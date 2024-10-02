На позициях "Хезболлы" в Ливане было обнаружено оружие российского производства, - израильские СМИ. ВИДЕО+ФОТО
Военные Израиля захватили вооружение российского производства на позициях "Хезболлы".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Милитарный", об этом сообщили израильские СМИ.
Отмечается, что вооружение было захвачено во время операции на юге Ливана.
Так, были захвачены ракеты 9М131ФМ (термобарические) и 9M131M противотанкового ракетного комплекса "Метис-М".
Также там был переносной зенитно-ракетный комплекс 9K32M "Стрела-2" и реактивные пехотные гранатометы РПГ-29 "Вампир" и РПГ-27 "Таволга".
Также было опубликовано фото с реактивным пехотным огнеметом МРО-А.
СМИ предполагают, что оружие российского производства могло попасть в "Хезболлу" через третьи страны, в частности через Сирию. Также не исключается возможность поставок из РФ путем экспорта через третьи страны.
Ситуация на Ближнем Востоке
Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.
В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.
27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.
1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.
Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.
Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.
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Общее количество израильтян, негативно относившихся к России, составило 73% до полномасштабного вторжения в Украину. После - 83%.
https://24tv.ua/ru/vojna-izraile-zhiteli-izrailja-otnosjatsja-k-rossii_n2423518
Наряду з Узбекистаном в Ізраїлі кількість совкодрочерів та путінососів більша, ніж в самій Росії.
От не бреши і не придумуй ліві цифри.
Тут народ спілкується в соцмережах і вміє робити висновки.
71% опрошенных называют Россию врагом Израиля (в 2022 году таких было 49%, в 2016-м - 32%). 25% считают, что Россия - не друг и не враг Израиля. И только 3% считают Россию другом Израиля.
Отметим последовательное ухудшение отношения нашей аудитории к России, особенно в последние годы.
74% респондентов в настоящее время отрицательно относятся к государству Российская Федерация (два года назад таких было 66%), 8% - положительно.
32% говорят, что они "хорошо относятся к россиянам, но плохо к нынешнему российскому руководству".
Украина - не друг и не враг Израиля
65% считают Украину не другом и не врагом Израиля. 22% респондентов называют Украину другом Израиля. 11% относят Украину к категории врагов Израиля. За два года существенных изменений нет.
При этом 45% положительно относятся к государству Украина, 13% - отрицательно, 40% - нейтрально. Только 14% говорят: "Я хорошо отношусь к украинцам, но плохо к нынешнему украинскому руководству".
https://www.newsru.co.il/israel/13sep2024/dv_itog_2024.html Отношение нашей аудитории к России ухудшается. Итоги опроса "Израиль, его друзья и враги" - NEWSru.co.il
Про теорему Ескобара чули?
І зараз продають. Ізраїльска компанія продає для орківських спецслужб обладнання для взлому телофонів і навіть не приховує це а використовує у своїй рекламі.
Напевне, з апельсинами.
ху@ла , от кого потрібно прибрати фізично ,
щоби настав
мир у всьому світі 😡
- Может, Зинка им это оружие подогнала ?
ХАМАС питав дозволу в хвуйла
бити по Ізраілю??
https://t.me/insiderUKR/84101