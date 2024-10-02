Атака Ірану на Ізраїль – кричущий акт агресії, - Остін
Глава Пентагону Ллойд Остін провів телефоном розмову з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом та заявив, що дії Ірану є "кричущим актом агресії".
Про це Остін написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Глава Пентагону зазначив, що також висловив свої найглибші співчуття сім'ям, які постраждали від "жахливої й смертоносної" терористичної стрілянини в Ізраїлі.
"Сьогодні я розмовляв з Міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом після кричущого акту агресії Ірану проти Ізраїлю. Ми з міністром висловили взаємну вдячність за скоординовану оборону Ізраїлю від майже 200 балістичних ракет, запущених Іраном, і зобов'язалися залишатися в тісному контакті", - заявив Остін.
Нагадаємо, Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю – ізраїльські військові кажуть, що було випущено близько 180 ракет, більшість з яких були перехоплені.
Що передувало?
Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.
Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.
Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.
1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.
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Операция Корпуса стражей исламской революции "Правдивое обещание" ("Пердячий пар 2.0) завершена. Единственное жертвой стал палестинец из Газы, которые уехал от войны в Йерихон, где ему на голову свалился обломок иранской ракеты, сбитой израильской ПРО. Вина сионистов в его гибели несомненна - не сбивали бы ракеты, был бы жив.
"ВВС Израиля практически прекратили свое существование, штаб-квартира Моссада уничтожена, все шпионы убиты или покалечены". Но это если верить сообщениям КСИР. В реальности, насколько пострадал боевой потенциал израильских ВВС, у иранцев будет шанс проверить и убедиться буквально в течение ближайших дней, если руководство Израиля выполнит свое "правдивое обещание", которое в исполнении премьера звучало примерно так: никто не хочет учиться на чужих ошибках (намекая на участь Хезболлы), придется иранскому режиму учиться на своих. Урок будет очень болезненным.
К вопросу о точности иранских ракеты и разведданных. Били в том числе по району бывшего аэропорта Сде-Дов. Там когда-то действительно располагалась база ВВС, на которой дислоцировалась разведывательная эскадрилья. Бывал там, снимал. Но аэропорта уже несколько лет, как не существует, закрыли и участок отдали под строительство. Даже по многочисленным видео заметен разлет ракет (км туда-сюда минимум). ВысокоНЕточное оружие. На обломках ракет, которые попали в кадр, видно корявые сварные швы у стабилизаторов и вообще - какая-то кустарщина. Вроде тех же палестинских "Кассамов", только сильно покрупнее. Опасное оружие, спору нет, но вероятно, технологическая продвинутость иранского режима очень преувеличена.
Так вот надо помочь им вернуться в начальную точку прогресса. Пусть еще раз попробуют.
Щось мені схоже, що мала кількість збитих ракет, і при цьому лише один підтверджений загиблий, та й той від корпуса ракети, пояснюється тим, що їх, за розрахунками траєкторій, і не треба було збивати.
https://t.me/UAVDEV/7352
Цікаво інше: чи вихопить іран люлей за це від Ізраїля та скільки і яких?
ізраілю --- недоотримана рашкою.
100% Китай би взяв Тайланд і така сама голослівно - пустословна озабоченість би була від США і ЄС, які виявились дуже слабкими.
Поразительную чушь пишут эти газетчики утром, дождемся веченик новостей
10 000 ракет по Україні - військовий напад...
П.С.
Ізраїль - згвалтували !
Україну - домагаються...
Ось такі у нас союзнички!
Шо возобновлять? В Украине уран не обогащали и нет таких технологий/мощностей....
Строилось в СССР.
А якби не забрали, то скоріше за все було б те саме що з іншими озброєннями.
В Україні на 1991 рік було 6000 танків, залишилося у 2022 десь 400.
Було 2800 літаків ,залишилось близько 100.
І так все: артилерія, бмп, БТР.
Самі просрали, вкрали, розпродали...
Теж саме було б з ядеркою...
Ну, даже не знаю, почему...
Может, потому, что Израиль является Основным союзником США вне НАТО?
Википедия: в 2017 году, при проклятом барыге, Верховная Рада Украины большинством в 232 голоса отправила в Конгресс США обращение о получении статуса Украины как основного союзника США вне НАТО. Первого июня 2019 года Палата представителей Конгресса США представила законопроект, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление Украине статуса нового главного военно-политического союзника США.
А ПОТОМ ***** ВЫ САМИ ВЫБРАЛИ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ОТКАЗАЛИСЬ ***** ПРОСИТЬ КОНГРЕСС ОБ ЭТОМ, А????
Нет? Ничего в голове не скрипит? Никакие шестеренки?
*******, инфантилы долбаные.
Сами просрали, ****, все, а теперь им все всё должны заткнуться и за них делать.
Читать уже этот долбанный инфантильный идиотизм не могу.
Извините.
Увы, Штаты и Израиль ******** время, когда надо было уничтожать этих иранских ******, а теперь поезд ушел...