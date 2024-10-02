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Атака Ирана на Израиль - вопиющий акт агрессии, - Остин

Міністр оборони США Ллойд Остін

Глава Пентагона Ллойд Остин провел по телефону разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и заявил, что действия Ирана являются "вопиющим актом агрессии".

Об этом Остин написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Пентагона отметил, что также выразил свои глубочайшие соболезнования семьям, пострадавшим от "ужасной и смертоносной" террористической стрельбы в Израиле.

"Сегодня я разговаривал с Министром обороны Израиля Йоавом Галлантом после вопиющего акта агрессии Ирана против Израиля. Мы с министром выразили взаимную благодарность за скоординированную оборону Израиля от почти 200 баллистических ракет, запущенных Ираном, и обязались оставаться в тесном контакте", - заявил Остин.

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Напомним, Иран 1 октября нанес ракетный удар по Израилю - израильские военные говорят, что было выпущено около 180 ракет, большинство из которых были перехвачены.

Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

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27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Автор: 

Израиль (1930) Иран (1809) США (26889) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+9
О ще один обізвався рішуче засуджувальний аж так прямо екскалірований міністр абарони.
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02.10.2024 10:01
+7
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Операция Корпуса стражей исламской революции "Правдивое обещание" ("Пердячий пар 2.0) завершена. Единственное жертвой стал палестинец из Газы, которые уехал от войны в Йерихон, где ему на голову свалился обломок иранской ракеты, сбитой израильской ПРО. Вина сионистов в его гибели несомненна - не сбивали бы ракеты, был бы жив.

"ВВС Израиля практически прекратили свое существование, штаб-квартира Моссада уничтожена, все шпионы убиты или покалечены". Но это если верить сообщениям КСИР. В реальности, насколько пострадал боевой потенциал израильских ВВС, у иранцев будет шанс проверить и убедиться буквально в течение ближайших дней, если руководство Израиля выполнит свое "правдивое обещание", которое в исполнении премьера звучало примерно так: никто не хочет учиться на чужих ошибках (намекая на участь Хезболлы), придется иранскому режиму учиться на своих. Урок будет очень болезненным.

К вопросу о точности иранских ракеты и разведданных. Били в том числе по району бывшего аэропорта Сде-Дов. Там когда-то действительно располагалась база ВВС, на которой дислоцировалась разведывательная эскадрилья. Бывал там, снимал. Но аэропорта уже несколько лет, как не существует, закрыли и участок отдали под строительство. Даже по многочисленным видео заметен разлет ракет (км туда-сюда минимум). ВысокоНЕточное оружие. На обломках ракет, которые попали в кадр, видно корявые сварные швы у стабилизаторов и вообще - какая-то кустарщина. Вроде тех же палестинских "Кассамов", только сильно покрупнее. Опасное оружие, спору нет, но вероятно, технологическая продвинутость иранского режима очень преувеличена.

Так вот надо помочь им вернуться в начальную точку прогресса. Пусть еще раз попробуют.

Щось мені схоже, що мала кількість збитих ракет, і при цьому лише один підтверджений загиблий, та й той від корпуса ракети, пояснюється тим, що їх, за розрахунками траєкторій, і не треба було збивати.
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02.10.2024 10:02
+5
Ви малі на увазі Тайвань мабуть?
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02.10.2024 10:15
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02.10.2024 10:00 Ответить
В результаті масованої атаки Ірану на Ізраїль загинув один пелестинець. Що це було? Аятоли зовсім з глузду з'їхали? Чи просто засцяли?
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02.10.2024 10:59 Ответить
О ще один обізвався рішуче засуджувальний аж так прямо екскалірований міністр абарони.
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02.10.2024 10:01 Ответить
Кричущий))
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02.10.2024 10:01 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Операция Корпуса стражей исламской революции "Правдивое обещание" ("Пердячий пар 2.0) завершена. Единственное жертвой стал палестинец из Газы, которые уехал от войны в Йерихон, где ему на голову свалился обломок иранской ракеты, сбитой израильской ПРО. Вина сионистов в его гибели несомненна - не сбивали бы ракеты, был бы жив.

"ВВС Израиля практически прекратили свое существование, штаб-квартира Моссада уничтожена, все шпионы убиты или покалечены". Но это если верить сообщениям КСИР. В реальности, насколько пострадал боевой потенциал израильских ВВС, у иранцев будет шанс проверить и убедиться буквально в течение ближайших дней, если руководство Израиля выполнит свое "правдивое обещание", которое в исполнении премьера звучало примерно так: никто не хочет учиться на чужих ошибках (намекая на участь Хезболлы), придется иранскому режиму учиться на своих. Урок будет очень болезненным.

