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Новости Фото Война
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На позициях "Хезболлы" в Ливане было обнаружено оружие российского производства, - израильские СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Военные Израиля захватили вооружение российского производства на позициях "Хезболлы".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Милитарный", об этом сообщили израильские СМИ.

Отмечается, что вооружение было захвачено во время операции на юге Ливана.

Так, были захвачены ракеты 9М131ФМ (термобарические) и 9M131M противотанкового ракетного комплекса "Метис-М".

Читайте также: Для Ирана будут серьезные последствия за атаку на Израиль, - Белый дом

Также там был переносной зенитно-ракетный комплекс 9K32M "Стрела-2" и реактивные пехотные гранатометы РПГ-29 "Вампир" и РПГ-27 "Таволга".

Также было опубликовано фото с реактивным пехотным огнеметом МРО-А.

На позиціях "Хезболли" виявили зброю російського виробництва

СМИ предполагают, что оружие российского производства могло попасть в "Хезболлу" через третьи страны, в частности через Сирию. Также не исключается возможность поставок из РФ путем экспорта через третьи страны.

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Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Американские эсминцы помогали отбивать ракетную атаку Ирана, - The Washington Post

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран совершил большую ошибку и заплатит за это, - Нетаньяху

Автор: 

Израиль (1930) оружие (10225) россия (95725) Хезболла (33)


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Топ комментарии
+36
І тим не менше Ізраїль вважає орків братушками.
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02.10.2024 10:48
+26
Зайве підтвердження що параша спонсор терорізму
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02.10.2024 10:49
+23
Теж мені новина. Але не вірте очам своїм. Бо буде ескалація.
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02.10.2024 10:49
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І тим не менше Ізраїль вважає орків братушками.
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02.10.2024 10:48 Ответить
боятися, не означає поважати

Общее количество израильтян, негативно относившихся к России, составило 73% до полномасштабного вторжения в Украину. После - 83%.

https://24tv.ua/ru/vojna-izraile-zhiteli-izrailja-otnosjatsja-k-rossii_n2423518
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02.10.2024 10:52 Ответить
Брехня.
Наряду з Узбекистаном в Ізраїлі кількість совкодрочерів та путінососів більша, ніж в самій Росії.
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02.10.2024 11:05 Ответить
Брехня? Доведи
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02.10.2024 11:15 Ответить
Може тобі ще й ключі принести?
От не бреши і не придумуй ліві цифри.
Тут народ спілкується в соцмережах і вміє робити висновки.
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02.10.2024 11:30 Ответить
напвіщо мені ключи від твоєї буди? Придумуй ? Це на язике кацапсин?
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02.10.2024 12:05 Ответить
А що тут доводити, от коли москалі вїб-уть по пейсатим в Умані, тоді ти і будеш правий...
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02.10.2024 11:55 Ответить
Ну звісно, доказів нема. Тільки коли та бла-бла. І хто такі пейсаті? Ти антісеміт?
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02.10.2024 12:08 Ответить
Россия - враг Израиля

71% опрошенных называют Россию врагом Израиля (в 2022 году таких было 49%, в 2016-м - 32%). 25% считают, что Россия - не друг и не враг Израиля. И только 3% считают Россию другом Израиля.

Отметим последовательное ухудшение отношения нашей аудитории к России, особенно в последние годы.

74% респондентов в настоящее время отрицательно относятся к государству Российская Федерация (два года назад таких было 66%), 8% - положительно.

32% говорят, что они "хорошо относятся к россиянам, но плохо к нынешнему российскому руководству".

Украина - не друг и не враг Израиля

65% считают Украину не другом и не врагом Израиля. 22% респондентов называют Украину другом Израиля. 11% относят Украину к категории врагов Израиля. За два года существенных изменений нет.

При этом 45% положительно относятся к государству Украина, 13% - отрицательно, 40% - нейтрально. Только 14% говорят: "Я хорошо отношусь к украинцам, но плохо к нынешнему украинскому руководству".

