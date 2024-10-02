Гутерриш заявил, что осуждает ракетные атаки Ирана на Израиль

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что осуждает ракетные атаки Ирана, после того как его объявили персоной нон грата и запретили въезд в Израиль.

"Как и в случае с апрельской атакой Ирана, и как должно было быть очевидно вчера в контексте высказанного мною осуждения, я вновь решительно осуждаю вчерашнюю массированную ракетную атаку Ирана на Израиль", - заявил Гутерриш.

Он считает, что эти атаки, "как ни парадоксально, не делают ничего, чтобы поддержать дело палестинского народа или облегчить его страдания".

В то же время, по его словам, с октября прошлого года Израиль проводит в Газе "самую смертоносную и разрушительную военную кампанию" за годы его пребывания на посту генерального секретаря.

"Страдания, которые испытывает палестинский народ в Газе, невозможно себе представить", - сказал он.

Гуттериш также добавил, что ситуация на оккупированном Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, продолжает ухудшаться из-за "израильских военных операций, строительства поселений, выселения людей, захвата земель и усиления нападений со стороны поселенцев, что постепенно подрывает любую возможность решения проблемы на основе принципа двух государств".

В свою очередь, вооруженные палестинские группировки тоже прибегают к насилию: ХАМАС продолжает запускать ракеты, и только вчера семеро израильтян были убиты в результате террористической атаки в Яффе, отметил генсек.

"Настало время остановить отвратительный цикл эскалации за эскалацией, который ведёт народы Ближнего Востока прямо к пропасти. Каждая эскалация служит поводом для следующей. Этот смертоносный цикл насилия "око за око" должен быть остановлен", - резюмировал Гутерриш.

Ранее Израиль объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.