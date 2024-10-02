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ЄС найрішучішим чином засуджує напад Ірану на Ізраїль, - Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель

Європейський союз засуджує масований обстріл Іраном території Ізраїлю, здійснений увечері 1 жовтня 2024 року.

"ЄС найрішучішим чином засуджує напад Ірану на Ізраїль", - написав верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель у соцмережі Х у ніч на середу.

Він також вважає, що "небезпечний цикл атак і дій у відповідь ризикує вийти з-під контролю".

"Необхідне негайне припинення вогню в усьому регіоні. ЄС, як і раніше, сповнений рішучості зробити свій внесок у запобігання регіональній війні", - наполягає Боррель.

Нагадаємо, напередодні увечері Іран випустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет. За твердженням Корпусу вартових ісламської революції, уперше було застосовано гіперзвукові ракети "Фаттах".

Також в Ірані заявили, нібито 90% ракет успішно вразили цілі в Ізраїлі. Водночас, за словами представників ЦАХАЛу, більшість з них були перехоплені силами ППО. Окрім того, повідомлялося, що ввечері 1 жовтня есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Також читайте: ЦАХАЛ повідомляє, що Іран запустив ракети в бік Ізраїлю. Очікується до 250 ракет, - ABC News

Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

Читайте також: Армія Ізраїлю оголосила про початок наземної операції "Стріли півночі" на півдні Лівану

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Автор: 

Ізраїль (1648) Іран (2049) Євросоюз (13492) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+11
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02.10.2024 07:22
+10
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02.10.2024 07:05
+9
Потужно!
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02.10.2024 07:08
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02.10.2024 07:05 Відповісти
Потужно!
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02.10.2024 07:08 Відповісти
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02.10.2024 07:22 Відповісти
про потужність ...

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02.10.2024 07:37 Відповісти
Схожий на мачо, а повинен бути як в реальності, тупий виродок. Сідай два.
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02.10.2024 07:42 Відповісти
Які ж вони рішучі!
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02.10.2024 07:13 Відповісти
Вот вам и отличие нормальной страны от импотентной говорильни.

Одни - молча выпустили пару сотен ракет в ответ на триггер (неважно, веский или нет).
Вторые - громко вскукарекнули в соцсеточке.

Хотя если так подумать, Иран по губам ЕС еще не водил)))
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02.10.2024 07:14 Відповісти
Щоб мовчки запускати кілька сотень ракет потрібно їх спроєктувати і мати на складі. А в нас (переважно російськомовні регіони) верещали "ната нєт" "раися братья" і залишили Україну з голою дупою.
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02.10.2024 07:38 Відповісти
Ну це ж класика дипломатії від ОПУ. За день до вторгнення претензії, що НАТО пхає носа у внутрішні справи України і заважає економіці, а на наступний день "Байден, чому ми не в НАТО?"
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02.10.2024 08:16 Відповісти
Все по плану.
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02.10.2024 08:04 Відповісти
Залишили не регіони, а один ЗЕІУДА, який виконував свою місію - назад в СССРжопу :»там біло ******** мороженное «, «рускіє не будут убивать стрелять», « війна вигодна только Порошенко» ……………ЗАКРИВ ВСІ РАКЕТНІ ПРОГРАМИ , з Ермаком резніковим шараповим вкрали мільярди на озброєнні в перші дні навали ……Вже не кажучі про всі розмінування і відведення САБОТАЖ НА КОЖНОМУ РІВНІ - ТИРИЛИ на їжі для ЗСУ ,ВГОНАМИ ГУМАНІТАРКУ , ПРИХОВУВАЛИ ЗЛОДІЯННЯ родичів ЕРМАКА, ПАДАЛЯКА……………… біосміття гірше РАШИСТСЬКОГО
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02.10.2024 09:15 Відповісти
И выражает глубокую импотентную обеспокоенность.
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02.10.2024 07:15 Відповісти
Що цікаво що в Ізраїлі з терористами воює не тільки народ, а і парламент.
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02.10.2024 07:19 Відповісти
З їхньою рішучістю незабаром по брюселю шахеди з кінжалами полетять , та і мігрантів мусульман зараз в ЄС стільки , що вони як на пороховій бочці живуть
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02.10.2024 07:28 Відповісти
Найрішучіші куколди.
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02.10.2024 07:29 Відповісти
Засудили і що?
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02.10.2024 07:30 Відповісти
можна відповісти виробництвом 2-3 млн снарядів на квартал, але ж тоді бляха бензин подорожчає на 2-3 центи і бюргери вистрелять собі в ногу проголосують за якихось уйобків -правих чи лівих **********
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02.10.2024 08:08 Відповісти
А чим відрізняється рішуче засудження ЄС, від ваших рішучих коментарів на диванах? )
Прокоментували, і що?
Можна подумати, хтось коли прямує додому увечері зі своєю сім'єю, встряває по дорозі в усі бійки.
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02.10.2024 07:42 Відповісти
Ого. Я думал крайняя обеспокоенность ето высшая степень обеспокоенности. А оказывается еще есть найрешительная степень обеспокоенности.
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02.10.2024 07:59 Відповісти
у них нйрішучіша занепокоєність така сама як найпотужніша незламність

тьху *****...
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02.10.2024 08:04 Відповісти
Іран запустив сотні ракет, значить ці ракети не отримала рашка і ними не атакувала Україну. А Ізраїль з допомогою США дадуть собі раду
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02.10.2024 08:13 Відповісти
А я сегодня выпил литр воды с крана, значит этот литр не выпьет кто-то другой.
Ну, по вашей логике оно именно так и работает )
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02.10.2024 08:21 Відповісти
Этим литром кто-то смоет унитаз. По вашей логике.
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02.10.2024 08:39 Відповісти
Який миролюбний Президент в Ірані прийшов....як кажуть в ООН...
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02.10.2024 08:22 Відповісти
Двести ракет и один погибший,и то от какой то странной болванки,за такой напад нужно подарки дарить,а не угрожать,из ТельАвива персам должны отправить много вина,мацы,наложниц и золота.
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02.10.2024 09:36 Відповісти
Я теж засуджую, давайте мені таку ж зарплату як у Борреля! 😂
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02.10.2024 10:03 Відповісти
О! Ще одне слово знайшли. Найрішуче. Тепер ще можна й найрішуче занепокоєння робити...
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02.10.2024 10:48 Відповісти
 
 