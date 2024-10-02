УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12202 відвідувача онлайн
Новини
4 227 50

Атака Ірану на Ізраїль – кричущий акт агресії, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін

Глава Пентагону Ллойд Остін провів телефоном розмову з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом та заявив, що дії Ірану є "кричущим актом агресії".

Про це Остін написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Пентагону зазначив, що також висловив свої найглибші співчуття сім'ям, які постраждали від "жахливої й смертоносної" терористичної стрілянини в Ізраїлі.

"Сьогодні я розмовляв з Міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом після кричущого акту агресії Ірану проти Ізраїлю. Ми з міністром висловили взаємну вдячність за скоординовану оборону Ізраїлю від майже 200 балістичних ракет, запущених Іраном, і зобов'язалися залишатися в тісному контакті", - заявив Остін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС найрішучішим чином засуджує напад Ірану на Ізраїль, - Боррель

Нагадаємо, Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю – ізраїльські військові кажуть, що було випущено близько 180 ракет, більшість з яких були перехоплені.

Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США підтримують право Ізраїлю на захист від "Хезболли", але закликають до дипломатії, - Остін

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Автор: 

Ізраїль (1648) Іран (2049) США (23119) Остін Ллойд (521)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
О ще один обізвався рішуче засуджувальний аж так прямо екскалірований міністр абарони.
показати весь коментар
02.10.2024 10:01
+7
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Операция Корпуса стражей исламской революции "Правдивое обещание" ("Пердячий пар 2.0) завершена. Единственное жертвой стал палестинец из Газы, которые уехал от войны в Йерихон, где ему на голову свалился обломок иранской ракеты, сбитой израильской ПРО. Вина сионистов в его гибели несомненна - не сбивали бы ракеты, был бы жив.

"ВВС Израиля практически прекратили свое существование, штаб-квартира Моссада уничтожена, все шпионы убиты или покалечены". Но это если верить сообщениям КСИР. В реальности, насколько пострадал боевой потенциал израильских ВВС, у иранцев будет шанс проверить и убедиться буквально в течение ближайших дней, если руководство Израиля выполнит свое "правдивое обещание", которое в исполнении премьера звучало примерно так: никто не хочет учиться на чужих ошибках (намекая на участь Хезболлы), придется иранскому режиму учиться на своих. Урок будет очень болезненным.

К вопросу о точности иранских ракеты и разведданных. Били в том числе по району бывшего аэропорта Сде-Дов. Там когда-то действительно располагалась база ВВС, на которой дислоцировалась разведывательная эскадрилья. Бывал там, снимал. Но аэропорта уже несколько лет, как не существует, закрыли и участок отдали под строительство. Даже по многочисленным видео заметен разлет ракет (км туда-сюда минимум). ВысокоНЕточное оружие. На обломках ракет, которые попали в кадр, видно корявые сварные швы у стабилизаторов и вообще - какая-то кустарщина. Вроде тех же палестинских "Кассамов", только сильно покрупнее. Опасное оружие, спору нет, но вероятно, технологическая продвинутость иранского режима очень преувеличена.

Так вот надо помочь им вернуться в начальную точку прогресса. Пусть еще раз попробуют.

Щось мені схоже, що мала кількість збитих ракет, і при цьому лише один підтверджений загиблий, та й той від корпуса ракети, пояснюється тим, що їх, за розрахунками траєкторій, і не треба було збивати.
показати весь коментар
02.10.2024 10:02
+5
Ви малі на увазі Тайвань мабуть?
показати весь коментар
02.10.2024 10:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
02.10.2024 10:00 Відповісти
В результаті масованої атаки Ірану на Ізраїль загинув один пелестинець. Що це було? Аятоли зовсім з глузду з'їхали? Чи просто засцяли?
показати весь коментар
02.10.2024 10:59 Відповісти
О ще один обізвався рішуче засуджувальний аж так прямо екскалірований міністр абарони.
показати весь коментар
02.10.2024 10:01 Відповісти
Кричущий))
показати весь коментар
02.10.2024 10:01 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Операция Корпуса стражей исламской революции "Правдивое обещание" ("Пердячий пар 2.0) завершена. Единственное жертвой стал палестинец из Газы, которые уехал от войны в Йерихон, где ему на голову свалился обломок иранской ракеты, сбитой израильской ПРО. Вина сионистов в его гибели несомненна - не сбивали бы ракеты, был бы жив.

"ВВС Израиля практически прекратили свое существование, штаб-квартира Моссада уничтожена, все шпионы убиты или покалечены". Но это если верить сообщениям КСИР. В реальности, насколько пострадал боевой потенциал израильских ВВС, у иранцев будет шанс проверить и убедиться буквально в течение ближайших дней, если руководство Израиля выполнит свое "правдивое обещание", которое в исполнении премьера звучало примерно так: никто не хочет учиться на чужих ошибках (намекая на участь Хезболлы), придется иранскому режиму учиться на своих. Урок будет очень болезненным.