https://www.newsru.co.il/israel/13sep2024/dv_itog_2024.html Отношение нашей аудитории к России ухудшается. Итоги опроса "Израиль, его друзья и враги" - NEWSru.co.il
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02.10.2024 12:19 Ответить
на болотах їх 146%, а вихідців з сисисре в Ізраїлі не так вже й багато.
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02.10.2024 14:26 Ответить
Що ж тут дивного🤔🧐😁 Було б дивно, якби її там не виявили 😝😝😝😝😝😜🤪
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02.10.2024 11:05 Ответить
Нічого дивного, кацапська зброя (і наша стара радянська) є по всьому світу.
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02.10.2024 11:08 Ответить
Ізраїль не вважає орків братушками.
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02.10.2024 12:17 Ответить
Теж мені новина. Але не вірте очам своїм. Бо буде ескалація.
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02.10.2024 10:49 Ответить
Так вони саме так і роблять - вже припускають, що цю зброю переправили через треті країни, а ********* ніби і не знав - кому зброю передають... А от припустити навпаки якось стрьомно... Паскудний світ!
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02.10.2024 11:31 Ответить
Зайве підтвердження що параша спонсор терорізму
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02.10.2024 10:49 Ответить
Йооопт, яка несподіванка.
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02.10.2024 10:52 Ответить
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02.10.2024 10:53 Ответить
nu i ščo daļe ? au , Bibi ? z novu na 9 maja s dedami šagati budeš ?
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02.10.2024 10:52 Ответить
😊 Таки так, було поставлено "через треті країни". Цікаяо, а Хезбалла, яка у мацкву напряму приїжджала, приїжджала з якою метою? І що, поїхала з порожніми руками? І взагчлі, ця збпоя - то подарунок ізраїльському народові від братніх росіян через Хезбаллу. 😊
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02.10.2024 10:53 Ответить
А третя країна Іран
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02.10.2024 11:02 Ответить
Мені "термобари" та "вогнемети" більше всього подобаються - буде чим євреям "бородатих ідіотів" з бункерів викурювать! Ліванці правильно вчинили - відступили в тил і завели свої війська в місця дислокації.... Бо ці придурки з "Хезболли" їм самим уже "***********"! Колобродять лише - нормальним людям жить не дають...... Євреям залишається одне: зробить ХАМАС та "Хезболлі" масоване "кровопускання" І таке - щоб мінімум одне покоління вони не мали з чого вербувать собі бойовиків... А ООНовцям на грошові потоки посадить "контролерами" євреїв - щоб ті контролювали - куди саме йдуть гроші з "гуманітарки" А в тунелі напустить сірчаного газу - він важчий повітря, і не буде вивітрюваться в атмосферу Або забрать тунелі собі - для підземних складів... Та навіть печериці вирощуватимуть - їм не потрібне сонце для росту...
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02.10.2024 11:09 Ответить
А що не так,трактористи з Хезболли, закупили зброю в воєнторзі, як завжди
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02.10.2024 10:54 Ответить
Кого ви захищаєте ?
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02.10.2024 11:01 Ответить
а кого повинен захищати українець? тих кому русня постачає зброю чи тих хто сам недавно постачав русні технології (бпла) ?
Про теорему Ескобара чули?
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02.10.2024 11:30 Ответить
щось не здивувало
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02.10.2024 10:54 Ответить
Ще таке може статись що та зброя вироблена по ізраїльскій ліцензії. Багато військових технологій було продано в рашу.
І зараз продають. Ізраїльска компанія продає для орківських спецслужб обладнання для взлому телофонів і навіть не приховує це а використовує у своїй рекламі.
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02.10.2024 10:57 Ответить
вони думають що їх не стосується)))) як Україні допомогти то ніззя... а як кацапам продати щось що нам може зашкодити там буд-ласка...пройдисвіти
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02.10.2024 11:01 Ответить
Щоденно до 30 бортів вилітає в напрямку Росії.
Напевне, з апельсинами.
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02.10.2024 11:08 Ответить
везуть туди з звідти, бо зараз станеться так, що і одним і другим не буде вистачати
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02.10.2024 14:29 Ответить
там вуха пуйла стирчать в кожному **********...
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02.10.2024 10:59 Ответить
Та ви що??, хай Нетаньяху до хйла з'їзде, та у дьосна розцілує!(,
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02.10.2024 10:59 Ответить
Всі ці войни ідуть із кремля та їхнього серійного вбивці,
ху@ла , от кого потрібно прибрати фізично ,
щоби настав
мир у всьому світі 😡
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02.10.2024 11:00 Ответить
Навряд це щось вирішить.Там ще легіон виродків.
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02.10.2024 11:04 Ответить
Вирішить!
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02.10.2024 13:09 Ответить
Дивно, що хброя нез України, щось фсб проїб..ло
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02.10.2024 11:03 Ответить
У кацапов ответ готов:
- Может, Зинка им это оружие подогнала ?
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02.10.2024 11:04 Ответить
Ніколи такого не було і ось знову
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02.10.2024 11:07 Ответить
Какая неожиданность что ***** помогает террористам Хезболлы и ХАМАСа воевать против Израиля.
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02.10.2024 11:22 Ответить
....фсе прадаеЦЦа в мєстном воєнторгє..........
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02.10.2024 11:23 Ответить
цікаво
ХАМАС питав дозволу в хвуйла
бити по Ізраілю??
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02.10.2024 11:25 Ответить
тут більше схоже на те, що хамас не питав дозволу, а отримав наказ від ху йла, через іранських покровителів на атаку на Ізраїль. акурат щоб ху йлу зробити подарунок на днюху 7.10.
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02.10.2024 12:02 Ответить
Та ну шо ви репетуєте? - скаже коняка! Цю зброю можна купити у будь-якому воєнторзі...
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02.10.2024 11:35 Ответить
Момент падения иранской баллистической ракеты на палестинца.

https://t.me/insiderUKR/84101
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02.10.2024 11:43 Ответить
👍
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02.10.2024 11:52 Ответить
значит по логике #уйла рашка404 воюет с Израилем, и он должен ударить по болотам ядерным оружием!
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02.10.2024 11:51 Ответить
Ха-ха-ха, да их в любом военторге купить можно
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02.10.2024 12:25 Ответить
а вони шо думали звідки у хезболи зброя????
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02.10.2024 13:09 Ответить
в мєсном воєнторгі скупились
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03.10.2024 11:02 Ответить
 
 