10.2024 01:01 Ответить
Достатньо мати єврея-прибиральника в фірмі щоб всі досягнення наукового колективу надходили до Ізраїлю. Те ж саме робить ***** і навіть заявляє публічно про "цап-царап" на державному рівні.
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02.10.2024 03:03 Ответить
А хто вибрав цих блазнів і крадіїв замість патріота і справжнього президента Порошенка? Тупе бидло, якому пейсаті обіцяли кінець. Єпохи бідності, але це бидло отримало просто кінець. Як кажуть, за що боролись, на то і напоролись, а через цього тупого бидла вмивається кровю вся Україна.
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02.10.2024 06:26 Ответить
Чому б вам про росіян не турбуватися?
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02.10.2024 01:00 Ответить
Дійсно, це ж однакові ситуації - росія з найбільшим в світі ядерним арсеналом, і Іран https://emojipedia.org/clown-face 🤡
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02.10.2024 06:43 Ответить
Лицемірно-сцикливі америкоїдні бл@ді
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02.10.2024 01:01 Ответить
Бггг)) Ну куди їм до наших радянських генералів)) Салабони!
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02.10.2024 01:05 Ответить
угу, саме так, але завдяки ним ми ще дихаємо, так що пригальмуйте коней, агресор... ми самі спромоглися все своє ******** і пропити... так що скаржитися на них - марно і невлячно. А вони.. що вони - вирішують свої питання, а наша справа теляча, хіба ні... всралися ми ж... не вони
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02.10.2024 01:23 Ответить
Ось що робить наявність samson option.
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02.10.2024 01:03 Ответить
Сходи ще пофантазуй
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02.10.2024 02:02 Ответить
Бусікі... Бусікі наші ТЦК-шні туди - армія Ірану буде бігти - точно бажаючих воювати проти Ізраїлю більше не буде!
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02.10.2024 01:07 Ответить
Як вони посміли, це ж ескалація.
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02.10.2024 01:13 Ответить
Це на сході далеко від ЄС тому не ескалація. Україна поряд з ЄС. До Німеччини наприклад 36 годин максимум автотранспортом.
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02.10.2024 01:17 Ответить
Подвійні стандарти? Ні,не чули.
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02.10.2024 01:20 Ответить
Військовий союз (договір) між США та Ізраїлем? Ні,не чули.
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02.10.2024 08:20 Ответить
"Фількіна грамота" цей договір,якби справа стосувалася не Ірану а кацапстана. Оце точно чули.
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02.10.2024 09:15 Ответить
Добитися щоб теж саме робили американські війська у разі нападу на Україну завдання для української влади. Народ при всіх намаганнях тутешніх ботів його обплювати за те, що не всі голосували за їх бога, впертий і дуже сильний у війні. Ніхто у світі такого б не витримав.
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02.10.2024 01:23 Ответить
А от до влади питання є і будуть.
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02.10.2024 01:24 Ответить
На сьогодні питань до влади уже майже нема, їх замінили прямі звинувачення, які надіюсь, в свій час переростуть в кримінальні справи.
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02.10.2024 01:31 Ответить
Очевидні ФАКТИ ЗЛОЧИНІВ зекамарільі , проти України і українців ! Останній - здача всього Півдня , Донецька, Харькова і Запоріжжя під ПОТУЖНОЮ аферою з Курськом ! РАШИСТИ знали , а партнери ні ! Ну і хто ж тут КРОТЯРА ? Попередній контрнаступ був потужно злит , як і « вагнергейт» і ХТО Ж ЗА ЦЄ ПІД ТРИБУНАЛОМ ? Виходить - ГОЛОВНІ КРОТИ ЗЕ&Ермак ! Чому СБУ , буданова розвідка ні ухом ні рилом не ведє?
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02.10.2024 02:13 Ответить
Цікаво, з одного боку, як не почитаєш - ми маємо бути як Ізраїль, там могутня військова промисловість, ЯЗ, можуть усіх нагнути....
А потім читаєш новини - американці допомагають відбивати атаку, США продали літаки Ізраїлю, США надають Ізраїлю безкоштовно **********......
Як би себе відчував Ізраїль, якби не допомога США? Наскільки він реально самодостатній в плані озброєнь?
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02.10.2024 01:26 Ответить
Так було далеко не завжди. Мабуть складно повірити, але були часи, коли Ізраїль так само микався по світу у пошуках допомоги як Україна зараз. А допомагати нормально стали далеко не одразу. Спочатку євреї самі відбилися декілька разів від Єгипту, Сирії та Лівану.
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02.10.2024 01:30 Ответить
Зовсім різні рівні ескалації і сприйняття небезпеки. Ворогів Ізраїля США і Захід в цілому сприймають як примітивних противників, які всерйоз не можуть їм протистояти. А рф сприймається ними як правонаступниця могутнього у військовому плані ссср, зброя і технології якого діставалися рф. Кількість ядерних боєголовок дотепер сприймається західними елітами як щось, що може колосально повпливати на них і тому вони навіть Китаю так не бояться як рф
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02.10.2024 01:57 Ответить
Врешь, Израиль покупает боеприпасы за свои деньги...
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02.10.2024 08:05 Ответить
Легко довести, що брехун тут лише ти
https://lb.ua/world/2024/08/10/628738_ssha_vidilyayut_izrailyu_35_mlrd.html США виділяють Ізраїлю 3,5 млрд доларів на придбання американської зброї
https://mil.in.ua/uk/blogs/administratsiya-bajdena-nadsylaye-izrayilyu-zbroyu-ta-***********-shhe-na-1-milyard-dolariv-kazhut-predstavnyky-kongresu/#google_vignette Адміністрація Байдена надсилає Ізраїлю зброю та ********** ще на 1 мільярд доларів
https://ua.korrespondent.net/world/4697982-ssha-aktyvno-postachauit-zbroui-do-izrailui-zmi адміністрація президента США Джо Байдена відправила до Ізраїлю велику кількість ***********, зокрема понад 10 тисяч 2000-фунтових бомб і тисячі ракет Hellfire.