К вопросу о точности иранских ракеты и разведданных. Били в том числе по району бывшего аэропорта Сде-Дов. Там когда-то действительно располагалась база ВВС, на которой дислоцировалась разведывательная эскадрилья. Бывал там, снимал. Но аэропорта уже несколько лет, как не существует, закрыли и участок отдали под строительство. Даже по многочисленным видео заметен разлет ракет (км туда-сюда минимум). ВысокоНЕточное оружие. На обломках ракет, которые попали в кадр, видно корявые сварные швы у стабилизаторов и вообще - какая-то кустарщина. Вроде тех же палестинских "Кассамов", только сильно покрупнее. Опасное оружие, спору нет, но вероятно, технологическая продвинутость иранского режима очень преувеличена.

Так вот надо помочь им вернуться в начальную точку прогресса. Пусть еще раз попробуют.

Щось мені схоже, що мала кількість збитих ракет, і при цьому лише один підтверджений загиблий, та й той від корпуса ракети, пояснюється тим, що їх, за розрахунками траєкторій, і не треба було збивати.
показати весь коментар
02.10.2024 10:02 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2024 10:06 Відповісти
В Ізраїлї російськомовні мешканці потрапили під ракетний обстріл рушникоголових і надіслали рашистам у телеграм власні незабутні враження:

https://t.me/UAVDEV/7352
показати весь коментар
02.10.2024 12:07 Відповісти
Задовге відео, у браузері не дозволено.
показати весь коментар
02.10.2024 12:09 Відповісти
Відтворюється в Телеграм у повному обсязі без обмежень.
показати весь коментар
02.10.2024 20:54 Відповісти
А якщо я не маю тєлєги і не збираюсь?
показати весь коментар
03.10.2024 08:30 Відповісти
Вы, что, не заметили, что прилетели болванки без боевой части. Взрывались просто остатки топлива. 500 настоящих ракет с боеголовками по 300-500кг и Израилю КРАНТЫ.
показати весь коментар
02.10.2024 16:12 Відповісти
Дайте посилання на звернення іранського лідера до Ізраїлю зі словами типу "ето ми просто обозначілі своі возможності, но єсли будєтє упорствовать в Ліванє, слєдующая волна будєт ужє с боєвим снаряжєнієм".
показати весь коментар
02.10.2024 17:00 Відповісти
Кричущий ............................. сотий левел кричущості
показати весь коментар
02.10.2024 10:04 Відповісти
Так ви ж їм допомагали збивати! На відміну від України. Америку більше хвилює війна в пустелі, а ніж війна в Европі. Світ зійшов з глузду!
показати весь коментар
02.10.2024 10:06 Відповісти
Похоже, что над США скоро насмехаться будут.
показати весь коментар
02.10.2024 10:08 Відповісти
о,а вот і страшний адскій атвєт амєріканскава в паслєднєє врємя пастаянна абсірающєвася кавбоя...
показати весь коментар
02.10.2024 10:07 Відповісти
Ну то покричи. Це все на що ви здатні. Тьфу.
показати весь коментар
02.10.2024 10:08 Відповісти
кричущий - не кричущий, то таке...
Цікаво інше: чи вихопить іран люлей за це від Ізраїля та скільки і яких?
показати весь коментар
02.10.2024 10:09 Відповісти
Ето не акт агрессии. Ето результат политика страуса США и Запада. Я бы удивился если бы етого не случилось. Если и дальше Запад будет умиротворять и задабривать тиранов и террористов то Тайланд а потом и южная корея следующие.
показати весь коментар
02.10.2024 10:09 Відповісти
Реалії війни натякають ,що кожна крива ракета випущена по
ізраілю --- недоотримана рашкою.
показати весь коментар
02.10.2024 10:10 Відповісти
Остін зламался,хоча з такім діагнозом мав бі пійті героем ...але схоже рак зіжрав не тількі простату ,а також і яйці
показати весь коментар
02.10.2024 10:11 Відповісти
Было бы здорово, что бы Израиль жахнул по неподмытым товарищам с полотенцами на макитрах ядерной збруей, "которой у них нет".
показати весь коментар
02.10.2024 10:11 Відповісти
Відповідь вже летить? - чи аби побалакати
показати весь коментар
02.10.2024 10:12 Відповісти
З таким слабким США і ЄС, нерозумію Китай, який боїться взяти Тайланд...
100% Китай би взяв Тайланд і така сама голослівно - пустословна озабоченість би була від США і ЄС, які виявились дуже слабкими.
показати весь коментар
02.10.2024 10:13 Відповісти
Ви малі на увазі Тайвань мабуть?
показати весь коментар
02.10.2024 10:15 Відповісти
Так, оперчатка. Тайвань!
показати весь коментар
02.10.2024 10:17 Відповісти
тайвань - тайланд , тайпей - тамбов . та кака разніца
показати весь коментар
02.10.2024 10:24 Відповісти
Телефон виправляє, мабуть шось знає...
показати весь коментар
02.10.2024 10:27 Відповісти
Мабуть, Китаю не потрібен Тайвань.
показати весь коментар
02.10.2024 10:20 Відповісти
Який жах, яка несподіванка. До речі, а шо там інтелектуал Обама який проблему Ірана під килимок замітав свого часу?
показати весь коментар
02.10.2024 10:15 Відповісти
outrageous act of aggression - так в оригинале

