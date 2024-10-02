ЕС самым решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль, - Боррель

Европейский союз осуждает массированный обстрел Ираном территории Израиля, осуществленный вечером 1 октября 2024 года.

"ЕС самым решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль", - написал верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в соцсети Х в ночь на среду.

Он также считает, что "опасный цикл атак и ответных действий рискует выйти из-под контроля".

"Необходимо немедленное прекращение огня во всем регионе. ЕС по-прежнему полон решимости внести свой вклад в предотвращение региональной войны", - настаивает Боррель.

Напомним, накануне вечером Иран выпустил по Израилю сотни баллистических ракет. По утверждению Корпуса стражей исламской революции, впервые были применены гиперзвуковые ракеты "Фаттах".

Также в Иране заявили, якобы 90% ракет успешно поразили цели в Израиле. В то же время, по словам представителей ЦАХАЛа, большинство из них были перехвачены силами ПВО. Кроме того, сообщалось, что вечером 1 октября эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

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Что предшествовало?

Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

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27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.