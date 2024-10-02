РУС
Гутерриш заявил, что осуждает ракетные атаки Ирана на Израиль

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что осуждает ракетные атаки Ирана, после того как его объявили персоной нон грата и запретили въезд в Израиль.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как и в случае с апрельской атакой Ирана, и как должно было быть очевидно вчера в контексте высказанного мною осуждения, я вновь решительно осуждаю вчерашнюю массированную ракетную атаку Ирана на Израиль", - заявил Гутерриш.

Он считает, что эти атаки, "как ни парадоксально, не делают ничего, чтобы поддержать дело палестинского народа или облегчить его страдания".

В то же время, по его словам, с октября прошлого года Израиль проводит в Газе "самую смертоносную и разрушительную военную кампанию" за годы его пребывания на посту генерального секретаря.

"Страдания, которые испытывает палестинский народ в Газе, невозможно себе представить", - сказал он.

Гуттериш также добавил, что ситуация на оккупированном Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, продолжает ухудшаться из-за "израильских военных операций, строительства поселений, выселения людей, захвата земель и усиления нападений со стороны поселенцев, что постепенно подрывает любую возможность решения проблемы на основе принципа двух государств".

В свою очередь, вооруженные палестинские группировки тоже прибегают к насилию: ХАМАС продолжает запускать ракеты, и только вчера семеро израильтян были убиты в результате террористической атаки в Яффе, отметил генсек.

"Настало время остановить отвратительный цикл эскалации за эскалацией, который ведёт народы Ближнего Востока прямо к пропасти. Каждая эскалация служит поводом для следующей. Этот смертоносный цикл насилия "око за око" должен быть остановлен", - резюмировал Гутерриш.

Ранее Израиль объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

Топ комментарии
+19
С утра его натыкали мордой,к вечеру он уже осуждает.С ним,как с кацапами,можно только силой.
02.10.2024 19:33 Ответить
+15
На цю пику неможливо не харкнути
02.10.2024 19:33 Ответить
+14
Воно ще щось пищить там? Опустив ООН нижче плінтуса...
02.10.2024 19:39 Ответить
Гутеррріш заявив, що засуджує ракетні атаки Ірану на Ізраїль

