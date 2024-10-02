Американські есмінці допомагали відбивати ракетну атаку Ірану, - The Washington Post

Ввечері 1 жовтня есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Про це пише Thе Washington Post із посиланням на джерело у Міністерстві оборони США, передає Цензор.НЕТ.

В Пентагоні цю інформацію офіційно не підтверджували. Втім раніше президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю відбити ракетну атаку Ірану.

Речник Ради національної безпеки Шон Саветт повідомляв, що Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс стежили за ситуацією з масованим ракетним обстрілом Ірану.

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Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

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27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.