К вопросу о точности иранских ракеты и разведданных. Били в том числе по району бывшего аэропорта Сде-Дов. Там когда-то действительно располагалась база ВВС, на которой дислоцировалась разведывательная эскадрилья. Бывал там, снимал. Но аэропорта уже несколько лет, как не существует, закрыли и участок отдали под строительство. Даже по многочисленным видео заметен разлет ракет (км туда-сюда минимум). ВысокоНЕточное оружие. На обломках ракет, которые попали в кадр, видно корявые сварные швы у стабилизаторов и вообще - какая-то кустарщина. Вроде тех же палестинских "Кассамов", только сильно покрупнее. Опасное оружие, спору нет, но вероятно, технологическая продвинутость иранского режима очень преувеличена.

Так вот надо помочь им вернуться в начальную точку прогресса. Пусть еще раз попробуют.

Щось мені схоже, що мала кількість збитих ракет, і при цьому лише один підтверджений загиблий, та й той від корпуса ракети, пояснюється тим, що їх, за розрахунками траєкторій, і не треба було збивати.
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02.10.2024 10:02 Ответить
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02.10.2024 10:06 Ответить
В Ізраїлї російськомовні мешканці потрапили під ракетний обстріл рушникоголових і надіслали рашистам у телеграм власні незабутні враження:

https://t.me/UAVDEV/7352
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02.10.2024 12:07 Ответить
Задовге відео, у браузері не дозволено.
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02.10.2024 12:09 Ответить
Відтворюється в Телеграм у повному обсязі без обмежень.
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02.10.2024 20:54 Ответить
А якщо я не маю тєлєги і не збираюсь?
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03.10.2024 08:30 Ответить
Вы, что, не заметили, что прилетели болванки без боевой части. Взрывались просто остатки топлива. 500 настоящих ракет с боеголовками по 300-500кг и Израилю КРАНТЫ.
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02.10.2024 16:12 Ответить
Дайте посилання на звернення іранського лідера до Ізраїлю зі словами типу "ето ми просто обозначілі своі возможності, но єсли будєтє упорствовать в Ліванє, слєдующая волна будєт ужє с боєвим снаряжєнієм".
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02.10.2024 17:00 Ответить
Кричущий ............................. сотий левел кричущості
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02.10.2024 10:04 Ответить
Так ви ж їм допомагали збивати! На відміну від України. Америку більше хвилює війна в пустелі, а ніж війна в Европі. Світ зійшов з глузду!
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02.10.2024 10:06 Ответить
Похоже, что над США скоро насмехаться будут.
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02.10.2024 10:08 Ответить
о,а вот і страшний адскій атвєт амєріканскава в паслєднєє врємя пастаянна абсірающєвася кавбоя...
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02.10.2024 10:07 Ответить
Ну то покричи. Це все на що ви здатні. Тьфу.
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02.10.2024 10:08 Ответить
кричущий - не кричущий, то таке...
Цікаво інше: чи вихопить іран люлей за це від Ізраїля та скільки і яких?
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02.10.2024 10:09 Ответить
Ето не акт агрессии. Ето результат политика страуса США и Запада. Я бы удивился если бы етого не случилось. Если и дальше Запад будет умиротворять и задабривать тиранов и террористов то Тайланд а потом и южная корея следующие.
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02.10.2024 10:09 Ответить
Реалії війни натякають ,що кожна крива ракета випущена по
ізраілю --- недоотримана рашкою.
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02.10.2024 10:10 Ответить
Остін зламался,хоча з такім діагнозом мав бі пійті героем ...але схоже рак зіжрав не тількі простату ,а також і яйці
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02.10.2024 10:11 Ответить
Было бы здорово, что бы Израиль жахнул по неподмытым товарищам с полотенцами на макитрах ядерной збруей, "которой у них нет".
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02.10.2024 10:11 Ответить
Відповідь вже летить? - чи аби побалакати
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02.10.2024 10:12 Ответить
З таким слабким США і ЄС, нерозумію Китай, який боїться взяти Тайланд...
100% Китай би взяв Тайланд і така сама голослівно - пустословна озабоченість би була від США і ЄС, які виявились дуже слабкими.
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02.10.2024 10:13 Ответить
Ви малі на увазі Тайвань мабуть?
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02.10.2024 10:15 Ответить
Так, оперчатка. Тайвань!
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02.10.2024 10:17 Ответить
тайвань - тайланд , тайпей - тамбов . та кака разніца
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02.10.2024 10:24 Ответить
Телефон виправляє, мабуть шось знає...
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02.10.2024 10:27 Ответить
Мабуть, Китаю не потрібен Тайвань.
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02.10.2024 10:20 Ответить
Який жах, яка несподіванка. До речі, а шо там інтелектуал Обама який проблему Ірана під килимок замітав свого часу?
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02.10.2024 10:15 Ответить
outrageous act of aggression - так в оригинале

