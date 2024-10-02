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Новини
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Іран зробив велику помилку і заплатить за це, - Нетаньяху

Біньямін Нетаньяху

Іран заплатить за масований ракетний обстріл території Ізраїля, здійснений ввечері 1 жовтня.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Іран зробив велику помилку сьогодні вночі - і заплатить за це", - заявив Нетаньяху на нараді з питань політики і безпеки.

Постійний представник Ізраїлю при ООН Дані Данон сказав журналістам: "Іран невдовзі відчує наслідки своїх дій. Реакція буде болючою".

Білий дім також пообіцяв "серйозні наслідки" для Ірану, а радник з питань безпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу, що США "співпрацюватимуть з Ізраїлем, аби домогтися цього".

Читайте також: Байден про загрозу повномасштабної війни на Близькому Сході: Ми маємо цього уникнути

Своєю чергою, Джо Байден висловив повну підтримку Ізраїлю, назвавши атаку Ірану "неефективною". За словами президента США, ведеться активна дискусія щодо того, як Ізраїль має відреагувати на дії Ірану, і він обговорить це з Нетаньяху.

Нагадаємо, напередодні увечері Іран випустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет. За твердженням Корпусу вартових ісламської революції, уперше було застосовано гіперзвукові ракети "Фаттах".

Також в Ірані заявили, нібито 90% ракет успішно вразили цілі в Ізраїлі. Водночас, за словами представників ЦАХАЛу, більшість з них були перехоплені силами ППО. Окрім того, повідомлялося, що ввечері 1 жовтня есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Також читайте: ЦАХАЛ повідомляє, що Іран запустив ракети в бік Ізраїлю. Очікується до 250 ракет, - ABC News

Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

Читайте також: Армія Ізраїлю оголосила про початок наземної операції "Стріли півночі" на півдні Лівану

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Автор: 

Ізраїль (1648) Іран (2049) Нетаньягу Беньямін (170)


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Топ коментарі
+26
НАТО виразить глибоку стурбованість, Байден введе персональні санкції проти невиїзної прислуги Пезешкіяна, а Орбан поїде лизати йому сраку, Китай нишком продасть Ірану балістичні ракети та технології і закличе до всестороннього перемир'я Ізраель...
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02.10.2024 06:58
+19
кацапським нацистам, нащадкам червоножопих комуно-нацистів, кацапо-совків окупантів України та усієї східної Європи, Кавказу та Центральної Азії !!!
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02.10.2024 07:35
+18
Там влада для своїх людей, і у нас влада для своїх людей - відчуваєш різницю?
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02.10.2024 07:18
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НАТО виразить глибоку стурбованість, Байден введе персональні санкції проти невиїзної прислуги Пезешкіяна, а Орбан поїде лизати йому сраку, Китай нишком продасть Ірану балістичні ракети та технології і закличе до всестороннього перемир'я Ізраель...
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02.10.2024 06:58 Відповісти
і там і в нас євреі при владі. Але яка величезна різниця. Там для людей влада а тут для себе
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02.10.2024 07:09 Відповісти
Там влада для своїх людей, і у нас влада для своїх людей - відчуваєш різницю?
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02.10.2024 07:18 Відповісти
В Україні на грошах була єврейська мова Десь ще таке було?
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02.10.2024 07:34 Відповісти
Прикинь , в Україні не тільки кацапи живуть , мову яких і по сьогодні з кожного кутка чутно , а і євреї , при цьому євреї в Україні з'явилися раніше за кацапів . То чому тебе так ковбасить через еврейську мову , ти нацист ? ((
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02.10.2024 08:56 Відповісти
А хто в Україні раніше з'явився - українці, чи євреї?
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02.10.2024 09:10 Відповісти
Мушу тебе засмутити , коли про євреїв вже книжки писали , українців іще ніхто не згадував (( Ну а як за логікою молі кацапської , то нас єврей ульянов придумав ((
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02.10.2024 11:03 Відповісти
- за українським колодарем - 11 019 рік Дажбожий (від Трипілля - 7527-ий). А який зараз рік за єврейським календарем?
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02.10.2024 11:22 Відповісти
"за українським колодарем" ..... ху із "колодар" ?(( Кого і де колодою прибили , невже і тут без євреїв не обійшлося ? (( Судячи з ходу твоїх думок - Чорне море таки українці викопали за календарем , який існував у часи льодовикового періоду , саме тому їх так ковбасило ((
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03.10.2024 02:40 Відповісти
Біблійні казки в тебе сміх не викликають?
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03.10.2024 06:53 Відповісти
Які саме ? Невже про Єву , іменем якої науковці тепер звуть праматір і мене , і тебе ?
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03.10.2024 09:45 Відповісти
Є така хвороба - манія величі...
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03.10.2024 11:33 Відповісти
Співчуваю , лікуйся !
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03.10.2024 15:05 Відповісти
Частину ракет збили американські есмінці - нам би таке занепокоєння.
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02.10.2024 07:20 Відповісти
Під корінь ганчіркоголових!
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02.10.2024 07:00 Відповісти
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02.10.2024 07:12 Відповісти
Байден назвав цю атаку не ефективною - тобто, а треба було, щоб вона таки була ефективною? Їб@ть його в рот, як казав ігор валєрьєвічь.
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02.10.2024 07:15 Відповісти
Да ладно, большинство были перехвачены ПВО?
Кому он втирает?
Уже выложены десятки видео этого звездопада, который взрывается от удара в поверхность.

