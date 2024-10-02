Гутерриш заявил, что осуждает ракетные атаки Ирана на Израиль
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что осуждает ракетные атаки Ирана, после того как его объявили персоной нон грата и запретили въезд в Израиль.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Как и в случае с апрельской атакой Ирана, и как должно было быть очевидно вчера в контексте высказанного мною осуждения, я вновь решительно осуждаю вчерашнюю массированную ракетную атаку Ирана на Израиль", - заявил Гутерриш.
Он считает, что эти атаки, "как ни парадоксально, не делают ничего, чтобы поддержать дело палестинского народа или облегчить его страдания".
В то же время, по его словам, с октября прошлого года Израиль проводит в Газе "самую смертоносную и разрушительную военную кампанию" за годы его пребывания на посту генерального секретаря.
"Страдания, которые испытывает палестинский народ в Газе, невозможно себе представить", - сказал он.
Гуттериш также добавил, что ситуация на оккупированном Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, продолжает ухудшаться из-за "израильских военных операций, строительства поселений, выселения людей, захвата земель и усиления нападений со стороны поселенцев, что постепенно подрывает любую возможность решения проблемы на основе принципа двух государств".
В свою очередь, вооруженные палестинские группировки тоже прибегают к насилию: ХАМАС продолжает запускать ракеты, и только вчера семеро израильтян были убиты в результате террористической атаки в Яффе, отметил генсек.
"Настало время остановить отвратительный цикл эскалации за эскалацией, который ведёт народы Ближнего Востока прямо к пропасти. Каждая эскалация служит поводом для следующей. Этот смертоносный цикл насилия "око за око" должен быть остановлен", - резюмировал Гутерриш.
Ранее Израиль объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну.
Ситуация на Ближнем Востоке
Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.
В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.
27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.
1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.
Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.
Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.
Ге ж: засуджує, со́дить за грати та розстрілює.
Чи може засуджує тому що від цієї атаки загинув палестинець...?
християнські святині закриті для соціаліста гутерріша, любителя арабських терористів та кацапських грошей.
Після цього може з'явитися заява: "Нам теж, дуже шкода, що Гуттеріш підорас"
Ще не народився той, хто зборов свій Голос Крові.
Це більше схоже на новорічний атракціон для ізраільтян.
Зате всередині Ірану можна оголосити: "Ми їх розгромили !"
Коммунисты возглавили эти организации, что можно было ожидать от них полезного...