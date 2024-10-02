На позициях "Хезболлы" в Ливане было обнаружено оружие российского производства, - израильские СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Военные Израиля захватили вооружение российского производства на позициях "Хезболлы".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Милитарный", об этом сообщили израильские СМИ.

Отмечается, что вооружение было захвачено во время операции на юге Ливана.

Так, были захвачены ракеты 9М131ФМ (термобарические) и 9M131M противотанкового ракетного комплекса "Метис-М".

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Также там был переносной зенитно-ракетный комплекс 9K32M "Стрела-2" и реактивные пехотные гранатометы РПГ-29 "Вампир" и РПГ-27 "Таволга".

Также было опубликовано фото с реактивным пехотным огнеметом МРО-А.

СМИ предполагают, что оружие российского производства могло попасть в "Хезболлу" через третьи страны, в частности через Сирию. Также не исключается возможность поставок из РФ путем экспорта через третьи страны.

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Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

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27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

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