ЄС найрішучішим чином засуджує напад Ірану на Ізраїль, - Боррель

Європейський союз засуджує масований обстріл Іраном території Ізраїлю, здійснений увечері 1 жовтня 2024 року.

"ЄС найрішучішим чином засуджує напад Ірану на Ізраїль", - написав верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель у соцмережі Х у ніч на середу.

Він також вважає, що "небезпечний цикл атак і дій у відповідь ризикує вийти з-під контролю".

"Необхідне негайне припинення вогню в усьому регіоні. ЄС, як і раніше, сповнений рішучості зробити свій внесок у запобігання регіональній війні", - наполягає Боррель.

Нагадаємо, напередодні увечері Іран випустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет. За твердженням Корпусу вартових ісламської революції, уперше було застосовано гіперзвукові ракети "Фаттах".

Також в Ірані заявили, нібито 90% ракет успішно вразили цілі в Ізраїлі. Водночас, за словами представників ЦАХАЛу, більшість з них були перехоплені силами ППО. Окрім того, повідомлялося, що ввечері 1 жовтня есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

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Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

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27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.