Поразительную чушь пишут эти газетчики утром, дождемся веченик новостей
показати весь коментар
02.10.2024 10:16 Відповісти
180 ракет по Ізраїлю - кричущий акт агресії !
10 000 ракет по Україні - військовий напад...
П.С.
Ізраїль - згвалтували !
Україну - домагаються...
показати весь коментар
02.10.2024 10:17 Відповісти
+ забрали ядерку в України!
Ось такі у нас союзнички!
показати весь коментар
02.10.2024 10:19 Відповісти
Что мешает в тихаря возобновить обогащения урана и ядерную программу?
показати весь коментар
02.10.2024 10:27 Відповісти
агент Єрмак і агент Оманський......
показати весь коментар
02.10.2024 10:29 Відповісти

Шо возобновлять? В Украине уран не обогащали и нет таких технологий/мощностей....
показати весь коментар
02.10.2024 10:39 Відповісти
В Харькове есть установка, которая делает медицинские изотопы, а это намного более очищенные, чем нужны для ЯО
показати весь коментар
02.10.2024 12:44 Відповісти
Один из реакторов Чернобыльской АЭС заточен под накопление материалов под военные цели.
Строилось в СССР.
показати весь коментар
02.10.2024 13:51 Відповісти
Ну, забрали. Нащо віддали?
А якби не забрали, то скоріше за все було б те саме що з іншими озброєннями.
В Україні на 1991 рік було 6000 танків, залишилося у 2022 десь 400.
Було 2800 літаків ,залишилось близько 100.
І так все: артилерія, бмп, БТР.
Самі просрали, вкрали, розпродали...
Теж саме було б з ядеркою...
показати весь коментар
02.10.2024 12:59 Відповісти
А озабочєнность де?
показати весь коментар
02.10.2024 10:22 Відповісти
А може це тільки конфлікт і потрібен тільки китайський план перемир'я, тим більше що цей конфлікт не третій рік.
показати весь коментар
02.10.2024 10:39 Відповісти
як би не було окупації куйлом України, то цей американський "пустодзвін" би і не відав ,що таке воно "крищуще зло,"яке має своє житло в рабсєї, Ірані, Китаю,та "гуртожитки" по цілому світі....
показати весь коментар
02.10.2024 10:43 Відповісти
Дивно , що більшість людей досі не розуміють, всі ці "конфлікти", "проблеми" .."фінансови, єкологічні, медичні, практично всі - штучно створени.
показати весь коментар
02.10.2024 10:44 Відповісти
Бабченко-аааа, почему США помогает Израилю сбивать ракеты, а нам нет! Байден зассал! Запад говно!
Ну, даже не знаю, почему...
Может, потому, что Израиль является Основным союзником США вне НАТО?
Википедия: в 2017 году, при проклятом барыге, Верховная Рада Украины большинством в 232 голоса отправила в Конгресс США обращение о получении статуса Украины как основного союзника США вне НАТО. Первого июня 2019 года Палата представителей Конгресса США представила законопроект, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление Украине статуса нового главного военно-политического союзника США.
А ПОТОМ ***** ВЫ САМИ ВЫБРАЛИ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ОТКАЗАЛИСЬ ***** ПРОСИТЬ КОНГРЕСС ОБ ЭТОМ, А????
Нет? Ничего в голове не скрипит? Никакие шестеренки?
*******, инфантилы долбаные.
Сами просрали, ****, все, а теперь им все всё должны заткнуться и за них делать.
Читать уже этот долбанный инфантильный идиотизм не могу.
Извините.
показати весь коментар
02.10.2024 11:30 Відповісти
Продаю новий МЕМ "Білий дім імпотентів".
показати весь коментар
02.10.2024 11:59 Відповісти
Скоріш за все не "Білий", а "Коричневий".
показати весь коментар
02.10.2024 13:24 Відповісти
Интересно, а если бы Иран вместо болванок запустил ракеты с боеголовками, чтобы бы тогда америкосы сказали: " это не просто "кричащий" акт агрессии, это "форменное безобразие".
Увы, Штаты и Израиль ******** время, когда надо было уничтожать этих иранских ******, а теперь поезд ушел...
показати весь коментар
02.10.2024 16:05 Відповісти
 
 