Ге ж: засуджує, со́дить за грати та розстрілює.
02.10.2024 19:33 Ответить
С утра его натыкали мордой,к вечеру он уже осуждает.С ним,как с кацапами,можно только силой.
02.10.2024 19:33 Ответить
На цю пику неможливо не харкнути
02.10.2024 19:33 Ответить
можливо...якщо є варіант обісцяти....
02.10.2024 20:54 Ответить
Отримав пістонів, та трохи прозрів?
Чи може засуджує тому що від цієї атаки загинув палестинець...?
02.10.2024 19:34 Ответить
пізно!
християнські святині закриті для соціаліста гутерріша, любителя арабських терористів та кацапських грошей.
02.10.2024 19:37 Ответить
Воно ще щось пищить там? Опустив ООН нижче плінтуса...
02.10.2024 19:39 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/2/7477798/ Ізраїль оголосив генсека ООН Гутерріша персоною нон грата
02.10.2024 19:41 Ответить
"Пособник терористів", як сказав Ізраїль.
02.10.2024 19:42 Ответить
Коли вже цей Гутереш зніме штани і потанцює для всесвітньої розваги?
02.10.2024 19:45 Ответить
Там нечем размахивать.
02.10.2024 20:04 Ответить
після тогояк Ізраїль "вставив нон -гратівського пістона " португальському холую рашиста в ООН.фсб куйла написало відмазку,
02.10.2024 19:45 Ответить
Перевзувся прям в тому ж кабінеті з якого раніше засуджував Ізраїль.
02.10.2024 19:46 Ответить
Раніше треба було роздуплятися. Щирості не бачу. І головне, робити щось треба, а не спізнілі заяви проголошувати.
02.10.2024 19:48 Ответить
Так засуджує, що пів повідомлення про страждання палестинців.
Після цього може з'явитися заява: "Нам теж, дуже шкода, що Гуттеріш підорас"
02.10.2024 19:49 Ответить
Без публічного обрізання, вибачення посібників терористів не приймаються. Ваш Моссад.
02.10.2024 19:53 Ответить
Ага! І "обрізання" - ПО САМУ ШИЮ!!!
02.10.2024 20:21 Ответить
потрібно перестати платити внески в ООН, як тоді вони заспівають?
02.10.2024 19:55 Ответить
провели роботу...
02.10.2024 19:55 Ответить
і шо далі
02.10.2024 19:56 Ответить
А що на це все казав український нардеп Рабіновічь?
02.10.2024 19:57 Ответить
І Чєрванєнка
02.10.2024 20:14 Ответить
Хм... Не знала. Хоча, нічого дивного. Це не виняток.
Ще не народився той, хто зборов свій Голос Крові.
02.10.2024 20:46 Ответить
Лев Ребет не тільки народився - але й померти встиг за Україну!
02.10.2024 21:00 Ответить
ПізДно. І за часом, і за станом.
02.10.2024 20:01 Ответить
що воно за чудо таке - "палєстінскій народ"? це шось типу "народ бамбаса"? блін, скільки брехні і примітивної маніпуляції в світі... хоча вона ж і розрахована на довбодятлів, яких у світі біля 70%.
02.10.2024 20:06 Ответить
Біблія починалася з усного передання. А усне передання кількох сотен років - це як дитяча гра "Зіпсований телефон".
02.10.2024 20:29 Ответить
Тора, (библия) изначально была дарована в письменном виде (скрижали)
02.10.2024 21:46 Ответить
Ізмаїл був сином Авраама
03.10.2024 05:20 Ответить
Це чудо двоюрідні брати євреїв, якщо шо. В обох братів семітські корні, виходить так, що євреї перші антисеміти. І ти туди ж.
02.10.2024 22:23 Ответить
Старое доброе осуждение. Есть ещё глубокое осуждение и глубочайшая обеспокоенность.
02.10.2024 20:11 Ответить
Муфлон гуталіновий
02.10.2024 20:16 Ответить
Як кажуть на Черкащині, "Пізно всралась ваша хата!"
02.10.2024 20:19 Ответить
Але насмерділа і не на всю хату.
02.10.2024 20:28 Ответить
Поздно пить боржом
02.10.2024 20:28 Ответить
Прилетіла цілюща звіздюліна з Ізраїлю.
02.10.2024 20:30 Ответить
Обісрався. Нагадали що він просто пішак, порожнє місце.
02.10.2024 20:38 Ответить
Не читав, але засуджую! Це після всього що то недоООН зробило і робить на даний час.
02.10.2024 20:44 Ответить
На гроші за які утримують Гуттеріша можна найняти 5ть чоловік мінімум які робитимуть такі самі заяви, буде у "п'ять разів потужніше "......
02.10.2024 20:45 Ответить
дайте мне его хоть за горло подержать...
02.10.2024 20:52 Ответить
а я думав він Ізраїль засуджує за те що по ньому стріляють
02.10.2024 20:56 Ответить
Сподіваюся, страждання самого Гуттеріша на посту Генсека ООН незабаром припиняться і він матиме змогу страждати разом з Хезбаллою і Хамасом цілих 24/7 бкз потреби відволікатися на інші світові проблеми, скажімо на страждання українців. .
02.10.2024 21:00 Ответить
А давайте і ми оголосимо його персоною нон грата. А ще і Гроссі разом з ним і хто там за червоний хрест відповідає. Може прозріють хоч трішечки.
02.10.2024 21:22 Ответить
А Гутеррріш так хотів напитися води з Мертвого Моря..
02.10.2024 21:29 Ответить
А взагалі є хоч яка небуть користь від оон? Мені здається, що від магнітиків на холодильнику більше толку.
02.10.2024 21:32 Ответить
Це треба вміти: 500 балістичних ракет, і один вбитий палестинець - оце і вся атака.
Це більше схоже на новорічний атракціон для ізраільтян.
Зате всередині Ірану можна оголосити: "Ми їх розгромили !"
02.10.2024 21:41 Ответить
Бог захистив свій народ, не дивлячись на те, що він розіп"яв свого Месію
03.10.2024 05:17 Ответить
Генсек ООН, МИД ЕС Боррель, Красный крест, СБ ООН ... кроме вреда Украине, Израилю, странам ЕС не приносят.
Коммунисты возглавили эти организации, что можно было ожидать от них полезного...
02.10.2024 23:45 Ответить
глубоко - глубоко...
03.10.2024 05:15 Ответить
 
 