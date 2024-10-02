Американські есмінці допомагали відбивати ракетну атаку Ірану, - The Washington Post
Ввечері 1 жовтня есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.
Про це пише Thе Washington Post із посиланням на джерело у Міністерстві оборони США, передає Цензор.НЕТ.
В Пентагоні цю інформацію офіційно не підтверджували. Втім раніше президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю відбити ракетну атаку Ірану.
Речник Ради національної безпеки Шон Саветт повідомляв, що Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс стежили за ситуацією з масованим ракетним обстрілом Ірану.
Що передувало?
Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.
Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.
Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.
1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.
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Ті дебіли - Буш молодший та Обама зробили рашу такою яка вона є зараз. Мстивою та нахабною. І в Європі не залишилось країни, яка б могла бути противагою хворобливим амбіціям кацапів.
В последние месяцы председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин проводит масштабные чистки армейского командования. Основанием для этого стали обвинения в коррупции, затронувшую верхушку военного истеблишмента, включая министра обороны Ли Шанфу.
О масштабах коррупции позволяет судить публикация агентства https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-06/us-intelligence-shows-flawed-china-missiles-led-xi-jinping-to-purge-military Bloomberg . Источники в разведывательном сообществе США сообщили агентству: в ходе недавних проверок было выявлено, что вместо топлива в баках баллистических ракет находится вода.
На космодроме "Плесецк" в Архангельской области, судя по всему, был проведен испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", закончившийся неудачей. Это следует из сообщения в соцсети X пользователя MeNMyRC, которого ряд СМИ называет OSINT-аналитиком, то есть собирающим сведения из открытых источников публикации разведывательных данных.
Выводы сделаны на основе спутниковых снимков, на которых, как утверждается, изображена воронка от взрыва ракеты. "Ракета взорвалась в шахте, оставив огромный кратер и разрушив испытательный полигон. "Сармат" - ракета на жидком топливе, так что эта авария могла произойти без связи с действиями по запуску", - говорится в посте
Україні треба -цитую не мій допис
Какая гармонизация законодательства... В Украине нет государственных институтов, нет парламента, не работает Конституция - все решается а ОПе ермака. Это - пирамида. Это - клика. Вернитесь к Конституции и затем демократы, если победят, приведут вас к статусу союзника, которому можно доверять и на которого можно делать политические ставки.. А если трамп-тарамп - .сушите весла - вы свой шанс упустили....
Госсекретарь прилетает в Киев консультировать? Прилетает.
Глава Пентагона находится на связи с нач. Генштаба и министром обороны? Находится.
Белый дом выделяет некоторые средства на помощь Украине? Выделяет.
А министр обороны США звонит Зе, Уме, и Сыре? Звонит.
Верховные власти США декларируют свое отношение и свои цели к Украине и ее войне? Декларируют.
А поддерживать обещают? Обещают.
Какие еще должны быть признаки партнерства, если откинуть буквоедство и канцелярит, типа "печать не в том месте" ?
Я знаю одну компанію, яка тільки на впроваддення у себе штучного інтелекту витратила 1,4 мільярда баксів. Одну!!! Компанію!!!
Тому високоточна зброя, старлінки, НАСА, телескопи Хаббл та айфони у них, а у нас дошки для траншей по ціні бельгійського паркету.
літакидрони - вбивці авіаносців" ))
поперджаю -переклад штучним интеллектом, сайт трамістський - в цьому й є свої приколи .
Нехай б'ють своїми «Богданами» , які вони заборонили випускати! По кримскому мосту, по ЖД Маріуполь- Ростов, по Джанкою , по правому берегу Херсона , по Донецьку …………… Якого біса не бЬЮТЬ по скупченню зброї в Маріуполі , Мелітополі, Каховці ????
А рашка має. Те, що "ніколи не запустить" - розкажіть свідкам шашликів і "росія ніколи не нападе".
А потім читаєш новини - американці допомагають відбивати атаку, США продали літаки Ізраїлю, США надають Ізраїлю безкоштовно **********......
Як би себе відчував Ізраїль, якби не допомога США? Наскільки він реально самодостатній в плані озброєнь?
https://lb.ua/world/2024/08/10/628738_ssha_vidilyayut_izrailyu_35_mlrd.html США виділяють Ізраїлю 3,5 млрд доларів на придбання американської зброї
https://mil.in.ua/uk/blogs/administratsiya-bajdena-nadsylaye-izrayilyu-zbroyu-ta-***********-shhe-na-1-milyard-dolariv-kazhut-predstavnyky-kongresu/#google_vignette Адміністрація Байдена надсилає Ізраїлю зброю та ********** ще на 1 мільярд доларів
https://ua.korrespondent.net/world/4697982-ssha-aktyvno-postachauit-zbroui-do-izrailui-zmi адміністрація президента США Джо Байдена відправила до Ізраїлю велику кількість ***********, зокрема понад 10 тисяч 2000-фунтових бомб і тисячі ракет Hellfire.
Ну т.д. Мені продовжити і вибирати новини за попередні роки? Новини, котрі доводять що ти брешеш? Або вважаєш, що гроші США належать Ізраїлю, якщо це так, то розкажи це американцям, вони тобі радо дадуть відповідь.
Іран вперше застосував свою гіперзвукову ракету Fattah 1 під час атаки на Ізраїль у вівторок, повідомляє напівофіційне іранське видання Mehr News.
Fattah вважається першою гіперзвуковою ракетою Ірану вітчизняного виробництва.
Іранські військові представили зброю минулого року, заявивши, що вона може поширюватися зі швидкістю, що в 15 разів перевищує швидкість звуку, і здатна «націлюватися на системи протиракетної оборони».
Кацапів з найбільшою кількістю ядерних боєголовок, порівнюють з Іраном.
Так, це однакові ситуації 🤡 🤡 🤡