Ну т.д. Мені продовжити і вибирати новини за попередні роки? Новини, котрі доводять що ти брешеш? Або вважаєш, що гроші США належать Ізраїлю, якщо це так, то розкажи це американцям, вони тобі радо дадуть відповідь.
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02.10.2024 11:49 Ответить
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02.10.2024 01:53 Ответить
CNN
Іран вперше застосував свою гіперзвукову ракету Fattah 1 під час атаки на Ізраїль у вівторок, повідомляє напівофіційне іранське видання Mehr News.

Fattah вважається першою гіперзвуковою ракетою Ірану вітчизняного виробництва.

Іранські військові представили зброю минулого року, заявивши, що вона може поширюватися зі швидкістю, що в 15 разів перевищує швидкість звуку, і здатна «націлюватися на системи протиракетної оборони».
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02.10.2024 02:05 Ответить
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02.10.2024 02:08 Ответить
Відкрию вам секрет - перша гіперзвукова балістична ракета була використана гітлерівською Німеччиною проти британської імперії в 1944 році - її ім'я Фау 2
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02.10.2024 02:11 Ответить
До чого тут Німеччина, коли йдеться за перші іранські ракети?
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02.10.2024 08:12 Ответить
І оці всі громадяни, які порівнюють х** з пальцем, голосують на виборах в Україні...
Кацапів з найбільшою кількістю ядерних боєголовок, порівнюють з Іраном.
Так, це однакові ситуації 🤡 🤡 🤡
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02.10.2024 06:46 Ответить
Из 181 ракет по Израилю, США сбили 12 ракет.
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02.10.2024 08:03 Ответить
це ти так думаєш
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02.10.2024 10:04 Ответить
 
 