Атака Ірану на Ізраїль – кричущий акт агресії, - Остін

Глава Пентагону Ллойд Остін провів телефоном розмову з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом та заявив, що дії Ірану є "кричущим актом агресії".

Про це Остін написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Пентагону зазначив, що також висловив свої найглибші співчуття сім'ям, які постраждали від "жахливої й смертоносної" терористичної стрілянини в Ізраїлі.

"Сьогодні я розмовляв з Міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом після кричущого акту агресії Ірану проти Ізраїлю. Ми з міністром висловили взаємну вдячність за скоординовану оборону Ізраїлю від майже 200 балістичних ракет, запущених Іраном, і зобов'язалися залишатися в тісному контакті", - заявив Остін.

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Нагадаємо, Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю – ізраїльські військові кажуть, що було випущено близько 180 ракет, більшість з яких були перехоплені.

Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

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27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.