Но Ирану да, могут быть серьезные последствия.
Бравые орлы с НАТО могут объявить операцию "взлет петушка" и не побоятся эскалации - ведь это не РФия, от которой можно огрести по щщам.

Хотя если Китай с РФией вышлют туда флот или подкинут пару тактических бомб по пол-килотонны - будет очень интересно.

Эх, если бы все эти деньги, да в медицину бы с космосом ...
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02.10.2024 07:19 Відповісти
Кому що, а хворому медицина потрібна. А буйно хворому - космос
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02.10.2024 07:24 Відповісти
А бесконечные войны на планетке - кому тогда нужны?)
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02.10.2024 07:31 Відповісти
кацапським нацистам, нащадкам червоножопих комуно-нацистів, кацапо-совків окупантів України та усієї східної Європи, Кавказу та Центральної Азії !!!
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02.10.2024 07:35 Відповісти
москалям.
більше ніхто не спадає на думку.
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02.10.2024 07:53 Відповісти
Мені етнічний руслік з гордістю казав, що росія завжди буде воювати.
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02.10.2024 08:31 Відповісти
І буде. Інакше росія своїми діями порушить комфорт пересічних, а це не можна, бо ультраправі до влади прийдуть (читай русня). Так що цугцванг.
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02.10.2024 08:41 Відповісти
Колись один з відомих сибірських письменників (здається, Астафьєв), сказав: "Если-бы Россия не разжигала постоянно войны с соседями - русских-бы уже было-бы около 600 миллионов! И мы смогли-бы полностью заселить и освоить Сибирь..."
Зараз кацапів залишилося менше 80-ти мільйонів...... (це із усіма "нерусскими")
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02.10.2024 13:25 Відповісти
Якщо 80 мільйонів таке робить, що б наробили 600?
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02.10.2024 13:52 Відповісти
Він же "філософствував" - "если-бы не воевала" ..... Тобто він висловив утопічну думку про можливий варіант існування "Росії без воєн"...
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02.10.2024 13:59 Відповісти
рф вже себе показала в Україні - з 2-ї армії світу стала 2-ю армією в Україні та на паРаші ...
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02.10.2024 07:33 Відповісти
і що ??? більш як 2,5 роки тому кацапи грозилися "взять Кієв за трі дня", а в результаті за 2,5 рокит взяли срані Вовчанськ, Бахмат, Авдіївку знищивши їх до тла, перетворивши на "200-тих" сотні тисяч кацапського лайна і біонепотребу !!!
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02.10.2024 07:47 Відповісти
и когда московиты взяли Волчанск?
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02.10.2024 08:29 Відповісти
https://suspilne.media/280432-rf-zaavila-so-zalisae-vovcansk/ Контрнаступ ЗСУ - Росія залишає Вовчанськ



