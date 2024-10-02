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ЕС самым решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль, - Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель

Европейский союз осуждает массированный обстрел Ираном территории Израиля, осуществленный вечером 1 октября 2024 года.

"ЕС самым решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль", - написал верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в соцсети Х в ночь на среду.

Он также считает, что "опасный цикл атак и ответных действий рискует выйти из-под контроля".

"Необходимо немедленное прекращение огня во всем регионе. ЕС по-прежнему полон решимости внести свой вклад в предотвращение региональной войны", - настаивает Боррель.

Напомним, накануне вечером Иран выпустил по Израилю сотни баллистических ракет. По утверждению Корпуса стражей исламской революции, впервые были применены гиперзвуковые ракеты "Фаттах".

Также в Иране заявили, якобы 90% ракет успешно поразили цели в Израиле. В то же время, по словам представителей ЦАХАЛа, большинство из них были перехвачены силами ПВО. Кроме того, сообщалось, что вечером 1 октября эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Также читайте: ЦАХАЛ сообщает, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Ожидается до 250 ракет, - ABC News

Что предшествовало?

Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

Читайте также: Армия Израиля объявила о начале наземной операции "Стрели севера" на юге Ливана

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Автор: 

Израиль (1930) Иран (1809) Евросоюз (17168) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+11
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02.10.2024 07:22
+10
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02.10.2024 07:05
+9
Потужно!
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02.10.2024 07:08
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02.10.2024 07:05 Ответить
Потужно!
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02.10.2024 07:08 Ответить
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02.10.2024 07:22 Ответить
про потужність ...

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02.10.2024 07:37 Ответить
Схожий на мачо, а повинен бути як в реальності, тупий виродок. Сідай два.
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02.10.2024 07:42 Ответить
Які ж вони рішучі!
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02.10.2024 07:13 Ответить
Вот вам и отличие нормальной страны от импотентной говорильни.

Одни - молча выпустили пару сотен ракет в ответ на триггер (неважно, веский или нет).
Вторые - громко вскукарекнули в соцсеточке.

Хотя если так подумать, Иран по губам ЕС еще не водил)))
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02.10.2024 07:14 Ответить
Щоб мовчки запускати кілька сотень ракет потрібно їх спроєктувати і мати на складі. А в нас (переважно російськомовні регіони) верещали "ната нєт" "раися братья" і залишили Україну з голою дупою.
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02.10.2024 07:38 Ответить
Ну це ж класика дипломатії від ОПУ. За день до вторгнення претензії, що НАТО пхає носа у внутрішні справи України і заважає економіці, а на наступний день "Байден, чому ми не в НАТО?"
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02.10.2024 08:16 Ответить
Все по плану.
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02.10.2024 08:04 Ответить
Залишили не регіони, а один ЗЕІУДА, який виконував свою місію - назад в СССРжопу :»там біло ******** мороженное «, «рускіє не будут убивать стрелять», « війна вигодна только Порошенко» ……………ЗАКРИВ ВСІ РАКЕТНІ ПРОГРАМИ , з Ермаком резніковим шараповим вкрали мільярди на озброєнні в перші дні навали ……Вже не кажучі про всі розмінування і відведення САБОТАЖ НА КОЖНОМУ РІВНІ - ТИРИЛИ на їжі для ЗСУ ,ВГОНАМИ ГУМАНІТАРКУ , ПРИХОВУВАЛИ ЗЛОДІЯННЯ родичів ЕРМАКА, ПАДАЛЯКА……………… біосміття гірше РАШИСТСЬКОГО
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02.10.2024 09:15 Ответить
И выражает глубокую импотентную обеспокоенность.
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02.10.2024 07:15 Ответить
Що цікаво що в Ізраїлі з терористами воює не тільки народ, а і парламент.
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02.10.2024 07:19 Ответить
З їхньою рішучістю незабаром по брюселю шахеди з кінжалами полетять , та і мігрантів мусульман зараз в ЄС стільки , що вони як на пороховій бочці живуть
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02.10.2024 07:28 Ответить
Найрішучіші куколди.
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02.10.2024 07:29 Ответить
Засудили і що?
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02.10.2024 07:30 Ответить
можна відповісти виробництвом 2-3 млн снарядів на квартал, але ж тоді бляха бензин подорожчає на 2-3 центи і бюргери вистрелять собі в ногу проголосують за якихось уйобків -правих чи лівих **********
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02.10.2024 08:08 Ответить
А чим відрізняється рішуче засудження ЄС, від ваших рішучих коментарів на диванах? )
Прокоментували, і що?
Можна подумати, хтось коли прямує додому увечері зі своєю сім'єю, встряває по дорозі в усі бійки.
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02.10.2024 07:42 Ответить
Ого. Я думал крайняя обеспокоенность ето высшая степень обеспокоенности. А оказывается еще есть найрешительная степень обеспокоенности.
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02.10.2024 07:59 Ответить
у них нйрішучіша занепокоєність така сама як найпотужніша незламність

тьху *****...
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02.10.2024 08:04 Ответить
Іран запустив сотні ракет, значить ці ракети не отримала рашка і ними не атакувала Україну. А Ізраїль з допомогою США дадуть собі раду
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02.10.2024 08:13 Ответить
А я сегодня выпил литр воды с крана, значит этот литр не выпьет кто-то другой.
Ну, по вашей логике оно именно так и работает )
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02.10.2024 08:21 Ответить
Этим литром кто-то смоет унитаз. По вашей логике.
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02.10.2024 08:39 Ответить
Який миролюбний Президент в Ірані прийшов....як кажуть в ООН...
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02.10.2024 08:22 Ответить
Двести ракет и один погибший,и то от какой то странной болванки,за такой напад нужно подарки дарить,а не угрожать,из ТельАвива персам должны отправить много вина,мацы,наложниц и золота.
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02.10.2024 09:36 Ответить
Я теж засуджую, давайте мені таку ж зарплату як у Борреля! 😂
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02.10.2024 10:03 Ответить
О! Ще одне слово знайшли. Найрішуче. Тепер ще можна й найрішуче занепокоєння робити...
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02.10.2024 10:48 Ответить
 
 