Поразительную чушь пишут эти газетчики утром, дождемся веченик новостей
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02.10.2024 10:16 Ответить
180 ракет по Ізраїлю - кричущий акт агресії !
10 000 ракет по Україні - військовий напад...
П.С.
Ізраїль - згвалтували !
Україну - домагаються...
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02.10.2024 10:17 Ответить
+ забрали ядерку в України!
Ось такі у нас союзнички!
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02.10.2024 10:19 Ответить
Что мешает в тихаря возобновить обогащения урана и ядерную программу?
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02.10.2024 10:27 Ответить
агент Єрмак і агент Оманський......
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02.10.2024 10:29 Ответить

Шо возобновлять? В Украине уран не обогащали и нет таких технологий/мощностей....
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02.10.2024 10:39 Ответить
В Харькове есть установка, которая делает медицинские изотопы, а это намного более очищенные, чем нужны для ЯО
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02.10.2024 12:44 Ответить
Один из реакторов Чернобыльской АЭС заточен под накопление материалов под военные цели.
Строилось в СССР.
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02.10.2024 13:51 Ответить
Ну, забрали. Нащо віддали?
А якби не забрали, то скоріше за все було б те саме що з іншими озброєннями.
В Україні на 1991 рік було 6000 танків, залишилося у 2022 десь 400.
Було 2800 літаків ,залишилось близько 100.
І так все: артилерія, бмп, БТР.
Самі просрали, вкрали, розпродали...
Теж саме було б з ядеркою...
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02.10.2024 12:59 Ответить
А озабочєнность де?
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02.10.2024 10:22 Ответить
А може це тільки конфлікт і потрібен тільки китайський план перемир'я, тим більше що цей конфлікт не третій рік.
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02.10.2024 10:39 Ответить
як би не було окупації куйлом України, то цей американський "пустодзвін" би і не відав ,що таке воно "крищуще зло,"яке має своє житло в рабсєї, Ірані, Китаю,та "гуртожитки" по цілому світі....
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02.10.2024 10:43 Ответить
Дивно , що більшість людей досі не розуміють, всі ці "конфлікти", "проблеми" .."фінансови, єкологічні, медичні, практично всі - штучно створени.
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02.10.2024 10:44 Ответить
Бабченко-аааа, почему США помогает Израилю сбивать ракеты, а нам нет! Байден зассал! Запад говно!
Ну, даже не знаю, почему...
Может, потому, что Израиль является Основным союзником США вне НАТО?
Википедия: в 2017 году, при проклятом барыге, Верховная Рада Украины большинством в 232 голоса отправила в Конгресс США обращение о получении статуса Украины как основного союзника США вне НАТО. Первого июня 2019 года Палата представителей Конгресса США представила законопроект, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление Украине статуса нового главного военно-политического союзника США.
А ПОТОМ ***** ВЫ САМИ ВЫБРАЛИ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ОТКАЗАЛИСЬ ***** ПРОСИТЬ КОНГРЕСС ОБ ЭТОМ, А????
Нет? Ничего в голове не скрипит? Никакие шестеренки?
*******, инфантилы долбаные.
Сами просрали, ****, все, а теперь им все всё должны заткнуться и за них делать.
Читать уже этот долбанный инфантильный идиотизм не могу.
Извините.
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02.10.2024 11:30 Ответить
Продаю новий МЕМ "Білий дім імпотентів".
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02.10.2024 11:59 Ответить
Скоріш за все не "Білий", а "Коричневий".
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02.10.2024 13:24 Ответить
Интересно, а если бы Иран вместо болванок запустил ракеты с боеголовками, чтобы бы тогда америкосы сказали: " это не просто "кричащий" акт агрессии, это "форменное безобразие".
Увы, Штаты и Израиль ******** время, когда надо было уничтожать этих иранских ******, а теперь поезд ушел...
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02.10.2024 16:05 Ответить
 
 