Іран зробив велику помилку і заплатить за це, - Нетаньяху
Іран заплатить за масований ракетний обстріл території Ізраїля, здійснений ввечері 1 жовтня.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Іран зробив велику помилку сьогодні вночі - і заплатить за це", - заявив Нетаньяху на нараді з питань політики і безпеки.
Постійний представник Ізраїлю при ООН Дані Данон сказав журналістам: "Іран невдовзі відчує наслідки своїх дій. Реакція буде болючою".
Білий дім також пообіцяв "серйозні наслідки" для Ірану, а радник з питань безпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу, що США "співпрацюватимуть з Ізраїлем, аби домогтися цього".
Своєю чергою, Джо Байден висловив повну підтримку Ізраїлю, назвавши атаку Ірану "неефективною". За словами президента США, ведеться активна дискусія щодо того, як Ізраїль має відреагувати на дії Ірану, і він обговорить це з Нетаньяху.
Нагадаємо, напередодні увечері Іран випустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет. За твердженням Корпусу вартових ісламської революції, уперше було застосовано гіперзвукові ракети "Фаттах".
Також в Ірані заявили, нібито 90% ракет успішно вразили цілі в Ізраїлі. Водночас, за словами представників ЦАХАЛу, більшість з них були перехоплені силами ППО. Окрім того, повідомлялося, що ввечері 1 жовтня есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.
Що передувало?
Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.
Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.
Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.
1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.
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Кому он втирает?
Уже выложены десятки видео этого звездопада, который взрывается от удара в поверхность.
Но Ирану да, могут быть серьезные последствия.
Бравые орлы с НАТО могут объявить операцию "взлет петушка" и не побоятся эскалации - ведь это не РФия, от которой можно огрести по щщам.
Хотя если Китай с РФией вышлют туда флот или подкинут пару тактических бомб по пол-килотонны - будет очень интересно.
Эх, если бы все эти деньги, да в медицину бы с космосом ...
більше ніхто не спадає на думку.
Зараз кацапів залишилося менше 80-ти мільйонів...... (це із усіма "нерусскими")
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Російські збройні формування залишають місто Вовчанськ, що у Чугуївському районі Харківської області. Про це повідомляє російська окупаційна адміністрація ...
Тоді вони з Вовчанська драпали.
Ну просто як з росією.
Терплять. І що виходить?
Хоч питав в США чи він може наносити враження американською зброєю?
Тепер буде робити "ответку" Ірану....
От, дивися - які "бідні" та "нещасні" палестинські араби:
1. Жили в пустелі без держави (тобто дикунами) і верблюдів пасли, на боку лежачи.
2. Прийшли євреї (яким дозволили повернуться на свої історичні землі,Дали арабам гроші і вони продали євреям ті шматки пустелі, по яких ті верблюдів пасли.
3. Коли євреї провели іригацію та окультурення земель, і земля почала ставать продоносною - араби чомусь вирішили, що їх "амманули"! І взялися за зброю! (це все одно, що я-б тобі продав старого розбитого автомобіля, ти його відремонтував та зайнявся бізнесом - а я взявся за рушницю і став вимагать повернення автомобіля.
4. Арабам дали можливість створить свою державу. Але вони продовжили воювать...........
5. Коли євреї "натовкли по морді" не тільки місцевим арабам, але й їх "союзникам", був укладений "мир" у Кемп-Девіді Арабам знову запропонували створить свою державу При цьому цим "біженцям валили купами гроші, на які можна було побудувать новий "Дубай". А вони продовжили воювать..........
6. Ізраїль за свій кошт передавав до сектору Газа воду та електроенергію. Араби в цей час будували підземні тунелі, накопичували зброю, клепали ракети з водопровідних труб та "кошмарили" приикордоння Ізраїлю
До речі - сусідні країни стали відмовлять палестинським арабам у притулку. Знаєш, чому? Бо вони почали "срать в руку даючого"! Йорданія пустила - вони там спробували влаштувать військовий переворот і скинуть короля... Пустили в Ліван - вони почали обстріли Ізраїлю з його території Ізраїль запропонував Єгипту повернуть сектор Газа (разом з "біженцями") Єгипет відмовився - їм "бандюки" не потрібні...
І це я тобі перерахував лише невелику частину.....
От і давай:
Ти - ООН! Твоє рішення з цього приводу!
З того часу туди прийшли американські авіаносці, есмінці, морпіхи ... і жиди "хоробро" обізвалися з-за чужих спин. Ситуація змінилася - Америка прикрила Ізраїль. Але Іран теж не Хамас і його ракети не пітарди з каналізац. труб.
Маєте рацію - дуже цікаво би узнати результати іранської атаки. Бо їхні ракети можуть бути і в кцапів.
Так. Найпотужніша конвенційна зброя США в руках Ізраїля.
Але ядерну американці не дадуть.
Достатньо і каб 3000.
Ще в часи Голди Меїр на запитання журналістів "Чи має Ізраїль ядерну зброю?", вона відповіла: "Ні... Але якщо знадобиться - ми її застосуємо...."
"Згідно з низкою оцінок, Ізраїль є шостою за кількістю ядерних боєголовок ядерною державою світу..." (Вікіпедія)
От бачиш - який ти НЕУК!!!