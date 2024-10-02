Атака Ирана на Израиль - вопиющий акт агрессии, - Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин провел по телефону разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и заявил, что действия Ирана являются "вопиющим актом агрессии".

Об этом Остин написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Пентагона отметил, что также выразил свои глубочайшие соболезнования семьям, пострадавшим от "ужасной и смертоносной" террористической стрельбы в Израиле.

"Сегодня я разговаривал с Министром обороны Израиля Йоавом Галлантом после вопиющего акта агрессии Ирана против Израиля. Мы с министром выразили взаимную благодарность за скоординированную оборону Израиля от почти 200 баллистических ракет, запущенных Ираном, и обязались оставаться в тесном контакте", - заявил Остин.

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Напомним, Иран 1 октября нанес ракетный удар по Израилю - израильские военные говорят, что было выпущено около 180 ракет, большинство из которых были перехвачены.

Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

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27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.