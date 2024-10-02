Атака Ирана на Израиль - вопиющий акт агрессии, - Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин провел по телефону разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и заявил, что действия Ирана являются "вопиющим актом агрессии".
Об этом Остин написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Глава Пентагона отметил, что также выразил свои глубочайшие соболезнования семьям, пострадавшим от "ужасной и смертоносной" террористической стрельбы в Израиле.
"Сегодня я разговаривал с Министром обороны Израиля Йоавом Галлантом после вопиющего акта агрессии Ирана против Израиля. Мы с министром выразили взаимную благодарность за скоординированную оборону Израиля от почти 200 баллистических ракет, запущенных Ираном, и обязались оставаться в тесном контакте", - заявил Остин.
Напомним, Иран 1 октября нанес ракетный удар по Израилю - израильские военные говорят, что было выпущено около 180 ракет, большинство из которых были перехвачены.
Что предшествовало?
Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.
Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.
В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.
27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.
1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Операция Корпуса стражей исламской революции "Правдивое обещание" ("Пердячий пар 2.0) завершена. Единственное жертвой стал палестинец из Газы, которые уехал от войны в Йерихон, где ему на голову свалился обломок иранской ракеты, сбитой израильской ПРО. Вина сионистов в его гибели несомненна - не сбивали бы ракеты, был бы жив.
"ВВС Израиля практически прекратили свое существование, штаб-квартира Моссада уничтожена, все шпионы убиты или покалечены". Но это если верить сообщениям КСИР. В реальности, насколько пострадал боевой потенциал израильских ВВС, у иранцев будет шанс проверить и убедиться буквально в течение ближайших дней, если руководство Израиля выполнит свое "правдивое обещание", которое в исполнении премьера звучало примерно так: никто не хочет учиться на чужих ошибках (намекая на участь Хезболлы), придется иранскому режиму учиться на своих. Урок будет очень болезненным.
К вопросу о точности иранских ракеты и разведданных. Били в том числе по району бывшего аэропорта Сде-Дов. Там когда-то действительно располагалась база ВВС, на которой дислоцировалась разведывательная эскадрилья. Бывал там, снимал. Но аэропорта уже несколько лет, как не существует, закрыли и участок отдали под строительство. Даже по многочисленным видео заметен разлет ракет (км туда-сюда минимум). ВысокоНЕточное оружие. На обломках ракет, которые попали в кадр, видно корявые сварные швы у стабилизаторов и вообще - какая-то кустарщина. Вроде тех же палестинских "Кассамов", только сильно покрупнее. Опасное оружие, спору нет, но вероятно, технологическая продвинутость иранского режима очень преувеличена.
Так вот надо помочь им вернуться в начальную точку прогресса. Пусть еще раз попробуют.
Щось мені схоже, що мала кількість збитих ракет, і при цьому лише один підтверджений загиблий, та й той від корпуса ракети, пояснюється тим, що їх, за розрахунками траєкторій, і не треба було збивати.
https://t.me/UAVDEV/7352
Цікаво інше: чи вихопить іран люлей за це від Ізраїля та скільки і яких?
ізраілю --- недоотримана рашкою.
100% Китай би взяв Тайланд і така сама голослівно - пустословна озабоченість би була від США і ЄС, які виявились дуже слабкими.
Поразительную чушь пишут эти газетчики утром, дождемся веченик новостей
10 000 ракет по Україні - військовий напад...
П.С.
Ізраїль - згвалтували !
Україну - домагаються...
Ось такі у нас союзнички!
Шо возобновлять? В Украине уран не обогащали и нет таких технологий/мощностей....
Строилось в СССР.
А якби не забрали, то скоріше за все було б те саме що з іншими озброєннями.
В Україні на 1991 рік було 6000 танків, залишилося у 2022 десь 400.
Було 2800 літаків ,залишилось близько 100.
І так все: артилерія, бмп, БТР.
Самі просрали, вкрали, розпродали...
Теж саме було б з ядеркою...
Ну, даже не знаю, почему...
Может, потому, что Израиль является Основным союзником США вне НАТО?
Википедия: в 2017 году, при проклятом барыге, Верховная Рада Украины большинством в 232 голоса отправила в Конгресс США обращение о получении статуса Украины как основного союзника США вне НАТО. Первого июня 2019 года Палата представителей Конгресса США представила законопроект, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление Украине статуса нового главного военно-политического союзника США.
А ПОТОМ ***** ВЫ САМИ ВЫБРАЛИ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ОТКАЗАЛИСЬ ***** ПРОСИТЬ КОНГРЕСС ОБ ЭТОМ, А????
Нет? Ничего в голове не скрипит? Никакие шестеренки?
*******, инфантилы долбаные.
Сами просрали, ****, все, а теперь им все всё должны заткнуться и за них делать.
Читать уже этот долбанный инфантильный идиотизм не могу.
Извините.
Увы, Штаты и Израиль ******** время, когда надо было уничтожать этих иранских ******, а теперь поезд ушел...