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Російські збройні формування залишають місто Вовчанськ, що у Чугуївському районі Харківської області. Про це повідомляє російська окупаційна адміністрація ...
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02.10.2024 08:40 Відповісти
Схоже, це за 2022 рік новина.
Тоді вони з Вовчанська драпали.
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02.10.2024 08:44 Відповісти
Це не новина(вiд мене) - це вiдповiдь на запитання , мовляв , а коли...
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02.10.2024 13:18 Відповісти
як хто ??? що за дитячі питання ??? ЗСУ та інші сили оборони України !!!
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02.10.2024 07:48 Відповісти
Вы все еще недооцениваете этого противника?
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02.10.2024 08:14 Відповісти
Это обломки горели.
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02.10.2024 07:41 Відповісти
Бред, один погибший а арабском городе, от осколков сбитой ракеты .
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02.10.2024 08:01 Відповісти
Теракт в Тель - Авіві був кривавішим - чим сотні ракет
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02.10.2024 08:14 Відповісти
Если США не уговорят Израиль сдержаться с ответом, то Израиль 100% лупанет по нефтяным объектам Ирана. Мировая цена нефти сразу взлетит. Дальше продолжать?
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02.10.2024 08:26 Відповісти
Виходить, треба терпіти.
Ну просто як з росією.
Терплять. І що виходить?
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02.10.2024 08:33 Відповісти
Ні, не «виходить»! Я повністю підтримую позицію Ізраїлю. Але ще більше, я переживаю за свою країну - Україну. А ціна нафти в 100$/бар. дасть кремлю додаткові ресурси на війну і може значно послабити підтримку від США. Сподіваюся США вмовить Ізраїль не бомбити нафтопромисли Ірану. А все інше ... Так, будь ласка!
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02.10.2024 10:28 Відповісти
Якщо Ізраїль вирішить вдарити по іранській нефтянці, буде погано і Ірану, і нам. З іншого боку, хоч хтось на цій кульці продемонструє на практиці, що не всі демократії - беззубі пентюхи.
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02.10.2024 10:33 Відповісти
Ізраїлю похер. Розтрощив Газу разом з мешканцями, тепер заліз в Ліван, перед цим розбомбивши американським озброєнням міста.
Хоч питав в США чи він може наносити враження американською зброєю?
Тепер буде робити "ответку" Ірану....
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02.10.2024 09:03 Відповісти
В Ізраїлі навіть влада воює з терористами. У нас не так.
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02.10.2024 09:09 Відповісти
Лічно Натаньяху вчора вибіг з бункера та збивав іранські новорічні фейерверки.
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02.10.2024 09:12 Відповісти
А ви хотіли б жити в Палестині from the river to the sea?
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02.10.2024 09:11 Відповісти
"Вася"! Ну ти і "ВАСЯ"!
От, дивися - які "бідні" та "нещасні" палестинські араби:
1. Жили в пустелі без держави (тобто дикунами) і верблюдів пасли, на боку лежачи.
2. Прийшли євреї (яким дозволили повернуться на свої історичні землі,Дали арабам гроші і вони продали євреям ті шматки пустелі, по яких ті верблюдів пасли.
3. Коли євреї провели іригацію та окультурення земель, і земля почала ставать продоносною - араби чомусь вирішили, що їх "амманули"! І взялися за зброю! (це все одно, що я-б тобі продав старого розбитого автомобіля, ти його відремонтував та зайнявся бізнесом - а я взявся за рушницю і став вимагать повернення автомобіля.
4. Арабам дали можливість створить свою державу. Але вони продовжили воювать...........
5. Коли євреї "натовкли по морді" не тільки місцевим арабам, але й їх "союзникам", був укладений "мир" у Кемп-Девіді Арабам знову запропонували створить свою державу При цьому цим "біженцям валили купами гроші, на які можна було побудувать новий "Дубай". А вони продовжили воювать..........
6. Ізраїль за свій кошт передавав до сектору Газа воду та електроенергію. Араби в цей час будували підземні тунелі, накопичували зброю, клепали ракети з водопровідних труб та "кошмарили" приикордоння Ізраїлю
До речі - сусідні країни стали відмовлять палестинським арабам у притулку. Знаєш, чому? Бо вони почали "срать в руку даючого"! Йорданія пустила - вони там спробували влаштувать військовий переворот і скинуть короля... Пустили в Ліван - вони почали обстріли Ізраїлю з його території Ізраїль запропонував Єгипту повернуть сектор Газа (разом з "біженцями") Єгипет відмовився - їм "бандюки" не потрібні...
І це я тобі перерахував лише невелику частину.....
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02.10.2024 09:50 Відповісти
