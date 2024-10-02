Іран зробив велику помилку і заплатить за це, - Нетаньяху

Іран заплатить за масований ракетний обстріл території Ізраїля, здійснений ввечері 1 жовтня.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Іран зробив велику помилку сьогодні вночі - і заплатить за це", - заявив Нетаньяху на нараді з питань політики і безпеки.

Постійний представник Ізраїлю при ООН Дані Данон сказав журналістам: "Іран невдовзі відчує наслідки своїх дій. Реакція буде болючою".

Білий дім також пообіцяв "серйозні наслідки" для Ірану, а радник з питань безпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу, що США "співпрацюватимуть з Ізраїлем, аби домогтися цього".

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Своєю чергою, Джо Байден висловив повну підтримку Ізраїлю, назвавши атаку Ірану "неефективною". За словами президента США, ведеться активна дискусія щодо того, як Ізраїль має відреагувати на дії Ірану, і він обговорить це з Нетаньяху.

Нагадаємо, напередодні увечері Іран випустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет. За твердженням Корпусу вартових ісламської революції, уперше було застосовано гіперзвукові ракети "Фаттах".

Також в Ірані заявили, нібито 90% ракет успішно вразили цілі в Ізраїлі. Водночас, за словами представників ЦАХАЛу, більшість з них були перехоплені силами ППО. Окрім того, повідомлялося, що ввечері 1 жовтня есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

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Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

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27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.