Так. Єдина помилка була - дати евреям "створити" свою державу. Вчасно не відреагували - і ось вам результат.
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02.10.2024 09:56 Відповісти
Вася! Ти таки, дійсно, "ВАСЯ".......... Постав себе на місце євреїв... Твій народ вигнали дві тисячі років тому з рідної землі та перетворили на рабів, розселивши на чужих землях на півсвіту..... Ти віками живеш у оточенні чужих тобі народів. Вони не визнають ні твого укладу життя, ні твоєї релігії, ні твоєї мови, Проти тебе постійно організовуються погроми Твоїх рідних утискають та убивають. І тут проголошується декларація про самовизначення народів! І ти цим користуєшся! Твоєї власної країни (твого народу), у тебе нема (якби була - ти-б туди давно переселився....... "Вільної" території на Землі вже немає Крім того, ти віками живеш в атмосфері "повернення до землі обітованної" - де жили твої предки. І ця земля, виявляється, на той час, - "безгосподарна" Місцевим арабам "похєр" державність... Щоб пасти верблюдів - держава не потрібна..... І британцям їхнє "мандатство" осточортіло - одна морока з місцевими дикунами, які ніяк між собою поділить пасовища та водопої не можуть......
От і давай:
Ти - ООН! Твоє рішення з цього приводу!
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02.10.2024 10:23 Відповісти
Твої опуси повністю не читаю. Пиши стисліше. Або йди гулять.
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02.10.2024 12:44 Відповісти
Цікаво що деталі такого масованого ракетного обстрілу зовсім не виствітлюються в наших ЗМІ, лише дві короткі новини за вчора-сьогодні. Цікаво було б порівняти як діють сторони у схожій ситуації бо ситуація дуже нагадує нашу.
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02.10.2024 09:24 Відповісти
Кілька місяців тому ХАМАС завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю саморобними ракетами з каналізаційних труб. Чим скоїв Ізраїлю багато шкоди, але найбільшої тим, що весь світ побачив всю нікчемність цаахалів, моссадів і залізних куполів (стоязико розхвалених на весь світ). Та і безпорадність ізраїльського керівництва і генералітету.
З того часу туди прийшли американські авіаносці, есмінці, морпіхи ... і жиди "хоробро" обізвалися з-за чужих спин. Ситуація змінилася - Америка прикрила Ізраїль. Але Іран теж не Хамас і його ракети не пітарди з каналізац. труб.
Маєте рацію - дуже цікаво би узнати результати іранської атаки. Бо їхні ракети можуть бути і в кцапів.
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02.10.2024 15:06 Відповісти
Найбільшою помилкою світового співтовариства в минулому (та і не тільки...) сторіччі було створення держави Ізраїль. Незалежно від того хто кому зараз "навішає" - там ніколи миру і добра не буде і саме з цього гадюшника і через нього вибухне світова ядерна війна. Власне, вона уже розпочалася, лише наразі тихенько...
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02.10.2024 09:28 Відповісти
Ну і де там ядерна війна?
Так. Найпотужніша конвенційна зброя США в руках Ізраїля.
Але ядерну американці не дадуть.
Достатньо і каб 3000.
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02.10.2024 09:38 Відповісти
Не квапся, Вася. Поживи ще трішки, ще не вечір...
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02.10.2024 12:30 Відповісти
Васю , то-то нащо iзраiльтянам амерядерка, якщо в них е понад 700 ядерных боеголовок, котрi криють всю Европу, а Iран тим паче.
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02.10.2024 13:24 Відповісти
Телепню! Ізраїль вже давно має власну ядерну зброю! Уран і випробування - у Південно-Африканській республіці.... Розробка - власна.... Дослідницький центр розташований у Димоні...
Ще в часи Голди Меїр на запитання журналістів "Чи має Ізраїль ядерну зброю?", вона відповіла: "Ні... Але якщо знадобиться - ми її застосуємо...."
"Згідно з низкою оцінок, Ізраїль є шостою за кількістю ядерних боєголовок ядерною державою світу..." (Вікіпедія)
От бачиш - який ти НЕУК!!!
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02.10.2024 13:37 Відповісти
А недавно ж аналітЄкі та блоХери всЄх мастьЄй кричали шо новий препіздент ірану хоче помиритись з Заходом бо їм набридло жити під санкціями і хочуть жити в мирі. Так шо вся ця аналітика бла-бла-бла не що інше як заробляння грошей на Ютюбах та телебаченні.
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02.10.2024 10:53 Відповісти
Бг-ггг... вас меркантильна жаба душить...ХЕХ...
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02.10.2024 13:26 Відповісти
Та нічого мене не душить. Просто вже давно перестав це фуфло дивитись, а тепер і людям раджу. Все лайки випрошують, щоб з Ютюба більше бабла за рекламу їм заходило.
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02.10.2024 14:43 Відповісти
 
 